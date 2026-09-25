В Нью-Йорке задержали 100 протестовавших против выступления Нетаньяху в ООН

В Нью-Йорке задержали 100 противников выступления Нетаньяху в ООН

Tекст: Мария Иванова

Массовые акции прошли в центре Манхэттена во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС. В демонстрациях приняли участие более 1250 человек из нескольких пропалестинских организаций.

Среди задержанных оказались известные актрисы Сьюзан Сарандон и Ханна Айнбиндер. Кроме того, полиция арестовала политических соратников нью-йоркского мэра Зохрана Мамдани, известного жесткой критикой израильского руководства.

Во время своего выступления Биньямин Нетаньяху обвинил Зохрана Мамдани в попытках сорвать его визит. Ранее постпред Израиля при ООН Дани Данон официально предостерегал политика от организации подобных провокаций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, перед визитом в США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани в поддержке радикального движения ХАМАС.

Ранее американский градоначальник потребовал взять израильского лидера под стражу.

Местные СМИ заранее предупреждали о риске массовых беспорядков из-за резких высказываний нью-йоркского политика.