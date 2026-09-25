Установлены виновные в гибели военных на Каспии

Генпрокуратура Казахстана установила виновных в гибели 12 военных на Каспии

Tекст: Мария Иванова

Генеральная прокуратура Казахстана сообщила об установлении лиц, чьи действия привели к трагедии на Каспии, передает ТАСС.

В ведомстве заявили: «Установлены должностные лица, подозреваемые в халатном отношении к службе, а также не обеспечившие контроль и принятие необходимых мер для обеспечения безопасности личного состава с учетом метеоусловий, ненадлежаще организовавшие спасательные работы, что повлекло гибель людей».

В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, допрошены более 30 военных, изъята документация и видеоматериалы. Кроме того, назначено 12 экспертиз. Возбуждено уголовное дело по статьям о халатности на службе и нарушении правил кораблевождения.

Трагедия произошла 24 сентября во время учений, когда 17 военнослужащих унесло в море.

Число погибших на учениях в Каспийском море казахстанских военнослужащих достигло 12 человек.

Генеральная прокуратура республики возбудила уголовное дело по факту трагического инцидента.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура.