Российские эксперты нашли уязвимости в системах Apple и Google

Positive Technologies обнаружила 11 уязвимостей в системах Apple и Google

Tекст: Мария Иванова

«Эксперты Positive Technologies помогли Google и Apple устранить 11 уязвимостей. Две уязвимости в Android и Google Pixel получили высокую степень опасности и были устранены в сентябрьских обновлениях безопасности. Еще девять проблем были обнаружены в экосистеме Applе», – приводит сообщение компании ТАСС.

Недочеты в Android и Google Pixel позволяли злоумышленникам с помощью NFC-метки без ведома владельца загружать и запускать приложения.

Вторая проблема давала возможность уже установленным программам менять сетевые настройки смартфона, включая подключение к заданному Wi-Fi и изменение параметров прокси.

Девять уязвимостей в устройствах Apple касались повышения привилегий и защиты пользовательских данных. В macOS вредоносное приложение могло получить максимальные права, а другие ошибки открывали доступ к конфиденциальной информации. Еще один недостаток нашли в ядре операционных систем, что грозило сбоем устройства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты «Лаборатории Касперского» выявили новую версию вредоносной программы MacSync для кражи данных с компьютеров Apple.

Эксперты Positive Technologies ранее зафиксировали массовую атаку шпионского программного обеспечения DragonDoll на пользователей Android.

Американская корпорация Apple в августе разослала владельцам iPhone в 110 странах экстренные уведомления о возможной хакерской атаке.