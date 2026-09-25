Силы ПВО уничтожили шесть летевших на Москву БПЛА

Суд арестовал гражданина Чехии за пикет у Мавзолея Ленина

Tекст: Валерия Городецкая

«Тверской районный суд города Москвы 22 сентября 2026 года рассмотрел дела об административных правонарушениях в отношении гражданина Чешской Республики Пламенека Михаила», – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, передает ТАСС.

Суд признал мужчину виновным в дискредитации Вооруженных сил России и оштрафовал на 40 тыс. рублей. Кроме того, за нарушение порядка проведения пикета ему назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.

Днем 20 сентября Пламенек вышел к Мавзолею Ленина с плакатом на английском языке. Поскольку акция проходила на территории, прилегающей к резиденции президента России, где публичные мероприятия запрещены, иностранца задержали. При этом он отказался проследовать в отдел полиции и оказал сопротивление правоохранителям.

В июле суд арестовал москвича на пять суток за выгул козы около Мавзолея Ленина.

После этого инцидента юрист Иван Соловьев призвал ужесточить правила посещения Красной площади.

Весной суд наказал студента десятью сутками ареста за бросок мокасина в саркофаг.