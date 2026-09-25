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    25 сентября 2026, 08:10 • Новости дня

    Силы ПВО уничтожили шесть летевших на Москву БПЛА

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об успешном перехвате нескольких дронов на подлете к городу, спасатели уже ликвидируют последствия падения обломков.

    «Шесть БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», – написал градоначальник в своем официальном блоге в Max.

    В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте происшествия. Они тщательно исследуют территории падения обломков уничтоженных аппаратов.

    Ранее в Росавиации сообщили, что столичные аэропорты Внуково и Домодедово вернулись в штатный режим работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в ночь на пятницу о десяти сбитых дронах, направлявшихся к Москве, а затем еще о семи уничтоженных БПЛА.

    22 сентября 2026, 17:42 • Новости дня
    Суд арестовал гражданина Чехии за пикет у Мавзолея Ленина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тверской районный суд Москвы арестовал на 13 суток гражданина Чехии Михаила Пламенека за неповиновение полиции после пикета у Мавзолея Ленина.

    «Тверской районный суд города Москвы 22 сентября 2026 года рассмотрел дела об административных правонарушениях в отношении гражданина Чешской Республики Пламенека Михаила», – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, передает ТАСС.

    Суд признал мужчину виновным в дискредитации Вооруженных сил России и оштрафовал на 40 тыс. рублей. Кроме того, за нарушение порядка проведения пикета ему назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.

    Днем 20 сентября Пламенек вышел к Мавзолею Ленина с плакатом на английском языке. Поскольку акция проходила на территории, прилегающей к резиденции президента России, где публичные мероприятия запрещены, иностранца задержали. При этом он отказался проследовать в отдел полиции и оказал сопротивление правоохранителям.

    В июле суд арестовал москвича на пять суток за выгул козы около Мавзолея Ленина.

    После этого инцидента юрист Иван Соловьев призвал ужесточить правила посещения Красной площади.

    Весной суд наказал студента десятью сутками ареста за бросок мокасина в саркофаг.

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    23 сентября 2026, 11:36 • Новости дня
    В Москве дали пожизненный срок учителю танцев и английского за педофилию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Московский суд приговорил 41-летнего преподавателя к пожизненному заключению в колонии особого режима за многолетнее насилие над несовершеннолетними учениками, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    Мосгорсуд приговорил 41-летнего мужчину к пожизненному лишению свободы за серию преступлений против половой неприкосновенности детей, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии особого режима.

    Следствие установило, что с 2014 по 2025 год уроженец Краснодарского края совершал насилие над несовершеннолетними. Злоумышленник пользовался доверительными отношениями с детьми, некоторые из которых посещали его занятия по хореографии, брейкингу и английскому языку.

    Мужчина признан виновным в насильственных и развратных действиях сексуального характера, а также в использовании детей для создания порнографии. Правоохранители собрали исчерпывающую доказательную базу и допросили множество свидетелей, что позволило полностью изобличить подсудимого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты признали вменяемой обвиняемую в совращении малолетних учеников преподавательницу английского языка из Петербурга.

    Савеловский райсуд Москвы приговорил двух мужчин к 15 годам колонии за насилие над ребенком.

    Столичные следователи задержали местного жителя за серийное распространение детской порнографии.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    23 сентября 2026, 14:35 • Новости дня
    «Единая Россия» получила 17 из 25 мандатов на выборах в Мособлдуму

    Tекст: Вера Басилая

    Избирательная комиссия Московской области признала выборы в региональный парламент состоявшимися, распределив 25 мандатов среди представителей четырех политических партий.

    Избирательная комиссия Московской области официально утвердила итоги голосования по единому избирательному округу, передает ТАСС. В состав регионального парламента нового созыва вошли 25 законодателей.

    «Избирательная комиссия Московской области признала выборы депутатов Московской областной думы по единому избирательному округу состоявшимися и действительными. В Мособлдуму избрано 25 депутатов по единому избирательному округу», – отмечается в сообщении ведомства.

    По результатам распределения мандатов абсолютное большинство мест получила партия «Единая Россия», которую будут представлять 17 депутатов. КПРФ получила четыре мандата, а ЛДПР и партия «Новые люди» провели в региональный парламент по два представителя.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о предварительном получении партией «Единая Россия» 355 мандатов.

    Кандидаты от данной политической силы одержали победу во всех избирательных округах Москвы.

    «Единая Россия» также победила на выборах в Новгородскую областную думу.

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    24 сентября 2026, 13:38 • Новости дня
    В РХТУ имени Менделеева отменили занятия, началась эвакуация

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководство Российского химико-технологического университета имени Менделеева приостановило учебный процесс из-за экстренного вывода людей из помещений вуза.

    Всех студентов и преподавателей оперативно вывели на улицу в целях безопасности, а территорию оцепили, сообщили в вузе, передает ТАСС.

    «Причины выясняются. На месте работают сотрудники полиции и аварийной службы», – добавили в университете.

    Весной из-за пожара в учебном корпусе Новосибирского государственного технического университета эвакуировали студентов.

    В конце прошлого года людей вывели из московского спортивного комплекса «ВТБ Арена» после анонимного звонка о минировании.

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    25 сентября 2026, 01:22 • Новости дня
    Силами ПВО уничтожены десять направлявшихся к Москве дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили десять направлявшихся к Москве дронов, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в Max-канале.

    «ПВО Минобороны сбили десять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого сообщалось, что аэропорт Внуково переведен на работу с рейсами по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг силы ПВО России нейтрализовали над страной 40 украинских беспилотников. За день уничтожили 34 дрона ВСУ над тремя регионами и Черным морем.


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    23 сентября 2026, 16:46 • Новости дня
    Тело новорожденной девочки нашли на северо-востоке Москвы

    СК начал проверку после обнаружения тела новорожденной девочки в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тело новорожденной девочки обнаружили около мусорных контейнеров на северо-востоке Москвы, следователи выясняют обстоятельства трагедии.

    Днем 23 сентября возле жилого дома на Челюскинской улице Москвы обнаружили мертвого младенца, сообщает пресс-служба столичного главка СК России в Max. «По факту обнаружения тела новорожденного ребенка на северо-востоке Москвы проводится доследственная проверка», – заявили в ведомстве.

    На месте инцидента работают следователи и криминалисты. Правоохранители ищут возможных свидетелей трагедии и анализируют записи с камер видеонаблюдения. Для установления точных причин гибели девочки будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

    В столичной прокуратуре подчеркнули, что надзорное ведомство взяло под контроль выяснение всех обстоятельств случившегося. Процессуальное решение примут по итогам доследственной проверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в подмосковном Серпухове у мусорных контейнеров нашли тело новорожденной девочки с ножевыми ранениями. Позже суд арестовал подозреваемую в расправе над младенцем женщину.

    В ноябре прошлого года завернутое в одеяло тело ребенка обнаружили на мусорном предприятии в деревне Сахарово.

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    23 сентября 2026, 17:14 • Новости дня
    Москвич получил срок за попытку зарезать жену и сына

    Москвич получил восемь с половиной лет за попытку зарезать жену и сына

    Tекст: Денис Тельманов

    Житель столицы осужден на восемь с половиной лет колонии за вооруженное нападение на супругу и сына-подростка в январе этого года, сообщили в прокуратуре Москвы.

    Суд в столице вынес приговор 44-летнему жителю города, признанному виновным в покушении на убийство собственных родственников, передает РИА «Новости». Инцидент произошел вечером 26 января на Линейном проезде.

    По данным следствия, нетрезвый глава семьи набросился с ножом на 39-летнюю супругу и сына-подростка. Женщина получила не менее четырех ранений, а ребенок – не менее восьми.

    «Суд приговорил мужчину к 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год», – говорится в сообщении столичной прокуратуры. Приговор пока не вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе пьяный житель севера столицы нанес множественные ножевые ранения супруге и сыну-подростку.

    В марте другой москвич изрезал возлюбленную ножом в квартире на Ходынском бульваре.

    В августе ревнивый мужчина убил жену на Пятницком шоссе.

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    22 сентября 2026, 18:39 • Новости дня
    Суд в Москве оштрафовал Дудя за нарушение закона об иноагентах

    Суд в Москве оштрафовал Дудя на 40 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах

    Tекст: Денис Тельманов

    Лефортовский суд Москвы назначил штраф журналисту Юрию Дудю (признан иноагентом в России) за непредставление сведений, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

    «Лефортовский районный суд города Москвы 21 сентября 2026 года рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Дудя Юрия Александровича по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы Мосгорсуда.

    Суд признал его виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента из-за непредставления сведений в уполномоченный орган. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября материалы нового административного дела в отношении журналиста поступили в столичную инстанцию.

    В ноябре прошлого года суд заочно приговорил блогера к одному году и десяти месяцам колонии за уклонение от обязанностей иноагента.

    В феврале 2025 года Кузьминский районный суд Москвы оштрафовал его на 40 тыс. рублей за отсутствие соответствующей маркировки.

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    22 сентября 2026, 22:02 • Новости дня
    Синоптик сообщил о надвигающемся на Москву сильном тумане

    Тишковец: Утром в среду в Москве ожидается сильный туман

    Tекст: Валерия Городецкая

    В среду утром жителей столицы ожидает плотный туман, из-за которого видимость на дорогах сократится до одного километра и менее, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Тишковец предупредил жителей столицы о сложных метеоусловиях, передает РИА «Новости». По словам эксперта, ливневые дожди, которые начались во вторник вечером, продлятся до середины ночи.

    «А с трех до шести часов утра, когда осадки прекратятся, при температуре воздуха не ниже плюс 15 возможны туманы с ухудшением видимости до одного километра и менее», – рассказал синоптик. Водителям и пешеходам рекомендуется проявлять особую осторожность в утренние часы.

    В середине сентября столичный комплекс городского хозяйства предупредил водителей о сильном ночном тумане.

    Ранее синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал появление обильных рос из-за холодной земли.

    В начале месяца столичное управление МЧС призвало автомобилистов сбавить скорость ради безопасности.

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    23 сентября 2026, 06:19 • Новости дня
    Гидрометцентр спрогнозировал пасмурную погоду в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице в среду ожидается теплая, но пасмурная погода, сообщили в Гидрометцентре России.

    В дневное время воздух прогреется от плюс 17 до плюс 19 градусов, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

    В ночь на 24 сентября температура может снизиться до плюс 13 градусов.

    Порывы ветра будут достигать 6-11 метров в секунду, направления – юго-восточное и восточное. Атмосферное давление будет порядка 751 мм ртутного столба.

    В Московской области 23 сентября воздух прогреется от плюс 17 до плюс 22 градусов.

    На среду в Москве прогнозировался плотный туман и сильное снижение видимости на дорогах.

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    22 сентября 2026, 12:46 • Новости дня
    В Москве гражданства лишили десятки человек за тяжкие преступления

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Решение о прекращении гражданства в отношении 28 человек принято в столице, по большей части эти решения приняты из-за совершения особо тяжких преступлений и причинения ущерба безопасности страны, сказал глава управления по вопросам миграции ГУ МВД по Москве Игорь Дудник.

    «В отношении 28 лиц приняты решения о прекращении гражданства Российской Федерации; 17 таких фактов связаны с совершением особо тяжких преступлений либо причинением ущерба национальной безопасности государства», – заявил Дудник, передает ТАСС.

    С начала года ведомство отклонило 504 заявления на получение паспорта. Кроме того, полиция отказала в выдаче 121 вида на жительство и аннулировала 572 уже действующих документа.

    На этом фоне в столице зафиксировано резкое снижение числа правонарушений со стороны иностранцев. За восемь месяцев текущего года этот показатель упал на 40,2%. В частности, количество тяжких преступлений сократилось на 43,7%, а инцидентов с наркотиками – на 76%.

    Для контроля ситуации силовики провели свыше 8 тыс. проверок в торговых центрах, хостелах и на стройках. В результате рейдов было выявлено более 85 тыс. нарушений миграционного законодательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала года МВД аннулировало статус более 1 тыс. натурализованных лиц.

    Замглавы ведомства Андрей Кикоть доложил о резком сокращении количества правонарушений со стороны иностранных граждан.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что более 4 тыс. человек потеряли российское гражданство.

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    23 сентября 2026, 19:28 • Новости дня
    Победителей конкурса «Моя страна – моя Россия» наградили в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Национальном центре «Россия» 23 сентября прошла церемония награждения финалистов XXIII сезона конкурса «Моя страна – моя Россия», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

    В этом году проект собрал 80 257 заявок из всех 89 регионов РФ и 10 зарубежных стран. Главной темой сезона стало «Единство народов моей страны», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Министр просвещения Сергей Кравцов направил участникам приветствие. «За каждым проектом стоят люди, которым важно будущее родного края. Вы видите, что можно изменить к лучшему, предлагаете решения и готовы брать на себя ответственность – именно с такой позиции начинаются перемены», – отметил он.

    Заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова передала слова благодарности от главы ведомства Валерия Фалькова. Она подчеркнула, что за 23 года конкурс превратился в масштабную экосистему возможностей для молодежи.

    В 2026 году восемь финалистов в специальной номинации получили финансовую поддержку от Росмолодежи на общую сумму более 3 млн рублей. Награды вручили в 11 номинациях, а также присудили премию имени выдающегося лингвиста Людмилы Вербицкой за вклад в развитие русского языка.

    В феврале текущего года организаторы анонсировали старт двадцать третьего сезона этого всероссийского конкурса.

    Годом ранее на участие в проекте зарегистрировались более 74 тыс. человек из всех регионов страны.

    В декабре 2024 года торжественная церемония награждения победителей двадцать первого сезона состоялась в Центре знаний «Машук».

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    24 сентября 2026, 13:11 • Новости дня
    Упавшее из-за сильного ветра дерево убило москвича

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сильный ветер в Москве в четверг повалил дерево, оно рухнуло и насмерть придавило мужчину, сообщил источник в экстренных службах города.

    «При падении дерева от сильного ветра на Витебской улице погиб мужчина», – рассказал собеседник РИА «Новости».

    Он уточнил, что смерть пострадавшего наступила еще до прибытия бригады скорой помощи. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

    Между тем ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о штормовом ветре в городе, его порывы достигают 7-12 метров в секунду, он дует в восточном и юго-восточном направлении. Скорость отдельных порывов достигает 13-19 метров в секунду.

    По его словам, в городе сохраняется угроза падения деревьев. Ветер начнет стихать после 18.00 мск.

    В апреле из-за штормового ветра в Самарской области погибли три человека.

    В ноябре прошлого года из-за непогоды в Москве упали несколько деревьев.

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    24 сентября 2026, 21:12 • Новости дня
    Суд продлил арест директору московской клиники за обман родителей детей-аутистов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директору столичной клиники «Медлайн» Василию Генералову продлили арест по делу об обмане родителей детей с расстройствами аутистического спектра до конца октября 2026 года.

    Чертановский суд Москвы продлил арест руководителю частной медицинской клиники Василию Генералову, обвиняемому в мошенничестве. В пресс-службе Мосгорсуда РИА «Новости» подтвердили решение инстанции.

    «Постановлением Чертановского районного суда города Москвы продлен срок содержания под стражей до 28 октября 2026 года в отношении Генералова Василия Олеговича», – заявили в суде.

    Следствие считает, что с декабря 2017 года директор и врач частной клиники обманывали родителей детей с расстройствами аутистического спектра. Они убеждали клиентов оплачивать дорогие услуги и препараты, не имеющие научного обоснования.

    Полученные средства отмывались через подставные банковские карты. Дело также расследуется по статьям о неправомерном обороте средств платежей и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд заключил под стражу генерального директора клиники «Медлайн» Василия Генералова. Столичные следователи предъявили руководителю и врачу учреждения обвинения в мошенничестве.

    В конце августа суд в Хабаровском крае приговорил к реальным срокам сотрудников псевдомедицинского центра за обман почти тысячи пациентов.

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    24 сентября 2026, 20:27 • Новости дня
    Суд передал дочь Бари Алибасова-младшего матери после развода

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд в Москве официально расторг брак Бари Алибасова–младшего и Алины Алибасовой, постановив передать их общую дочь на воспитание матери.

    Пресненский районный суд Москвы принял решение передать дочь Бари Алибасова–младшего на воспитание матери Алине, а также расторгнуть брак супругов, передает РИА «Новости». По словам представителя Алины Алибасовой Ивана Мельникова, суд обязал отца выплачивать алименты в размере 21 тыс. рублей ежемесячно до совершеннолетия девочки.

    «Суд принял во внимание все аргументы сторон и принял законное решение, обоснованное относительно передачи ребенка для воспитания матери. Брак Бари Алибасова–младшего и Алины Алибасовой расторгнут», – заявил Мельников. Он выразил надежду, что Алибасов-младший добровольно передаст дочь матери, чтобы избежать травмирования психики ребенка.

    Представитель отметил, что Алина Алибасова не планирует препятствовать общению отца с дочерью и готова позволять им видеться.

    Ранее, в июле, суд уже разрешал девочке жить с матерью до окончательного решения, однако тогда Алина жаловалась, что бывший муж мешает их встречам. Кроме того, летом на Алибасова-младшего был составлен административный протокол за побои супруги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле правоохранительные органы составили на сына продюсера административный протокол за избиение супруги.

    Весной судебные приставы заморозили банковские счета Бари Алибасова–младшего из-за крупных налоговых долгов.

    В прошлом году суд оставил сына актера Павла Прилучного жить с матерью после аналогичного спора.

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