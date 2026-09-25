В Московском зоопарке родился птенец краснокнижного степного орла

Птенец находящегося на грани исчезновения степного орла вылупился в Московском зоопарке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Птенец появился на свет у опытной размножающейся пары, передают РИА «Новости». Детеныша уже можно увидеть на старой территории зоопарка в экспозиции «Скала хищных птиц».

«Его родители – опытная размножающаяся пара, нынешнее пополнение – первое на новом месте, на экспозиции «Скала хищных птиц». Самка и самец переехали туда несколько лет назад… Пол детеныша пока не известен, специалисты определят его позже», – сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Самке степного орла 17 лет, самцу 18, оба появились на свет в Московском зоопарке. Эти хищные птицы образуют пары на всю жизнь. Степной орел – крупная птица с широкими, длинными крыльями и коротким закругленным хвостом. Ареал степного орла охватывает территории России, Казахстана, Монголии и Китая. Самая крупная популяция сосредоточена в Казахстане. Вид занесен в Красную книгу России, а в Международной Красной книге имеет статус «находящийся на грани исчезновения».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале этого года в Московском зоопарке вылупились детеныши редкой лучистой черепахи. Летом прошлого года на территории столичного зоосада появились на свет птенцы лебедей и японского журавля. В начале прошлого года мэр столицы Сергей Собянин рассказал о рождении полутора тысяч животных за весь 2024 год.