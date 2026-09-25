«Космическая связь» анонсировала появление интернета в российских самолетах

Волин сообщил о планах массового внедрения интернета в самолетах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Гендиректор фгуп «Космическая связь» Алексей Волин заявил, что массовое внедрение интернета на борту отечественных самолетов планируется к 2030 году, передает ТАСС.

«Наш прогноз, что это начнет повсеместно внедряться по факту запуска в строй самолетов российского производства. Наш прогноз – к 2030 году должно начаться массовое внедрение интернета на борту отечественных воздушных судов», – сообщил Волин на конференции Satcomrus-2026.

Он пояснил, что иностранный авиапарк, используемый российскими компаниями, оснащен оборудованием зарубежных спутниковых операторов, которые ушли с рынка. Переустановить его сложнее, чем сразу выпускать отечественные самолеты с нужными системами.

Сейчас около тысячи самолетов ежедневно перевозят 300 тыс. пассажиров. По словам Волина, отсутствие спутниковой связи и интернета на борту грозит потерей конкурентоспособности российских авиакомпаний на глобальном рынке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Росэл» разработал комплекс цифровой связи для доступа в интернет на борту самолетов. Росавиация приступила к созданию специальных терминалов для оснащения воздушных судов. Глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал запуск спутникового интернета на внутренних рейсах в 2027 году.