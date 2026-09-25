Более 50 тыс. защищающих от тепловизоров пончо передали в зону спецоперации

Tекст: Дмитрий Зубарев

Воронежская компания Zavoz. Pro направила в район боевых действий крупную партию средств защиты, передает ТАСС. «Воронежская производственная компания Zavoz. Pro более двух лет серийно выпускает маскировочное халат-пончо «Нафаня», предназначенное для снижения заметности военнослужащих, в том числе при наблюдении с беспилотных летательных аппаратов с использованием тепловизионной аппаратуры. За время производства в зону СВО было поставлено более 50 тыс. таких изделий», – заявили представители предприятия.

Разработчики отметили, что «Нафаня» стала третьей модернизированной моделью в их линейке. В ней впервые применили систему вентиляции – специальную перфорацию для проветривания пространства под накидкой. Этот принцип доказал свою эффективность на практике и получил развитие в новых моделях «Древоч» и «Морок».

Изделие предназначено для ситуаций, не требующих длительной защиты от тепловизоров или усиленной визуальной маскировки. Благодаря универсальности и доступной цене пончо стало одним из самых массовых продуктов компании и используется бойцами разных родов войск.

Накидка выполнена из полипропилена со специальными пропитками. Она весит около 1,5 кг, имеет универсальный размер и подходит для людей ростом от 150 см до двух метров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты украинских беспилотников безуспешно искали российских солдат в маскировочных пончо в Запорожской области. Военнослужащие использовали антидроновые накидки при освобождении поселка Зверево в Донецкой народной республике. Офицер Южной группировки войск сообщил о постоянной модернизации формы для выполнения специфических боевых задач.