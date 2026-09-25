Психиатр назвал главные признаки нездорового шопоголизма

Эмоциональная зависимость от покупок указывает на шопоголизм

Tекст: Катерина Туманова

«Проблема начинается тогда, когда покупки становятся способом регулировать своё эмоциональное состояние, а остановиться человек уже не может. Механизм здесь во многом похож на другие формы зависимого поведения: человек пытается быстро сменить внутренний «минус» на «плюс» с помощью чего-то приятного – в данном случае покупки», – объяснил Исаев RT.

Например, после стресса, конфликта или возникновения чувства одиночества человек идет в магазин или открывает маркетплейс, совершает покупку и на какое-то время чувствует облегчение. Но эмоциональный эффект быстро проходит, и возникает потребность повторить этот опыт.

Тревожными признаками становятся потеря контроля, постоянное желание покупать, увеличение количества или стоимости покупок, приобретение вещей, которые фактически не нужны. Важным показателем являются последствия: финансовые проблемы, конфликты с близкими, снижение работоспособности, накопление ненужных вещей.

Врач отмечает, что бороться с шопоголизмом только запретом на покупки недостаточно. На первом этапе важно вернуть контроль над расходами: ограничить покупки, не относящиеся к необходимым, установить финансовые рамки, а при необходимости привлечь близких.

Основная работа заключается в том, чтобы разобраться с причинами такого поведения и сформировать другие способы справляться со своими переживаниями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме в 2025 году предложили ввести самозапрет на покупки на маркетплейсах. Педагог назвала главные ошибки родителей при покупках канцелярии для школьников.