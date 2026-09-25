Супругов из Китая в Амурской области осудили за завоз нелегалов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Иностранцы Чжао и Ян владели тремя заведениями общепита в период с 2023 по 2025 год в Благовещенске, бизнес был оформлен на подставного индивидуального предпринимателя, указали в суде, передает РИА «Новости».

«Через мессенджер они публиковали объявления о работе в кафе, давали советы по оформлению туристических и деловых виз и обеспечивали приезжих жильем и зарплатой. Таким образом они незаконно помогли 16 гражданам КНР въехать и оставаться в России», – добавили в инстанции.

Официальные разрешения на работу для иностранцев не оформлялись.

Подсудимые активно сотрудничали со следствием и оказывали благотворительную помощь.

Инстанция назначила каждому наказание в виде двух с половиной лет колонии общего режима и штрафа в размере 200 тыс. рублей. Использовавшиеся для преступления мобильные телефоны были конфискованы.

В июле московский суд вынес приговор 12 участникам преступного сообщества за легализацию более 100 тыс. иностранцев.

В мае Троицкий суд Москвы осудил членов межрегиональной группировки за незаконную постановку на учет 2,5 тыс. выходцев из Центральной Азии.

В январе суд в Челябинской области приговорил местного жителя к двум годам лишения свободы за организацию въезда тысячи мигрантов.