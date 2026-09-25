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    25 сентября 2026, 05:45 • Новости дня

    Москва предупредила об ответе на попытки ЕС изъять активы России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия выверенно и адресно ответит странам Евросоюза, если те решат изъять ее замороженные активы, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

    «Россия продолжит защищать свои интересы. Наши действия по оспариванию ЕСовского произвола будут выверенными, адресными и учитывающими весь комплекс обстоятельств», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».

    Масленников напомнил, что в мае арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Банка России на 18,1 трлн рублей к бельгийскому депозитарию Euroclear о взыскании убытков от блокировки резервов.

    Встречные требования европейской стороны о приостановке исполнения этого решения были отклонены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу европейского депозитария Euroclear на взыскание средств по иску Центробанка.

    Ранее московская инстанция отказала финансовой организации в приостановлении исполнения данных судебных актов.

    В ответ бельгийская структура подала иск против российского регулятора в суд своей страны.

    22 сентября 2026, 22:04 • Новости дня
    Усманов, Фридман и Фалалеев исключены из санкционного списка ЕС

    ЕС снял санкции с российских бизнесменов Усманова и Фридмана

    Усманов, Фридман и Фалалеев исключены из санкционного списка ЕС
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз исключил российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана, а также бывшего ректора Крымского федерального университета из санкционного списка, сообщается в официальном журнале ЕС.

    Российские предприниматели Алишер Усманов и Михаил Фридман, а также бывший ректор Крымского федерального университета Андрей Фалалеев исключены из европейского санкционного списка, передает ТАСС. Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

    «Удаляются записи по следующим лицам и следующей организации: 673. Алишер Бурханович Усманов, 675. Михаил Маратович Фридман, 1596. Андрей Павлович Фалалеев, 620. Redbird Corporate Services Ltd», – говорится в публикации.

    Помимо них, из санкционного списка исключены еще три человека в связи со смертью. Среди них бывший депутат Госдумы Юрий Швыткин, конструктор Александр Леонов и иранский военный деятель Алиреза Тангсири.

    Накануне представители стран Евросоюза предварительно договорились исключить российских предпринимателей из санкционного списка.

    Власти Франции и Люксембурга оказали активное дипломатическое давление для отмены данных ограничений.

    При этом послы европейских государств продлили персональные санкции против 3 тыс. других граждан России сразу на три года.

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    22 сентября 2026, 18:42 • Новости дня
    Евросоюз впервые продлил санкции против России на три года

    Reuters: Евросоюз впервые продлил санкции против России на три года

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский союз впервые принял решение о продлении персональных ограничений в отношении трех тысяч граждан России сразу на три года, пишет агентство Reuters.

    Послы стран Европейского союза впервые в истории одобрили продление персональных санкций против России сразу на три года вместо привычных шести месяцев, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. По данным дипломатических источников агентства, ограничения коснутся около 3 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители стран Евросоюза предварительно договорились исключить Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка.

    Власти Латвии изначально выступили против данной инициативы.

    Правительство Франции поддержало идею Словакии о снятии ограничений с Усманова.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    23 сентября 2026, 12:17 • Новости дня
    Азербайджан освободил француза после снятия евросанкций с Усманова

    Азербайджан освободил гражданина Франции Мартина Райана после снятия европейских санкций с Алишера Усманова

    Азербайджан освободил француза после снятия евросанкций с Усманова
    @ Aziz Karimov/REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Азербайджана освободили гражданина Франции Мартина Райана, осужденного за шпионаж, на следующий день после того, как Париж добился снятия санкций ЕС с российского бизнесмена Алишера Усманова.

    Райан оказался единственным французом среди помилованных в среду президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает Politico.

    Ранее Financial Times сообщала, что исключение Усманова из санкционного списка было частью сделки, которая могла привести к освобождению французских граждан из-под стражи в Азербайджане.

    Франция более недели блокировала продление индивидуальных санкций Евросоюза, добиваясь исключения Усманова. В МИД Франции заявляли, что этот шаг продиктован соображениями национальной безопасности. Соглашение о продлении остальных санкций было достигнуто во вторник.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал решение об исключении Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка «постыдным и неоправданным». При этом министр-делегат по делам Европы МИД Франции Бенжамен Хаддад охарактеризовал итоги переговоров как победу европейской солидарности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сегодня в ЕС объяснили усталостью снятие ограничений с российских бизнесменов. Накануне страны Евросоюза сняли санкции против Усманова и Фридмана из-за давления двух государств. В начале месяца Франция запланировала снять санкции с миллиардера Усманова.

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    24 сентября 2026, 18:24 • Новости дня
    Каллас возмутилась приглашением Путина на саммит G20

    Каллас возмутило приглашение Путина на саммит G20

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас выразила недовольство в связи с возможным участием президента России Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» (G20).

    Приглашение Путина на предстоящий саммит G20 вызвало резкую реакцию у Каллас, передает РИА «Новости». Главный аналитик по вопросам национальной безопасности CNN Джим Шутто опубликовал в соцсетях высказывание дипломата, которое прозвучало в эфире американского телеканала.

    «Это было очень неприятно услышать», – процитировал журналист слова Каллас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил проработку приглашения Владимира Путина на саммит G20 по дипломатическим каналам.

    Ранее американская сторона назвала полезным присутствие российского лидера на декабрьской встрече в Майами. Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру также поддержал идею участия президента России в грядущем мероприятии.

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    22 сентября 2026, 18:18 • Новости дня
    Reuters: Санкции против Усманова и Фридмана сняли из-за давления двух стран ЕС
    Reuters: Санкции против Усманова и Фридмана сняли из-за давления двух стран ЕС
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ограничительные меры в отношении российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана отменили благодаря активному вмешательству властей Франции и Люксембурга, пишет Reuters.

    Европейские государства оказали влияние на решение об отмене ограничений в отношении российских бизнесменов. Исключение Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционных списков произошло на фоне дипломатического давления, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    В сентябре Франция поддержала позицию Словакии, которая изначально выступала за отмену ограничений для Алишера Усманова. Позднее к процессу подключился Люксембург, потребовавший аналогичных послаблений для Михаила Фридмана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители стран Евросоюза предварительно договорились исключить российских предпринимателей из санкционных списков. Власти Латвии выступили против данной инициативы.

    Ранее Париж неожиданно вмешался в процесс согласования продления антироссийских ограничений.

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    23 сентября 2026, 10:05 • Новости дня
    В ЕС объяснили усталостью снятие санкций с Фридмана и Усманова

    Еврокомиссар Домбровскис заявил об усталости ЕС от санкций против России

    В ЕС объяснили усталостью снятие санкций с Фридмана и Усманова
    @ Дмитрий Астахов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис отметил накопленную Евросоюзом усталость от ограничительных мер в отношении России.

    Домбровскис дал интервью изданию Euractiv, в котором прокомментировал снятие рестрикций с предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана, передает РИА «Новости». Он обратил внимание на последствия продолжающегося кризиса.

    «Понятно, что после почти пяти лет конфликта на Украине накопилась определенная усталость», – сказал Валдис Домбровскис.

    Также чиновник коснулся вопроса изменения принципа единогласия при обсуждении новых ограничений. По его словам, в ближайшее время пересмотреть этот механизм невозможно. Ранее подобных реформ требовали представители Германии и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Евросоюз исключил российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана, а также бывшего ректора Крымского федерального университета из санкционного списка.

    Власти Франции и Люксембурга оказали активное дипломатическое давление для отмены данных ограничений.

    При этом послы европейских государств продлили персональные санкции против 3 тыс. других граждан России сразу на три года.

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    24 сентября 2026, 19:03 • Новости дня
    Нарышкин заявил о вмешательстве ЕС в российские выборы
    Нарышкин заявил о вмешательстве ЕС в российские выборы
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил о попытках европейских стран повлиять на результаты голосования в Государственную думу.

    Российская сторона зафиксировала активность европейских структур, направленную против избирательного процесса, передает ТАСС. По словам главы СВР, западные чиновники заблаговременно написали негативное заключение о ходе голосования.

    «Вмешательство было, мы это отмечали. Мы отмечали тот факт, что в той же комиссии ЕС уже заранее подготовили, так сказать, бумажку, чтобы объявить, что выборы были плохие», – подчеркнул Нарышкин в телеэфире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки сообщила о подготовке Европой масштабного плана срыва выборов в России.

    Глава комиссии Госдумы Василий Пискарев заявил о скоординированной кампании европейских СМИ по дискредитации голосования.

    Глава МИД Сергей Лавров указал на беспрецедентные попытки западных стран вмешаться в избирательный процесс.

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    23 сентября 2026, 10:21 • Новости дня
    Страны ЕС испугались освобождения преступников в Британии

    Страны Евросоюза выразили опасения из-за высылки преступников из Британии

    Страны ЕС испугались освобождения преступников в Британии
    @ TOLGA AKMEN/EPA/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Государства Европейского союза выразили серьезную обеспокоенность намерением властей Британии досрочно освободить и депортировать тысячи иностранных преступников из-за переполненности тюрем.

    До конца года Лондон планирует освободить более 2,5 тыс. правонарушителей для разгрузки пенитенциарных учреждений. С января 2027 года британское правительство также отменит требование об отбытии иностранными преступниками минимального срока перед депортацией, пишет Politico.

    Европейские дипломаты заявили о высоких рисках возвращения граждан в их родные страны без предварительного уведомления. По словам представителей стран Евросоюза, координация между британскими ведомствами практически отсутствует, а высылка преступников без надлежащего информирования создает угрозу общественной безопасности.

    Представитель правительства Британии подчеркнул, что самые опасные правонарушители исключены из программы досрочного освобождения. Тем не менее в Брюсселе предупредили, что односторонние действия Лондона способны подорвать базовое доверие между сторонами и спровоцировать дипломатический скандал накануне двустороннего саммита, посвященного нормализации отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Европейский союз отказался предлагать Британии ассоциированное членство. Летом британские власти решили досрочно выпустить на свободу часть опасных преступников из-за нехватки мест в камерах. В прошлом году Лондон захотел создать с Брюсселем альянс в сталелитейной промышленности.

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    23 сентября 2026, 09:07 • Новости дня
    Iltalehti: Прибалтика тайно запросила у Евросоюза деньги на защиту от дронов

    Латвия, Литва и Эстония запросили у ЕС 500 млн евро на защиту от беспилотников

    Iltalehti: Прибалтика тайно запросила у Евросоюза деньги на защиту от дронов
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии тайно направили председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с просьбой выделить 500 млн евро на защиту от беспилотников.

    Страны Балтии запросили дополнительную поддержку на фоне якобы возросшей угрозы со стороны России, пишет финская газета Iltalehti.

    Рига, Вильнюс и Таллин ожидают ответа из Брюсселя в течение нескольких недель и надеются на предоставление дополнительного финансирования для борьбы с беспилотными летательными аппаратами уже в 2026 году, передает ТАСС.

    Руководство России неоднократно опровергало домыслы о возможном нападении на государства НАТО к 2030 году. Президент Владимир Путин выражал готовность зафиксировать договоренность о взаимном ненападении со странами Запада для снятия обеспокоенности. Позднее российский лидер назвал заявления о готовящемся нападении России на Европу бредом, провокацией и дезинформацией с целью одурачить собственное население.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Кремль заявил о знании маршрутов украинских беспилотников через Прибалтику.

    Весной председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила Европу об угрозе дронов.

    В апреле прибалтийские страны начали умолять об избавлении от украинских беспилотных аппаратов.

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    22 сентября 2026, 12:58 • Новости дня
    Страны Евросоюза не смогли договориться о снятии санкций с Усманова

    Послы стран Евросоюза не согласовали снятие санкций с Усманова и Фридмана

    Страны Евросоюза не смогли договориться о снятии санкций с Усманова
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Послы 27 государств Евросоюза не смогли прийти к соглашению об исключении российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционных списков из-за возражений премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса.

    Дипломаты государств Евросоюза не смогли договориться о продлении антироссийских санкций и исключении из черного списка бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Без нового соглашения ограничения в отношении почти трех тысяч физических и юридических лиц истекут в конце вторника, пишет The Guardian.

    Главным препятствием для заключения сделки стала позиция Латвии. Премьер-министр страны Андрис Кулбергс назвал неприемлемым предложение снять ограничения с предпринимателей в обмен на продление общего санкционного режима на 36 месяцев вместо обычных шести.

    Инициаторами исключения Алишера Усманова из санкционного списка стали Франция и Словакия. Французская сторона обосновала этот шаг соображениями национальной безопасности, что может быть связано со сделкой по обмену пленными с Азербайджаном.

    Люксембург поддержал снятие санкций с Михаила Фридмана в случае исключения Алишера Усманова, поскольку бизнесмен требует от страны 16 млрд долларов за заморозку активов. При этом глава МИД Украины Андрей Сибига назвал возможное снятие ограничений недопустимым сигналом для Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз предварительно согласовал снятие санкций с бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. На прошлой неделе российский МИД пообещал ответить на расширение антироссийских ограничений. В середине месяца Франция запланировала добиться исключения Алишера Усманова из черных списков.

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    23 сентября 2026, 10:20 • Новости дня
    Победитель выборов в Швеции призвала усилить роль Европы в мире
    Победитель выборов в Швеции призвала усилить роль Европы в мире
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Бывший премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что Европейский союз нуждается в усилении своей роли в мире на фоне глобальной нестабильности.

    Лидер шведских социал-демократов Магдалена Андерссон, претендующая на пост премьер-министра после победы левоцентристского блока на выборах, намерена переориентировать внешнюю политику страны и укрепить позиции Евросоюза. В интервью изданию Politico она отметила, что в условиях текущей геополитической ситуации Европе необходимо стать сильнее.

    Среди приоритетов Андерссон – реформирование процесса принятия решений в ЕС, в частности, отказ от права вето в вопросах внешней политики в пользу голосования квалифицированным большинством. Она также поддержала идею использования замороженных российских активов для помощи Украине, назвав это более предпочтительным вариантом, чем увеличение бюджета ЕС.

    Кроме того, Андерссон подчеркнула важность укрепления союзов за пределами Европы, включая страны «глобального юга», Японию, Австралию и Канаду. Она также выразила желание видеть Великобританию вновь в составе Европейского союза и пообещала пересмотреть политику в отношении британских граждан, проживающих в Швеции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе левый блок Магдалены Андерссон одержал победу на парламентских выборах в Швеции. В середине месяца левоцентристская коалиция вырвалась вперед по итогам подсчета голосов. В марте официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила бывшему премьер-министру Швеции на ее заявления о ядерной угрозе.

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    23 сентября 2026, 13:13 • Новости дня
    Шохин назвал внешнее управление западными активами сигналом для ЕС
    Шохин назвал внешнее управление западными активами сигналом для ЕС
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал введение временного управления в российских активах западных компаний сигналом для Евросоюза.

    По его словам, эти меры призваны предотвратить попытки завладеть российскими замороженными активами, передает ТАСС.

    «Сейчас очень много разговоров о том, как бы, например, вывести замороженные российские активы из-под юрисдикции Бельгии и передать их в распоряжение какого-нибудь иного института Европейского союза, чтобы распорядиться замороженными резервами Центрального банка. На мой взгляд, сейчас решения такого рода во многом связаны с демонстрацией того, что если вы это сделаете, то у нас есть ответные меры. Это в некотором смысле упреждающие сигналы. Но не похоже, что они воспринимаются адекватно», – сказал он.

    Шохин добавил, что попытки использовать российские активы продолжатся, поэтому Россия будет вынуждена реагировать симметрично. Он также предложил разработать четкие критерии, почему в активах западных компаний вводится внешнее управление и насколько эффективны временные управляющие.

    По мнению главы РСПП, сейчас главным критерием является принадлежность компаний резидентам недружественных государств. Он напомнил, что изначально передача активов носила зеркальный характер. Шохин подчеркнул необходимость определения параметров эффективности внешнего управления, чтобы избежать неправильной передачи активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин передал акции торговых сетей «Ашан» и «Леруа Мерлен» во временное управление.

    Власти Бельгии подтвердили неизменность своей позиции против конфискации замороженных российских активов.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригрозила Евросоюзу жестким ответом на попытки присвоения суверенных средств.

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    22 сентября 2026, 14:09 • Новости дня
    Евростат: Стоимость импорта нефти в ЕС выросла на 55%

    Стоимость импорта нефти в Евросоюз подскочила на 55% при неизменном объеме

    Tекст: Мария Иванова

    Объем импорта нефти в Евросоюз во втором квартале остался практически неизменным, однако его стоимость резко выросла более чем на 55%, сообщил Евростат.

    Согласно статистике ведомства, стоимость импорта нефти в ЕС увеличилась на 55,8%. При этом объем поставок составил 39,7 млн тонн, передает ТАСС.

    Импорт природного газа также продемонстрировал рост как в стоимостном выражении (плюс 18,5%), так и в объеме (плюс 3,4%).

    Основными поставщиками нефти в страны Евросоюза во втором квартале стали США (18,8%), Норвегия (14,3%) и Казахстан (13,4%).

    В ряде стран ЕС, включая Германию, Францию и Швейцарию, цены на дизель обновили исторические рекорды. В Германии средняя цена за литр дизельного топлива достигла 2,47 евро, во Франции – 2,39 евро. В Румынии стоимость дизтоплива превышает 2 евро даже с учетом снижения НДС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Евросоюз рассматривал возможность заморозки потолка цен на российскую нефть.

    Летом прошлого года в Европе выросли цены на дизель из-за отказа от российской нефти. В июле прошлого года ЕС запретил импорт продуктов на основе нефти из России.

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    23 сентября 2026, 14:34 • Новости дня
    В США предрекли Украине одиночество и разочарование в Западе

    American Conservative предрекло Украине одиночество и разочарование в Западе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После завершения конфликта Украина может оказаться ненужной западным союзникам, которые больше не захотят обременять себя поддержкой Киева, пишут американские СМИ.

    Украина после завершения конфликта окажется не нужна Западу. После урегулирования конфликта страна может оказаться брошенной западными союзниками, пишет издание American Conservative.

    «Когда этот день наконец настанет, Украина может обнаружить, что она превращается в страну… которой никто не хочет обременять себя… Украина может оказаться одна, брошенная Западом и разочарованная в нем», – подчеркивается в публикации.

    В материале отмечается высокая вероятность того, что в конечном счете государство не войдет ни в Европейский союз, ни в НАТО. Мечты об ускоренном вступлении в ЕС рухнули, а требования Владимира Зеленского о членстве к 2027 году были пересмотрены на более реалистичные сроки, такие как 2035 год, подчеркивают американские журналисты.

    Кроме того, обещания о членстве в НАТО оказались нереализованными, обращает внимание АС. Лидеры США и Европы неоднократно заявляли, что страна не готова к вступлению в альянс. В условиях закрытых дверей на Западе единственным жизнеспособным направлением для страны может стать восстановление отношений с Россией, считают эксперты American Conservative.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журнал The American Conservative назвал расширение Североатлантического альянса главной причиной украинского конфликта.

    Ранее обозреватели этого же издания констатировали невозможность возвращения Киевом утраченных территорий. А британский журнал Economist объявил амбиции Украины по вступлению в НАТО мертвыми.

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    23 сентября 2026, 09:43 • Новости дня
    ЕС потребовал от Украины реформ для выделения финансовой помощи

    Евросоюз привязал выделение финансирования Киеву к принятию новых законов

    Tекст: Игорь Иножарский

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с Владимиром Зеленским заявила о необходимости прогресса в принятии новых законов на Украине для получения дальнейшей финансовой помощи от Евросоюза.

    Власти Евросоюза уведомили Киев о необходимости активизировать борьбу с теневой экономикой, увеличить налоговые поступления и приблизиться к европейскому законодательству перед выделением новых средств, пишет Bloomberg.

    Встреча Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прошла в напряженной обстановке. Украинская делегация выразила обеспокоенность возможной эскалацией конфликта зимой в условиях нехватки систем противовоздушной обороны, а также возмутилась решением Брюсселя снять санкции с двух российских бизнесменов.

    На фоне затянувшихся боевых действий отношения между Киевом и его партнерами становятся более натянутыми: европейские страны недовольны растущими финансовыми требованиями Украины, в то время как Киев разочарован задержками в поставках ракет-перехватчиков. Украина запросила помощь для покрытия бюджетного дефицита в размере 26 млрд евро и ускорения выдачи кредита на 90 млрд евро, однако Брюссель предложил привлечь к финансированию Канаду, Норвегию и Японию.

    После встречи с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский сообщил о готовности к энергетическому перемирию с Россией в качестве первого шага к завершению конфликта. Он попросил американского лидера передать эту позицию Москве и привлечь к обсуждению председателя КНР Си Цзиньпина. Кроме того, Киев запросил у Вашингтона зимний пакет зенитных ракет Patriot и лицензии на их производство на украинской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе Владимир Зеленский сообщил о планах закончить конфликт на Украине до наступления зимы. В начале недели кандидат в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс выразил надежду на прогресс в урегулировании после встречи американского лидера Дональда Трампа с Зеленским. В прошлом году Киев предупредил о невозможности выживания государства без американской помощи.

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