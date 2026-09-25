Москва предупредила об ответе на попытки ЕС изъять активы России

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Россия продолжит защищать свои интересы. Наши действия по оспариванию ЕСовского произвола будут выверенными, адресными и учитывающими весь комплекс обстоятельств», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».

Масленников напомнил, что в мае арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Банка России на 18,1 трлн рублей к бельгийскому депозитарию Euroclear о взыскании убытков от блокировки резервов.

Встречные требования европейской стороны о приостановке исполнения этого решения были отклонены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу европейского депозитария Euroclear на взыскание средств по иску Центробанка.

Ранее московская инстанция отказала финансовой организации в приостановлении исполнения данных судебных актов.

В ответ бельгийская структура подала иск против российского регулятора в суд своей страны.