Пезешкиан заявил о готовности Ирана отказаться от запасов обогащенного урана

Пезешкиан заявил о готовности Ирана отказаться от обогащенного урана

Tекст: Катерина Туманова

Пезешкиан заявил в четверг, что Тегеран по-прежнему готов добиваться соглашения с Вашингтоном путем переговоров.

«Да, на все, что обсуждается и обсуждается, находится в рамках международного права и по праву принадлежит нам согласно международному праву», – ответил Пезешкиан на вопрос Fox News о готовности Тегерана отказаться от запасов обогащенного до 60% урана.

Он добавил, что Тегеран никогда не стремились ни к чему большему. Только следуя соглашению с президентом США, которое было подписано.

«Это соглашение было подписано, и, основываясь на нем, мы готовы и по-прежнему желаем двигаться вперед», – подчеркнул он.

Пезешкиан отметил, что Иран никогда не стремился к созданию ядерного оружия и желает придерживаться рамок Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио сообщил о готовности президента встретиться с Масудом Пезешкианом на полях Генассамблеи ООН. Президент Ирана заявил о готовности к диалогу с Вашингтоном без языка силы и подтвердил отказ Ирана от ядерного оружия.



