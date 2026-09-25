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    25 сентября 2026, 02:13 • Новости дня

    Пезешкиан заявил о готовности Ирана отказаться от запасов обогащенного урана

    Пезешкиан заявил о готовности Ирана отказаться от обогащенного урана

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности страны отказаться от запасов обогащенного до 60% урана, в соответствии с положениями Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

    Пезешкиан заявил в четверг, что Тегеран по-прежнему готов добиваться соглашения с Вашингтоном путем переговоров.

    «Да, на все, что обсуждается и обсуждается, находится в рамках международного права и по праву принадлежит нам согласно международному праву», – ответил Пезешкиан на вопрос Fox News о готовности Тегерана отказаться от запасов обогащенного до 60% урана.

    Он добавил, что Тегеран никогда не стремились ни к чему большему. Только следуя соглашению с президентом США, которое было подписано.

    «Это соглашение было подписано, и, основываясь на нем, мы готовы и по-прежнему желаем двигаться вперед», – подчеркнул он.

    Пезешкиан отметил, что Иран никогда не стремился к созданию ядерного оружия и желает придерживаться рамок Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио сообщил о готовности президента встретиться с Масудом Пезешкианом на полях Генассамблеи ООН. Президент Ирана заявил о готовности к диалогу с Вашингтоном без языка силы и подтвердил отказ Ирана от ядерного оружия.


    24 сентября 2026, 10:02 • Новости дня
    Трамп лично встретил Си Цзиньпина на военной базе Эндрюс

    Трамп встретил Си Цзиньпина у трапа самолета на базе Эндрюс

    Трамп лично встретил Си Цзиньпина на военной базе Эндрюс
    @ Jonathan Ernst/REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп нарушил дипломатическую традицию и лично поприветствовал председателя КНР Си Цзиньпина у трапа самолета по прибытии китайского лидера на авиабазу Эндрюс.

    Американские президенты обычно принимают иностранных лидеров в Белом доме, поэтому встреча в аэропорту стала необычным жестом, пишет Axios. Глава американского государства встретил гостя у подножия лестницы самолета на территории военной базы в штате Мэриленд.

    В последние десятилетия президенты США приезжали в аэропорты округа Колумбия только для встречи римских пап. В частности, Джордж Буш встретил Бенедикта XVI на базе Эндрюс в 2008 году, а Барак Обама там же приветствовал папу Франциска в 2015 году. Остальных лидеров традиционно принимают в Вашингтоне.

    Представитель Белого дома Анна Келли пояснила, что летом председатель КНР принимал американского лидера в Китае во время исторического саммита. По ее словам, теперь Дональд Трамп отвечает взаимностью на гостеприимство, так как готов выстраивать отношения с кем угодно ради продвижения национальных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Дональд Трамп рассказал о гостях на приеме в честь Си Цзиньпина. В четверг председатель КНР призвал Соединенные Штаты к партнерству. В четверг Си Цзиньпин прибыл в США с государственным визитом.

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    24 сентября 2026, 19:36 • Новости дня
    Трамп скривил лицо в ходе встречи с Си Цзиньпином

    Трамп скривился во время встречи с Си Цзиньпином из-за бомбардировщика

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп скривился от неожиданности из-за пролетевшего над ним и председателем КНР Си Цзиньпином американского стратегического бомбардировщика B-1.

    Трамп встретил Си Цзиньпина на базе Эндрюс в штате Мэриленд. Во время исполнения американского гимна над лидерами двух стран пролетели стратегические бомбардировщики B-1. На опубликованных кадрах видно, как глава Белого дома на секунду слегка пригнулся, стиснул зубы и повернул голову вслед самолетам, передает РИА «Новости».

    Китайский лидер также проследил за бомбардировщиками взглядом, однако почти никак не отреагировал на громкий звук. После этого Трамп повернулся к Си Цзиньпину и что-то ему сказал.

    Напомним, в четверг президент США Дональд Трамп лично поприветствовал китайского лидера у трапа самолета на авиабазе Эндрюс.

    Глава протокола американской администрации Моника Кроули заранее допускала пролет военных самолетов над главами государств во время церемонии.

    На предстоящих переговорах американский лидер намеревался обсудить регулирование искусственного интеллекта.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    24 сентября 2026, 18:18 • Новости дня
    Минобороны Израиля сняло судимость с убившего палестинца солдата

    Ynet: Глава Минобороны Израиля Кац снял судимость с убившего палестинца солдата

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац официально снял судимость с военнослужащего Элиора Азарии, ранее осужденного за непреднамеренное убийство палестинца, пишет портал Ynet.

    Кац подписал приказ о снятии судимости с военнослужащего ЦАХАЛ Элиора Азарии, передает ТАСС со ссылкой на Ynet. В 2017 году он был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения за непреднамеренное убийство палестинца.

    Президент Израиля Ицхак Герцог 19 сентября принял решение о помиловании военного на основании официального запроса Каца. При этом начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир выступал против подобного шага, отмечают журналисты.

    В марте 2016 года Азария выстрелил в вооруженного ножом палестинца, напавшего на солдат в городе Хеврон. Нападавший к тому моменту уже был ранен и неподвижно лежал на земле.

    Правозащитники опубликовали видеозапись, где запечатлено, как израильский солдат «стреляет в голову обезвреженному палестинцу».

    В начале марта 2018 года Азария досрочно вышел на свободу по решению Военного совета после отбытия двух третей срока. Изначально прокуратура требовала для него от трех до пяти лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба Эяль Замир выступал против планов правительства по полной оккупации сектора Газа.

    Президент Израиля Ицхак Герцог осудил произвол в отношении жителей Западного берега реки Иордан.

    Бывшие израильские генералы потребовали от властей остановить насилие поселенцев против палестинцев.

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    24 сентября 2026, 22:13 • Новости дня
    WSJ узнала о тайном давлении США на КНР из-за ядерных испытаний

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на Китай в связи с предполагаемыми ядерными испытаниями в ходе конфиденциальных переговоров, сообщили источники газеты WSJ.

    Администрация Трампа ведет переговоры с Китаем о его быстро расширяющемся ядерном арсенале на фоне сомнений в соблюдении Пекином 30-летнего запрета на ядерные испытания, заявили официальные лица США изданию Wall Street Journal (WSJ).

    Обсуждения проходили в кулуарах многосторонних встреч в Женеве, Нью-Йорке и Касабланке (Марокко), где США оказывали давление на Китай, требуя ответить на обвинения в проведении ядерных испытаний очень низкой мощности.

    Китай отрицает обвинения США, а последние требуют уведомлять Вашингтон перед проведением испытаний баллистических ракет.

    Ядерные ракеты были продемонстрированы на военном параде в Пекине в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг председатель КНР прилетел в Соединенные Штаты с государственным визитом, президент США лично встретил гостя у трапа самолета на авиабазе Эндрюс.

    Лидер США заявил о планах обсудить ИИ с Си Цзиньпином, а тот призвал США к партнерству.

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    24 сентября 2026, 09:55 • Новости дня
    Трамп на встрече с Родригес указал на значимость проведения выборов в Венесуэле

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп во время короткой встречи с уполномоченным президентом Венесуэлы Дельси Родригес отметил необходимость проведения прозрачного голосования для демократического развития страны.

    По данным портала Axios, беседа политиков состоялась на полях Генассамблеи ООН и продлилась около 15 минут. Сама Дельси Родригес назвала прошедшие переговоры историческими, передает РИА «Новости».

    В публикации издания отмечается, что политик обозначил значимость избирательного процесса. «На встрече с Родригес Трамп не стал настаивать на конкретной дате выборов, однако подчеркнул их значимость как ключевого этапа на пути Венесуэлы к полноценной демократии», – пишут авторы материала.

    Один из собеседников портала добавил, что глава государства заявил о необходимости в конечном счете провести голосование.

    Кроме того, стороны затронули тему стабильных поставок нефти и сохранения теплых отношений между двумя государствами.

    Дональд Трамп выразил благодарность за конструктивное сотрудничество.

    Ранее представитель Венесуэлы во время выступления на Генассамблее ООН сообщила о подготовке к прозрачным выборам. Она уточнила, что власти уже ведут соответствующий диалог с оппозицией. По ее словам, государственные институты готовы гарантировать инклюзивность процесса, а подходящий момент определит сам народ.

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    24 сентября 2026, 16:57 • Новости дня
    В МИД допустили встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае

    Замглавы МИД Руденко допустил встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона поддержит проведение совместных переговоров президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина на полях ноябрьского саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.

    Руденко позитивно оценил перспективу диалога, передает ТАСС. «Что касается возможности проведения трехстороннего контакта России, США и Китая на площадке саммита АТЭС в Шэньчжэне, то ничего исключать нельзя», – заявил дипломат.

    По его словам, Москва будет приветствовать подобную инициативу, если Пекин возьмет на себя организацию переговоров. Руденко добавил, что реализация этой идеи потребует серьезных дипломатических усилий и тщательной подготовки.

    Замглавы министерства также подчеркнул, что право организации встречи принадлежит принимающей стороне саммита. При этом для успешного проведения контактов на высшем уровне необходимо обоюдное согласие всех участников процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник российского лидера Юрий Ушаков допустил вероятность проведения трехсторонних переговоров на полях предстоящего форума.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил возможность организации такого саммита в Шэньчжэне.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности Владимира Путина к беседе с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

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    24 сентября 2026, 18:57 • Новости дня
    Иран и Украина договорились избегать эскалации после атаки на судно

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига договорились продолжить контакты для предотвращения эскалации напряженности после июльской атаки на иранское судно в Каспийском море.

    Аракчи и Сибига договорились о поддержании контактов, передает РИА «Новости». Встреча дипломатов состоялась на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    «Министры иностранных дел двух стран также подчеркнули необходимость сохранения каналов связи между двумя странами... Обменявшись мнениями по поводу развития ситуации в Европе и Западной Азии, они также договорились продолжить контакты для того, чтобы не допускать любого рода эскалацию напряженности в отношениях», – заявили в МИД Ирана.

    По информации ведомства, стороны обсудили двусторонние отношения и способы урегулирования различных вопросов. Особое внимание было уделено инциденту в Каспийском море. Напомним, 25 июля Украина атаковала иранское торговое судно, в результате чего погиб один моряк, а еще один получил ранения.

    Ранее власти Киева гарантировали Тегерану прекращение атак на иранские торговые суда.

    Иранское руководство продолжило требовать от украинской стороны выплаты компенсации за июльский инцидент.

    Иран отказался от планов ответных ударов по украинской территории после официальных извинений.

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    24 сентября 2026, 14:07 • Новости дня
    Источник сообщил о разведывательных полетах авиации и беспилотников США над Ираном

    Высокая активность ВВС США зафиксирована в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    В Ормузском проливе зафиксирована высокая активность американской военной авиации, включая разведывательные полеты над островами Кешм и Хенгам.

    Повышенная активность американской военной авиации зафиксирована в регионе, что потенциально указывает на эскалацию, передает РИА «Новости».

    Американские разведывательные самолеты работали над островами Кешм и Хенгам в ночь на четверг.

    Кроме того, авиация США выполняла полеты над иранской провинцией Керманшах. Малые беспилотные летательные аппараты вели разведывательные действия в этом районе.

    Известно также о переброске 12 истребителей F-16 в регион Персидского залива с базы Шпангдалем, расположенной в Германии. «Все это может свидетельствовать о возможном обострении ситуации», – подчеркнул источник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование армии Ирана запретило американским войскам вход в Ормузский пролив.

    Корпус стражей исламской революции сбил разведывательный беспилотник США в этом регионе.

    Американские военные в рамках новой политики сдерживания атаковали два иранских правительственных танкера.

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    24 сентября 2026, 08:13 • Новости дня
    Трамп рассказал о гостях на приеме в честь Си Цзиньпина

    Трамп сообщил о приглашении технологической элиты на прием для Си Цзиньпина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп анонсировал присутствие руководителей ведущих технологических компаний и банков на приеме в честь визита председателя КНР Си Цзиньпина.

    Многие представители крупных технологических корпораций и банковских структур приглашены на торжественное мероприятие в Белый дом, передает ТАСС.

    «Я бы сказал, что там будет весь технологический мир, весь банковский мир. И многие другие», – отметил глава государства в общении с пресс-пулом.

    По словам президента, ожидается полный зал гостей. Он также упомянул, что строительство нового банкетного зала на территории резиденции еще продолжается, однако работы идут с опережением графика.

    Китайский лидер прибыл в Соединенные Штаты накануне, где американский президент лично встретил его у трапа самолета на военной базе Эндрюс под Вашингтоном. Государственный визит продлится до 25 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин вылетел в США с первым за 11 лет государственным визитом.

    Американская администрация после долгих споров согласилась наделить эту поездку высшим дипломатическим статусом.

    Президент США запланировал лично встретить китайского лидера у трапа самолета.

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    25 сентября 2026, 00:05 • Новости дня
    Трамп повеселил Си Цзиньпина оригинальным портретом Байдена в Белом доме

    Си Цзиньпин улыбнулся при виде портрета Байдена в Белом доме

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время визита Си Цзиньпина американский лидер Дональд Трамп похвастался фотографиями, которые он развесил в Западном крыле Белого дома и назвал Аллеей президентской славы.

    По данным видеоролика, опубликованного в социальных сетях помощником Белого дома, Трамп показал Си Цзиньпину фотографию, сделанную во время визита президента США в Пекин в мае.

    «Кто это? Я его не узнаю!» – пошутил Трамп. – «Мы очень вас уважаем. Мы это вывесили. Мы вывесили это год назад, в знак уважения».

    Согласно изображению, распространенному посольством Китая, Трамп также показал Си Цзиньпину настенную копию Декларации независимости, которую он установил в Овальном кабинете, и Аллею президентской славы из фотографий американских лидеров в золотых рамах.

    Сделав пафосную остановку, он указал на свои портреты, там были два портрета Трампа, по одному на каждый из его президентских сроков, пишет US News.

    Между ними, вместо портрета экс-президента Джо Байдена, висит изображение авторучки, которая часто заменяла его предшественника-демократа и как намек на слова Трампа о неспособности Байдена справляться со своей работой к концу президентского срока, пишет

    На видео, снятом помощником, Трамп указывает на три изображения и говорит: «Трамп, потом Трамп, а это – авторучка», – в то время как Си Цзиньпин смеется.

    «Это Байден», – сказал Трамп, хлопнув Си Цзиньпина по руке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг председатель КНР прилетел в Соединенные Штаты с государственным визитом, президент США лично встретил гостя у трапа самолета на авиабазе Эндрюс.

    Си Цзиньпин анонсировал передачу двух панд американскому зоопарку. А президент США скривил лицо в ходе встречи с Си Цзиньпином.


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    24 сентября 2026, 12:13 • Новости дня
    В Иране пригрозили расширением войны с США до Индийского океана

    Fars: Иран допустил расширение зоны конфликта с США до Индийского океана

    Tекст: Мария Иванова

    Зона боевых действий Ирана и США в случае возобновления американской агрессии может расшириться до Индийского океана, заявил советник верховного лидера исламской республики Рахим Сафави.

    Сейчас противостояние распространилось из Персидского залива и Ормузского пролива на Красное море, и ответ Тегерана на следующем этапе может сделать фронт еще шире, сообщает Fars.

    Сафави отметил, что руководство исламской республики не знает, какие планы вынашивают президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    При этом он заверил, что иранские вооруженные силы грамотно прорабатывают возможные сценарии и уже подготовили меры реагирования даже на случай наихудшего развития событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник инвесторы Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с представителями Тегерана для обсуждения сделки.

    Во вторник сенатор Марко Рубио не исключил вероятности встречи американского лидера с президентом исламской республики.

    В прошлом месяце Дональд Трамп объявил о начале двусторонних переговоров.

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    24 сентября 2026, 20:39 • Новости дня
    Иранские авиакомпании полностью отменили все рейсы в ОАЭ

    ISNA: Иранские авиакомпании полностью отменили рейсы в ОАЭ с 24 сентября

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские авиакомпании полностью прекратили выполнение всех авиарейсов в Объединенные Арабские Эмираты с полуночи 24 сентября, сообщило агентство ISNA.

    Авиакомпании Ирана отменили все авиарейсы в ОАЭ, передает РИА «Новости» со ссылкой на ISNA. Причины такого решения и источник информации не раскрываются.

    «С минувшей полуночи все рейсы иранских авиалиний в ОАЭ отменены», – говорится в сообщении.

    Актуальный статус перелетов между странами до момента отмены также остался без комментариев. Приостановка авиасообщения произошла на фоне недавних заявлений американских властей.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент предупреждал, что с 23 сентября иранские перевозчики лишатся возможности осуществлять полеты. Из-за введенных санкций им будет отказано в наземном обслуживании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Азербайджан полностью прекратил обслуживание рейсов иранских авиакомпаний из-за новых американских санкций.

    Ранее власти Объединенных Арабских Эмиратов заморозили все экономические контакты с Тегераном. А американское руководство запланировало систематическое применение санкций за поддержку Ирана.

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    24 сентября 2026, 10:49 • Новости дня
    Нефть подешевела на фоне восстановления экспорта из Саудовской Аравии

    WSJ: Цены на нефть снизились на фоне готовности Ирана к переговорам с США

    Tекст: Игорь Иножарский

    Мировые цены на нефть снизились после заявления президента Ирана Масуда Пезешкиана о готовности к переговорам с США и сообщений о восстановлении экспортных мощностей Саудовской Аравии.

    Стоимость нефти на мировых рынках продемонстрировала снижение на фоне дипломатических усилий между Вашингтоном и Тегераном, а также сигналов о восстановлении экспортных возможностей Саудовской Аравии. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности к переговорам для прекращения конфликта с Соединенными Штатами, пишет The Wall Street Journal.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что южный судоходный маршрут через Ормузский пролив открыт. При этом он подчеркнул, что американская сторона продолжит защищать судоходство и обеспечивать соблюдение блокады Ирана.

    На утренних торгах в Европе фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,7%, опустившись до 102,39 доллара за баррель. Стоимость фьючерсов на нефть WTI также снизилась на 0,7%, составив 91,54 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Саудовская Аравия возобновила работу атакованного нефтепровода. На прошлой неделе стоимость нефти взлетела на фоне остановки этого объекта. В начале месяца саудовскую инфраструктуру повредила атака беспилотников из Ирака.

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    24 сентября 2026, 12:38 • Новости дня
    Песков: Решение о встрече Путина и Трампа на G20 не принято

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал преждевременным обсуждение возможной встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на предстоящем саммите G20.

    По словам Пескова, решение о встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите G20 еще не принято, обсуждать возможные переговоры лидеров двух стран пока рано, передает РИА «Новости».

    «Пока об этом говорить преждевременно, еще решение не принято», – сказал Песков, комментируя перспективы двусторонней встречи на предстоящем мероприятии.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США пригласили Владимира Путина на саммит G20 в Майами.

    Российская сторона пообещала проработать данный вопрос по дипломатическим каналам.

    До этого Москва официально получила приглашение на встречу «Большой двадцатки» на высшем уровне.

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    24 сентября 2026, 08:55 • Новости дня
    США отказались осуждать антиизраильские санкции европейских стран

    США отказались от подготовленного заявления против антиизраильских санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США отвергла подготовленный американскими дипломатами документ, критикующий планы Британии и Франции запретить импорт товаров из еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, документ от имени госсекретаря Марко Рубио датировался 8 сентября, однако так и не был опубликован из-за позиции Белого дома. Вместо резкой критики дипломат ограничился сдержанными комментариями, передает ТАСС.

    Ситуация демонстрирует серьезный раскол в американских внешнеполитических кругах. Разногласия касаются поддержки правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и затрагивают внутренние дискуссии в Республиканской партии.

    В начале сентября Британия анонсировала запрет на ввоз продукции из израильских поселений. Вскоре глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил о намерении Парижа разорвать торговые связи с этими территориями. Ожидается, что к инициативе присоединятся еще десять государств.

    Вашингтон воздержался от официального осуждения европейских партнеров. Единственным американским чиновником, публично раскритиковавшим эти действия, стал посол США в Израиле Майк Хакаби.

    Белый дом решил не вмешиваться в санкционную политику союзников против израильских поселенцев.

    Администрация США не стала возражать против британских ограничений в отношении Западного берега реки Иордан.

    В августе ряд западных стран резко осудил планы Израиля по строительству нового жилья на палестинских территориях.

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