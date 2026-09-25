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    25 сентября 2026, 00:56 • Новости дня

    Колумбия разорвала дипломатические отношения с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Правительство Колумбии официально прекратило дипломатические связи с Ираном из-за угроз национальной безопасности и предполагаемой поддержки терроризма со стороны Тегерана, сказано в заявлении МИД страны.

    «Министерство иностранных дел от имени правительства Колумбии сообщает, что по состоянию на 19 сентября 2026 года оно официально разорвало дипломатические отношения с Исламской Республикой Иран. Это суверенное решение отвечает основным принципам, определяющим внешнюю политику правительства в области национальной и общенациональной безопасности», – сказано в представленном на сайте МИД Колумбии документе.

    В ведомстве пояснили, что шаг стал ответом на предполагаемые связи Тегерана с международными террористическими и наркотеррористическими группировками. Также Богота учла задокументированные факты нарушения прав человека иранским правительством на колумбийской территории.

    Дополнительными причинами названы нападения на страны вне ближневосточного конфликта, блокада Ормузского пролива и препятствование работе МАГАТЭ.

    В МИД подчеркнули, что эти действия полностью подорвали доверие Колумбии к Ирану.

    Разрыв дипломатических связей не затронет консульские отношения, которые продолжат функционировать в соответствии с Венскими конвенциями. Колумбийская дипломатия намерена жестко пресекать любое внешнее вмешательство и защищать суверенитет страны.

    22 сентября 2026, 22:52 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер встретились с Аракчи для обсуждения сделки по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер провели встречу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи для обсуждения сделки.

    Президент США Дональд Трамп на полях Генеральной Ассамблеи ООН подтвердил факт переговоров с Тегераном, сообщает РИА «Новости». «Я могу сказать вам, что Стив и Джаред встречались с посредниками по иранской сделке», – заявил он.

    Американский лидер уточнил, что иранская сторона была представлена на недостаточно высоком уровне. Встреча спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи прошла в Нью-Йорке при посредничестве Катара и Пакистана. Их целью стал поиск путей к новому соглашению и деэскалация конфликта.

    Ранее американский лидер отмечал, что Тегеран отклонил его предложения по сделке. Эти инициативы были выдвинуты после возвращения политика к власти в 2025 году и атаки на исламскую республику в июне того же года.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о готовности президента США встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

    До этого президент США запланировал переговоры с главами стран Персидского залива для обсуждения ситуации вокруг исламской республики.

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    22 сентября 2026, 20:45 • Новости дня
    Азербайджан закрыл небо для иранских самолетов

    Азербайджан приостановил полеты иранских авиакомпаний из-за новых санкций США

    Tекст: Вера Басилая

    Азербайджан полностью прекратил обслуживание рейсов авиакомпаний Ирана из-за новых американских санкций против гражданской авиации.

    Решение о прекращении авиасообщения Азербайджана с Ираном вступило в силу 22 сентября 2026 года. Ограничения касаются абсолютно всех иранских компаний, осуществляющих пассажирские перевозки в республику, передают «Вести».

    Представители закрытого акционерного общества «Азербайджанские авиалинии» пояснили причину такого шага. Мера связана с новым пакетом санкций Вашингтона, направленным против Тегерана. Американские рестрикции напрямую затронули работу иранской гражданской авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября американский Минфин внес в черные списки 27 иранских авиаперевозчиков.

    Евросоюз ввел санкции против трех авиакомпаний Ирана из-за предполагаемых поставок оружия.



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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    22 сентября 2026, 20:06 • Новости дня
    Лихачев сообщил об увеличении числа сотрудников Росатома на АЭС «Бушер»

    Лихачев: Штат специалистов Росатома на АЭС «Бушер» увеличился до 63 человек

    Tекст: Вера Басилая

    Российская госкорпорация «Росатом» увеличила число своих специалистов на строительстве второго и третьего энергоблоков атомной электростанции «Бушер» в Иране до 63 человек, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

    По словам Лихачева, количество специалистов госкорпорации на строительной площадке иранской станции достигло 63 человек. Накануне к команде присоединились еще 18 высококвалифицированных инженеров и техников, передает РИА «Новости».

    «Росатом последовательно наращивает численность персонала на площадке сооружения АЭС «Бушер» в Иране», – заявил Лихачев.

    Сейчас основные работы сосредоточены на возведении реакторных цехов и машинных залов второго и третьего энергоблоков. Первый действующий блок станции работает на 100% мощности.

    Лихачев подчеркнул, что безопасность сотрудников остается главным приоритетом. По его словам, значительное увеличение числа российских специалистов на объекте станет возможным только после окончательного закрепления мирных договоренностей между Тегераном и Вашингтоном.

    В июле процесс восстановления численности персонала на АЭС «Бушер» остановился из-за серии ударов.

    В августе количество российских специалистов на объекте достигло 25 человек.

    В середине сентября госкорпорация вернула на иранскую АЭС уже 47 своих сотрудников.

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    23 сентября 2026, 18:53 • Новости дня
    Президент Ирана заявил о готовности к диалогу с Вашингтоном без языка силы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исламская Республика открыта для переговоров с американским руководством, однако категорически не приемлет давления и угроз, сообщил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    Выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, глава государства обозначил позицию страны по отношению к Соединенным Штатам, передает РИА «Новости». «Трамп и те, кто хочет заниматься разбоем в отношении Ирана, должны знать, что мы готовы к диалогу, но не приемлем язык силы», – сказал Пезешкиан.

    Официальное открытие 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялось в Нью-Йорке 8 сентября. Традиционная неделя высокого уровня включает общие прения, которые проходят с 22 по 26 сентября, а также состоятся 28 сентября.

    Накануне госсекретарь США Марко Рубио сообщил о готовности Дональда Трампа встретиться с Масудом Пезешкианом на полях Генассамблеи ООН.

    Летом американский лидер объявил о прекращении действия режима прекращения огня между государствами.

    До этого президент Ирана выразил намерение соблюдать договоренности по урегулированию конфликта при условии снятия санкций.

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    22 сентября 2026, 20:02 • Новости дня
    Военные США изменили работу ИИ после удара по школе в Иране

    Bloomberg: Военные США изменили работу ИИ после удара по школе в Иране

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские военные скорректировали алгоритмы искусственного интеллекта и процедуры целеуказания после трагического удара по школе в Иране, унесшего жизни 182 человек, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

    Американское военное командование, отвечающее за боевые операции на Ближнем Востоке, внесло множественные изменения в свою процедуру определения цели для нанесения ударов и расширило использование ИИ, чтобы проверять разведданные, после смертоносного удара по школе в Минабе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    В частности, были добавлены новые открытые источники данных для более точного отслеживания местонахождения гражданских лиц. Также внесены десятки корректировок в работу программы управления боем Maven Smart System, созданной компанией Palantir Technologies Inc.

    Именно эта программа была использована при определении тысячи целей для нанесения первого массированного удара по Ирану 28 февраля.

    Искусственный интеллект теперь будет проверять дополнительные данные для уточнения функции здания.

    Некоторые чиновники из оборонной сферы и эксперты в частном порядке предупреждают, что шансы на повторение инцидента в Минабе все еще высоки.

    По предварительным выводам расследования, в программе содержались неверные и неактуальные сведения о здании школы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи Пентагона выявили фатальную роль искусственного интеллекта при ударе по школе в иранском Минабе.

    Трагедия также произошла из-за серьезных системных просчетов при обмене разведданными внутри ведомств США.

    Американская армия впервые массово применила нейросети для выбора целей в ходе февральских атак на Иран.

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    23 сентября 2026, 06:51 • Новости дня
    Макрон: Власть в Иране не сменить бомбардировками

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Попытки сместить иранское руководство с помощью бомбовых налетов не будут иметь успеха, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

    «Я не считаю реализуемой смену власти путем бомбардировок страны. И для меня это не лучший вариант, потому что он не работает», – сказал Макрон, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что в последние десятилетия Франция уже несколько раз совершала эту ошибку.

    При этом французский лидер заявил, что важно не допустить появления у Ирана ядерного оружия.

    Ранее спецпосланник США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретились с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

    До этого иранские военные сообщали о планах США начать новую войну.

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    23 сентября 2026, 01:14 • Новости дня
    IRNA: В районе иранского Кешма слышен звук взрыва

    Tекст: Дарья Григоренко

    Звук взрыва слышен недалеко от иранского острова Кешм, сообщили СМИ.

    Как пишет IRNA, громкий шум отчетливо доносился непосредственно со стороны моря. Отмечается, что звук доносился со стороны моря, и взрыв не затронул территорию Кешма, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее на иранском острове Кешм прогремели несколько взрывов.

    В начале сентября мощные хлопки раздались со стороны Ормузского пролива вблизи портового города Джаск.

    В августе на Кешме произошли два взрыва из-за военной операции Корпуса стражей исламской революции.

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    23 сентября 2026, 18:20 • Новости дня
    Пезешкиан: Иран говорит «нет» ядерному оружию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранское руководство принципиально отказывается от разработки ядерного арсенала, однако настаивает на праве развивать мирные технологии, заявил президент страны Масуд Пезешкиан.

    Пезешкиан исключил возможность создания ядерного оружия, передает РИА «Новости». Выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он подчеркнул мирный характер национальной атомной программы.

    «Иран не считает, что ядерное оружие обеспечит безопасность... Мы четко заявляем: нет ядерному оружию, нет запрету на знания в ядерной сфере», – отметил политик.

    Иранский лидер добавил, что проблему атома невозможно решить силовыми методами на поле боя. По его словам, окончательно урегулировать данный вопрос можно исключительно путем заключения соответствующего дипломатического соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Пезешкиан призвал завершить конфликт на Ближнем Востоке на выгодных условиях. В июне Тегеран взял на себя обязательство отказаться от разработки ядерного оружия по условиям меморандума с Вашингтоном.

    Годом ранее иранский лидер уже отвергал стремление к получению военного атома с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

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    22 сентября 2026, 14:39 • Новости дня
    Рубио не исключил возможности встречи Трампа с президентом Ирана

    Рубио заявил о готовности Трампа встретиться с президентом Ирана в ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о готовности президента США Дональда Трампа встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

    Президент США Дональд Трамп не исключает возможность встречи с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в рамках работы Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА «Новости».

    «Мы открыты для этого, но пока ничего не запланировано. Но мы открыты для этого, особенно если у этого есть перспектива вылиться во что-то позитивное», – заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала NBC.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американский президент выразил готовность встретиться с иранским лидером на полях Генассамблеи ООН.

    До этого Дональд Трамп запланировал переговоры с главами стран Персидского залива для обсуждения ситуации вокруг исламской республики.

    В начале сентября Масуд Пезешкиан поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку Тегерана в условиях американского давления.

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    23 сентября 2026, 13:28 • Новости дня
    Иранский посол высоко оценил темпы военного сотрудничества с Россией

    Посол Ирана Джалали заявил о стремительном развитии военного сотрудничества с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тегеран доволен темпами военного взаимодействия с Москвой, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

    Тегеран высоко оценивает темпы развития военного взаимодействия с Москвой, передает ТАСС.

    По словам Казема Джалали, двусторонние связи стремительно расширяются в политической, экономической и оборонной сферах, опираясь на ранее заключенные соглашения.

    «Отношения Ирана и России развиваются в разных сферах, как в экономической и политической, так и военной. По сравнению с прошлым взаимодействие расширяется еще быстрее», – подчеркнул дипломат. Он также отметил, что в текущем противостоянии с США Иран полагается исключительно на собственный потенциал и внутреннюю мощь.

    Отвечая на вопрос об использовании опыта специальной военной операции, посол добавил, что любое участвующее в конфликтах государство анализирует и применяет полученные знания. Кроме того, дипломат выразил надежду на скорую встречу главы МИД Ирана Аббаса Аракчи с Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные ведомства России и Ирана поддерживают постоянный контакт.

    Главы министерств иностранных дел двух стран Сергей Лавров и Аббас Аракчи обсудили эскалацию в Персидском заливе.

    Заместитель главы МИД России Георгий Борисенко провел переговоры с послом Исламской республики Каземом Джалали.

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    22 сентября 2026, 21:56 • Новости дня
    Иран решил задерживать нарушающие пересечение Ормуза суда до уплаты штрафов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Ирана планируют задерживать суда-нарушители в Ормузском проливе до тех пор, пока они не выплатят штраф в размере 20% от стоимости перевозимого груза, заявил представитель комитета нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Гашгави.

    Иранский парламент разрабатывает закон, предусматривающий санкции для нарушителей правил судоходства в Ормузском проливе. Мера затронет корабли, допускающие нарушения при пересечении акватории, отмечает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars.

    «В соответствии с утвержденным в комитете положением нового разрабатываемого закона по Ормузскому проливу, допускающие нарушения суда при пересечении Ормуза столкнутся со штрафом, эквивалентным 20% стоимости груза, а также с временным задержанием судна до выплаты штрафа», – заявил Гашгави.

    Парламентарий добавил, что после вступления закона в силу генеральный штаб вооруженных сил Ирана или министерство обороны должны будут каждые три месяца отчитываться о его исполнении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября Иран запретил проход через Ормузский пролив 77 судам-нарушителям. В начале месяца власти страны решили направить доходы от сборов на укрепление обороны.

    В августе парламентская комиссия Ирана одобрила закрытие пролива для американских кораблей.

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    22 сентября 2026, 03:11 • Новости дня
    The Guardian узнала о намерении Бернема призвать Трампа завершить войну в Иране

    The Guardian: Бернема призовет Трампа завершить войну в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Британии Энди Бернем надеется занять более жесткую позицию по отношению к лидеру США Дональду Трампу, чем его предшественник, не провоцируя при этом дипломатическую войну и призвать к окончанию войны с Ираном.

    Война с Ираном оказывает давление на экономику Британии, но определить успех Бернема при первой личной встрече с Дональдом Трампом во вторник, на которой премьер намерен призвать к окончанию войны США с Ираном, сложно, отмечает The Guardian. 

    «Однако Бернему может повезти. Баланс рисков изменился. Трамп непопулярен внутри США, где инфляция остается высокой, а он погряз в неразрешимом конфликте с Ираном, который может разрушить его планы на промежуточные выборы», – говорится в материале.

    Когда Кир Стармер впервые посетил Трампа в феврале 2025 года, ситуация была совершенно иной. Бернем хоть и защищал подход своего предшественника, но в июне дал понять, что выберет другое направление.

    «Очевидно, что отношения важны для Великобритании, но не до такой степени, чтобы мы просто соглашались со всем, что они говорят. В прошлом у нас были проблемы, когда это происходило», – сказал Бернем об отношениях с США.

    Источники на Даунинг-стрит ожидают, что Бернем будет действовать решительнее, когда сочтет необходимым отстаивать британские интересы. Однако нет никаких оснований полагать, что он последует более воинственному подходу премьер-министра Канады Марка Карни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Британии Бернем запланировал встречу с президентом США 23 сентября в штаб-квартире ООН. The Telegraph узнала, что американский лидер воспользуется встречей с Бернемом на ГА ООН в своих интересах.

    При этом Макрон на ГА ООН собрался подтолкнуть президента США к «правильным решениям» по Украине.


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    23 сентября 2026, 08:51 • Новости дня
    Пентагон зафиксировал увеличение числа погибших в операции против Ирана

    Число погибших в операции против Ирана военных США выросло до 19 человек

    Tекст: Мария Иванова

    Согласно открытым данным американского оборонного ведомства, потери Вооруженных сил США в ходе боевых действий против Ирана увеличились до 19 человек, при этом личность последнего погибшего не раскрывается.

    Количество погибших американских военных в результате конфликта США с Ираном возросло с 18 до 19 человек, следует из базы данных Пентагона, передает ТАСС.

    Военное ведомство не стало уточнять личность погибшего. По информации газеты «The Washington Post», речь идет о женщине-офицере, которая умерла на борту военного самолета во время полета на Ближний Восток. Издание подчеркивает, что смерть не связана напрямую с боевыми действиями.

    Газета ранее отмечала, что реальное число погибших американских военнослужащих превышает официальные данные и составляет как минимум 22 человека.

    Соединенные Штаты и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако 8 июля американская сторона возобновила масштабные удары. Впоследствии администрация США перешла к политике экономического давления на Тегеран с помощью санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе американское военное ведомство сообщило о дефиците боеприпасов из-за операции против Ирана.

    Весной потери Вооруженных сил США продолжили расти даже после формального завершения боевых действий.

    В апреле Пентагон рассказал о 365 пострадавших американских военнослужащих.

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    24 сентября 2026, 12:13 • Новости дня
    В Иране пригрозили расширением войны с США до Индийского океана

    Fars: Иран допустил расширение зоны конфликта с США до Индийского океана

    Tекст: Мария Иванова

    Зона боевых действий Ирана и США в случае возобновления американской агрессии может расшириться до Индийского океана, заявил советник верховного лидера исламской республики Рахим Сафави.

    Сейчас противостояние распространилось из Персидского залива и Ормузского пролива на Красное море, и ответ Тегерана на следующем этапе может сделать фронт еще шире, сообщает Fars.

    Сафави отметил, что руководство исламской республики не знает, какие планы вынашивают президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    При этом он заверил, что иранские вооруженные силы грамотно прорабатывают возможные сценарии и уже подготовили меры реагирования даже на случай наихудшего развития событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник инвесторы Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с представителями Тегерана для обсуждения сделки.

    Во вторник сенатор Марко Рубио не исключил вероятности встречи американского лидера с президентом исламской республики.

    В прошлом месяце Дональд Трамп объявил о начале двусторонних переговоров.

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    24 сентября 2026, 14:07 • Новости дня
    Источник сообщил о разведывательных полетах авиации и беспилотников США над Ираном

    Высокая активность ВВС США зафиксирована в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    В Ормузском проливе зафиксирована высокая активность американской военной авиации, включая разведывательные полеты над островами Кешм и Хенгам.

    Повышенная активность американской военной авиации зафиксирована в регионе, что потенциально указывает на эскалацию, передает РИА «Новости».

    Американские разведывательные самолеты работали над островами Кешм и Хенгам в ночь на четверг.

    Кроме того, авиация США выполняла полеты над иранской провинцией Керманшах. Малые беспилотные летательные аппараты вели разведывательные действия в этом районе.

    Известно также о переброске 12 истребителей F-16 в регион Персидского залива с базы Шпангдалем, расположенной в Германии. «Все это может свидетельствовать о возможном обострении ситуации», – подчеркнул источник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование армии Ирана запретило американским войскам вход в Ормузский пролив.

    Корпус стражей исламской революции сбил разведывательный беспилотник США в этом регионе.

    Американские военные в рамках новой политики сдерживания атаковали два иранских правительственных танкера.

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