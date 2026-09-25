Трамп повеселил Си Цзиньпина оригинальным портретом Байдена в Белом доме

Си Цзиньпин улыбнулся при виде портрета Байдена в Белом доме

Tекст: Катерина Туманова

По данным видеоролика, опубликованного в социальных сетях помощником Белого дома, Трамп показал Си Цзиньпину фотографию, сделанную во время визита президента США в Пекин в мае.

«Кто это? Я его не узнаю!» – пошутил Трамп. – «Мы очень вас уважаем. Мы это вывесили. Мы вывесили это год назад, в знак уважения».

Согласно изображению, распространенному посольством Китая, Трамп также показал Си Цзиньпину настенную копию Декларации независимости, которую он установил в Овальном кабинете, и Аллею президентской славы из фотографий американских лидеров в золотых рамах.

Сделав пафосную остановку, он указал на свои портреты, там были два портрета Трампа, по одному на каждый из его президентских сроков, пишет US News.

Между ними, вместо портрета экс-президента Джо Байдена, висит изображение авторучки, которая часто заменяла его предшественника-демократа и как намек на слова Трампа о неспособности Байдена справляться со своей работой к концу президентского срока, пишет

На видео, снятом помощником, Трамп указывает на три изображения и говорит: «Трамп, потом Трамп, а это – авторучка», – в то время как Си Цзиньпин смеется.

«Это Байден», – сказал Трамп, хлопнув Си Цзиньпина по руке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг председатель КНР прилетел в Соединенные Штаты с государственным визитом, президент США лично встретил гостя у трапа самолета на авиабазе Эндрюс.

Си Цзиньпин анонсировал передачу двух панд американскому зоопарку. А президент США скривил лицо в ходе встречи с Си Цзиньпином.





