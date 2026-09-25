Эксперт раскритиковала реформу суда присяжных

Адвокат Гуревич предупредила об исчезновении оправдательных приговоров после реформы суда присяжных

Tекст: Татьяна Косолапова

Верховный суд России подготовил концепцию реформы суда присяжных, призванную повысить мотивацию граждан к участию в процессах. Документ предполагает создание общей коллегии, в которую войдут четыре присяжных и один профессиональный судья, что позволит отказаться от разделения судебного следствия и даст судье возможность давать разъяснения в совещательной комнате. Кроме того, предлагается сократить число оснований для отмены оправдательных вердиктов, усилить ответственность за вмешательство в работу заседателей и разрешить участвовать в процессах гражданам старше 65 лет. Стадию отбора упростят, отказавшись от роспуска коллегии из-за ее якобы тенденциозного состава.



«Эта инициатива о реформе суда присяжных вызывает недоумение, мягко говоря, у всех известных мне практикующих уголовных адвокатов. По сути, если говорить своими словами, речь идет об уничтожении института суда присяжных. Выдвигаемые предложения противоречат нормам действующего законодательства. Причем это касается не только количества присяжных, но и, например, порядка исследования доказательств», – говорит Гуревич.

По ее словам, задача присяжных состоит в том, чтобы, не вдаваясь в процессуальные вопросы, оценить объем доказательств и решить, виновен человек или нет и смогло ли следствие это доказать. Именно поэтому оценка доказательств проводится без участия коллегии. Если доказательство признано недопустимым, его в принципе не показывают присяжным, поясняет эксперт.

«Присяжные не понимают понятия допустимости и недопустимости, но у них формируется внутренняя убежденность, например, в виновности человека. Чтобы это исключить, допустимость доказательств рассматривается без их участия, и недопустимое доказательство им просто не предъявляется. Сейчас это предлагают убрать. Но как тогда присяжные будут оценивать виновность или невиновность? Они же не понимают, что в этом случае человека нельзя признавать виновным, потому что доказательство порочное», – рассуждает собеседница.

Таким образом, считает адвокат, теряется сам смысл института. По сути, предлагается ввести ту самую процедуру, которая существовала в Советском Союзе, когда дело рассматривали профессиональный судья и два народных заседателя. Эту идею юрист назвала абсурдной. Не убеждает ее и мотивировка, что коллегию сложно собрать.

«Если сложно собрать коллегию, пожалуйста, введите наказание за отказ от участия. Если люди не будут приходить, введите штрафы, например крупные, и реально привлекайте за это. Человек должен понимать, что явиться в суд его обязанность. Почему-то идти этим путем не хотят, а хотят в принципе разрушить всю структуру. Это очень странно», – подчеркивает эксперт.

Столь странным она считает и предложение сократить число оснований для отмены оправдательных приговоров. «Таким образом, оправдательные приговоры вообще уничтожат. Нет суда присяжных, нет оправдательных приговоров, проблема решена. Но это тоже абсурд. Поэтому, на мой взгляд, данная идея не только преждевременная, но и вредная, и я очень надеюсь, что она не пройдет», – заключила Гуревич.

Ранее адвокат Дмитрий Аграновский в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал реформу суда присяжных, предложенную Верховным судом, прогрессивной, но половинчатой. По его мнению, логично вернуться к проверенной советской системе с профессиональным судьей и двумя народными заседателями, которые, вопреки распространенному мнению, активно участвовали в процессе и служили серьезным антикоррупционным механизмом. При этом юрист предложил сохранить классический суд присяжных для части дел, а проблему неявки граждан решать по примеру США, где за уклонение от этой обязанности предусмотрена реальная ответственность.