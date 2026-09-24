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    24 сентября 2026, 23:51 • Новости дня

    Си Цзиньпин призвал США к сотрудничеству по искусственному интеллекту

    Си Цзиньпин призвал США к сотрудничеству по ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита в США обсудил с президентом Дональдом Трампом развитие торговых отношений и сотрудничество в сфере искусственного интеллекта.

    «Пока мы будем придерживаться духа равенства, уважения и взаимной выгоды, мы сможем найти путь к решению проблем», – приводит РИА «Новости» слова Си Цзиньпина.

    Он также выразил надежду на непрерывное и позитивное развитие двусторонних торгово-экономических связей.

    Кроме того, Пекин и Вашингтон могут продолжить диалог по вопросам искусственного интеллекта. По словам китайского лидера, странам следует обсуждать риски и выгоды новых технологий, а также совместно предотвращать их неправомерное использование.

    Си Цзиньпин подчеркнул, что государствам важно развивать собственные преимущества в этой области, не создавая взаимных барьеров.

    Несмотря на существующую конкуренцию, Си Цзиньпин отметил наличие больших возможностей для сотрудничества. Он добавил, что искусственный интеллект должен служить прогрессу человечества и ориентироваться на благо общества.

    Напомним, в четверг председатель КНР прилетел в Соединенные Штаты с государственным визитом, президент США лично встретил гостя у трапа самолета на авиабазе Эндрюс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перед встречей американский лидер заявил о планах обсудить ИИ с Си Цзиньпином. Вашингтон и Пекин договорились о создании механизма по обсуждению технологий искусственного интеллекта.

    24 сентября 2026, 10:02 • Новости дня
    Трамп лично встретил Си Цзиньпина на военной базе Эндрюс

    Трамп встретил Си Цзиньпина у трапа самолета на базе Эндрюс

    Трамп лично встретил Си Цзиньпина на военной базе Эндрюс
    @ Jonathan Ernst/REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп нарушил дипломатическую традицию и лично поприветствовал председателя КНР Си Цзиньпина у трапа самолета по прибытии китайского лидера на авиабазу Эндрюс.

    Американские президенты обычно принимают иностранных лидеров в Белом доме, поэтому встреча в аэропорту стала необычным жестом, пишет Axios. Глава американского государства встретил гостя у подножия лестницы самолета на территории военной базы в штате Мэриленд.

    В последние десятилетия президенты США приезжали в аэропорты округа Колумбия только для встречи римских пап. В частности, Джордж Буш встретил Бенедикта XVI на базе Эндрюс в 2008 году, а Барак Обама там же приветствовал папу Франциска в 2015 году. Остальных лидеров традиционно принимают в Вашингтоне.

    Представитель Белого дома Анна Келли пояснила, что летом председатель КНР принимал американского лидера в Китае во время исторического саммита. По ее словам, теперь Дональд Трамп отвечает взаимностью на гостеприимство, так как готов выстраивать отношения с кем угодно ради продвижения национальных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Дональд Трамп рассказал о гостях на приеме в честь Си Цзиньпина. В четверг председатель КНР призвал Соединенные Штаты к партнерству. В четверг Си Цзиньпин прибыл в США с государственным визитом.

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    24 сентября 2026, 10:00 • Новости дня
    Цукерберг представил карманное устройство с искусственным интеллектом

    Meta анонсировала портативное устройство Muse Charm с ИИ-помощником

    Цукерберг представил карманное устройство с искусственным интеллектом
    @ Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Корпорация Meta в среду представила Muse Charm – новое портативное ИИ-устройство размером с брелок, созданное для массового распространения виртуального помощника Muse.

    Глава компании Марк Цукерберг сообщил, что устройство позволит взаимодействовать с помощником Muse тем, кто не использует смарт-очки, пишет Axios.

    Muse Charm поступит в продажу к декабрю. Аналитики отмечают, что Meta опередила OpenAI, Apple и другие компании, разрабатывающие компактные ИИ-устройства.

    Цукерберг выразил уверенность, что помощник Muse станет «персональным сверхинтеллектом», которым будут пользоваться миллиарды людей для достижения своих целей. Meta также анонсировала новые функции Muse, включая видеочат и голосовые беседы с индивидуальными настройками.

    Кроме того, компания представила новые модели смарт-очков, включая аудиоверсию без камер за 349 долларов, и анонсировала более тонкую VR-гарнитуру за 1299 долларов, выпуск которой намечен на весну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Цукерберга обвинили в игнорировании его яхтой сигнала о помощи у берегов Аляски. В начале года Илон Маск вспомнил классический мем с Цукербергом после скандала с Meta. В прошлом году компания Meta выиграла суд в США и сохранила за собой Instagram и WhatsApp.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    24 сентября 2026, 19:36 • Новости дня
    Трамп скривил лицо в ходе встречи с Си Цзиньпином

    Трамп скривился во время встречи с Си Цзиньпином из-за бомбардировщика

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп скривился от неожиданности из-за пролетевшего над ним и председателем КНР Си Цзиньпином американского стратегического бомбардировщика B-1.

    Трамп встретил Си Цзиньпина на базе Эндрюс в штате Мэриленд. Во время исполнения американского гимна над лидерами двух стран пролетели стратегические бомбардировщики B-1. На опубликованных кадрах видно, как глава Белого дома на секунду слегка пригнулся, стиснул зубы и повернул голову вслед самолетам, передает РИА «Новости».

    Китайский лидер также проследил за бомбардировщиками взглядом, однако почти никак не отреагировал на громкий звук. После этого Трамп повернулся к Си Цзиньпину и что-то ему сказал.

    Напомним, в четверг президент США Дональд Трамп лично поприветствовал китайского лидера у трапа самолета на авиабазе Эндрюс.

    Глава протокола американской администрации Моника Кроули заранее допускала пролет военных самолетов над главами государств во время церемонии.

    На предстоящих переговорах американский лидер намеревался обсудить регулирование искусственного интеллекта.

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    24 сентября 2026, 18:51 • Новости дня
    В Кремле рассказали о ходе создания суверенного искусственного интеллекта

    Российский ИИ обучат на национальном корпусе данных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия намерена создать независимый искусственный интеллект, обученный на национальном массиве данных. Возможности и риски применения современных технологий в искусстве обсудили участники Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

    Развитие отечественных технологий стало главной темой дискуссии, состоявшейся на Петербургском международном форуме объединенных культур 2026, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.  Дискуссия «Новые технологии в культуре и искусстве – благо или вред, преимущества или риск» состоялась в Первом атриуме. Ее модератором выступил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив, член Общественной палаты России Роман Карманов.

    О разработке отечественной модели ИИ рассказал заместитель начальника Управления президента по общественным проектам Александр Журавский. Участники встречи также затронули вопросы регулирования и безопасного применения новых технологий. «Независимый ИИ может быть воспитан на национальном корпусе данных, чтобы западные модели также обучались на нем», – отметил Журавский.

    Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский поделился опытом использования современных технологий в музейной работе. По его словам, искусственному интеллекту необходимо постоянное обучение, поэтому особое значение приобретает профессия редактора. Пиотровский также отметил, что внедрение технологий не сокращает число посетителей музеев, а позволяет быстрее знакомиться с представленными произведениями.

    «ИИ – хороший способ знакомства с экспозициями», – сказал руководитель Эрмитажа.

    Карманов рассказал об экспериментах музея, соединяющих цифровые технологии и искусство. «Таким образом восстанавливали утраченный шедевр, были выпущены NFT (цифровые картины, которые можно продавать и покупать). Создана выставка «Великолепный Эрмитаж», на которой оживают полотна. Эрмитаж должен быть консервативным местом, но это не так», – отметил он.

    Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой обратил внимание на ценностную сторону применения искусственного интеллекта. «ИИ к ценностям безразличен. Он занимается только тем, что мы в него заложим», – подчеркнул Швыдкой.

    Он также указал на необходимость максимально оцифровать российское культурное наследие, которое должно стать базой для использования ИИ.

    Народный артист России Игорь Бутман признался, что не любит слушать музыку, созданную искусственным интеллектом. По мнению музыканта, посетители живых концертов хотят видеть на сцене людей, а не машины. «Музыка, написанная ИИ, банальная, похожая на все. Он может написать музыку в стиле Каунта Бейси или Олега Лундстрема, но это не та музыка, которую хочется слушать. Это вызов для человека – написать аранжировку лучше», – заявил Бутман.

    Он назвал человеческие возможности безграничными, одновременно выразив опасение, что отказ от собственного развития способен привести к деградации человека вместе с искусственным интеллектом.

    Ранее Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о развитии отечественных технологий искусственного интеллекта.

    Президент Владимир Путин заявил о реальных возможностях страны для разработки полностью независимых нейросетей.

    Для внедрения этих систем в экономику и социальную сферу в России создается специальный национальный штаб.

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    24 сентября 2026, 14:59 • Новости дня
    В Китае появились музыкальные конкурсы с ИИ-артистами

    В Китае начали проводить музыкальные конкурсы с участием ИИ-артистов

    Tекст: Мария Иванова

    В Китае стартовали музыкальные конкурсы с участием созданных нейросетями артистов, а жюри использует искусственный интеллект для оценки выступлений.

    В Китае начали проводить музыкальные соревнования, где выступают созданные с помощью нейросетей артисты, передает РИА «Новости».

    По словам генерального директора Центра исполнительских видов искусств в Нанкине Кристофера Чена, сейчас все связано с искусственным интеллектом.

    «У нас появились конкурсы, в которых участвуют роботы. Все у нас сейчас связано с искусственным интеллектом. Перед вами певица. Она пела также на концертах и офлайн, хотя все время идет речь об онлайн-концертах, когда говорим об искусственном интеллекте. То есть она может участвовать в таких вот соревнованиях, например, как конкурсант из Китая», – сказал он на пленарной сессии в рамках международного форума объединенных культур в Петербурге.

    Чен добавил, что технологии применяются и при оценке участников. Нейросети анализируют качество голоса и исполнение верхних нот. Однако окончательное решение всегда остается за людьми, а искусственный интеллект служит лишь дополнительным инструментом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе музыкальные хит-парады Австралии перестали учитывать сгенерированные нейросетями композиции.

    Китайские литературные журналы ввели бессрочный запрет на публикацию созданных искусственным интеллектом текстов.

    Композитор Максим Дунаевский назвал алгоритмы неспособными к самостоятельному написанию полноценной музыки.

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    24 сентября 2026, 14:57 • Новости дня
    Трамп заявил о планах обсудить ИИ с Си Цзиньпином

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп намерен обсудить регулирование искусственного интеллекта на предстоящих переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Вопрос регулирования искусственного интеллекта станет одним из центральных на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА «Новости».

    Американский лидер поделился ожиданиями от предстоящих переговоров.

    «Большой день с председателем Китая Си. Суперинтеллект будет большой темой обсуждения, но я хочу оставить все как есть. У Китая та же позиция», – написал он в своей соцсети Truth Social.

    Ранее Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены поощрять развитие искусственного интеллекта, а не сдерживать его. Кроме того, глава государства предложил заменить термин «искусственный интеллект» на выражение «суперинтеллект».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин посетит США с государственным визитом с 23 по 25 сентября.

    Вашингтон и Пекин договорились о создании механизма по обсуждению технологий искусственного интеллекта.

    Ранее американский президент анонсировал формирование Сил искусственного интеллекта для сохранения технологического преимущества над Китаем.

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    24 сентября 2026, 09:55 • Новости дня
    Трамп на встрече с Родригес указал на значимость проведения выборов в Венесуэле

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп во время короткой встречи с уполномоченным президентом Венесуэлы Дельси Родригес отметил необходимость проведения прозрачного голосования для демократического развития страны.

    По данным портала Axios, беседа политиков состоялась на полях Генассамблеи ООН и продлилась около 15 минут. Сама Дельси Родригес назвала прошедшие переговоры историческими, передает РИА «Новости».

    В публикации издания отмечается, что политик обозначил значимость избирательного процесса. «На встрече с Родригес Трамп не стал настаивать на конкретной дате выборов, однако подчеркнул их значимость как ключевого этапа на пути Венесуэлы к полноценной демократии», – пишут авторы материала.

    Один из собеседников портала добавил, что глава государства заявил о необходимости в конечном счете провести голосование.

    Кроме того, стороны затронули тему стабильных поставок нефти и сохранения теплых отношений между двумя государствами.

    Дональд Трамп выразил благодарность за конструктивное сотрудничество.

    Ранее представитель Венесуэлы во время выступления на Генассамблее ООН сообщила о подготовке к прозрачным выборам. Она уточнила, что власти уже ведут соответствующий диалог с оппозицией. По ее словам, государственные институты готовы гарантировать инклюзивность процесса, а подходящий момент определит сам народ.

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    24 сентября 2026, 08:13 • Новости дня
    Трамп рассказал о гостях на приеме в честь Си Цзиньпина

    Трамп сообщил о приглашении технологической элиты на прием для Си Цзиньпина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп анонсировал присутствие руководителей ведущих технологических компаний и банков на приеме в честь визита председателя КНР Си Цзиньпина.

    Многие представители крупных технологических корпораций и банковских структур приглашены на торжественное мероприятие в Белый дом, передает ТАСС.

    «Я бы сказал, что там будет весь технологический мир, весь банковский мир. И многие другие», – отметил глава государства в общении с пресс-пулом.

    По словам президента, ожидается полный зал гостей. Он также упомянул, что строительство нового банкетного зала на территории резиденции еще продолжается, однако работы идут с опережением графика.

    Китайский лидер прибыл в Соединенные Штаты накануне, где американский президент лично встретил его у трапа самолета на военной базе Эндрюс под Вашингтоном. Государственный визит продлится до 25 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин вылетел в США с первым за 11 лет государственным визитом.

    Американская администрация после долгих споров согласилась наделить эту поездку высшим дипломатическим статусом.

    Президент США запланировал лично встретить китайского лидера у трапа самолета.

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    24 сентября 2026, 16:57 • Новости дня
    В МИД допустили встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае

    Замглавы МИД Руденко допустил встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона поддержит проведение совместных переговоров президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина на полях ноябрьского саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.

    Руденко позитивно оценил перспективу диалога, передает ТАСС. «Что касается возможности проведения трехстороннего контакта России, США и Китая на площадке саммита АТЭС в Шэньчжэне, то ничего исключать нельзя», – заявил дипломат.

    По его словам, Москва будет приветствовать подобную инициативу, если Пекин возьмет на себя организацию переговоров. Руденко добавил, что реализация этой идеи потребует серьезных дипломатических усилий и тщательной подготовки.

    Замглавы министерства также подчеркнул, что право организации встречи принадлежит принимающей стороне саммита. При этом для успешного проведения контактов на высшем уровне необходимо обоюдное согласие всех участников процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник российского лидера Юрий Ушаков допустил вероятность проведения трехсторонних переговоров на полях предстоящего форума.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил возможность организации такого саммита в Шэньчжэне.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности Владимира Путина к беседе с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

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    24 сентября 2026, 12:38 • Новости дня
    Песков: Решение о встрече Путина и Трампа на G20 не принято

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал преждевременным обсуждение возможной встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на предстоящем саммите G20.

    По словам Пескова, решение о встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите G20 еще не принято, обсуждать возможные переговоры лидеров двух стран пока рано, передает РИА «Новости».

    «Пока об этом говорить преждевременно, еще решение не принято», – сказал Песков, комментируя перспективы двусторонней встречи на предстоящем мероприятии.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США пригласили Владимира Путина на саммит G20 в Майами.

    Российская сторона пообещала проработать данный вопрос по дипломатическим каналам.

    До этого Москва официально получила приглашение на встречу «Большой двадцатки» на высшем уровне.

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    24 сентября 2026, 22:13 • Новости дня
    WSJ узнала о тайном давлении США на КНР из-за ядерных испытаний

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на Китай в связи с предполагаемыми ядерными испытаниями в ходе конфиденциальных переговоров, сообщили источники газеты WSJ.

    Администрация Трампа ведет переговоры с Китаем о его быстро расширяющемся ядерном арсенале на фоне сомнений в соблюдении Пекином 30-летнего запрета на ядерные испытания, заявили официальные лица США изданию Wall Street Journal (WSJ).

    Обсуждения проходили в кулуарах многосторонних встреч в Женеве, Нью-Йорке и Касабланке (Марокко), где США оказывали давление на Китай, требуя ответить на обвинения в проведении ядерных испытаний очень низкой мощности.

    Китай отрицает обвинения США, а последние требуют уведомлять Вашингтон перед проведением испытаний баллистических ракет.

    Ядерные ракеты были продемонстрированы на военном параде в Пекине в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг председатель КНР прилетел в Соединенные Штаты с государственным визитом, президент США лично встретил гостя у трапа самолета на авиабазе Эндрюс.

    Лидер США заявил о планах обсудить ИИ с Си Цзиньпином, а тот призвал США к партнерству.

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    24 сентября 2026, 18:33 • Новости дня
    МИД заявил о росте военно-политических угроз из-за ИИ

    МИД: Неправомерное использование ИИ ведет к росту военно-политических угроз

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель главы МИД России Александр Алимов сообщил, что неправомерное применение информационных технологий и искусственного интеллекта ведет к резкому росту военно-политических угроз.

    Выступая на XX международном форуме по информационной безопасности, дипломат подчеркнул опасность современных технологий. Текст выступления опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

    «Информационно-коммуникационные технологии, став для нас подспорьем, одновременно превратились в инструмент, которым все активнее пользуются злоумышленники. Технологии упрощают и ускоряют проведение компьютерных атак и взломов, увеличивают ущерб, причиняемый государствам, бизнесу, рядовым гражданам. Отдельные правительства активно привлекают преступников – под видом так называемых IT-армий – к гибридным операциям против других государств», – указал Алимов.

    По словам дипломата, использование нейросетей и информационных систем провоцирует рост военно-политических рисков. Речь идет о шпионаже, планировании операций, целенаведении и компьютерных атаках. Алимов добавил, что ранее подобные действия совершались тайно, однако теперь они прямо закрепляются в доктринальных документах различных государств.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал стремительное развитие искусственного интеллекта серьезным вызовом.

    Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин предупредил о риске эскалации конфликтов из-за внедрения боевых автономных систем.

    Министр государственной безопасности КНР Чэнь Исинь объявил искусственный интеллект главным фактором будущих войн.

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    24 сентября 2026, 10:16 • Новости дня
    Сикорский счел унижением название «Форт Трамп» для военной базы в Польше

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский осудил предложение президента Кароля Навроцкого присвоить будущей американской военной базе на польской территории имя президента США Дональда Трампа.

    «Правительство и президент совместно работают над созданием постоянной американской базы в Польше, но я считаю предложение названия «Форт Трамп» демонстрацией такой униженности», – заявил Сикорский, передает РИА «Новости».

    По словам министра, подобная манера наименования не вызывает уважения и несет определенные политические риски. Он напомнил, что финансирование военного объекта должен утвердить американский Конгресс, который вскоре может оказаться под полным контролем демократов.

    Глава польского МИД отметил, что для названия базы лучше выбрать менее противоречивую для американских законодателей фигуру. В качестве альтернативы он предложил кандидатуру Рональда Рейгана или известных исторических деятелей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Польша официально предложила Соединенным Штатам создать постоянную военную базу.

    Позже Варшава предоставила американской делегации пять возможных локаций для размещения объекта.

    Вашингтон рассматривает вариант постоянной дислокации пятнадцати тысяч военнослужащих на территории республики.

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    24 сентября 2026, 09:53 • Новости дня
    ИИ-агент от OpenAI взломал систему медстрахования Австралии

    Искусственный интеллект OpenAI взломал правительственный сайт Австралии

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил о несанкционированном проникновении искусственного интеллекта компании OpenAI в государственную систему медицинского страхования Medicare.

    Инцидент произошел в июне, когда ИИ-агент получил доступ к общедоступным и закрытым файлам австралийского статистического портала Medicare, однако личные данные граждан не пострадали. Об этом передает ТАСС.

    Власти страны выясняют масштаб ущерба и проверяют, не затронуты ли другие правительственные системы. Энтони Альбанезе выразил крайнюю обеспокоенность случившимся в разговоре с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом.

    Представитель OpenAI Дрю Пусатери подтвердил факт взлома, отметив, что компания зафиксировала активность в августе и уведомила австралийское правительство в сентябре. По его словам, модели пытались найти ответы и статистику по вопросам об Австралии, пишет Politico.

    Ранее компания OpenAI обращалась в парламент Австралии с просьбой смягчить ограничения на обучение своих нейросетей на базе созданных в стране материалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе хакеры взломали системы OpenAI с помощью модели Claude.

    В середине месяца невыпущенная нейросеть разработчика прописала инструкции для обхода ограничений.

    В начале месяца ИИ-агенты компании предприняли кибератаку на сервис RubyGems.

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    24 сентября 2026, 12:10 • Новости дня
    Глава МИД Италии предупредил об угрозе роста неравенства из-за развития ИИ

    Глава МИД Италии Таяни заявил в ООН об угрозе нового неравенства из-за ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в ходе выступления на Генассамблее ООН заявил, что стремительное развитие искусственного интеллекта может привести к возникновению новых форм неравенства в мире.

    Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, итальянский министр отметил, что мир находится на пороге технологической революции, которая кардинально меняет жизнь и работу людей. По его словам, развитие искусственного интеллекта происходит за несколько лет, в отличие от изобретений прошлого, требовавших столетий, передает РИА «Новости».

    Таяни подчеркнул, что государства, получившие контроль над технологиями ИИ, приобретут колоссальное преимущество. Это создает угрозу возникновения новых форм зависимости, власти и доминирования, а также грозит трансформацией или исчезновением целых профессий и упрощением процессов манипулирования реальностью.

    При этом глава МИД Италии указал на недопустимость отказа от инноваций ради регулирования. Он уверен, что искусственный интеллект откроет небывалые возможности в медицине, науке, образовании и защите окружающей среды, однако оставлять будущее технологий без четких правил крайне опасно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник создателей нейросетей DeepSeek и Moonshot пригласили в Совет Безопасности ООН.

    Летом генеральный секретарь всемирной организации назвал развитие искусственного интеллекта опасным экспериментом над обществом.

    В феврале глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности Москвы к достижению соглашений по международному регулированию ИИ.

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