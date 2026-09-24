Си Цзиньпин призвал США к сотрудничеству по искусственному интеллекту

Си Цзиньпин призвал США к сотрудничеству по ИИ

Tекст: Катерина Туманова

«Пока мы будем придерживаться духа равенства, уважения и взаимной выгоды, мы сможем найти путь к решению проблем», – приводит РИА «Новости» слова Си Цзиньпина.

Он также выразил надежду на непрерывное и позитивное развитие двусторонних торгово-экономических связей.

Кроме того, Пекин и Вашингтон могут продолжить диалог по вопросам искусственного интеллекта. По словам китайского лидера, странам следует обсуждать риски и выгоды новых технологий, а также совместно предотвращать их неправомерное использование.

Си Цзиньпин подчеркнул, что государствам важно развивать собственные преимущества в этой области, не создавая взаимных барьеров.

Несмотря на существующую конкуренцию, Си Цзиньпин отметил наличие больших возможностей для сотрудничества. Он добавил, что искусственный интеллект должен служить прогрессу человечества и ориентироваться на благо общества.

Напомним, в четверг председатель КНР прилетел в Соединенные Штаты с государственным визитом, президент США лично встретил гостя у трапа самолета на авиабазе Эндрюс.

Как писала газета ВЗГЛЯД, перед встречей американский лидер заявил о планах обсудить ИИ с Си Цзиньпином. Вашингтон и Пекин договорились о создании механизма по обсуждению технологий искусственного интеллекта.