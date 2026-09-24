В Дании подтвердили отсутствие угроз со стороны России

Tекст: Катерина Туманова

«Мы не видим никаких признаков того, что Россия осуществит полномасштабное вторжение в страну НАТО», – приводит слова главы датская служба военной разведки (FE) Томаса Аренкеля издание Sweden Herald.

Служба заявляет, что исключать ничего нельзя, к тому же ожидается, что в ближайшие месяцы Россия активизирует свою гибридную войну, считают датские разведчики.

Министр обороны Йеппе Бруус описывает ситуацию как «более серьезную, чем когда-либо со времен окончания холодной войны».

Действия Бруус и Аренкель подчеркивают, что нет никаких признаков того, что военное нападение на Данию неизбежно, но обещают больше укрепить сотрудничество с союзниками страны.

По оценкам FE, России потребуется не менее шести месяцев, чтобы подготовить полномасштабное вторжение в страну НАТО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе и назвал чушью заявления о возможном нападении России на страны НАТО.

Постпред США Уитакер призвал НАТО не преувеличивать угрозу со стороны России.

Однако Европейское оборонное агентство призвало ЕС ускорить перевооружение.