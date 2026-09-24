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    24 сентября 2026, 22:23 • Новости дня

    Европейское оборонное агентство призвало ЕС ускорить перевооружение

    Оборонное агентство ЕС призвало страны ускорить перевооружение

    Tекст: Катерина Туманова

    Согласно краткому изложению доклада ЕС, подготовленного для лидеров блока, Европейский союз перевооружается недостаточно быстро и эффективно, чтобы достичь своей цели – быть готовым к обороне к 2030 году.

    В своем первом ежегодном докладе о готовности обороны Европейское оборонное агентство заявило, что нынешние планы стран-членов ЕС «по всей видимости, не соответствуют» цели по заполнению пробелов в таких областях, как противовоздушная и противоракетная оборона, наземные боевые действия, военно-морские силы, запасы боеприпасов и беспилотные летательные аппараты, передает Reuters.

    «Для решения проблем, связанных с напряженной и ухудшающейся обстановкой в ​​сфере безопасности, а также с угрозой, исходящей от России, необходимо двигаться дальше и значительно быстрее, чем сейчас, чтобы достичь оборонной готовности к 2030 году», – заявило агентство ЕС.

    В 2025 году лидеры 27 стран ЕС заказали этот доклад для оценки прогресса в их стремлении укрепить обороноспособность Европы.

    Ожидается, что в понедельник, 28 сентября, министры обороны ЕС обсудят доклад оборонного ведомства в Брюсселе, после чего он будет представлен лидерам блока.

    «Нынешний импульс и увеличение инвестиций пока не приводят к созданию достаточно боеспособных, устойчивых и совместимых сил, а также сохраняются критические пробелы в возможностях. Достигнутых на данный момент результатов, хотя и беспрецедентных, пока недостаточно», – сказано в предварительном резюме оборонного ведомства ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе и назвал чушью заявления о возможном нападении России на страны НАТО.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слухи о подготовке России к конфликту с НАТО вымыслом.

    Постпред США Уитакер призвал НАТО не преувеличивать угрозу со стороны России.

    24 сентября 2026, 12:48 • Новости дня
    Генерал авиации рассказал о преимуществах обновленного Су-57

    Генерал Липовой: Обновленный Су-57 на порядок превосходит передовые самолеты НАТО

    Генерал авиации рассказал о преимуществах обновленного Су-57
    @ Пресс-служба ОАК/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Истребитель Су-57 прошел очередную модернизацию с учетом задач спецоперации: увеличен радиус действия и дальность радиолокационного контроля, установлен новый локатор для идентификации наземных целей, расширен арсенал боеприпасов, рассказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Сергей Липовой. Ранее ОАК передала ВКС партию истребителей пятого поколения Су-57 в новом облике.

    «Су-57 – это не просто истребитель, а летающая платформа, на которую можно устанавливать различное оборудование и получать новые тактические возможности», – отметил Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России». По его словам, была проведена очередная модернизация машины с учетом задач специальной военной операции.

    «Модернизированные Су-57 качественно отличаются от предыдущих версий. В частности, увеличены радиус действия и дальность радиолокационного контроля воздушного пространства. Также установлен новый локатор, который определяет и контролирует обстановку на земле: теперь на большом расстоянии можно не только фиксировать точечные цели, но и идентифицировать их – будь то танк, опорный пункт, БТР или артиллерийское орудие», – указал собеседник.

    Новое оборудование, установленное на истребителях, существенно расширяет их боевые возможности. Это происходит в том числе за счет применения новых видов авиационных боеприпасов, добавил Липовой. «Речь идет о модернизированных ракетах класса «воздух – воздух», а также усовершенствованных КАБах, которые хорошо зарекомендовали себя. Кроме того, в арсенал входят ракеты класса «воздух – земля»: они способны поражать крупные площадные и наземные цели», – уточнил генерал-майор авиации.

    Дополнительно на самолеты установлены блоки радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки. «Они позволяют ставить помехи и затруднять обнаружение машины вражескими радарами, – пояснил спикер. – Еще ряд технических решений и характеристик пока остается в секрете».

    При этом технический облик Су-57 пока нельзя считать окончательным – это промежуточный вариант, считает Липовой. «Зона СВО – хороший полигон для испытаний техники: на практике выявляются нюансы, оперативно проводится модернизация, учитываются замечания и пожелания летного состава с учетом складывающейся обстановки», – рассуждает он.

    Как напомнил Герой России, на вооружении Воздушных сил ВСУ стоят самолеты стран НАТО, и Су-57 приходится им противостоять. «Российские истребители на порядок превосходят по своим тактико-техническим характеристикам самые передовые самолеты Североатлантического альянса», – заключил Липовой.

    Ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала ВКС России очередную партию многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Самолеты получили новый технический облик, сообщили в «Ростехе».

    «Самолет себя уже хорошо показал в рамках проведения специальной военной операции. Новый технический облик будет способствовать расширению задач, к которым привлекается данный тип самолетов», – приводит слова летчика пресс-служба госкорпорации. Он отметил, что перспективные возможности, заложенные в комплекс авиационного вооружения, позволяют применять новые образцы авиационных средств поражения.

    Как заявили в «Ростехе», выпускаемые сегодня машины отличаются от самолетов времен начала спецоперации. Истребитель развивается и модернизируется, в том числе с учетом богатого опыта его применения в боевых действиях. «Авиационный комплекс пятого поколения Су-57 – лучший самолет в своем классе», – подчеркнул гендиректор ОАК Вадим Бадехи.

    В конце мая первый полет совершила двухместная версия Су-57. Она получила обозначение Су-57Д («Д» – вероятно, двухместная). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как и зачем начиналась ее разработка, какие задачи лягут на второго члена экипажа и в чем двухместная машина эффективнее варианта с одним пилотом.

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    24 сентября 2026, 19:06 • Новости дня
    ВС России уничтожили судно с западным оружием для ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили судно с западным оружием для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Армия России нанесла массированные удары по логистическим центрам в Одесской области и уничтожила морской транспорт с предназначенными для украинских войск западными военными грузами, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России атаковали терминалы хранения и распределения военного назначения для ВСУ. Основными целями стали объекты, используемые для обеспечения деятельности украинской армии, сообщает Минобороны в Max.

    В Одесской области был поражен крупный логистический центр. Там хранились и распределялись грузы, поступающие на Украину из Европы. Кроме того, в населенном пункте Новые Беляры ликвидирован склад БПЛА.

    Также российские силы нанесли удар по сухогрузу. Он доставлял военное имущество в порт Одессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад Вооруженные силы России поразили груженный военным имуществом сухогруз в порту Одессы. В ходе этой же атаки российские беспилотники уничтожили логистический центр севернее города.

    Днем ранее армия нанесла удары по таможенно-логистическому терминалу в Киевской области.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    24 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    Число погибших военных на учениях в Каспийском море достигло 12

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество казахстанских военнослужащих, погибших в результате резкого ухудшения погоды во время военных учений на Каспийском море, достигло 12, сообщил акимат (администрация) прикаспийской Мангистауской области Казахстана.

    Во время учений на Каспии погибли 12 казахстанских военнослужащих, передает ТАСС. В администрации Мангистауской области пояснили, что трагедия произошла при выполнении учебно-боевой задачи.

    «По уточненным данным, во время выполнения учебно-боевой задачи в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра, в море унесло 17 человек, 12 из них погибло, троих удалось спасти», – заявили в акимате.

    Поисково-спасательная операция на месте ЧП продолжается. Специалисты ищут еще двоих пропавших без вести военных.

    Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура.

    Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту трагического инцидента.

    В начале сентября военно-морские силы Казахстана начали плановые учения в акватории Каспийского моря.

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    24 сентября 2026, 13:06 • Новости дня
    The Guardian признала революцией переход России к реактивным дронам

    The Guardian: Россия совершила революционный переход к реактивным беспилотникам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британская газета Guardian назвала революционным переход российских сил к использованию беспилотников, оснащенных реактивными двигателями.

    Британская газета The Guardian назвала революционным переход российских сил к использованию беспилотников, оснащенных реактивными двигателями, передает РИА «Новости».

    «Москва преобразовала свой арсенал беспилотников, совершив революционный переход к использованию реактивных двигателей», – пишет издание.

    Усовершенствованные и более быстрые модели дронов способствовали увеличению эффективности ударов армии России в рамках конфликта на Украине. Источники в украинских военных кругах признают, что Россия значительно усилила свои возможности в применении систем радиоэлектронной борьбы.

    Ранее журнал The American Conservative сообщал, что украинские дроны-перехватчики не способны догнать передовые российские реактивные аппараты. В свою очередь The Economist подчеркивал, что проблема для Украины будет усугубляться, поскольку вопреки прогнозам Запада Россия наладила масштабное производство реактивных двигателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России началось массовое производство реактивных версий беспилотников «Герань-4» и «Герань-5».

    Испытания новых украинских дронов-перехватчиков завершились провалом из-за потери управления на высоких скоростях.

    Российские гибридные аппараты достигают скорости 650 км в час.

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    24 сентября 2026, 19:03 • Новости дня
    Нарышкин заявил о вмешательстве ЕС в российские выборы
    Нарышкин заявил о вмешательстве ЕС в российские выборы
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил о попытках европейских стран повлиять на результаты голосования в Государственную думу.

    Российская сторона зафиксировала активность европейских структур, направленную против избирательного процесса, передает ТАСС. По словам главы СВР, западные чиновники заблаговременно написали негативное заключение о ходе голосования.

    «Вмешательство было, мы это отмечали. Мы отмечали тот факт, что в той же комиссии ЕС уже заранее подготовили, так сказать, бумажку, чтобы объявить, что выборы были плохие», – подчеркнул Нарышкин в телеэфире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки сообщила о подготовке Европой масштабного плана срыва выборов в России.

    Глава комиссии Госдумы Василий Пискарев заявил о скоординированной кампании европейских СМИ по дискредитации голосования.

    Глава МИД Сергей Лавров указал на беспрецедентные попытки западных стран вмешаться в избирательный процесс.

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    24 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    Итальянский беспилотник НАТО потерял связь над Черным морем
    Итальянский беспилотник НАТО потерял связь над Черным морем
    @ nisrf.nato.int

    Tекст: Катерина Туманова

    Разведывательный дрон ВВС Италии перестал выходить на связь вблизи берегов Турции и подал сигнал о потере связи, что указано в полетных данных.

    Аппарат Northrop Grumman RQ-4D Phoenix перестал передавать сигналы во время выполнения разведывательного полета неподалеку от турецкого побережья.

    Принадлежащий итальянским вооруженным силам дрон с позывным Magma10 пропал с радаров во время миссии над акваторией Черного моря, передает РИА «Новости».

    Согласно полетным данным, инцидент произошел в воздушном пространстве неподалеку от турецких берегов приблизительно в 20:44 по московскому времени.

    В последние годы российские власти неоднократно обращали внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных рубежей страны.

    Москва регулярно выражает серьезную обеспокоенность продолжающимся наращиванием вооруженных сил западных государств в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польский дрон-разведчик пролетел вдоль границы с Белоруссией. Самолет-разведчик НАТО совершил многочасовой полет вдоль северо-западных рубежей Белоруссии.

    Стратегический беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix возобновил полеты над Черным морем и второй раз за полтора месяца потерял связь над Черным морем.

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    24 сентября 2026, 15:55 • Новости дня
    Глава РФПИ назвал экономику Европы взрывоопасным финансовым коктейлем

    Дмитриев назвал экономику Европы и Британии взрывоопасным финансовым коктейлем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил сочетание роста долга и стоимости его обслуживания в Европе и Британии как взрывоопасный финансовый коктейль.

    Как указал Дмитриев, одновременный рост объема долга и стоимости его обслуживания у Британии и Европы является взрывоопасным для них финансовым коктейлем, передает ТАСС.

    «Государственный долг стран ОЭСР вдвое превышает уровень, наблюдавшийся до кризиса 2008 года. Доходность 10-летних гособлигаций Германии достигла 15-летнего максимума, а 30-летних облигаций Франции – максимума за 23 года. Одновременный рост объема долга и стоимости его обслуживания – это взрывоопасный финансовый коктейль», – уточнил он.

    Свои слова о рисках роста соответствующих долговых показателей у Британии и стран Европы Дмитриев назвал уроком финансовой грамотности для разжигающих войну брюссельских чиновников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил сокращение возможностей Евросоюза по спонсированию военных конфликтов.

    Советник президента Антон Кобяков предрек наступление масштабного долгового кризиса в странах Европы и США.

    Издание Politico оценило негативное влияние американского государственного долга на бюджеты европейских стран.

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    24 сентября 2026, 14:21 • Новости дня
    Нидерланды решили научить пилотов KLM управлять истребителями F-35

    Минобороны Нидерландов: Бывших военных летчиков из KLM подготовят к полетам на F-35

    Tекст: Мария Иванова

    Бывшие военные летчики, работающие в гражданской авиакомпании KLM, смогут управлять истребителями F-35 в качестве резервистов вооруженных сил Нидерландов.

    Министерство обороны Нидерландов и авиакомпания KLM заключили соглашение о привлечении бывших военных летчиков к управлению истребителями F-35, передает ТАСС.

    Пилоты гражданской авиации будут зачислены в резерв и пройдут интенсивную подготовку.

    В ведомстве подчеркнули, что летчики «в случае внезапной эскалации или начала конфликта смогут незамедлительно привлекаться» к операциям с использованием F-35. Первая группа резервистов начнет обучение в январе 2027 года. На начальном этапе они будут ежемесячно тренироваться на авиасимуляторах.

    Авиакомпания KLM гарантирует сохранение трудовых контрактов сотрудникам, участвующим в операциях. При этом они получат статус и привилегии военных летчиков-резервистов. Оборонное ведомство считает, что это увеличит численность боеготового состава и сэкономит средства на обучение.

    В 2025 году Евросоюз взял курс на милитаризацию. На саммите в Брюсселе одобрили план ReArm EU на 800 млрд евро, а затем создали фонд SAFE на 150 млрд евро. На саммите НАТО в Гааге договорились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2034 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной правительство Нидерландов инициировало масштабную модернизацию вооруженных сил.

    В августе военное ведомство анонсировало снятие бюрократических ограничений для армейских тренировок.

    Ранее для укрепления военно-воздушных сил страна одобрила закупку шести дополнительных истребителей F-35.

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    24 сентября 2026, 06:54 • Новости дня
    Секретные детали американского истребителя F-35 по ошибке доставили в Китай

    Bloomberg:Секретные комплектующие истребителя F-35 ошибочно отправили в Китай

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потенциально секретные комплектующие к американскому многофункциональному истребителю пятого поколения F-35 Lightning II по ошибке были отправлены в Китай, где их могут подвергнуть изучению, пишет Bloomberg.

    Потенциально секретные комплектующие к американскому многофункциональному истребителю пятого поколения F-35 Lightning II по ошибке оказались в Китае, где их могут изучить, передает ТАСС.

    Детали производства компании Lockheed Martin, включая фонарь кабины истребителя и люк отсека для размещения вооружений, отправили в мае из Австралии в США для ремонта или утилизации. Компания UPS по невыясненным причинам доставила груз в Гонконг.

    Упомянутые комплектующие созданы с использованием засекреченных технологий, обеспечивающих радиолокационную малозаметность самолета. По версии источников, «власти Китая получили детали, но пока их не вернули».

    Представители Пентагона ранее сообщали о работе над возвращением комплектующих и выяснением обстоятельств случившегося. США полагают, что Китай стремится получить больше информации о F-35, что стало одной из причин срыва сделки по продаже истребителей ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Конгресс США начал расследование инцидента с ошибочной отправкой комплектующих для истребителей в Гонконг. Ранее Пентагон заключил с корпорацией Lockheed Martin контракт на 700 млн долларов для закупки деталей самолетов. Американская оборонная компания передала Германии первый заказанный истребитель пятого поколения F-35A.

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    24 сентября 2026, 14:25 • Новости дня
    Прокуратура Словакии признала законной передачу военной техники на Украину

    Генпрокуратура Словакии закрыла дело о передаче Киеву истребителей МиГ-29 и ПВО

    Tекст: Мария Иванова

    Вопреки критике премьер-министра Роберта Фицо, передача прошлым правительством Словакии зенитных комплексов С-300 и боевых самолетов украинской армии официально признана законной.

    Генеральная прокуратура страны официально подтвердила закрытие расследования в отношении бывших властей, передает РИА «Новости».

    Поводом для прекращения разбирательства стало отсутствие доказательств причинения ущерба государству. Выяснилось, что срок эксплуатации вооружений истек, а ресурсов для их обслуживания не оставалось.

    Премьер-министр Роберт Фицо называл закрытие дела попыткой защитить прежнее руководство, однако надзорный орган опубликовал официальное опровержение. «В действиях отправленного в отставку и временно исполняющего свои обязанности правительства Словакии по передаче военной техники Украине не было состава преступления. Порядок действий и решения следователя полиции и прокурора Областной прокуратуры в Братиславе были правильными и соответствующими закону», – заявили в ведомстве.

    Братислава начала активно снабжать Киев оружием весной 2022 года, отправив систему противовоздушной обороны С-300. Через год словацкая сторона завершила поставку 13 истребителей МиГ-29 и части комплексов ПВО «КУБ. Ситуация изменилась лишь осенью 2023 года, когда новый кабинет министров полностью прекратил военную поддержку за счет государственных резервов.

    Москва неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений напрямую втягивают страны НАТО в конфликт. Российские власти отмечали, что подобные действия мешают урегулированию кризиса и не способствуют началу мирных переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году Минобороны Словакии возбудило уголовное дело против бывшего руководства страны за передачу истребителей.

    В феврале 2026 года прокуратура республики закрыла данные расследования за отсутствием состава преступления.

    Президент Словакии Петер Пеллегрини назвал отправку самолетов ошибкой прежних властей.

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    24 сентября 2026, 19:49 • Новости дня
    Туск пообещал сурово наказать убившего священника украинца

    Туск: Убивший священника украинец получит суровое наказание

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал жестко наказать напавшего на аббатство в Ярославе мужчину, лишившего жизни служителя церкви и ранившего еще четырех человек.

    Туск пообещал суровое наказание для гражданина Украины, устроившего резню на территории монастыря, передает РИА «Новости». Нападение произошло в четверг в Ярославском аббатстве Подкарпатского воеводства.

    «Убийца из Ярослава находится в руках польской полиции. Продолжаются следственные действия. Преступник – гражданин Украины. Он будет наказан с полной суровостью польского закона», – заявил глава правительства в социальных сетях.

    Жертвами вооруженного ножом 31-летнего мужчины стали пять человек, среди которых трое священнослужителей. Один из пострадавших скончался в больнице, еще двое находятся в критическом состоянии. Злоумышленника задержали на месте преступления, правоохранители опрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства трагедии.

    Напомним, за полгода число преступлений против самих граждан Украины в Польше выросло на треть.

    Летом Дональд Туск призвал бороться с агрессией по отношению к иностранцам.

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    24 сентября 2026, 12:24 • Новости дня
    Снижение поставок из России взвинтило цены на топливо в Европе

    Unem: Высокие цены на топливо в Европе связаны с дефицитом российских ресурсов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высокие цены на топливо в Европе обусловлены снижением поставок нефтепродуктов из России. Президент профессионального союза Unem Джанни Мурано пояснил, что стоимость бензина и дизеля зависит не столько от сырья, сколько от ситуации на международных рынках.

    «Цена бензина и дизеля не зависит только от стоимости сырья, но больше от ситуации на международных рынках нефтепродуктов», – отметил глава организации. Он подчеркнул, что рынок нефтепродуктов значительно уже рынка нефти, а поставки из России и с Ближнего Востока заметно сократились, передает ТАСС.

    За последние 15 лет Европа потеряла 20% мощностей по переработке сырья, закрыв более 30 заводов. В результате возник дефицит в 4-5 млн баррелей в день. Эта нехватка сопоставима с совместным потреблением Италии и Франции.

    Среди других причин высоких цен эксперт выделил инфляцию и курс евро к доллару. По данным министерства по делам предприятий, сейчас литр бензина в Италии стоит 2,154 евро, а дизеля – 2,33 евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейский регион грядущей зимой столкнется с серьезной нехваткой нефтепродуктов.

    Власти Италии предупредили об истощении финансовых ресурсов для сдерживания роста цен на автомобильное топливо.

    Глава компании Total Energies Патрик Пуяннэ связал дефицит дизеля с ограничениями на импорт произведенных из российской нефти продуктов.

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    24 сентября 2026, 14:12 • Новости дня
    Западные издательства прекратили публиковать русскую классику

    Издательства стран Запада прекратили выпускать переводы русской классики

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные издательства под политическим давлением отказались от публикации переводов русской классики и произведений современных отечественных авторов.

    Издательства в недружественных странах Запада под давлением властей прекратили публиковать переводы произведений современных российских авторов и классиков отечественной литературы. Об этом сообщил директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев на сессии «Культура без границ» Петербургского международного форума объединенных культур, пишет РИА «Новости».

    «Под большим государственным давлением издательства США, Канады, Британии и других стран Западной Европы, включая Германию и Австрию, прекратили публиковать произведения не только современных российских писателей, но даже классиков», – сказал Григорьев.

    По его словам, если в 2020–2021 годах в издательствах Йельского и Колумбийского университетов вышли два новых перевода «Анны Карениной», то спустя пару лет профессиональные переводчики русской литературы на английский язык остались без работы. Издательства перестали интересоваться современным литературным процессом в России, из-за чего некоторые специалисты, включая известного переводчика Александра Ницберга, были вынуждены вернуться в страну.

    Григорьев назвал происходящее попыткой государственного давления на гуманитарные институции с целью нивелировать русскую культуру. Он отметил, что еще пять лет назад в англосаксонском мире наметился тренд на замещение русской литературы, однако выразил сомнение в его успехе.

    Несмотря на заморозку отношений с западным миром, интерес к русской литературе проявляют новые страны, добавил Григорьев. Последняя Московская международная книжная ярмарка показала заинтересованность в сотрудничестве со стороны Катара, Саудовской Аравии и Китая. При этом культурные связи сохраняются с Францией и Италией, заключил глава департамента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, австрийский переводчик Александр Ницберг переехал в Россию из-за жестких ограничений свободы слова в Европе.

    Ранее этот специалист назвал Федора Достоевского самым читаемым русским автором среди немецкоязычной аудитории.

    В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал попытки Запада перечеркнуть отечественную культуру печальным явлением.

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    24 сентября 2026, 14:09 • Новости дня
    Британская армия перешла на лошадей для защиты от дронов

    Британские военные провели лесные учения на лошадях для защиты от дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Британские военные начали задействовать лошадей в разведывательных маневрах для скрытного передвижения в условиях повсеместного использования дронов.

    Британская армия начала использовать лошадей в военных учениях, чтобы избежать обнаружения беспилотниками, пишет РИА «Новости».

    Животные передвигаются тихо, что делает их менее заметными для современных средств разведки с воздуха.

    «Отряды дворцовой кавалерии провели свои первые учения с участием лошадей в лесистой местности этим летом», – уточняет издание. Солдаты отрабатывали навыки оказания первой помощи животным и совершали разведывательные выезды на лошадях, которые ранее привлекались только к церемониям.

    Тренировки продолжились в сентябре. Военнослужащие учились незаметно подбираться к позициям условного противника. По словам одного из участников, всадникам удалось приблизиться к цели на 150 метров до того, как их заметили. Лошадь легко спутать с диким животным, а передвижение по пересеченной местности проходит практически бесшумно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские военные ранее испытали лошадей с камуфляжной окраской для скрытого передвижения.

    Власти страны зафиксировали двукратное увеличение числа происшествий с беспилотниками у военных объектов.

    Весной 2024 года несколько животных британской дворцовой кавалерии сбросили наездников во время учений в Лондоне.

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    24 сентября 2026, 14:54 • Новости дня
    Германия захотела производить американские ракеты для Patriot в Европе

    Писториус сообщил о планах ФРГ производить ракеты для Patriot в Европе

    Tекст: Мария Иванова

    Германия предложила Соединенным Штатам развернуть на европейской территории производство ракет PAC-3 для зенитных комплексов Patriot.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о намерении разместить в Европе производство зенитных ракет PAC-3 для американских комплексов ПВО Patriot, передает РИА «Новости».

    По словам чиновника, соответствующее предложение уже направлено Вашингтону.

    «Речь идет о PAC-3, PAC-2 GEM-T, теоретически речь может идти и о системах Patriot… Это решение, которое мы не можем принять сами. Мы просто сделали предложение США», – сообщил Писториус после заседания комитета по обороне бундестага.

    Данный вопрос обсуждался с министром обороны США Питом Хегсетом во время недавнего визита Писториуса в Вашингтон. Окончательное решение остается за американской стороной.

    Даже если США согласятся, они не передадут союзникам контроль над ключевыми разработками, так как технологии новейшей ракеты РАС-3 принадлежат Lockheed Martin, отмечает Welt. Экспортные правила США жестко ограничивают передачу критически важных ноу-хау. На согласование процедур и строительство заводов уйдут годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Борис Писториус объявил о передаче Украине ракет-перехватчиков PAC-2 из запасов Бундесвера.

    Американские корпорации Raytheon и Lockheed Martin выступили против передачи лицензий на производство комплексов Patriot украинской стороне.

    Корпорация Boeing также отказалась предоставлять третьим государствам технологии для создания головок самонаведения ракет PAC-3.

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