В Еврокомиссии признали провал военных проектов ЕС

Еврокомиссар Кубилюс признал провал военных проектов ЕС

Tекст: Валерия Городецкая

Кубилюс признал наличие серьезных проблем в совместных военных программах Евросоюза и дефицит критически важного сырья для перевооружения, передает ТАСС. В качестве примеров неудач он привел разработку европейского истребителя и танка.

«Все помнят неудачи с проектами европейского истребителя или европейского танка», – сказал еврокомиссар. Он отметил неэффективность механизма оборонного сотрудничества Евросоюза PESCO. По его словам, кооперация часто тормозится из-за проблем управления, национального эгоизма и технических сложностей, а промышленность не успевает за военными нуждами.

Дополнительной преградой для перевооружения стала нехватка критически важных материалов. Еврокомиссар подчеркнул дефицит нитроцеллюлозы для взрывчатки и магнитных материалов для двигателей беспилотников. Несмотря на трудности, он призвал бизнес готовиться к крупным военным контрактам, оценив потенциальные траты стран Евросоюза на оборону до 2035 года почти в 7 трлн евро.

Ранее еврокомиссар Андрюс Кубилюс признал значительное отставание Евросоюза от России в производстве вооружений.

Позже политик призвал европейские страны передать Киеву все имеющиеся арсеналы из-за нехватки производственных мощностей.

В августе Еврокомиссия отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для украинской армии ради поддержки собственных производителей.