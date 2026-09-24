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    24 сентября 2026, 21:52 • Новости дня

    Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с трагедией на Каспии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с трагическим происшествием на учениях Военно-морских сил на Каспии.

    «Примите глубокие соболезнования по случаю трагического происшествия в ходе учений Военно-морских сил Казахстана на Каспии», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Российский лидер попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным погибших военнослужащих. Он подчеркнул, что в России разделяют их боль и скорбь.

    Ранее из-за резкого ухудшения погоды на учениях в Каспийском море погибли 12 казахстанских военных.

    Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту трагического инцидента.

    Президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура.

    24 сентября 2026, 18:24 • Новости дня
    Каллас возмутилась приглашением Путина на саммит G20

    Каллас возмутило приглашение Путина на саммит G20

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас выразила недовольство в связи с возможным участием президента России Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» (G20).

    Приглашение Путина на предстоящий саммит G20 вызвало резкую реакцию у Каллас, передает РИА «Новости». Главный аналитик по вопросам национальной безопасности CNN Джим Шутто опубликовал в соцсетях высказывание дипломата, которое прозвучало в эфире американского телеканала.

    «Это было очень неприятно услышать», – процитировал журналист слова Каллас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил проработку приглашения Владимира Путина на саммит G20 по дипломатическим каналам.

    Ранее американская сторона назвала полезным присутствие российского лидера на декабрьской встрече в Майами. Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру также поддержал идею участия президента России в грядущем мероприятии.

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    24 сентября 2026, 12:12 • Новости дня
    Во время военно-морских учений на Каспии погибли девять казахстанских солдат

    Минобороны Казахстана: На учениях в Каспийском море погибли девять военных

    Tекст: Мария Иванова

    В Мангистауской области во время учений Военно-морских сил Казахстана 19 военнослужащих унесло в Каспийское море, девять из них погибли.

    В результате инцидента на Каспии унесенными в море оказались 19 казахстанских военных, передает ТАСС со ссылкой на министерство обороны республики.

    На данный момент зафиксирована гибель девяти человек. Еще троих военнослужащих удалось спасти, один из них госпитализирован. В районе учений продолжается поисково-спасательная операция для обнаружения остальных пропавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Военно-морские силы Казахстана начали масштабные учения на Каспии.

    В прошлом месяце республика начала переброску войск для учений «Решительный отпор».

    В прошлом году казахстанские военные испытали новые методы маневренной войны.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

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    24 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    Число погибших военных на учениях в Каспийском море достигло 12

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество казахстанских военнослужащих, погибших в результате резкого ухудшения погоды во время военных учений на Каспийском море, достигло 12, сообщил акимат (администрация) прикаспийской Мангистауской области Казахстана.

    Во время учений на Каспии погибли 12 казахстанских военнослужащих, передает ТАСС. В администрации Мангистауской области пояснили, что трагедия произошла при выполнении учебно-боевой задачи.

    «По уточненным данным, во время выполнения учебно-боевой задачи в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра, в море унесло 17 человек, 12 из них погибло, троих удалось спасти», – заявили в акимате.

    Поисково-спасательная операция на месте ЧП продолжается. Специалисты ищут еще двоих пропавших без вести военных.

    Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура.

    Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту трагического инцидента.

    В начале сентября военно-морские силы Казахстана начали плановые учения в акватории Каспийского моря.

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    24 сентября 2026, 15:05 • Новости дня
    Токаев выразил соболезнования после гибели военных на Каспии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с трагической гибелью военнослужащих во время учений в Мангистауской области.

    Глава государства направил слова поддержки семьям погибших, передает ТАСС. «Президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в результате трагического происшествия во время военных учений в Мангистауской области», – заявили в пресс-службе президента.

    Казахстанский лидер также поручил правительственной комиссии предпринять все необходимые действия для выяснения причин трагедии. Кроме того, комиссия должна обеспечить оказание помощи семьям погибших военных.

    Напомним, во время учений в Каспийском море погибли девять казахстанских военнослужащих.

    По факту трагического инцидента Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело.

    В прошлом году Военно-морские силы Казахстана провели внезапную проверку боеготовности в этом регионе.

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    24 сентября 2026, 13:36 • Новости дня
    В Казахстане возбудили дело после гибели военных на Каспии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов распорядился создать правительственную комиссию после трагической гибели девяти военнослужащих страны во время учений на побережье Каспийского моря.

    «По факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено и расследуется уголовное дело», – сообщили в генпрокуратуре страны, передает ТАСС.

    Инцидент произошел во время маневров Военно-морских сил из-за резкого ухудшения погоды и сильного ветра. В результате шторма 19 человек унесло в открытое море. На данный момент спасатели подтвердили гибель девяти солдат.

    Трех пострадавших удалось вытащить из воды, одного из них экстренно госпитализировали.

    Поисковые отряды продолжают искать остальных пропавших. На место происшествия направлены сотрудники МВД и МЧС.

    В начале сентября военно-морские силы Казахстана начали масштабные плановые учения в акватории Каспийского моря.

    Месяцем ранее республика проводила переброску войск и техники для стратегических маневров «Решительный отпор».

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    24 сентября 2026, 17:51 • Новости дня
    Токаев объявил день траура из-за гибели моряков на Каспии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил 25 сентября днем общенационального траура после трагической гибели военнослужащих во время учений в Каспийском море.

    Руководитель республики подписал соответствующий документ после происшествия, передает РИА «Новости». «Распоряжением главы государства в связи с гибелью военнослужащих при исполнении служебных обязанностей в Мангистауской области 25 сентября 2026 года в республике Казахстан объявлен общенациональный траур», – отметили в пресс-службе президента.

    Напомним, во время учений в Каспийском море погибли девять казахстанских военнослужащих.

    Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту трагического инцидента.

    Военно-морские силы республики начали данные плановые маневры в начале сентября.

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    24 сентября 2026, 17:06 • Новости дня
    Медведев: Путин поддержал кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин согласился сохранить за Вячеславом Володиным кресло руководителя нижней палаты российского парламента, сообщил зампредседателя Совбеза, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

    Соответствующее заявление прозвучало в четверг во время совместного заседания руководящих органов партии «Единая Россия», передает РИА «Новости». «Я обсуждал этот вопрос с главой нашего государства, с Владимиром Владимировичем Путиным. Владимир Владимирович полагает, что Вячеслав Викторович Володин может с успехом продолжить эту должность», – сообщил Медведев.

    Политик добавил, что лично поддерживает данное предложение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать шансы Вячеслава Володина остаться на посту спикера.

    В июле Владимир Путин вручил председателю нижней палаты парламента орден «За доблестный труд».

    Перед этим Володин подвел итоги работы депутатов восьмого созыва.

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    24 сентября 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин освободил Алексея Мешкова от должности посла во Франции

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Алексея Мешкова от должности чрезвычайного и полномочного посла во Франции и Монако.

    Сооветствующий документ уже размещен на портале официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». «Освободить Мешкова Алексея Юрьевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации во Французской Республике и по совместительству в Княжестве Монако», – говорится в тексте указа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Мешков сообщил о фактическом отсутствии полноценных отношений между Россией и Францией на протяжении четырех лет.

    В мае дипломат продемонстрировал французскому внешнеполитическому ведомству доказательства атак ВСУ на мирные объекты Донбасса.

    До этого глава российской дипмиссии назвал Париж одной из главных помех для достижения долгосрочного мира с Украиной.

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    24 сентября 2026, 10:39 • Новости дня
    Токаев призвал соотечественников прекратить обижаться на прошлое

    Президент Казахстана Токаев призвал граждан не обижаться на прошлое

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал сограждан прекратить обижаться на прошлое и перестать искать виноватых в своих неудачах.

    Выступая на первой сессии высшего консультативного органа страны – Народного совета, глава государства подчеркнул, что обида на прошлое лишает народ будущего, отмечает ТАСС.

    Казахстанский лидер отметил важность правильного понимания истории. По его словам, невозможно построить успешное будущее, если постоянно искать оправдания неудачам и винить в них окружающих.

    Токаев также обратил внимание на необходимость воспитания подрастающего поколения. Он указал, что молодежь следует оберегать от малодушия и излишней тревожности, прививая ей гордость за историю своего народа и уверенность в завтрашнем дне.

    Ранее, в марте 2025 года, глава государства уже призывал казахстанское общество к объективному отношению к советскому периоду, отмечая наличие в нем светлых сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Токаев утвердил состав Народного совета Казахстана.

    Во вторник глава государства призвал не превращать русский язык в предмет политизации.

    В прошлом году казахстанский лидер попросил не искажать историческую правду о войне.

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    24 сентября 2026, 12:51 • Новости дня
    Песков: Россия проработает приглашение США Путину на саммит G20

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона высоко оценила приглашение президенту Владимиру Путину принять участие в предстоящем американском саммите G20 и планирует тщательно проработать этот вопрос, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Россия с признательностью восприняла предложение Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «Мы действительно с признательностью воспринимаем это любезное приглашение. Мы ценим это приглашение. И оно будет проработано и затем согласовано уже, и будет принято соответствующее решение», – заявил Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля также подчеркнул, что Москва намерена максимально эффективно продолжать участие в работе «Большой двадцатки» и всех проходящих в ее рамках форумах. Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил о направлении приглашения российскому лидеру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио пригласил Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами.

    Российская сторона весной получила официальное приглашение на это мероприятие.

    Окончательное решение о поездке президента России пока не принято.

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    24 сентября 2026, 13:16 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом угрозы общественной безопасности

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсуждались меры по нейтрализации угроз общественной безопасности.

    Президент России Владимир Путин в четверг провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, передает РИА «Новости».

    На повестке дня стоял вопрос дополнительных мер, направленных на нейтрализацию угроз общественной безопасности в стране.

    «У нас сегодня вопрос о дополнительных мерах по нейтрализации угроз общественной безопасности в России», – заявил глава государства. Основной доклад по теме представил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

    На предыдущем совещании, состоявшемся в начале сентября, участники обсуждали профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и предотвращение подростковой преступности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщал, что в графике главы государства на четверг также запланировано несколько непубличных встреч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заранее анонсировал это оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

    В начале сентября Владимир Путин обсудил с участниками Совбеза профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.

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    24 сентября 2026, 12:34 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, тема которого будет объявлена в начале заседания, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля отметил, что тему предстоящего обсуждения российский лидер обозначит в самом начале заседания. Кроме того, в рабочем графике Владимира Путина на этот день запланировано несколько непубличных встреч.

    Ранее 4 сентября Путин обсудил с Совбезом профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.

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    24 сентября 2026, 12:38 • Новости дня
    Песков: Решение о встрече Путина и Трампа на G20 не принято

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал преждевременным обсуждение возможной встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на предстоящем саммите G20.

    По словам Пескова, решение о встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите G20 еще не принято, обсуждать возможные переговоры лидеров двух стран пока рано, передает РИА «Новости».

    «Пока об этом говорить преждевременно, еще решение не принято», – сказал Песков, комментируя перспективы двусторонней встречи на предстоящем мероприятии.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США пригласили Владимира Путина на саммит G20 в Майами.

    Российская сторона пообещала проработать данный вопрос по дипломатическим каналам.

    До этого Москва официально получила приглашение на встречу «Большой двадцатки» на высшем уровне.

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    24 сентября 2026, 16:57 • Новости дня
    В МИД допустили встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае

    Замглавы МИД Руденко допустил встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона поддержит проведение совместных переговоров президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина на полях ноябрьского саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.

    Руденко позитивно оценил перспективу диалога, передает ТАСС. «Что касается возможности проведения трехстороннего контакта России, США и Китая на площадке саммита АТЭС в Шэньчжэне, то ничего исключать нельзя», – заявил дипломат.

    По его словам, Москва будет приветствовать подобную инициативу, если Пекин возьмет на себя организацию переговоров. Руденко добавил, что реализация этой идеи потребует серьезных дипломатических усилий и тщательной подготовки.

    Замглавы министерства также подчеркнул, что право организации встречи принадлежит принимающей стороне саммита. При этом для успешного проведения контактов на высшем уровне необходимо обоюдное согласие всех участников процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник российского лидера Юрий Ушаков допустил вероятность проведения трехсторонних переговоров на полях предстоящего форума.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил возможность организации такого саммита в Шэньчжэне.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности Владимира Путина к беседе с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

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    24 сентября 2026, 10:49 • Новости дня
    Военный врач Светяш: Для солдата на передовой слова Путина значат не меньше, чем поддержка из дома

    Tекст: Вера Басилая

    Слова президента Владимира Путина, поблагодарившего россиян за участие в выборах в Госдуму и обратившегося к бойцам спецоперации со словами «это голосование за вас», стали выражением доверия граждан к стране и ее защитникам и подтвердили единство фронта и тыла, заявила выпускница президентской программы «Время героев», военный врач, капитан медицинской службы, кавалер ордена Мужества Дарья Светяш, избранная в Госдуму от Свердловской области.

    «Президент поблагодарил людей, которые пришли на участки, и обратился к бойцам словами «это голосование за вас». Как военный врач я видела своих ребят в самые тяжелые минуты, и могу сказать, что для солдата на передовой такие слова Верховного Главнокомандующего значат не меньше, чем поддержка из дома», – сказала Светяш.

    По ее словам, участие уральцев в голосовании стало продолжением этой же линии доверия и сопричастности. «Уральцы своим участием в выборах показали то же самое, что фронт и тыл в нашей стране – это одно целое», – отметила она.

    Светяш подчеркнула, что именно на этом доверии будет строиться ее работа в новом созыве. «Я иду в Думу, чтобы этот принцип работал прежде всего в законах, и о поддержке участников СВО, их семей, и о военной медицине и реабилитации», – заключила она.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму голосованием за бойцов спецоперации.

    Политолог Анна Федорова сочла голоса за патриотических кандидатов прямой поддержкой военных на фронте.

    По итогам завершившегося голосования мандаты депутатов федерального парламента получат свыше 80 ветеранов специальной военной операции.

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