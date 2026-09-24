Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с трагедией на Каспии

«Примите глубокие соболезнования по случаю трагического происшествия в ходе учений Военно-морских сил Казахстана на Каспии», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Российский лидер попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным погибших военнослужащих. Он подчеркнул, что в России разделяют их боль и скорбь.
Ранее из-за резкого ухудшения погоды на учениях в Каспийском море погибли 12 казахстанских военных.
Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту трагического инцидента.
Президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура.