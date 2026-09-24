Личность погибшего под Смоленском бойца из Казахстана установили спустя 84 года

Tекст: Денис Тельманов

Российские и казахстанские специалисты выяснили судьбу красноармейца Абу Буктыбаева, погибшего в 1942 году, передает РИА «Новости». «Во время поисковых работ в Смоленской области была обнаружена табличка с именами трех захороненных вместе артиллеристов. Одно из имен, предположительно, принадлежало Абу Буктыбаеву», – сообщило посольство России в Астане со ссылкой на «Поисковое движение России».

После находки российская сторона обратилась к коллегам из казахстанского объединения «Завет предков», занимающегося поиском пропавших солдат. Информация появилась в социальных сетях, после чего на связь вышел племянник погибшего Марат.

Абу Буктыбаев родился в 1918 году на станции Шонгай в Западно-Казахстанской области. В августе 1941 года его призвали в Красную армию, а через год он погиб. На фронт ушли и два его брата: Абилькаир погиб в апреле 1945 года, а Кайыргали вернулся и искал информацию о судьбе Абу.

В годы Великой Отечественной войны из Казахской ССР призвали более 1,2 млн человек. Около 500 стали Героями Советского Союза, 110 получили орден Славы трех степеней. Каждый второй ушедший на фронт казахстанец погиб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября эстонские поисковики передали российским коллегам медаль погибшего советского солдата.

В августе специализированные батальоны России и Белоруссии приступили к совместным раскопкам в Гродненском регионе.

Месяцем ранее президенты России и Казахстана обсудили важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне.