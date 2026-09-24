ЕС вновь решил ограничить возврат россиян на турниры с флагом и гимном

ЕС потребовал от Украины реформ для выделения финансовой помощи

Евросоюз привязал выделение финансирования Киеву к принятию новых законов

Tекст: Игорь Иножарский

Власти Евросоюза уведомили Киев о необходимости активизировать борьбу с теневой экономикой, увеличить налоговые поступления и приблизиться к европейскому законодательству перед выделением новых средств, пишет Bloomberg.

Встреча Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прошла в напряженной обстановке. Украинская делегация выразила обеспокоенность возможной эскалацией конфликта зимой в условиях нехватки систем противовоздушной обороны, а также возмутилась решением Брюсселя снять санкции с двух российских бизнесменов.

На фоне затянувшихся боевых действий отношения между Киевом и его партнерами становятся более натянутыми: европейские страны недовольны растущими финансовыми требованиями Украины, в то время как Киев разочарован задержками в поставках ракет-перехватчиков. Украина запросила помощь для покрытия бюджетного дефицита в размере 26 млрд евро и ускорения выдачи кредита на 90 млрд евро, однако Брюссель предложил привлечь к финансированию Канаду, Норвегию и Японию.

После встречи с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский сообщил о готовности к энергетическому перемирию с Россией в качестве первого шага к завершению конфликта. Он попросил американского лидера передать эту позицию Москве и привлечь к обсуждению председателя КНР Си Цзиньпина. Кроме того, Киев запросил у Вашингтона зимний пакет зенитных ракет Patriot и лицензии на их производство на украинской территории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе Владимир Зеленский сообщил о планах закончить конфликт на Украине до наступления зимы. В начале недели кандидат в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс выразил надежду на прогресс в урегулировании после встречи американского лидера Дональда Трампа с Зеленским. В прошлом году Киев предупредил о невозможности выживания государства без американской помощи.