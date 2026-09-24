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    24 сентября 2026, 21:12 • Новости дня

    Суд продлил арест директору московской клиники за обман родителей детей-аутистов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директору столичной клиники «Медлайн» Василию Генералову продлили арест по делу об обмане родителей детей с расстройствами аутистического спектра до конца октября 2026 года.

    Чертановский суд Москвы продлил арест руководителю частной медицинской клиники Василию Генералову, обвиняемому в мошенничестве. В пресс-службе Мосгорсуда РИА «Новости» подтвердили решение инстанции.

    «Постановлением Чертановского районного суда города Москвы продлен срок содержания под стражей до 28 октября 2026 года в отношении Генералова Василия Олеговича», – заявили в суде.

    Следствие считает, что с декабря 2017 года директор и врач частной клиники обманывали родителей детей с расстройствами аутистического спектра. Они убеждали клиентов оплачивать дорогие услуги и препараты, не имеющие научного обоснования.

    Полученные средства отмывались через подставные банковские карты. Дело также расследуется по статьям о неправомерном обороте средств платежей и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд заключил под стражу генерального директора клиники «Медлайн» Василия Генералова. Столичные следователи предъявили руководителю и врачу учреждения обвинения в мошенничестве.

    В конце августа суд в Хабаровском крае приговорил к реальным срокам сотрудников псевдомедицинского центра за обман почти тысячи пациентов.

    24 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Минфин объявил новые параметры семейной ипотеки

    Минфин сообщил об изменении условий семейной ипотеки

    Минфин объявил новые параметры семейной ипотеки
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство финансов России объявило об обновлении программы льготной «Семейной ипотеки» с 1 октября.

    «Утверждены изменения программы льготного ипотечного кредитования «Семейная ипотека». Ключевые изменения – дифференциация процентной ставки по кредиту и максимальной суммы кредита для приобретения жилья. Они будут зависеть от количества детей и региона проживания семьи», – говорится в материалах ведомства, передает РИА «Новости». Также подчеркивается, что программа станет более адресной и демографически ориентированной.

    По данным Минфина, ставки по семейной ипотеке составят от 2% до 12% в зависимости от количества детей и региона. Для большинства регионов предусмотрены условия: для семей с пятью и более детьми, где хотя бы один ребенок младше семи лет, ставка составит 2% при максимальной сумме кредита 10 млн рублей. Семьи с четырьмя детьми смогут оформить кредит под 4% до 10 млн рублей, с тремя детьми – под 6% до 10 млн рублей.

    Для семей с двумя детьми в этих регионах ставка составит 8% при лимите 8 млн рублей, для семей с одним ребенком младше семи лет – 10% и до 6 млн рублей.

    В Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях условия отличаются: для семей с пятью и более детьми при наличии хотя бы одного ребенка младше семи лет действует ставка 4% и лимит 18 млн рублей, для семей с четырьмя детьми – 6% и 18 млн рублей, с тремя детьми – 8% и 18 млн рублей.

    Семьи с двумя детьми в столичных регионах смогут рассчитывать на ставку 10% при максимальной сумме кредита 15 млн рублей, с одним ребенком младше семи лет – на 12% и до 12 млн рублей.

    В сообщении Минфина уточняется, что вводится максимальный срок субсидирования льготного ипотечного кредита, который составит до 15 лет. Изменения в программу ранее в четверг утвердило правительство России, они начнут действовать с 1 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою до 1 июля подготовить предложения по дифференциации ставок семейной ипотеки в зависимости от количества детей.

    Позднее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о планах повысить лимит по семейной ипотеке и ввести принцип «чем больше детей – тем ниже ставка».

    Замглавы Минстроя Никита Стасишин сообщил о планах объявить обновленные правила семейной ипотеки после 1 июля с акцентом на поддержку рождаемости.

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    24 сентября 2026, 13:38 • Новости дня
    В РХТУ имени Менделеева отменили занятия, началась эвакуация

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководство Российского химико-технологического университета имени Менделеева приостановило учебный процесс из-за экстренного вывода людей из помещений вуза.

    Всех студентов и преподавателей оперативно вывели на улицу в целях безопасности, а территорию оцепили, сообщили в вузе, передает ТАСС.

    «Причины выясняются. На месте работают сотрудники полиции и аварийной службы», – добавили в университете.

    Весной из-за пожара в учебном корпусе Новосибирского государственного технического университета эвакуировали студентов.

    В конце прошлого года людей вывели из московского спортивного комплекса «ВТБ Арена» после анонимного звонка о минировании.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    24 сентября 2026, 13:11 • Новости дня
    Упавшее из-за сильного ветра дерево убило москвича

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сильный ветер в Москве в четверг повалил дерево, оно рухнуло и насмерть придавило мужчину, сообщил источник в экстренных службах города.

    «При падении дерева от сильного ветра на Витебской улице погиб мужчина», – рассказал собеседник РИА «Новости».

    Он уточнил, что смерть пострадавшего наступила еще до прибытия бригады скорой помощи. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

    Между тем ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о штормовом ветре в городе, его порывы достигают 7-12 метров в секунду, он дует в восточном и юго-восточном направлении. Скорость отдельных порывов достигает 13-19 метров в секунду.

    По его словам, в городе сохраняется угроза падения деревьев. Ветер начнет стихать после 18.00 мск.

    В апреле из-за штормового ветра в Самарской области погибли три человека.

    В ноябре прошлого года из-за непогоды в Москве упали несколько деревьев.

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    24 сентября 2026, 11:16 • Новости дня
    В Москве началось строительство станции метро «Москворечье»

    Собянин сообщил о начале строительства станции метро «Москворечье»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале возведения станции «Москворечье» новой Бирюлевской линии столичного метрополитена, которая улучшит транспортную доступность юга города.

    «Начали строительство станции «Москворечье» Бирюлевской линии метро. Она расположена в районе Москворечье-Сабурово, который ограничен руслом Москвы-реки, ж/д путями и крупными автомагистралями», – написал столичный градоначальник в Max.

    По словам мэра, это осложняет связь района с соседними территориями. Новая станция сделает Москворечье-Сабурово доступнее и укрепит транспортный каркас юга столицы. У нее будет два вестибюля с выходами на Каширское шоссе и улицу Кошкина.

    Станция строится по береговому типу: пути пройдут в центре, а платформы разместятся по бокам. Проходку тоннелей осуществят щитами-гигантами диаметром 10 метров. В 2027 году один щит пойдет к «Курьяново», второй – от «Луганской» к «Москворечью».

    Участок от «ЗИЛ» до «Курьяново» планируют открыть в 2028 году, а от «Курьяново» до «Бирюлево» со станцией «Москворечье» – в 2029 году. Ожидается, что пассажиропоток новой станции составит 16 тыс. человек в сутки.

    С полным запуском Бирюлевской линии более миллиона москвичей получат метро в пешей доступности. К 2030 году пассажиропоток ветки достигнет 165 тыс. человек в сутки, что разгрузит станции «Царицыно», «Кленовый бульвар» и «Технопарк».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту об активном возведении Бирюлевской ветки метро.

    Строительство этой линии протяженностью 22,2 км стартовало в сентябре прошлого года.

    Днем ранее в столице началось возведение дополнительного участка Московского скоростного диаметра для улучшения транспортной доступности района Москворечье-Сабурово.

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    24 сентября 2026, 18:21 • Новости дня
    Минздрав сообщил о выделении более 12 млрд рублей на родовые сертификаты
    Минздрав сообщил о выделении более 12 млрд рублей на родовые сертификаты
    @ West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ближайшие три года власти России направят свыше 12 млрд рублей ежегодно на поддержку программы родовых сертификатов для беременных женщин, сообщили в пресс-службе Минздрава.

    Ежегодно на реализацию программы родовых сертификатов в России планируется выделять более 12 млрд рублей в течение трех лет, передает РИА «Новости». Средства заложены в бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

    «Особое внимание в бюджете уделено поддержке материнства – на реализацию программы родовых сертификатов на протяжении трех лет ежегодно будет направляться свыше 12 млрд рублей», – сообщили в пресс-службе Минздрава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов заложило в бюджет на ближайшие три года 10 трлн рублей на повышение рождаемости.

    Власти предусмотрели свыше 94 млрд рублей на развитие инфраструктуры детских больниц и перинатальных центров.

    Президент России Владимир Путин продлил программу материнского капитала до конца 2030 года.

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    24 сентября 2026, 11:08 • Новости дня
    Суд взыскал более 2 млн рублей в пользу уволенного сотрудника банка

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Московский городской суд встал на сторону банковского работника, которого руководство принудило к увольнению, отменив удаленный режим, сообщили в пресс-службе инстанции.

    Суд обязал выплатить бывшему сотруднику банка зарплату за время вынужденного прогула в размере 2 млн 189 тыс. 481 рубля, передает РИА «Новости».

    Кроме того, инстанция постановила взыскать по 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и расходов на услуги юриста.

    Мужчина работал руководителем направления отдела развития приложений дистанционного банковского обслуживания. В ходе сокращения штата руководство предложило ему уволиться по соглашению сторон с выплатой одного оклада. Сотрудник отказался, потребовав соблюдения официальной процедуры сокращения.

    В ответ руководство отменило удаленный формат работы, обязав его присутствовать в офисе.

    После этого началось давление, в том числе через постановку индивидуальных планов, что вынудило мужчину уволиться. Изначально районный суд удовлетворил его иск лишь частично, отказав во взыскании зарплаты за прогул, однако апелляция изменила это решение в пользу работника.

    Ранее столичный суд признал незаконным увольнение пианиста из оркестра за слабую игру на фортепиано.

    Прокуратура Москвы помогла вернуть жителям столицы задержанные заработные платы на общую сумму 4,3 млрд рублей.

    Уборщица в Калининградской области подала иск к бывшему работодателю из-за увольнения за кормление уличного кота.

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    24 сентября 2026, 16:51 • Новости дня
    Скворцова сообщила об установке 18 очувствленных протезов рук пациентам в России

    Скворцова: Очувствленные протезы рук получили 18 пациентов в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские медики установили 18 пациентам с ампутированными руками специальные электроды, позволяющие полностью чувствовать протез как живую конечность, рассказала глава ФМБА Вероника Скворцова.

    ФМБА России провело 18 операций по вживлению электродов в периферические нервы пациентов с ампутированными конечностями, передает ТАСС. Эта процедура позволяет людям чувствовать протез как собственную руку.

    Скворцова отметила, что в Федеральном центре мозга и нейротехнологий создали специальные стимуляторы. «Это значительно повышает качество жизни, позволяет, скажем, не сломать мягкий стаканчик и вообще чувствовать свою фантомную руку, протез, как часть своего тела», – рассказала она на форуме «Надежда на технологии – 2026».

    Скворцова также добавила, что специалисты провели 23 операции для терапии синдрома фантомной боли. Благодаря новым разработкам математические алгоритмы переводят импульсы в электрические сигналы, которые поступают в головной мозг для распознавания.

    В феврале глава ФМБА Вероника Скворцова представила президенту первый бионический протез руки с датчиками давления.

    Летом специалисты Сеченовского университета разработали первый отечественный ортез-тренажер для восстановления функций кисти.

    В июне столичные врачи успешно провели первые в стране операции по пересадке рук.

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    24 сентября 2026, 12:23 • Новости дня
    Большинство россиян выступили за ограничения для детей в соцсетях

    ВЦИОМ: 59% россиян поддерживают ограничения для детей в соцсетях

    Tекст: Вера Басилая

    Согласно данным ВЦИОМ, 59% россиян поддерживают ограничения для детей в соцсетях, при этом только 12% респондентов считают, что эти меры будут работать.

    ВЦИОМ представил данные исследования об отношении россиян к возможным ограничениям социальных сетей для детей и подростков. Исследование показало, что 59% респондентов поддерживают идею регулирования, тогда как 35% выступают против, передает ВЦИОМ.

    При этом общество не требует полного запрета. Только 12% участников опроса настаивают на закрытии доступа для детей до 16 лет. Половина опрошенных считает оптимальным решением блокировку опасного контента и отдельных функций, а 27% допускают использование соцсетей с согласия родителей.

    Граждане осознают сложность реализации таких мер. Порядка 82% уверены, что подростки найдут способы обойти запреты, несмотря на то, что 51% видят в ограничениях больше пользы. Россияне выступают за создание работающей инфраструктуры защиты, включая проверку возраста и родительский контроль.

    Отношение к проблеме сильно зависит от возраста и места проживания. Молодежь чаще воспринимает ограничения негативно – 22% полностью против них. Жители Москвы и Петербурга также настроены более скептически по сравнению с населением малых городов и сел, где ограничения считают логичным продолжением защиты детей.

    Против любых ограничений высказались 8% опрошенных, а 3% затруднились с ответом.

    Телефонный опрос проведен 30 августа среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил запретить использование социальных сетей детям младше 15 лет на уровне ЕС.

    Представители СПЧ летом сообщили о поддержке полного запрета соцсетей для детей половиной граждан страны.

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    24 сентября 2026, 12:20 • Новости дня
    Минфин: На модернизацию первичного звена медицины заложено 278 млрд рублей

    Tекст: Дарья Григоренко

    В проект федерального бюджета на ближайшие три года заложили почти 278 млрд рублей на развитие первичного звена российской медицины, сообщила пресс-служба Минфина.

    Как указано в сообщении Минфина, в проекте федерального бюджета на 2027-2029 годы в сфере здравоохранения продолжится финансирование национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», передает РИА «Новости».

    «Почти 278 млрд рублей планируется направить на модернизацию первичного звена здравоохранения», – говорится в сообщении Министерства финансов.

    Дополнительно средства выделят на программы лекарственного обеспечения. Финансовую поддержку получат дети с тяжелыми и редкими заболеваниями через фонд «Круг добра». Также бюджет охватит программу 14 высокозатратных нозологий и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние пять лет Россия выделила на модернизацию первичного звена медицины почти 587 млрд рублей.

    Для дальнейшего развития отрасли Минздрав запланировал кардинальные изменения до 2030 года.

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    24 сентября 2026, 09:15 • Новости дня
    В России создали первый портативный рентгеновский томограф

    В России создали портативный рентгеновский томограф весом менее пяти килограммов

    Tекст: Мария Иванова

    Российская компания Smart Engines разработала первый портативный рентгеновский томограф свободного позиционирования весом менее пяти килограммов.

    В основе устройства лежат алгоритмы компьютерного зрения, рентгеновской томографии и искусственного интеллекта. Система автоматически определяет положение источника излучения и получает 3D-реконструкцию по 10–15 кадрам, что в 100 раз меньше, чем в классической томографии, сообщает РИА «Новости».

    Компания вложила в разработку 500 млн рублей собственных средств. В настоящее время томограф проходит исследования в медицинских и ветеринарных учреждениях. Первые результаты показали, что устройство позволяет локализовать крупные инородные объекты, включая осколки.

    Главным открытием проекта стало получение полноценной томографической 3D-реконструкции с помощью существующей приборной базы. Устройство может применяться в выездной медицине, санитарном транспорте, зонах чрезвычайных ситуаций и труднодоступных территориях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о рекордном росте производства медицинского оборудования в столице.

    В феврале российская разработка вошла в топ мирового рейтинга ИИ-автопилотов для сельхозтехники.

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    24 сентября 2026, 11:15 • Новости дня
    Минфин: «Детский бюджет» России на 2027-2029 годы составит 10 трлн рублей

    Минфин заложил в бюджете 10 трлн рублей на повышение рождаемости

    Tекст: Вера Басилая

    Бюджет России на 2027-2029 годы особое внимание уделяет мерам по повышению рождаемости, на эти цели за три года будет выделено 10 трлн рублей, сообщает Министерство финансов.

    Особое внимание в проекте федерального бюджета на 2027-2029 годы уделяется демографической политике, сообщает пресс-служба Минфина. За этот период на реализацию профильных программ направят 10 трлн рублей.

    «Важнейшим направлением бюджета являются меры по повышению рождаемости. «Детский бюджет» на три года составит 10 трлн рублей, включая выплату единого детского пособия», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    В четверг правительство рассмотрит проект главного финансового документа страны на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. На предстоящем заседании кабинета министров также обсудят прогноз социально-экономического развития России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Минфин заложил более 10 трлн рублей на поддержку семей с детьми в бюджете на 2026–2028 годы.

    Финансовое ведомство ранее предусмотрело новую ежегодную выплату для нуждающихся граждан с двумя и более детьми.

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    24 сентября 2026, 20:27 • Новости дня
    Суд передал дочь Бари Алибасова-младшего матери после развода

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд в Москве официально расторг брак Бари Алибасова–младшего и Алины Алибасовой, постановив передать их общую дочь на воспитание матери.

    Пресненский районный суд Москвы принял решение передать дочь Бари Алибасова–младшего на воспитание матери Алине, а также расторгнуть брак супругов, передает РИА «Новости». По словам представителя Алины Алибасовой Ивана Мельникова, суд обязал отца выплачивать алименты в размере 21 тыс. рублей ежемесячно до совершеннолетия девочки.

    «Суд принял во внимание все аргументы сторон и принял законное решение, обоснованное относительно передачи ребенка для воспитания матери. Брак Бари Алибасова–младшего и Алины Алибасовой расторгнут», – заявил Мельников. Он выразил надежду, что Алибасов-младший добровольно передаст дочь матери, чтобы избежать травмирования психики ребенка.

    Представитель отметил, что Алина Алибасова не планирует препятствовать общению отца с дочерью и готова позволять им видеться.

    Ранее, в июле, суд уже разрешал девочке жить с матерью до окончательного решения, однако тогда Алина жаловалась, что бывший муж мешает их встречам. Кроме того, летом на Алибасова-младшего был составлен административный протокол за побои супруги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле правоохранительные органы составили на сына продюсера административный протокол за избиение супруги.

    Весной судебные приставы заморозили банковские счета Бари Алибасова–младшего из-за крупных налоговых долгов.

    В прошлом году суд оставил сына актера Павла Прилучного жить с матерью после аналогичного спора.

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    24 сентября 2026, 19:24 • Новости дня
    Минздрав запланировал увеличение финансирования программ ОМС в регионах

    Минздрав: Объем финансирования программ ОМС в регионах составит 4,3 трлн рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Финансирование территориальных программ обязательного медицинского страхования в 2027 году существенно возрастет и составит 4,3 трлн рублей, сообщили в Министерстве здравоохранения.

    В Минздраве заявили, что в 2027 году объем субвенции составит 4376,9 млрд рублей – на 9,6% (384,4 млрд рублей) больше уровня 2026 года, передает РИА «Новости». В ведомстве уточнили, что в 2028 и 2029 годах запланировано дальнейшее увеличение бюджета на 6,2% и 6% соответственно.

    При этом непосредственно на субвенции субъектам страны направляется 85% от общего объема выделяемых средств.

    Базовая программа ОМС пополнилась 14 новыми методами бесплатного лечения.

    Осенью прошлого года Госдума утвердила бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования до 2028 года.

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    24 сентября 2026, 11:39 • Новости дня
    В России сократилось число школьников с двойками

    Кравцов заявил об улучшении результатов ЕГЭ и снижении числа двоечников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Количество школьников, получающих двойки, уменьшается, наблюдается также улучшение результатов ЕГЭ, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

    Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил об улучшении показателей сдачи Единого государственного экзамена и снижении количества неуспевающих школьников, передает ТАСС.

    «Мы видим рост качества и профессионального образования, и рост результатов ЕГЭ, мы видим уменьшение ребят, которые получают двойки», – заявил глава ведомства в интервью программе «Поздняков» на канале НТВ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр просвещения Сергей Кравцов заявил о полном соответствии заданий ЕГЭ единым школьным программам.

    В конце августа показатель неуспеваемости среди учащихся российских школ снизился до 15%.

    По итогам дополнительных дней пересдач количество стобалльных результатов экзамена достигло 10 090.

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    24 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    Роспотребнадзор нашел нарушения в детских смесях Nestogen 1
    Роспотребнадзор нашел нарушения в детских смесях Nestogen 1
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В популярных детских смесях Nestogen 1 компании «Нестле Россия» обнаружены несоответствия заявленному составу, включая недостаток важных витаминов и избыток жирных кислот, сообщили в Роспотребнадзоре.

    Роспотребнадзор выявил расхождения между реальным составом и информацией на упаковке популярных продуктов питания для малышей, передает РИА «Новости». Внеплановая проверка была проведена управлением Роспотребнадзора по городу Москве в июле текущего года.

    Исследование показало, что в сухой смеси Nestogen 1 фактическое содержание витамина А оказалось почти в четыре раза меньше заявленного, а витамина Е – в два раза. Также эксперты зафиксировали сильное занижение уровня йода. При этом количество жирных кислот значительно превысило указанные на этикетке значения.

    Аналогичные проблемы с физико-химическими показателями были обнаружены и в детской смеси Nestogen 2. В связи с выявленными нарушениями Роспотребнадзор вынес компании предостережение и настоятельно рекомендовал усилить контроль за соблюдением требований при производстве пищевой продукции.

    В январе Роспотребнадзор запретил оборот детских смесей Nestle в России.

    Позже Минздрав Белоруссии отозвал несколько партий питания данной компании.

    Летом 2026 года Росстандарт ввел новые ГОСТы для молочной продукции.

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