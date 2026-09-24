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    24 сентября 2026, 20:16 • Новости дня

    Правительство одобрило проект нового трехлетнего федерального бюджета

    Правительство одобрило проект нового трехлетнего федерального бюджета
    @ Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Кабинет министров России утвердил проект трехлетнего федерального бюджета, ключевыми приоритетами которого стали социальные обязательства, оборона и поддержка участников спецоперации.

    Законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов получил одобрение на заседании правительства, следует из сообщения кабинета министров в Max.

    Ключевыми приоритетами проекта названы выполнение социальных обязательств перед гражданами и поддержка семей с детьми. Также в числе главных задач документа – обеспечение обороны и безопасности.

    Кроме того, бюджет предусматривает помощь участникам специальной военной операции и их близким. Важным направлением станет достижение национальных целей, в том числе обеспечение технологического лидерства страны.

    Напомним, Министерство финансов заложило в этот документ 10 трлн рублей на меры по повышению рождаемости.

    В Минфине заявили, что бюджетная политика России в 2027-2029 годах будет направлена на выполнение всех социальных обязательств, обеспечение обороны и техлидерства.

    Стратегическим приоритетом бюджета станет обеспечение обороноспособности страны и помощь участникам СВО и их семьям.

    Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что проект трехлетнего бюджета России нацелен на поддержание устойчивости государственных финансов и долгосрочный экономический рост.

    24 сентября 2026, 11:41 • Новости дня
    Минфин предложил включить в основную налоговую базу по НДФЛ пассивные доходы
    Минфин предложил включить в основную налоговую базу по НДФЛ пассивные доходы
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство финансов предложило включить в основную налоговую базу по НДФЛ пассивные доходы, в том числе дивиденды и проценты от вкладов, при этом мера коснется не более 6% населения.

    Министерство финансов предложило включить дивиденды и проценты от вкладов в основную налоговую базу по НДФЛ, говорится на сайте ведомства.

    Инициатива стала частью бюджетного пакета, который правительство России рассмотрит на заседании в четверг. Документ также включает проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов.

    «В целях унификации уровня налогообложения доходов граждан по ставкам 13-22% в основную налоговую базу по НДФЛ предлагается включить «пассивные» доходы», – говорится в сообщении ведомства. Сейчас такие доходы, включая операции с ценными бумагами и цифровыми правами, облагаются по ставкам 13-15%.

    В министерстве подчеркнули, что ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа его получения. Изменения затронут около 4 млн граждан, что составляет не более 6% населения.

    При этом поправки не коснутся доходов участников спецоперации, также предусмотрены преференции для малых вкладов до 1 млн рублей.

    В Минфине заявили, что бюджетная политика России в 2027-2029 годах будет направлена на выполнение всех социальных обязательств, обеспечение обороны и техлидерства.

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    24 сентября 2026, 11:12 • Новости дня
    Минфин назвал средний размер пенсии по старости в 2027 году

    Минфин: Средний размер пенсии по старости в 2027 году составит 29,9 тыс. рублей

    Минфин назвал средний размер пенсии по старости в 2027 году
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    В 2027 году страховые пенсии россиян проиндексируют дважды, благодаря чему средний размер выплат по старости вплотную составит 29,9 тыс. рублей, сообщила пресс-служба Минфина.

    Правительство России готовится рассмотреть проект федерального бюджета на следующий год и плановый период до 2029 года, передает РИА «Новости».

    Документ также включает прогноз социально-экономического развития страны на этот период.

    «В проекте бюджета предусмотрены средства на индексацию пенсий и пособий. В частности, страховые пенсии в 2027 году будут повышены дважды: с 1 февраля на 6,8% по уровню инфляции за прошлый год и с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3% по темпу роста зарплаты», – говорится в сообщении министерства.

    В результате запланированных изменений средний размер выплаты по старости на конец следующего года достигнет 29 904 рублей, уточнили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя страховая пенсия по старости для неработающих граждан к 1 июля 2026 года достигла 27 850 рублей.

    Глава Соцфонда России Сергей Чирков напомнил о повышении выплат в 2026 году на 7,6%.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
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    24 сентября 2026, 16:48 • Новости дня
    Силуанов сообщил о росте МРОТ в 2027 году

    Силуанов: МРОТ увеличится до 28,9 тыс. рублей в 2027 году

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр финансов Антон Силуанов анонсировал повышение минимального размера оплаты труда до 28,9 тыс. рублей к 2027 году.

    Силуанов озвучил прогнозные показатели роста доходов населения, выступая на заседании правительства, передает РИА «Новости». «Величина минимального размера оплаты труда в 2027 году составит 28 935 рублей, или увеличится на 6,8% – это прогнозный рост заработных плат в следующем году», – подчеркнул глава Минфина.

    Министр также отметил, что поручение президента о повышении МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году будет выполнено. По его словам, это решение позволит ускорить рост доходов граждан с небольшими заработными платами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон об установлении МРОТ на 2026 год в размере 27 093 рублей.

    Ранее Совет Федерации одобрил соответствующее повышение минимального размера оплаты труда.

    Премьер-министр Михаил Мишустин обозначил задачу довести этот показатель до 35 тыс. рублей к 2030 году.

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    24 сентября 2026, 16:21 • Новости дня
    Мишустин назвал главные приоритеты российского бюджета

    Мишустин назвал социальные обязательства главным приоритетом бюджета

    Мишустин назвал главные приоритеты российского бюджета
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Михаил Мишустин назвал ключевыми приоритетами бюджета России на ближайшие три года социальные обязательства, безопасность и достижение национальных целей.

    Главными направлениями государственной финансовой политики на 2027–2029 годы станут социальная сфера, национальная безопасность и технологическое развитие, сообщает правительство в Max.

    «Приоритетами бюджета будут три направления. В первую очередь, конечно, это выполнение социальных обязательств. Прежде всего – поддержка семей с детьми. Продолжим развивать здравоохранение и систему образования», – заявил Мишустин в ходе заседания правительства.

    Вторым важнейшим вектором работы станет обеспечение обороноспособности страны. Особое внимание уделят социальной помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.

    Третьим направлением определено достижение национальных целей развития, поставленных главой государства. Мишустин уточнил, что речь идет о технологическом лидерстве, включая развитие отечественного станкостроения, а также микро- и радиоэлектроники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов заложило почти 2 трлн рублей на реализацию национальных проектов в сфере инноваций. Ведомство назвало стратегическим приоритетом обеспечение обороноспособности страны и помощь участникам спецоперации.

    Ранее министр финансов Антон Силуанов подчеркнул направленность проекта бюджета на поддержание устойчивости государственных финансов.

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    24 сентября 2026, 11:54 • Новости дня
    Минфин спрогнозировал дефицит бюджета России по 2029 год

    Минфин: Дефицит бюджета в 2027–2029 годах составит 2% ВВП

    Минфин спрогнозировал дефицит бюджета России по 2029 год
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Дефицит федерального бюджета России в период с 2027 по 2029 год будет составлять около 2% ВВП ежегодно, сообщили в Министерстве финансов.

    В ближайшие три года дефицит федерального бюджета составит порядка 2% ВВП ежегодно, сообщается на сайте Минфина.

    В четверг правительство страны планирует рассмотреть проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Кроме того, на заседании обсудят прогноз социально-экономического развития на указанный срок.

    Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что проект трехлетнего бюджета России нацелен на поддержание устойчивости государственных финансов и долгосрочный экономический рост.

    Стратегическим приоритетом документа станет обеспечение обороноспособности страны и помощь участникам спецоперации.

    На меры по повышению рождаемости ведомство заложило 10 трлн рублей.

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    24 сентября 2026, 11:23 • Новости дня
    Минфин обозначил приоритеты российского бюджета на три года

    Минфин: Бюджет до 2029 года направлен на соцобязательства, оборону и техлидерство

    Минфин обозначил приоритеты российского бюджета на три года
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бюджетная политика России в 2027-2029 годах будет направлена на выполнение всех социальных обязательств, обеспечение обороны и техлидерства, сообщает Министерство финансов.

    Бюджетная политика на ближайшие три года направлена на выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальную поддержку участников СВО и их семей, обеспечение технологического лидерства, следует из сообщения Минфина.

    Представители министерства добавили, что на реализацию национальных проектов в сфере инноваций заложено почти 2 трлн рублей.

    Правительство рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период до 2029 года в четверг. На заседании также представят прогноз социально-экономического развития.

    Министр финансов Антон Силуанов ранее охарактеризовал федеральный бюджет на 2027–2029 годы как непростой. Главным приоритетом документа он назвал обеспечение обороны и безопасности страны.

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    24 сентября 2026, 11:29 • Новости дня
    Минфин назвал поддержку участников СВО стратегическим приоритетом бюджета

    Минфин сообщил о приоритетном финансировании обороны и участников СВО

    Минфин назвал поддержку участников СВО стратегическим приоритетом бюджета
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Стратегическим приоритетом бюджета станет обеспечение обороноспособности страны и помощь участникам СВО и их семьям, сообщили в Министерстве финансов.

    Финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, а также социальная поддержка участников спецоперации и их семей являются ключевыми целями при планировании государственных расходов, сообщает Минфин.

    «Стратегический приоритет бюджета – финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка участников СВО и их семей», – сказано в сообщении ведомства.

    Запланированные на 2027-2029 годы ресурсы позволят обеспечить вооруженные силы необходимой техникой, модернизировать предприятия оборонно-промышленного комплекса и выплачивать денежное довольствие военнослужащим.

    Ранее министр финансов Антон Силуанов назвал обеспечение обороны ключевым приоритетом российского бюджета.

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    24 сентября 2026, 16:54 • Новости дня
    Минэкономразвития спрогнозировало рост реальных зарплат россиян

    Минэкономразвития повысило прогноз роста реальных зарплат до 4% в 2026 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Показатель увеличения доходов граждан в текущем году пересмотрен в сторону существенного повышения по сравнению с весенними оценками, отметили в Минэкономразвития.

    Министерство экономического развития улучшило ожидания по динамике заработков населения. Оценка увеличена с ранее предполагаемых 2,2% до 4%, передает РИА «Новости».

    «Темпы роста зарплат в этом году ожидаются ниже, чем в прошлом году, но выше, чем ожидали в сценарных условиях в апреле», – сообщил представитель министерства. Согласно официальной статистике Росстата, в прошлом году реальные зарплаты граждан выросли на 5,2%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил об увеличении реальных зарплат граждан по итогам первого полугодия.

    Ранее замглавы администрации президента Максим Орешкин также заявил о сохранении тенденции к росту доходов населения. До этого глава Минэкономразвития Максим Решетников тоже спрогнозировал дальнейшее повышение реальных доходов россиян.

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    24 сентября 2026, 16:27 • Новости дня
    Мишустин назвал планируемые суммы доходов и расходов бюджета в 2027 году

    Мишустин заявил о росте доходов бюджета России до 48,4 трлн рублей к 2029 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель правительства России Михаил Мишустин озвучил параметры федерального бюджета на ближайшую трехлетку, спрогнозировав рост доходов до 48,4 трлн рублей к 2029 году.

    Мишустин озвучил параметры главного финансового документа страны на ближайшую трехлетку, передает пресс-служба кабмина. «О ключевых цифрах бюджета. Начнем с доходов. На 2027 год они прогнозируются на уровне 43 трлн 300 млрд рублей. С последующим увеличением почти до 48 трлн 400 млрд к 29-му году», – заявил премьер на заседании кабинета министров.

    Глава правительства также уточнил параметры расходной части. Ожидается, что траты федеральной казны в следующем году достигнут 48,8 трлн рублей.

    В четверг правительство рассматривает проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов спрогнозировало дефицит федерального бюджета в период с 2027 по 2029 год на уровне около 2% ВВП. Ведомство направит бюджетную политику на выполнение социальных обязательств и обеспечение обороны.

    Ранее глава Минфина Антон Силуанов назвал процесс формирования государственного бюджета на предстоящую трехлетку непростым.

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    24 сентября 2026, 17:09 • Новости дня
    Минтруд сообщил о повышении единого пособия в 2027 году

    Котяков: Единое пособие планируется проиндексировать на 6,8% с января 2027 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр труда Антон Котяков анонсировал увеличение размера единого пособия и других привязанных к прожиточному минимуму социальных выплат на 6,8% с начала 2027 года.

    Размер единого пособия и других выплат, величина которых напрямую зависит от уровня прожиточного минимума, планируется увеличить на 6,8%. Указанные изменения должны вступить в силу с 1 января 2027 года, рассказал ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Социальный фонд России назначил единое пособие родителям более 10 млн детей.

    Ранее Котяков анонсировал повышение социальных пенсий на 6,8% с первого апреля. В начале года ведомство повысило размер ежемесячных выплат на детей до 17 лет.

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    24 сентября 2026, 17:42 • Новости дня
    ЦБ продлил запрет на вывод средств для недружественных нерезидентов

    ЦБ на полгода продлил запрет на вывод средств для недружественных нерезидентов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Банк России сохранил действующие лимиты на перевод капиталов за границу для иностранных граждан и компаний со счетов брокеров и доверительных управляющих.

    Финансовые власти страны решили оставить в силе действующие запретительные меры, передает ТАСС. «Банк России приостанавливает такие операции с первого октября 2026 года еще на шесть месяцев. Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. Эти меры были введены первого апреля 2022 года», – отметили в пресс-службе ЦБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Банк России сохранил лимиты на выдачу наличной иностранной валюты до 9 марта 2027 года.

    В конце прошлого года регулятор отменил ограничения на переводы средств за границу для граждан дружественных стран.

    Президент России Владимир Путин продлил запрет на покупку резидентами долей в иностранных компаниях без разрешения ЦБ до конца 2026 года.

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    24 сентября 2026, 12:25 • Новости дня
    Костин предрек снижение прибыли банковского сектора

    Глава ВТБ Костин спрогнозировал снижение прибыли банковского сектора

    Tекст: Мария Иванова

    Следующие два года будут «менее радужными» по прибыли для банковского сектора по сравнению с 2026 годом, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

    Об этом он сказал на XXIII Международном банковском форуме в Петербурге, передает ТАСС.

    Костин отметил, что прибыль банковского сектора сейчас стабильна и даже несколько увеличивается, однако это явление временное. Он считает, что 2027 и 2028 годы в этом плане могут оказаться «менее радужными». При этом в целом банковский сектор, по его словам, остается устойчивым и обеспечивает потребности экономики в кредитовании.

    ЦБ ранее улучшил прогноз по прибыли банковского сектора на 2026 год, повысив его до 3,9–4,4 трлн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Костин назвал цифровой рубль будущим внешних расчетов.

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    24 сентября 2026, 11:49 • Новости дня
    Минфин предложил ввести НДС 22% на зарубежные онлайн-покупки

    Минфин предложил ввести налог 22% на зарубежные онлайн-покупки

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство финансов в рамках бюджетного процесса предложило ввести налог на добавленную стоимость в размере 22% для зарубежных товаров, которые приобретаются через интернет.

    «В рамках формирования конкурентной среды и «обеления» экономики законопроектом предложено для выравнивания условий торговли на внутреннем рынке установить НДС по стандартной ставке 22% при покупке товаров электронной трансграничной торговли. Уплачивать его в качестве агентов будут электронные торговые площадки», – сообщили в пресс-службе Минфина, передает РИА «Новости».

    Помимо этого, ведомство планирует установить таможенный сбор. За каждую посылку с товарами для личного потребления стоимостью до 200 евро, поступающую из-за границы, потребуется заплатить 100 рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Минфин предложил поэтапное введение НДС на зарубежные товары с маркетплейсов.

    В феврале профильный комитет Госдумы поддержал отмену исключений для беспошлинного ввоза таких покупок.

    Позже президент России Владимир Путин утвердил указ о проведении эксперимента по отсрочке уплаты этого налога при импорте.

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    24 сентября 2026, 12:04 • Новости дня
    Минфин предложил ввести налог на прибыль для ПИФов

    Минфин предложил обязать ПИФы платить 15% налога на прибыль

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство финансов предложило ввести обязанность паевых инвестиционных фондов (ПИФов) платить налог на прибыль по ставке 15% с пассивных доходов.

    Предлагается установить для ПИФов обязанности по уплате налога на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%, при налогообложении пайщиков уплаченный налог на прибыль ПИФ будет зачитываться, говорится в сообщении Министерства финансов.

    В настоящее время паевые инвестиционные фонды не платят налог на прибыль. Налогообложение возникает только на уровне пайщиков в момент получения ими дохода, что часто откладывается на длительный срок. В министерстве пояснили, что такая ситуация создает предпосылки для налоговой оптимизации путем структурирования владения различными активами через ПИФы.

    Минфин предложил включить в основную налоговую базу по НДФЛ пассивные доходы.

    Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что проект трехлетнего бюджета России нацелен на поддержание устойчивости государственных финансов и долгосрочный экономический рост.

    В Минфине заявили, что бюджетная политика России в 2027-2029 годах будет направлена на выполнение всех социальных обязательств, обеспечение обороны и техлидерства.

    Стратегическим приоритетом бюджета станет обеспечение обороноспособности страны и помощь участникам СВО и их семьям.

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    24 сентября 2026, 16:15 • Новости дня
    Мишустин объявил о завершении подготовки бюджета на 2027-2029 годы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский кабинет министров подготовил проект федерального бюджета на 2027-2029 годы, заложив в документ приоритет выполнения социальных обязательств и укрепления обороноспособности, заявил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин.

    «В повестке сегодня большой блок вопросов, связанных с проектом федерального бюджета на следующие три года. Правительство завершает его подготовку, чтобы в установленный срок направить на рассмотрение в Государственную думу», – цитирует Мишустина ТАСС.

    По словам премьера, одновременно в Госдуму будут направлены прогноз социально-экономического развития, бюджеты социального фонда и фонда обязательного медицинского страхования, а также сопутствующие материалы. Мишустин подчеркнул, что эти документы формируют общую рамку бюджетной и экономической политики на предстоящий трехлетний период.

    Глава кабмина отметил, что при работе над главным финансовым законом страны были учтены текущие вызовы, стоящие перед Россией. Особое внимание, по его словам, требуют вопросы безопасности на фоне усиливающихся дисбалансов в глобальной торговле, изменений на энергетическом рынке, роста регионального протекционизма и транспортно-логистических издержек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минфине сообщили о дефиците федерального бюджета России на 2027-2029 годы на уровне около 2% ВВП ежегодно.

    Бюджетная политика России в 2027-2029 годах будет направлена на выполнение социальных обязательств, обеспечение обороны и технологического лидерства.

    По словам министра финансов Антона Силуанова, проект трехлетнего бюджета на 2027-2029 годы нацелен на поддержание устойчивости государственных финансов и долгосрочный экономический рост.

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