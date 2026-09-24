Правительство одобрило проект нового трехлетнего федерального бюджета

Tекст: Вера Басилая

Законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов получил одобрение на заседании правительства, следует из сообщения кабинета министров в Max.

Ключевыми приоритетами проекта названы выполнение социальных обязательств перед гражданами и поддержка семей с детьми. Также в числе главных задач документа – обеспечение обороны и безопасности.

Кроме того, бюджет предусматривает помощь участникам специальной военной операции и их близким. Важным направлением станет достижение национальных целей, в том числе обеспечение технологического лидерства страны.

Напомним, Министерство финансов заложило в этот документ 10 трлн рублей на меры по повышению рождаемости.

В Минфине заявили, что бюджетная политика России в 2027-2029 годах будет направлена на выполнение всех социальных обязательств, обеспечение обороны и техлидерства.

Стратегическим приоритетом бюджета станет обеспечение обороноспособности страны и помощь участникам СВО и их семьям.

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что проект трехлетнего бюджета России нацелен на поддержание устойчивости государственных финансов и долгосрочный экономический рост.