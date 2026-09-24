Рекордное число нелегалов пересекло Ла-Манш на пути в Британию за сутки

МВД: За сутки Ла-Манш на пути в Британию пересек 781 мигрант

Tекст: Валерия Городецкая

По данным ведомства за 23 сентября, в среду через пролив на борту 10 лодок переправился 781 мигрант, передает РИА «Новости». Предыдущий рекорд был зафиксирован 30 июня, когда Ла-Манш пересекли более 750 нелегалов.

В апреле Франция и Британия подписали трехлетнее соглашение по борьбе с нелегальной миграцией. В рамках этого документа Лондон заплатит Парижу 500 млн фунтов стерлингов (675 млн долларов) за то, чтобы французские полицейские останавливали поток нелегалов в надувных лодках.

В 2025 году более 41 тыс. нелегалов прибыли в Британию на лодках через Ла-Манш, что стало вторым по величине показателем после рекордного 2022 года.

В начале сентября в британском Портсмуте вспыхнули столкновения с полицией из-за прибытия надувной лодки с нелегалами.

Месяцем ранее берегов королевства достигло судно с рекордной для одного плавсредства группой из 230 человек.

В июле за первую неделю работы нового премьера Энди Бернема пролив преодолели около тысячи мигрантов.