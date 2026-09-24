Роспотребнадзор нашел нарушения в детских смесях Nestogen 1

Биолог рассказал, как предотвратить массовое появление слизней на даче весной

Биолог Воробьев: Осень – время борьбы с будущими слизнями на дачном участке

Tекст: Татьяна Косолапова

«Осенью слизни готовятся к зимовке. Как и все холоднокровные организмы, слизни зависят от температуры окружающей среды, поэтому чем прохладнее, тем менее они активны и тем реже их можно увидеть на садовом участке. Но это мнимое спокойствие. Примерно с конца августа у них начинается откладывание яиц, из которых в следующем году появятся новые особи», – пояснил Воробьев.



По словам агронома, со взрослыми слизнями сейчас бороться уже практически не приходится, поскольку их почти не осталось. Зато самое время заняться их будущим потомством. Яйца слизней похожи по размеру на красную икру, только белого цвета. Такие шарики можно обнаружить под бочкой, давно стоящим ведром, доской, куском линолеума и любым другим укрытием, в котором вредители прячутся от непогоды.

«Сейчас на даче нужно поднимать все, что лежит на земле. Если вы увидите кладку, а в ней обычно от 20 до 30 яиц, их нужно собрать и уничтожить любым доступным способом. Можно засыпать солью, залить уксусом или кипятком, а можно просто сжечь. Так что сейчас самое время для будущей борьбы со слизнями, точнее, с их еще не родившимся потомством», – поясняет биолог.

Если сейчас не проделать эту работу, то весной, как только потеплеет, слизни начнут выбираться наружу. Для средней полосы России это ориентировочно вторая половина мая. Сначала появятся только что вылупившиеся особи длиной от сантиметра до полутора. Они могут быть не коричневого, а сероватого цвета, поэтому на фоне земли их будет труднее заметить, чем взрослых коричневых слизней, однако собирать их все равно необходимо, чтобы уберечь будущий урожай.

«Основной способ борьбы, к сожалению, механический. Есть химикаты на основе метальдегида и фосфата железа, так называемые голубые гранулы. Но они действуют только тогда, когда слизень натыкается на них и пытается попробовать на вкус, тут-то и наступает его гибель. Засыпать весь участок этими гранулами нереально. Во-первых, это очень дорого, а во-вторых, вредно для экологии. Поэтому если вы знаете места, куда приходят слизни, там можно насыпать гранулы, но химикаты нужно как-то защитить от дождя», – рассказывает Воробьев.

Собранных вручную вредителей агроном советует складывать в какую-нибудь емкость. Обычно для этого используют бутылки из-под молока с широким горлом. Как только бутылка наполнится, в нее нужно насыпать соль, встряхнуть и отправить в мусорный контейнер. Под действием соли слизни растворяются и больше не представляют опасности.

Ранее заведующий лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов ФБУ ВНИИЛМ, кандидат биологических наук Юрий Гниненко рассказал в беседе с газетой ВЗГЛЯД, что испанский слизень уже прижился в России и бороться с ним придется постоянно. Среди наиболее действенных методов он назвал ручной сбор в перчатках, ловушки с пивом, а также разложенные на участке куски картона или линолеума, под которыми вредители прячутся днем. Он предупредил, что раздавленных слизней нельзя оставлять на участке, поскольку они являются каннибалами и поедают погибших сородичей.