Нарышкин заявил о вмешательстве ЕС в российские выборы

Tекст: Елизавета Шишкова

Российская сторона зафиксировала активность европейских структур, направленную против избирательного процесса, передает ТАСС. По словам главы СВР, западные чиновники заблаговременно написали негативное заключение о ходе голосования.

«Вмешательство было, мы это отмечали. Мы отмечали тот факт, что в той же комиссии ЕС уже заранее подготовили, так сказать, бумажку, чтобы объявить, что выборы были плохие», – подчеркнул Нарышкин в телеэфире.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки сообщила о подготовке Европой масштабного плана срыва выборов в России.

Глава комиссии Госдумы Василий Пискарев заявил о скоординированной кампании европейских СМИ по дискредитации голосования.

Глава МИД Сергей Лавров указал на беспрецедентные попытки западных стран вмешаться в избирательный процесс.