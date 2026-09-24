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    24 сентября 2026, 19:03 • Новости дня

    Нарышкин заявил о вмешательстве ЕС в российские выборы

    Нарышкин заявил о вмешательстве ЕС в российские выборы
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил о попытках европейских стран повлиять на результаты голосования в Государственную думу.

    Российская сторона зафиксировала активность европейских структур, направленную против избирательного процесса, передает ТАСС. По словам главы СВР, западные чиновники заблаговременно написали негативное заключение о ходе голосования.

    «Вмешательство было, мы это отмечали. Мы отмечали тот факт, что в той же комиссии ЕС уже заранее подготовили, так сказать, бумажку, чтобы объявить, что выборы были плохие», – подчеркнул Нарышкин в телеэфире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки сообщила о подготовке Европой масштабного плана срыва выборов в России.

    Глава комиссии Госдумы Василий Пискарев заявил о скоординированной кампании европейских СМИ по дискредитации голосования.

    Глава МИД Сергей Лавров указал на беспрецедентные попытки западных стран вмешаться в избирательный процесс.

    24 сентября 2026, 18:24 • Новости дня
    Каллас возмутилась приглашением Путина на саммит G20

    Каллас возмутило приглашение Путина на саммит G20

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас выразила недовольство в связи с возможным участием президента России Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» (G20).

    Приглашение Путина на предстоящий саммит G20 вызвало резкую реакцию у Каллас, передает РИА «Новости». Главный аналитик по вопросам национальной безопасности CNN Джим Шутто опубликовал в соцсетях высказывание дипломата, которое прозвучало в эфире американского телеканала.

    «Это было очень неприятно услышать», – процитировал журналист слова Каллас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил проработку приглашения Владимира Путина на саммит G20 по дипломатическим каналам.

    Ранее американская сторона назвала полезным присутствие российского лидера на декабрьской встрече в Майами. Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру также поддержал идею участия президента России в грядущем мероприятии.

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    24 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    Итальянский беспилотник НАТО потерял связь над Черным морем
    Итальянский беспилотник НАТО потерял связь над Черным морем
    @ nisrf.nato.int

    Tекст: Катерина Туманова

    Разведывательный дрон ВВС Италии перестал выходить на связь вблизи берегов Турции и подал сигнал о потере связи, что указано в полетных данных.

    Аппарат Northrop Grumman RQ-4D Phoenix перестал передавать сигналы во время выполнения разведывательного полета неподалеку от турецкого побережья.

    Принадлежащий итальянским вооруженным силам дрон с позывным Magma10 пропал с радаров во время миссии над акваторией Черного моря, передает РИА «Новости».

    Согласно полетным данным, инцидент произошел в воздушном пространстве неподалеку от турецких берегов приблизительно в 20:44 по московскому времени.

    В последние годы российские власти неоднократно обращали внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных рубежей страны.

    Москва регулярно выражает серьезную обеспокоенность продолжающимся наращиванием вооруженных сил западных государств в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польский дрон-разведчик пролетел вдоль границы с Белоруссией. Самолет-разведчик НАТО совершил многочасовой полет вдоль северо-западных рубежей Белоруссии.

    Стратегический беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix возобновил полеты над Черным морем и второй раз за полтора месяца потерял связь над Черным морем.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    24 сентября 2026, 15:55 • Новости дня
    Глава РФПИ назвал экономику Европы взрывоопасным финансовым коктейлем

    Дмитриев назвал экономику Европы и Британии взрывоопасным финансовым коктейлем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил сочетание роста долга и стоимости его обслуживания в Европе и Британии как взрывоопасный финансовый коктейль.

    Как указал Дмитриев, одновременный рост объема долга и стоимости его обслуживания у Британии и Европы является взрывоопасным для них финансовым коктейлем, передает ТАСС.

    «Государственный долг стран ОЭСР вдвое превышает уровень, наблюдавшийся до кризиса 2008 года. Доходность 10-летних гособлигаций Германии достигла 15-летнего максимума, а 30-летних облигаций Франции – максимума за 23 года. Одновременный рост объема долга и стоимости его обслуживания – это взрывоопасный финансовый коктейль», – уточнил он.

    Свои слова о рисках роста соответствующих долговых показателей у Британии и стран Европы Дмитриев назвал уроком финансовой грамотности для разжигающих войну брюссельских чиновников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил сокращение возможностей Евросоюза по спонсированию военных конфликтов.

    Советник президента Антон Кобяков предрек наступление масштабного долгового кризиса в странах Европы и США.

    Издание Politico оценило негативное влияние американского государственного долга на бюджеты европейских стран.

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    24 сентября 2026, 15:25 • Новости дня
    Полянский заявил о ярости Зеленского из-за успешных выборов в России

    Полянский: Успешные выборы в России вызвали ярость Зеленского

    Tекст: Дарья Григоренко

    Успешное проведение парламентских выборов в России вызвало крайнее недовольство Владимира Зеленского, который безуспешно пытался сорвать голосование, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    Полянский сообщил, что успешное завершение выборов в России привело украинского лидера в ярость, передает ТАСС. Дипломат отметил, что Киев пытался сорвать голосование террором, так как не мог помешать волеизъявлению российских граждан политическими средствами, но просчитался.

    «Особую ярость у Зеленского и его клики вызвали состоявшиеся на прошлой неделе выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, которые впервые в истории современной России прошли в условиях специальной военной операции», – заявил Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

    Кроме того, постпред подчеркнул, что на фоне неудач на поле боя Украина любой ценой пытается втянуть страны Европы и НАТО в прямой конфликт с Россией. По словам дипломата, у Киева закончились зенитные ракеты-перехватчики, а стране грозит полный энергетический и транспортный коллапс перед зимой. При этом украинские власти волнует лишь выкачивание денег из страны через коррупционную систему, резюмировал Полянский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил о провале планов Киева по срыву голосования в Государственную думу.

    Президент России Владимир Путин заявил о попытках украинских властей помешать российскому избирательному процессу.

    Партия «Единая Россия» набрала более 57% голосов по итогам подсчета пятой части бюллетеней.

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    24 сентября 2026, 19:49 • Новости дня
    Туск пообещал сурово наказать убившего священника украинца

    Туск: Убивший священника украинец получит суровое наказание

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал жестко наказать напавшего на аббатство в Ярославе мужчину, лишившего жизни служителя церкви и ранившего еще четырех человек.

    Туск пообещал суровое наказание для гражданина Украины, устроившего резню на территории монастыря, передает РИА «Новости». Нападение произошло в четверг в Ярославском аббатстве Подкарпатского воеводства.

    «Убийца из Ярослава находится в руках польской полиции. Продолжаются следственные действия. Преступник – гражданин Украины. Он будет наказан с полной суровостью польского закона», – заявил глава правительства в социальных сетях.

    Жертвами вооруженного ножом 31-летнего мужчины стали пять человек, среди которых трое священнослужителей. Один из пострадавших скончался в больнице, еще двое находятся в критическом состоянии. Злоумышленника задержали на месте преступления, правоохранители опрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства трагедии.

    Напомним, за полгода число преступлений против самих граждан Украины в Польше выросло на треть.

    Летом Дональд Туск призвал бороться с агрессией по отношению к иностранцам.

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    24 сентября 2026, 12:24 • Новости дня
    Снижение поставок из России взвинтило цены на топливо в Европе

    Unem: Высокие цены на топливо в Европе связаны с дефицитом российских ресурсов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высокие цены на топливо в Европе обусловлены снижением поставок нефтепродуктов из России. Президент профессионального союза Unem Джанни Мурано пояснил, что стоимость бензина и дизеля зависит не столько от сырья, сколько от ситуации на международных рынках.

    «Цена бензина и дизеля не зависит только от стоимости сырья, но больше от ситуации на международных рынках нефтепродуктов», – отметил глава организации. Он подчеркнул, что рынок нефтепродуктов значительно уже рынка нефти, а поставки из России и с Ближнего Востока заметно сократились, передает ТАСС.

    За последние 15 лет Европа потеряла 20% мощностей по переработке сырья, закрыв более 30 заводов. В результате возник дефицит в 4-5 млн баррелей в день. Эта нехватка сопоставима с совместным потреблением Италии и Франции.

    Среди других причин высоких цен эксперт выделил инфляцию и курс евро к доллару. По данным министерства по делам предприятий, сейчас литр бензина в Италии стоит 2,154 евро, а дизеля – 2,33 евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейский регион грядущей зимой столкнется с серьезной нехваткой нефтепродуктов.

    Власти Италии предупредили об истощении финансовых ресурсов для сдерживания роста цен на автомобильное топливо.

    Глава компании Total Energies Патрик Пуяннэ связал дефицит дизеля с ограничениями на импорт произведенных из российской нефти продуктов.

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    24 сентября 2026, 13:01 • Новости дня
    Песков назвал воровством передачу Украине доходов от замороженных активов России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал воровством решение Евросоюза передать Украине доходы от замороженных российских активов.

    Россия считает противозаконной передачу Киеву доходов от замороженных активов РФ, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва расценивает эти действия как воровство.

    «Мы уже неоднократно давали оценку этим действиям, мы считаем, что они противозаконные, мы действительно считаем, что это воровство, и соответствующим образом к этому относимся. Здесь тоже в нашей позиции ничего не меняется», – сказал представитель Кремля.

    В странах Евросоюза заблокировано более 210 млрд евро, принадлежащих российскому Центробанку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил о масштабных юридических последствиях изъятия замороженных резервов.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал ворованными средствами переданные Украине доходы от российских активов.

    Президент Владимир Путин охарактеризовал возможную конфискацию российских активов в Европе как проявление воровства.

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    24 сентября 2026, 10:23 • Новости дня
    Тони Блэр призвал Британию вернуться в Евросоюз

    Тони Блэр посоветовал премьеру Британии добиваться возвращения в Евросоюз

    Тони Блэр призвал Британию вернуться в Евросоюз
    @ Sun Fanyue/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Бывший премьер-министр Британии Тони Блэр призвал страну в течение ближайшего десятилетия вернуться в состав реформированного Европейского союза.

    Об этом говорится в докладе Института глобальных изменений Тони Блэра. Возвращение в Евросоюз должно стать «краеугольным камнем» десятилетнего плана британского правительства, но при условии, что Брюссель серьезно подойдет к реформам, пишет Politico.

    В докладе отмечается, что Британии необходимо отказаться от риторики, связанной с Brexit, и начать формировать новые совместные институты с Европой. В качестве примера авторы предлагают превратить Северное море в общий энергетический хаб, совместно работать над искусственным интеллектом и присоединиться к кредитным программам ЕС на закупку вооружений.

    Новый премьер-министр Британии Энди Бернем при вступлении в должность в июле обещал представить свое видение развития страны на ближайшее десятилетие до конца года. Блэр подчеркнул, что Лондон должен стремиться к восстановлению формальных отношений с Европой, способной быть реальной мировой силой, иначе Британии придется сотрудничать с ЕС только в сферах общих интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Британии Энди Бернем заявил о курсе на сближение страны с ЕС. Летом он обратился к России перед визитом украинского лидера Владимира Зеленского. В июле Бернем анонсировал 20-процентное снижение налогов для британских баров.

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    24 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Медведев: «Киевским клоунам» и Западу не удалось сорвать выборы в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил о провале попыток Запада и Киева сорвать выборы в России с помощью обстрелов и атак.

    Медведев на совместном заседании бюро высшего совета и президиума генсовета партии заявил, что Запад и киевские власти сделали все возможное, чтобы помешать российским избирателям выразить свою волю, передает ТАСС.

    «Очевидно, что так называемый коллективный Запад, эти киевские клоуны сделали все, чтоб помешать российским избирателям адекватным образом выразить свою волю, определяя будущее страны», – сказал Медведев.

    Он отметил, что противники использовали ракетные обстрелы, массированные налеты беспилотников, террористические акты и атаки на электронные ресурсы. Несмотря на угрозы и запугивания, сорвать голосование не удалось. По словам Медведева, народ России дал достойный ответ киевскому режиму на прошедших выборах.

    «Граждане России сплотились вокруг главы государства и нашей партии, которая последовательно проводит в жизнь курс президента страны. Наше общество действительно дало достойный ответ киевскому режиму, всем его пособникам, для которых ни законности, ни морали, ни международного права действительно не существует», – заявил Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о ярости Владимира Зеленского из-за успешного завершения голосования.

    Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за активное участие в избирательной кампании вопреки препятствиям со стороны противника.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал массированные удары ВСУ по Москве безрезультатным саботажем.

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    24 сентября 2026, 15:50 • Новости дня
    Медведев спрогнозировал получение «Единой Россией» 349 мандатов в Госдуме

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев оценил результаты выборов в Государственную думу и спрогнозировал получение 349 депутатских мандатов.

    Медведев перед совместным заседанием бюро Высшего и Генерального советов партии провел встречу с кандидатами на руководящие посты в Государственной думе IX созыва, говорится в сообщении партии. Политик озвучил предварительные результаты голосования.

    «По тем данным, которые есть на настоящий момент, еще раз подчеркну – завтра будет решение на эту тему – «Единая Россия» получила около 58% голосов граждан. Наши кандидаты победили более чем в 200 одномандатных округах. Ну и всего мы исходим из того, что может получиться 349 мандатов», – заявил Медведев.

    Напомним, после обработки 97,64% протоколов «Единая Россия» получила 57,97% голосов избирателей.

    Кандидаты от партии «Единая Россия» одержали победу во всех 16 избирательных округах Москвы. Петр Толстой набрал более половины голосов избирателей в Люблинском одномандатном округе столицы.

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    24 сентября 2026, 14:12 • Новости дня
    Западные издательства прекратили публиковать русскую классику

    Издательства стран Запада прекратили выпускать переводы русской классики

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные издательства под политическим давлением отказались от публикации переводов русской классики и произведений современных отечественных авторов.

    Издательства в недружественных странах Запада под давлением властей прекратили публиковать переводы произведений современных российских авторов и классиков отечественной литературы. Об этом сообщил директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев на сессии «Культура без границ» Петербургского международного форума объединенных культур, пишет РИА «Новости».

    «Под большим государственным давлением издательства США, Канады, Британии и других стран Западной Европы, включая Германию и Австрию, прекратили публиковать произведения не только современных российских писателей, но даже классиков», – сказал Григорьев.

    По его словам, если в 2020–2021 годах в издательствах Йельского и Колумбийского университетов вышли два новых перевода «Анны Карениной», то спустя пару лет профессиональные переводчики русской литературы на английский язык остались без работы. Издательства перестали интересоваться современным литературным процессом в России, из-за чего некоторые специалисты, включая известного переводчика Александра Ницберга, были вынуждены вернуться в страну.

    Григорьев назвал происходящее попыткой государственного давления на гуманитарные институции с целью нивелировать русскую культуру. Он отметил, что еще пять лет назад в англосаксонском мире наметился тренд на замещение русской литературы, однако выразил сомнение в его успехе.

    Несмотря на заморозку отношений с западным миром, интерес к русской литературе проявляют новые страны, добавил Григорьев. Последняя Московская международная книжная ярмарка показала заинтересованность в сотрудничестве со стороны Катара, Саудовской Аравии и Китая. При этом культурные связи сохраняются с Францией и Италией, заключил глава департамента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, австрийский переводчик Александр Ницберг переехал в Россию из-за жестких ограничений свободы слова в Европе.

    Ранее этот специалист назвал Федора Достоевского самым читаемым русским автором среди немецкоязычной аудитории.

    В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал попытки Запада перечеркнуть отечественную культуру печальным явлением.

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    24 сентября 2026, 09:41 • Новости дня
    Ряд европейских стран перешел к отбору газа из подземных хранилищ

    Австрия и Словакия начали отбор газа из подземных хранилищ

    Tекст: Мария Иванова

    Закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы замедляется перед началом отопительного сезона, при этом некоторые страны уже начали расходовать запасы, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

    По состоянию на 22 сентября европейские ПХГ были заполнены на 70,24%, что на 15,66 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет. Это наименьшее значение для этой даты с 2011 года. В хранилищах находится около 76,9 млрд куб. м газа, пишет ТАСС.

    Чистый отбор газа из хранилищ зафиксирован в Австрии и Словакии. Германия и Латвия также практически прекратили закачку и наращивают изъятия.

    При этом средние темпы закачки в ЕС в сентябре остаются самыми высокими за последние четыре года на фоне рекордных цен на европейских хабах. Однако, по оценкам экспертов, наиболее благоприятные летние месяцы для накопления запасов были упущены.

    Еврокомиссия требует от стран ЕС обеспечивать заполненность хранилищ на 90% в период с 1 октября по 1 декабря. Для выполнения этой нормы в хранилища Европы необходимо закачать еще не менее 68 млрд куб. м газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца стало известно, что Европа подошла к зиме с рекордно низкими запасами газа.

    В июле сообщалось, что Евросоюз близок к провалу в подготовке к отопительному сезону без российского газа.

    Весной европейский отопительный сезон стал вторым по продолжительности в истории.

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    24 сентября 2026, 17:35 • Новости дня
    Ветераны поблагодарили Путина за веру в бойцов СВО и победу России

    Герой России: Слова президента каждый боец воспринимает как особую поддержку

    Граждане России, пришедшие на выборы в Госдуму, показали бойцам на передовой, что за ними стоит вся страна, а обращение президента России Владимира Путина военнослужащим «это голосование за вас» стало для них главным подтверждением этой поддержки. Об этом заявили газете ВЗГЛЯД ветераны спецоперации.

    Герой России, выпускник президентской программы «Время героев» Станислав Кочев, избранный в Госдуму от Республики Коми, отметил особое значение обращения главы государства для военнослужащих. «Слова президента каждый боец воспринимает как особую поддержку», – сказал он.

    По словам Кочева, находящиеся на передовой военнослужащие особенно внимательно следят за всеми событиями в стране. «Я знаю, как на передовой ждут вестей из дома. Когда президент сказал бойцам «это голосование за вас», эти слова разошлись по позициям быстрее любой связи. Каждый понял, что вся наша страна с ним», – заявил Герой России.

    По его словам, земляки своим участием в выборах показали, что республика и вся страна вместе, а попытки Запада давить на россиян провалились. «Коми – это регион, где люди привыкли стоять друг за друга в любое время, а в самое непростое эта поддержка только крепнет. На участки шли семьями, с детьми, и в городах, и в самых отдаленных селах. Для ребят на фронте это лучше любых слов, земляки в них верят», – пояснил ветеран СВО.

    Кочев также подчеркнул, что воспринимает доверие избирателей как особую ответственность. «Доверие людей – это большая ответственность для меня. Я иду в Думу, чтобы вместе с нашими жителями работать на развитие страны, чтобы наша молодежь, старшее поколение, бойцы и их семьи чувствовали поддержку».

    Кавалер двух орденов Мужества, выпускник программы «Время героев» Дмитрий Грачев, избранный в Госдуму от Нижегородской области, также отметил важность слов президента о поддержке военнослужащих жителями всей страны. «Когда президент сказал «это голосование за вас», я сразу подумал о своих ребятах, которые сейчас на позициях. Для них эти слова, как родное слово из дома, которого там ждешь больше всего», – рассказал Грачев.

    Он присоединился к благодарности главы государства в адрес граждан, принявших участие в голосовании. «Президент поблагодарил людей, которые пришли на участки, и я искренне присоединяюсь к этой благодарности. Нижегородцы все эти годы были рядом с бойцами, собирали помощь, плели сети, писали письма, ждали. Теперь они сказали это и своим голосом», – подчеркнул ветеран.

    Своей задачей в Госдуме Грачев назвал поддержку военнослужащих и их семей. «Мы одна страна, и в этом наша сила. Я иду в Думу, чтобы бойцы, которые возвращаются домой, и каждая семья, которая ждет, чувствовали, что мы едины, и всегда поддержим», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал прошедшие выборы в Государственную думу голосованием за бойцов спецоперации. Военный врач Дарья Светяш заявила о подтверждении единства фронта и тыла. По итогам голосования восемнадцать участников президентской программы «Время героев» прошли в Госдуму.

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    24 сентября 2026, 13:19 • Новости дня
    Совет ЕС одобрил транш финансовой помощи Украине на 3 млрд евро

    Совет ЕС согласовал выделение Украине почти 3 млрд евро по Ukraine Facility

    Tекст: Мария Иванова

    Совет Евросоюза одобрил выделение Украине очередного транша макрофинансовой помощи в размере почти 3 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

    Украина вскоре получит почти 3 млрд евро после одобрения Советом ЕС восьмой регулярной выплаты в рамках программы Ukraine Facility, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Совета.

    В Совете ЕС уточнили, что почти 800 млн евро из этой суммы впервые будут предоставлены в рамках согласованного Евросоюзом кредита Киеву на 90 млрд евро. Выплата была одобрена после выполнения Украиной 84 из 95 предусмотренных планом показателей (около 88%).

    После перечисления нового транша общий объем средств, полученных Украиной по программе Ukraine Facility с середины 2024 года, превысит 32 млрд евро. Всего программа предусматривает выделение более 50 млрд евро в виде кредитов и грантов до конца 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал воровством передачу Украине доходов от замороженных российских активов.

    В четверг Евросоюз передал Киеву 8 млрд евро из доходов от этих активов.

    В среду ЕС потребовал от Украины проведения реформ для выделения финансовой помощи.

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    24 сентября 2026, 18:06 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против бывшей главы RT во Франции Федоровой

    Евросоюз ввел санкции против бывшей главы RT во Франции Федоровой

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский союз ввел персональные ограничения против Ксении Федоровой, ранее возглавлявшей подразделение телеканала RT во Франции.

    Евросоюз внес бывшего руководителя французского бюро RT Ксению Федорову в санкционный список, передает ТАСС. Об этом говорится в официальном заявлении Совета ЕС.

    В Брюсселе заявили, что деятельность журналистки якобы представляет собой «манипулирование информацией» и наносит ущерб демократическим процессам в Европе.

    Введенные ограничения предусматривают замораживание активов Федоровой. Кроме того, гражданам и компаниям стран ЕС теперь запрещено любое сотрудничество с журналисткой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе МИД России назвал высылку Федоровой из Франции актом расправы.

    В мае против журналистки организовали агрессивную пиар-кампанию.

    В июле официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала уголовное преследование за распространение материалов RT в Европе.

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