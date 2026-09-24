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    Россия начала отключать ВСУ от интернета
    Минфин объявил новые параметры семейной ипотеки
    Минобороны опубликовало карту обстановки в районе Доброполья в ДНР
    Адвокат Аграновский предложил вернуть в суды институт народных заседателей
    Медведев огласил список кандидатов на посты глав комитетов Госдумы
    Нарышкин заявил о вмешательстве ЕС в российские выборы
    Вучич передал привет Путину через Лаврова
    ВС России уничтожили судно с западным оружием для ВСУ
    Минтруд сообщил о двух индексациях страховых пенсий в 2027 году
    24 сентября 2026, 18:51 • Новости дня

    В Кремле рассказали о ходе создания суверенного искусственного интеллекта

    Российский ИИ обучат на национальном корпусе данных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия намерена создать независимый искусственный интеллект, обученный на национальном массиве данных. Возможности и риски применения современных технологий в искусстве обсудили участники Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

    Развитие отечественных технологий стало главной темой дискуссии, состоявшейся на Петербургском международном форуме объединенных культур 2026, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.  Дискуссия «Новые технологии в культуре и искусстве – благо или вред, преимущества или риск» состоялась в Первом атриуме. Ее модератором выступил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив, член Общественной палаты России Роман Карманов.

    О разработке отечественной модели ИИ рассказал заместитель начальника Управления президента по общественным проектам Александр Журавский. Участники встречи также затронули вопросы регулирования и безопасного применения новых технологий. «Независимый ИИ может быть воспитан на национальном корпусе данных, чтобы западные модели также обучались на нем», – отметил Журавский.

    Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский поделился опытом использования современных технологий в музейной работе. По его словам, искусственному интеллекту необходимо постоянное обучение, поэтому особое значение приобретает профессия редактора. Пиотровский также отметил, что внедрение технологий не сокращает число посетителей музеев, а позволяет быстрее знакомиться с представленными произведениями.

    «ИИ – хороший способ знакомства с экспозициями», – сказал руководитель Эрмитажа.

    Карманов рассказал об экспериментах музея, соединяющих цифровые технологии и искусство. «Таким образом восстанавливали утраченный шедевр, были выпущены NFT (цифровые картины, которые можно продавать и покупать). Создана выставка «Великолепный Эрмитаж», на которой оживают полотна. Эрмитаж должен быть консервативным местом, но это не так», – отметил он.

    Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой обратил внимание на ценностную сторону применения искусственного интеллекта. «ИИ к ценностям безразличен. Он занимается только тем, что мы в него заложим», – подчеркнул Швыдкой.

    Он также указал на необходимость максимально оцифровать российское культурное наследие, которое должно стать базой для использования ИИ.

    Народный артист России Игорь Бутман признался, что не любит слушать музыку, созданную искусственным интеллектом. По мнению музыканта, посетители живых концертов хотят видеть на сцене людей, а не машины. «Музыка, написанная ИИ, банальная, похожая на все. Он может написать музыку в стиле Каунта Бейси или Олега Лундстрема, но это не та музыка, которую хочется слушать. Это вызов для человека – написать аранжировку лучше», – заявил Бутман.

    Он назвал человеческие возможности безграничными, одновременно выразив опасение, что отказ от собственного развития способен привести к деградации человека вместе с искусственным интеллектом.

    Ранее Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о развитии отечественных технологий искусственного интеллекта.

    Президент Владимир Путин заявил о реальных возможностях страны для разработки полностью независимых нейросетей.

    Для внедрения этих систем в экономику и социальную сферу в России создается специальный национальный штаб.

    24 сентября 2026, 10:32 • Новости дня
    Захарова ответила Зеленскому на слова о полете в Москву «на ракете»

    Захарова ответила Зеленскому на слова о полете в Москву на ракете

    Захарова ответила Зеленскому на слова о полете в Москву «на ракете»
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский словами о полете в Москву «на ракете» показал, что он уже «полностью съехал с катушек», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Заявление Владимира Зеленского о намерении прилететь в Москву «на ракете» вызвало жесткую реакцию официального представителя МИД России Марии Захаровой, передают «Вести».

    «Зеленский совершенно уже, по-моему, судя по его ответу Валентину Богданову, съехал полностью с катушек», – заявила дипломат.

    Ранее украинский руководитель, находясь в штаб-квартире ООН, ответил на вопрос российского журналиста. Он сообщил, что планирует прилететь в Москву «на ракете».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский может приехать в Москву для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным, при этом ему будут предоставлены необходимые гарантии безопасности.

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    24 сентября 2026, 12:48 • Новости дня
    Генерал авиации рассказал о преимуществах обновленного Су-57

    Генерал Липовой: Обновленный Су-57 на порядок превосходит передовые самолеты НАТО

    Генерал авиации рассказал о преимуществах обновленного Су-57
    @ Пресс-служба ОАК/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Истребитель Су-57 прошел очередную модернизацию с учетом задач спецоперации: увеличен радиус действия и дальность радиолокационного контроля, установлен новый локатор для идентификации наземных целей, расширен арсенал боеприпасов, рассказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Сергей Липовой. Ранее ОАК передала ВКС партию истребителей пятого поколения Су-57 в новом облике.

    «Су-57 – это не просто истребитель, а летающая платформа, на которую можно устанавливать различное оборудование и получать новые тактические возможности», – отметил Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России». По его словам, была проведена очередная модернизация машины с учетом задач специальной военной операции.

    «Модернизированные Су-57 качественно отличаются от предыдущих версий. В частности, увеличены радиус действия и дальность радиолокационного контроля воздушного пространства. Также установлен новый локатор, который определяет и контролирует обстановку на земле: теперь на большом расстоянии можно не только фиксировать точечные цели, но и идентифицировать их – будь то танк, опорный пункт, БТР или артиллерийское орудие», – указал собеседник.

    Новое оборудование, установленное на истребителях, существенно расширяет их боевые возможности. Это происходит в том числе за счет применения новых видов авиационных боеприпасов, добавил Липовой. «Речь идет о модернизированных ракетах класса «воздух – воздух», а также усовершенствованных КАБах, которые хорошо зарекомендовали себя. Кроме того, в арсенал входят ракеты класса «воздух – земля»: они способны поражать крупные площадные и наземные цели», – уточнил генерал-майор авиации.

    Дополнительно на самолеты установлены блоки радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки. «Они позволяют ставить помехи и затруднять обнаружение машины вражескими радарами, – пояснил спикер. – Еще ряд технических решений и характеристик пока остается в секрете».

    При этом технический облик Су-57 пока нельзя считать окончательным – это промежуточный вариант, считает Липовой. «Зона СВО – хороший полигон для испытаний техники: на практике выявляются нюансы, оперативно проводится модернизация, учитываются замечания и пожелания летного состава с учетом складывающейся обстановки», – рассуждает он.

    Как напомнил Герой России, на вооружении Воздушных сил ВСУ стоят самолеты стран НАТО, и Су-57 приходится им противостоять. «Российские истребители на порядок превосходят по своим тактико-техническим характеристикам самые передовые самолеты Североатлантического альянса», – заключил Липовой.

    Ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала ВКС России очередную партию многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Самолеты получили новый технический облик, сообщили в «Ростехе».

    «Самолет себя уже хорошо показал в рамках проведения специальной военной операции. Новый технический облик будет способствовать расширению задач, к которым привлекается данный тип самолетов», – приводит слова летчика пресс-служба госкорпорации. Он отметил, что перспективные возможности, заложенные в комплекс авиационного вооружения, позволяют применять новые образцы авиационных средств поражения.

    Как заявили в «Ростехе», выпускаемые сегодня машины отличаются от самолетов времен начала спецоперации. Истребитель развивается и модернизируется, в том числе с учетом богатого опыта его применения в боевых действиях. «Авиационный комплекс пятого поколения Су-57 – лучший самолет в своем классе», – подчеркнул гендиректор ОАК Вадим Бадехи.

    В конце мая первый полет совершила двухместная версия Су-57. Она получила обозначение Су-57Д («Д» – вероятно, двухместная). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как и зачем начиналась ее разработка, какие задачи лягут на второго члена экипажа и в чем двухместная машина эффективнее варианта с одним пилотом.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    24 сентября 2026, 17:00 • Новости дня
    Минобороны опубликовало карту обстановки в районе Доброполья в ДНР
    Минобороны опубликовало карту обстановки в районе Доброполья в ДНР
    @ Минобороны России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало карту с текущей обстановкой в районе населенного пункта Доброполье в Донецкой народной республике.

    Российские войска успешно продолжают уничтожение окруженной группировки украинской армии в городе Доброполье, одновременно развивая наступление на поселок Александровка в ДНР, отмечается в сообщении ведомства в Max. В Минобороны подчеркнули важность этого направления для полного освобождения Донбасса.

    «Соединения и воинские части группировки войск «Центр» продолжают уничтожение окруженной группировки противника в городе Доброполье Донецкой народной республики и одновременно развивают наступление в направлении поселка Александровка», – сообщили в министерстве. Освобождение города создаст серьезную угрозу для Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации, главного укрепрайона ВСУ в регионе.

    Доброполье служит мощным укрепленным районом и важным транспортным узлом для снабжения украинской армии со стороны Днепропетровской области. Установление контроля над городом позволит нарушить всю логистическую цепочку ВСУ в Донбассе и ускорить выход российских войск к границе ДНР.

    Украинское командование пытается деблокировать окруженную группировку, однако все атаки пресекаются. По данным министерства, противник ежедневно теряет от 30 до 50 военнослужащих в попытках прорвать кольцо.

    Напомним, российская армия блокировала крупную группировку украинских сил в Доброполье.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил о наступлении российских войск на этот город с двух направлений.

    Вооруженные формирования Украины оставили несколько хорошо укрепленных ключевых позиций.

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    24 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Минфин объявил новые параметры семейной ипотеки

    Минфин сообщил об изменении условий семейной ипотеки

    Минфин объявил новые параметры семейной ипотеки
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство финансов России объявило об обновлении программы льготной «Семейной ипотеки» с 1 октября.

    «Утверждены изменения программы льготного ипотечного кредитования «Семейная ипотека». Ключевые изменения – дифференциация процентной ставки по кредиту и максимальной суммы кредита для приобретения жилья. Они будут зависеть от количества детей и региона проживания семьи», – говорится в материалах ведомства, передает РИА «Новости». Также подчеркивается, что программа станет более адресной и демографически ориентированной.

    По данным Минфина, ставки по семейной ипотеке составят от 2% до 12% в зависимости от количества детей и региона. Для большинства регионов предусмотрены условия: для семей с пятью и более детьми, где хотя бы один ребенок младше семи лет, ставка составит 2% при максимальной сумме кредита 10 млн рублей. Семьи с четырьмя детьми смогут оформить кредит под 4% до 10 млн рублей, с тремя детьми – под 6% до 10 млн рублей.

    Для семей с двумя детьми в этих регионах ставка составит 8% при лимите 8 млн рублей, для семей с одним ребенком младше семи лет – 10% и до 6 млн рублей.

    В Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях условия отличаются: для семей с пятью и более детьми при наличии хотя бы одного ребенка младше семи лет действует ставка 4% и лимит 18 млн рублей, для семей с четырьмя детьми – 6% и 18 млн рублей, с тремя детьми – 8% и 18 млн рублей.

    Семьи с двумя детьми в столичных регионах смогут рассчитывать на ставку 10% при максимальной сумме кредита 15 млн рублей, с одним ребенком младше семи лет – на 12% и до 12 млн рублей.

    В сообщении Минфина уточняется, что вводится максимальный срок субсидирования льготного ипотечного кредита, который составит до 15 лет. Изменения в программу ранее в четверг утвердило правительство России, они начнут действовать с 1 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою до 1 июля подготовить предложения по дифференциации ставок семейной ипотеки в зависимости от количества детей.

    Позднее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о планах повысить лимит по семейной ипотеке и ввести принцип «чем больше детей – тем ниже ставка».

    Замглавы Минстроя Никита Стасишин сообщил о планах объявить обновленные правила семейной ипотеки после 1 июля с акцентом на поддержку рождаемости.

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    24 сентября 2026, 17:03 • Новости дня
    Минтруд сообщил о двух индексациях страховых пенсий в 2027 году

    Минтруд: Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды

    Минтруд сообщил о двух индексациях страховых пенсий в 2027 году
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство труда и социальной защиты сообщило о планах дважды проиндексировать страховые пенсии в России в 2027 году.

    Около 20 трлн рублей будет направлено на обеспечение пенсий, страховых пособий и мер социальной поддержки в 2027 году через Социальный фонд. «В общей сложности на обеспечение пенсионных выплат, страховых пособий и предоставление мер социальной поддержки в 2027 году будет направлено через Социальный фонд порядка 20 трлн рублей», – заявили РИА «Новости» в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

    Страховые пенсии в 2027 году планируется проиндексировать дважды: с 1 февраля и с 1 апреля. Первая индексация пройдет по уровню фактической инфляции. В среднем страховые пенсии по старости за год вырастут суммарно примерно на 2,6 тыс. рублей.

    Бюджет Социального фонда на 2027 год предусматривает выполнение всех социальных обязательств в полном объеме и в срок, а также комплексную поддержку семей с детьми, подчеркнули в Минтруда.

    Ранее Министерство финансов спрогнозировало средний размер пенсии по старости в 2027 году на уровне 29,9 тыс. рублей. А Министерство труда подготовило переход к автоматическому назначению таких выплат без заявлений граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года социальные пенсии россиян выросли на 6,8%.


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    24 сентября 2026, 19:06 • Новости дня
    ВС России уничтожили судно с западным оружием для ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили судно с западным оружием для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Армия России нанесла массированные удары по логистическим центрам в Одесской области и уничтожила морской транспорт с предназначенными для украинских войск западными военными грузами, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России атаковали терминалы хранения и распределения военного назначения для ВСУ. Основными целями стали объекты, используемые для обеспечения деятельности украинской армии, сообщает Минобороны в Max.

    В Одесской области был поражен крупный логистический центр. Там хранились и распределялись грузы, поступающие на Украину из Европы. Кроме того, в населенном пункте Новые Беляры ликвидирован склад БПЛА.

    Также российские силы нанесли удар по сухогрузу. Он доставлял военное имущество в порт Одессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад Вооруженные силы России поразили груженный военным имуществом сухогруз в порту Одессы. В ходе этой же атаки российские беспилотники уничтожили логистический центр севернее города.

    Днем ранее армия нанесла удары по таможенно-логистическому терминалу в Киевской области.

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    24 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Медведев огласил список кандидатов на посты глав комитетов Госдумы

    Медведев предложил кандидатуры на должности председателей комитетов Госдумы

    Медведев огласил список кандидатов на посты глав комитетов Госдумы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал кандидатов, которых партия выдвигает на должности руководителей комитетов и комиссий Государственной думы.

    Медведев в ходе совместного заседания бюро высшего совета и генерального совета озвучил список кандидатов на посты председателей профильных комитетов нижней палаты парламента, передает РИА «Новости».

    На должность главы комитета по бюджету и налогам предложен Андрей Макаров. Комитет по энергетике может возглавить Николай Шульгинов, а комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству – Павел Крашенинников. Комитетом по обороне предложено руководить Владимиру Касатонову, а комитетом по уголовному и административному законодательству – Юрию Петрову.

    Партия также выдвинула Ирину Белых на пост главы комитета по просвещению, Владислава Головина – по молодежной политике, Олега Морозова – по контролю. Сергей Боярский стал кандидатом на должность руководителя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Максим Топилин предложен на пост главы комитета по экономической политике, Ольга Казакова – по культуре, Евгений Москвичев – по транспорту.

    Владимир Гутенев может возглавить комитет по промышленности и торговле, Сергей Пахомов – по строительству и ЖКХ, Владимир Иванов – по делам национальностей. Олег Матыцин выдвинут на пост председателя комитета по физической культуре и спорту, Василий Пискарев – по безопасности и противодействию коррупции, Петр Толстой – по международным делам.

    «Еще раз поздравляю всех с высокой поддержкой нашей партии во время выборов. Эта поддержка обязывает нас сделать все, чтобы ее оправдать», – заявил Медведев.

    Ранее Дмитрий Медведев анонсировал создание нового комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту.

    Председатель партии «Единая Россия» спрогнозировал получение 349 депутатских мандатов.

    Президент России Владимир Путин согласился сохранить за Вячеславом Володиным кресло руководителя нижней палаты российского парламента.

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    24 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    Итальянский беспилотник НАТО потерял связь над Черным морем
    Итальянский беспилотник НАТО потерял связь над Черным морем
    @ nisrf.nato.int

    Tекст: Катерина Туманова

    Разведывательный дрон ВВС Италии перестал выходить на связь вблизи берегов Турции и подал сигнал о потере связи, что указано в полетных данных.

    Аппарат Northrop Grumman RQ-4D Phoenix перестал передавать сигналы во время выполнения разведывательного полета неподалеку от турецкого побережья.

    Принадлежащий итальянским вооруженным силам дрон с позывным Magma10 пропал с радаров во время миссии над акваторией Черного моря, передает РИА «Новости».

    Согласно полетным данным, инцидент произошел в воздушном пространстве неподалеку от турецких берегов приблизительно в 20:44 по московскому времени.

    В последние годы российские власти неоднократно обращали внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных рубежей страны.

    Москва регулярно выражает серьезную обеспокоенность продолжающимся наращиванием вооруженных сил западных государств в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польский дрон-разведчик пролетел вдоль границы с Белоруссией. Самолет-разведчик НАТО совершил многочасовой полет вдоль северо-западных рубежей Белоруссии.

    Стратегический беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix возобновил полеты над Черным морем и второй раз за полтора месяца потерял связь над Черным морем.

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    24 сентября 2026, 16:48 • Новости дня
    Силуанов сообщил о росте МРОТ в 2027 году

    Силуанов: МРОТ увеличится до 28,9 тыс. рублей в 2027 году

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр финансов Антон Силуанов анонсировал повышение минимального размера оплаты труда до 28,9 тыс. рублей к 2027 году.

    Силуанов озвучил прогнозные показатели роста доходов населения, выступая на заседании правительства, передает РИА «Новости». «Величина минимального размера оплаты труда в 2027 году составит 28 935 рублей, или увеличится на 6,8% – это прогнозный рост заработных плат в следующем году», – подчеркнул глава Минфина.

    Министр также отметил, что поручение президента о повышении МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году будет выполнено. По его словам, это решение позволит ускорить рост доходов граждан с небольшими заработными платами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон об установлении МРОТ на 2026 год в размере 27 093 рублей.

    Ранее Совет Федерации одобрил соответствующее повышение минимального размера оплаты труда.

    Премьер-министр Михаил Мишустин обозначил задачу довести этот показатель до 35 тыс. рублей к 2030 году.

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    24 сентября 2026, 16:21 • Новости дня
    Мишустин назвал главные приоритеты российского бюджета

    Мишустин назвал социальные обязательства главным приоритетом бюджета

    Мишустин назвал главные приоритеты российского бюджета
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Михаил Мишустин назвал ключевыми приоритетами бюджета России на ближайшие три года социальные обязательства, безопасность и достижение национальных целей.

    Главными направлениями государственной финансовой политики на 2027–2029 годы станут социальная сфера, национальная безопасность и технологическое развитие, сообщает правительство в Max.

    «Приоритетами бюджета будут три направления. В первую очередь, конечно, это выполнение социальных обязательств. Прежде всего – поддержка семей с детьми. Продолжим развивать здравоохранение и систему образования», – заявил Мишустин в ходе заседания правительства.

    Вторым важнейшим вектором работы станет обеспечение обороноспособности страны. Особое внимание уделят социальной помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.

    Третьим направлением определено достижение национальных целей развития, поставленных главой государства. Мишустин уточнил, что речь идет о технологическом лидерстве, включая развитие отечественного станкостроения, а также микро- и радиоэлектроники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов заложило почти 2 трлн рублей на реализацию национальных проектов в сфере инноваций. Ведомство назвало стратегическим приоритетом обеспечение обороноспособности страны и помощь участникам спецоперации.

    Ранее министр финансов Антон Силуанов подчеркнул направленность проекта бюджета на поддержание устойчивости государственных финансов.

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    24 сентября 2026, 10:00 • Новости дня
    Цукерберг представил карманное устройство с искусственным интеллектом

    Meta анонсировала портативное устройство Muse Charm с ИИ-помощником

    Цукерберг представил карманное устройство с искусственным интеллектом
    @ Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Корпорация Meta в среду представила Muse Charm – новое портативное ИИ-устройство размером с брелок, созданное для массового распространения виртуального помощника Muse.

    Глава компании Марк Цукерберг сообщил, что устройство позволит взаимодействовать с помощником Muse тем, кто не использует смарт-очки, пишет Axios.

    Muse Charm поступит в продажу к декабрю. Аналитики отмечают, что Meta опередила OpenAI, Apple и другие компании, разрабатывающие компактные ИИ-устройства.

    Цукерберг выразил уверенность, что помощник Muse станет «персональным сверхинтеллектом», которым будут пользоваться миллиарды людей для достижения своих целей. Meta также анонсировала новые функции Muse, включая видеочат и голосовые беседы с индивидуальными настройками.

    Кроме того, компания представила новые модели смарт-очков, включая аудиоверсию без камер за 349 долларов, и анонсировала более тонкую VR-гарнитуру за 1299 долларов, выпуск которой намечен на весну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Цукерберга обвинили в игнорировании его яхтой сигнала о помощи у берегов Аляски. В начале года Илон Маск вспомнил классический мем с Цукербергом после скандала с Meta. В прошлом году компания Meta выиграла суд в США и сохранила за собой Instagram и WhatsApp.

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    24 сентября 2026, 19:33 • Новости дня
    Гросси заявил о готовности сотрудничать с Россией в случае избрания генсеком ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о готовности к совместной работе с Москвой в случае избрания на пост генерального секретаря ООН.

    Глава МАГАТЭ Гросси подтвердил готовность к совместной работе с российской стороной в случае избрания на пост генсека всемирной организации, передает РИА «Новости».

    «Конечно», – ответил глава МАГАТЭ на полях Генеральной Ассамблеи на вопрос журналистов о перспективах взаимодействия с российской стороной в новой должности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа претендующий на пост генсека ООН глава МАГАТЭ заявил о хороших рабочих отношениях с Россией.

    Ранее российские власти положительно охарактеризовали кандидатуру дипломата для выдвижения на эту высокую должность. А уже в середине сентября Рафаэль Гросси подтвердил готовность к дальнейшему сотрудничеству с Москвой по вопросам безопасности Запорожской АЭС.

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    24 сентября 2026, 19:12 • Новости дня
    Вучич передал привет Путину через Лаврова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым попросил передать привет президенту России Владимиру Путину и выразил благодарность за крепкую дружбу между двумя государствами.

    Сербский лидер подчеркнул важность развития двусторонних отношений, передает ТАСС. Беседа политиков состоялась на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    «Передайте большой привет президенту Путину и спасибо за вашу дружбу. Надеюсь, что мы поговорим о двусторонних отношениях наших стран. Нам надо увеличивать сотрудничество во всех областях», – заявил Вучич перед началом переговоров.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич анонсировал планы обсудить двустороннее сотрудничество с главой МИД России.

    Во время беседы на полях Генассамблеи ООН Сергей Лавров передал сербскому лидеру теплые пожелания от Владимира Путина.

    В июне глава государства подтвердил намерение сохранить дружеские связи с Москвой.

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    24 сентября 2026, 16:54 • Новости дня
    Минэкономразвития спрогнозировало рост реальных зарплат россиян

    Минэкономразвития повысило прогноз роста реальных зарплат до 4% в 2026 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Показатель увеличения доходов граждан в текущем году пересмотрен в сторону существенного повышения по сравнению с весенними оценками, отметили в Минэкономразвития.

    Министерство экономического развития улучшило ожидания по динамике заработков населения. Оценка увеличена с ранее предполагаемых 2,2% до 4%, передает РИА «Новости».

    «Темпы роста зарплат в этом году ожидаются ниже, чем в прошлом году, но выше, чем ожидали в сценарных условиях в апреле», – сообщил представитель министерства. Согласно официальной статистике Росстата, в прошлом году реальные зарплаты граждан выросли на 5,2%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил об увеличении реальных зарплат граждан по итогам первого полугодия.

    Ранее замглавы администрации президента Максим Орешкин также заявил о сохранении тенденции к росту доходов населения. До этого глава Минэкономразвития Максим Решетников тоже спрогнозировал дальнейшее повышение реальных доходов россиян.

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    24 сентября 2026, 16:27 • Новости дня
    Мишустин назвал планируемые суммы доходов и расходов бюджета в 2027 году

    Мишустин заявил о росте доходов бюджета России до 48,4 трлн рублей к 2029 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель правительства России Михаил Мишустин озвучил параметры федерального бюджета на ближайшую трехлетку, спрогнозировав рост доходов до 48,4 трлн рублей к 2029 году.

    Мишустин озвучил параметры главного финансового документа страны на ближайшую трехлетку, передает пресс-служба кабмина. «О ключевых цифрах бюджета. Начнем с доходов. На 2027 год они прогнозируются на уровне 43 трлн 300 млрд рублей. С последующим увеличением почти до 48 трлн 400 млрд к 29-му году», – заявил премьер на заседании кабинета министров.

    Глава правительства также уточнил параметры расходной части. Ожидается, что траты федеральной казны в следующем году достигнут 48,8 трлн рублей.

    В четверг правительство рассматривает проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов спрогнозировало дефицит федерального бюджета в период с 2027 по 2029 год на уровне около 2% ВВП. Ведомство направит бюджетную политику на выполнение социальных обязательств и обеспечение обороны.

    Ранее глава Минфина Антон Силуанов назвал процесс формирования государственного бюджета на предстоящую трехлетку непростым.

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