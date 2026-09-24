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    24 сентября 2026, 20:04 • Новости дня

    Британия оштрафовала TikTok за использование данных детей

    Британия оштрафовала TikTok на 17 млн долларов за использование данных детей

    Tекст: Денис Тельманов

    Сервис коротких видео TikTok выплатит штраф в размере 17 млн долларов за незаконное использование персональных данных несовершеннолетних пользователей в Британии, сообщил британский Офис уполномоченного по информации (ICO).

    По информации ведомства, социальная сеть выплатит штраф в размере 12,7 млн фунтов стерлингов (около 17 млн долларов), передает РИА «Новости». «TikTok согласился выплатить наложенный нами в 2023 году штраф после отзыва своей апелляции на соответствующее постановление», – говорится в заявлении.

    Штрафные санкции были применены к платформе еще в 2023 году за серьезные нарушения закона о защите данных. По информации регулятора, в 2020 году приложением активно пользовались до 1,75 млн британских детей младше 13 лет, хотя правила сервиса запрещают им создавать аккаунты.

    Платформа не проводила должных проверок для выявления малолетних пользователей и не информировала их о сборе данных. Кроме того, сервис обрабатывал детскую информацию без согласия родителей, зная о присутствии малолетней аудитории.

    После того как компания отозвала свою апелляцию, решение о штрафе вступило в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее власти Бразилии оштрафовали компанию ByteDance на 30 млн долларов за незаконный сбор персональных данных несовершеннолетних.

    В августе Министерство юстиции США заключило с платформой TikTok мировое соглашение на 400 млн долларов по иску о нарушении конфиденциальности детей.

    В конце 2024 года Верховный суд Венесуэлы обязал соцсеть выплатить 10 млн долларов из-за гибели троих детей от опасных челленджей.

    24 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Минфин объявил новые параметры семейной ипотеки

    Минфин сообщил об изменении условий семейной ипотеки

    Минфин объявил новые параметры семейной ипотеки
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство финансов России объявило об обновлении программы льготной «Семейной ипотеки» с 1 октября.

    «Утверждены изменения программы льготного ипотечного кредитования «Семейная ипотека». Ключевые изменения – дифференциация процентной ставки по кредиту и максимальной суммы кредита для приобретения жилья. Они будут зависеть от количества детей и региона проживания семьи», – говорится в материалах ведомства, передает РИА «Новости». Также подчеркивается, что программа станет более адресной и демографически ориентированной.

    По данным Минфина, ставки по семейной ипотеке составят от 2% до 12% в зависимости от количества детей и региона. Для большинства регионов предусмотрены условия: для семей с пятью и более детьми, где хотя бы один ребенок младше семи лет, ставка составит 2% при максимальной сумме кредита 10 млн рублей. Семьи с четырьмя детьми смогут оформить кредит под 4% до 10 млн рублей, с тремя детьми – под 6% до 10 млн рублей.

    Для семей с двумя детьми в этих регионах ставка составит 8% при лимите 8 млн рублей, для семей с одним ребенком младше семи лет – 10% и до 6 млн рублей.

    В Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях условия отличаются: для семей с пятью и более детьми при наличии хотя бы одного ребенка младше семи лет действует ставка 4% и лимит 18 млн рублей, для семей с четырьмя детьми – 6% и 18 млн рублей, с тремя детьми – 8% и 18 млн рублей.

    Семьи с двумя детьми в столичных регионах смогут рассчитывать на ставку 10% при максимальной сумме кредита 15 млн рублей, с одним ребенком младше семи лет – на 12% и до 12 млн рублей.

    В сообщении Минфина уточняется, что вводится максимальный срок субсидирования льготного ипотечного кредита, который составит до 15 лет. Изменения в программу ранее в четверг утвердило правительство России, они начнут действовать с 1 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою до 1 июля подготовить предложения по дифференциации ставок семейной ипотеки в зависимости от количества детей.

    Позднее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о планах повысить лимит по семейной ипотеке и ввести принцип «чем больше детей – тем ниже ставка».

    Замглавы Минстроя Никита Стасишин сообщил о планах объявить обновленные правила семейной ипотеки после 1 июля с акцентом на поддержку рождаемости.

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    23 сентября 2026, 10:21 • Новости дня
    Страны ЕС испугались освобождения преступников в Британии

    Страны Евросоюза выразили опасения из-за высылки преступников из Британии

    Страны ЕС испугались освобождения преступников в Британии
    @ TOLGA AKMEN/EPA/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Государства Европейского союза выразили серьезную обеспокоенность намерением властей Британии досрочно освободить и депортировать тысячи иностранных преступников из-за переполненности тюрем.

    До конца года Лондон планирует освободить более 2,5 тыс. правонарушителей для разгрузки пенитенциарных учреждений. С января 2027 года британское правительство также отменит требование об отбытии иностранными преступниками минимального срока перед депортацией, пишет Politico.

    Европейские дипломаты заявили о высоких рисках возвращения граждан в их родные страны без предварительного уведомления. По словам представителей стран Евросоюза, координация между британскими ведомствами практически отсутствует, а высылка преступников без надлежащего информирования создает угрозу общественной безопасности.

    Представитель правительства Британии подчеркнул, что самые опасные правонарушители исключены из программы досрочного освобождения. Тем не менее в Брюсселе предупредили, что односторонние действия Лондона способны подорвать базовое доверие между сторонами и спровоцировать дипломатический скандал накануне двустороннего саммита, посвященного нормализации отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Европейский союз отказался предлагать Британии ассоциированное членство. Летом британские власти решили досрочно выпустить на свободу часть опасных преступников из-за нехватки мест в камерах. В прошлом году Лондон захотел создать с Брюсселем альянс в сталелитейной промышленности.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    23 сентября 2026, 12:35 • Новости дня
    ВВС Британии создали первую эскадрилью для защиты спутников

    Британские ВВС сформировали первое космическое подразделение

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Британии создали первое специализированное подразделение военно-воздушных сил для защиты космической инфраструктуры королевства.

    Основная задача новой специализированной космической эскадрильи состоит в подавлении, ослаблении и пресечении любой враждебной деятельности, направленной против британских интересов в околоземном пространстве, передает РИА «Новости».

    В оборонном ведомстве подчеркнули, что сформированное подразделение оснащено передовыми технологиями, в том числе новейшими средствами радиоэлектронной борьбы. Эскадрилья способна участвовать как в наступательных, так и в оборонительных операциях.

    В начале сентября британское правительство представило новую национальную космическую стратегию на период до 2030 года. На программу планируется потратить рекордные 10,5 млрд долларов, из которых более трети пойдет на развитие профильного потенциала вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте британский самолет-разведчик совершил полет над Черным морем.

    В прошлом году британская разведка наткнулась на российскую космическую оборону.

    В 2024 году глава ВВС Британии предложил усилить противовоздушную оборону НАТО атакующим потенциалом.

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    24 сентября 2026, 15:55 • Новости дня
    Глава РФПИ назвал экономику Европы взрывоопасным финансовым коктейлем

    Дмитриев назвал экономику Европы и Британии взрывоопасным финансовым коктейлем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил сочетание роста долга и стоимости его обслуживания в Европе и Британии как взрывоопасный финансовый коктейль.

    Как указал Дмитриев, одновременный рост объема долга и стоимости его обслуживания у Британии и Европы является взрывоопасным для них финансовым коктейлем, передает ТАСС.

    «Государственный долг стран ОЭСР вдвое превышает уровень, наблюдавшийся до кризиса 2008 года. Доходность 10-летних гособлигаций Германии достигла 15-летнего максимума, а 30-летних облигаций Франции – максимума за 23 года. Одновременный рост объема долга и стоимости его обслуживания – это взрывоопасный финансовый коктейль», – уточнил он.

    Свои слова о рисках роста соответствующих долговых показателей у Британии и стран Европы Дмитриев назвал уроком финансовой грамотности для разжигающих войну брюссельских чиновников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил сокращение возможностей Евросоюза по спонсированию военных конфликтов.

    Советник президента Антон Кобяков предрек наступление масштабного долгового кризиса в странах Европы и США.

    Издание Politico оценило негативное влияние американского государственного долга на бюджеты европейских стран.

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    22 сентября 2026, 20:16 • Новости дня
    Ребенок умер после лечения зубов под наркозом в Екатеринбурге

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет начал расследование после гибели четырехлетнего мальчика, которому лечили зубы под общим наркозом в частной стоматологии Екатеринбурга.

    Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели четырехлетнего мальчика, передает РИА «Новости». «В сюжете программы на федеральном канале обсуждались обстоятельства смерти четырехлетнего мальчика после проведения операции в частной стоматологической клинике Екатеринбурга. По словам родителей ребенка, причиной этого могли стать допущенные при проведении операции нарушения», – говорится в сообщении пресс-центра Следственного комитета.

    Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования и принятых решениях. По информации СМИ, ребенку лечили зубы под общим наркозом. Врачи пытались реанимировать пациента и вызвали скорую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Петербурге следователи возбудили уголовное дело из-за проглоченной пациенткой стоматологии иглы.

    В прошлом году подмосковный Следственный комитет начал расследование по факту комы четырехлетнего мальчика после лечения зубов под наркозом.

    Летом 2024 года прокуратура нашла просроченные лекарства в красноярской клинике после смерти семилетнего пациента.

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    22 сентября 2026, 19:48 • Новости дня
    Избитый отцом за плач двухлетний ребенок умер на Алтае

    СК: Избитый отцом за плач двухлетний ребенок умер на Алтае

    Tекст: Вера Басилая

    В Алтайском крае скончался двухлетний ребенок, которого отец жестоко избил из-за плача и довел до состояния комы, сообщило СУ СКР по Алтайскому краю.

    Двухлетний ребенок, которого жестоко избил собственный отец, скончался. Трагедия произошла в городе Рубцовске Алтайского края, передает РИА «Новости». «Мальчик скончался в больнице», – подтвердили журналистам в региональном следственном управлении СК.

    По данным следствия, мужчина разозлился из-за плача малыша, с силой бросил его на пол и нанес несколько ударов ногами по голове.

    В середине сентября житель алтайского Рубцовска избил своего двухлетнего сына до состояния комы из-за плача.

    Следователи возбудили уголовное дело против жителя Новосибирского района за попытку убийства полуторагодовалой дочери.

    В феврале пьяный житель Хакасии насмерть забил четырехмесячного младенца после приступа плача.

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    22 сентября 2026, 19:03 • Новости дня
    Химический гигант Ineos остановил три завода в Англии из-за высоких цен на газ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Химическая корпорация Ineos приостанавливает работу трех своих заводов в Англии из-за экстремально высоких цен на природный газ, сообщает Би-би-си со ссылкой на владельца промышленной группы британского бизнесмена Джима Рэтклиффа.

    Рэтклифф заявил о закрытии производств из-за неконкурентоспособности в условиях энергетического кризиса, передает ТАСС. «Нас вынуждают законсервировать некоторые из самых эффективных производств в Европе, но при нынешних ценах на газ, которые в 12 раз выше, чем в США, и в восемь раз выше, чем в Китае, мы просто не можем конкурировать», – сказал владелец промышленной группы.

    На заводах в Халле выпускают сырье для лекарств, косметики, одежды, взрывчатки и стройматериалов. Газ является критически важным компонентом для этих процессов. Остановка затронет около тысячи человек, включая 245 непосредственных сотрудников предприятий.

    Во время простоя рабочие места будут сохранены. За этот период Ineos планирует заключить долгосрочные контракты на поставку сжиженного природного газа из США, что может занять до года. Два завода уже прекратили работу, третий остановится в ближайшие дни.

    Напомним, стоимость газа в Европе достигла пятимесячных максимумов.

    Упадок британской химической отрасли поставил под угрозу выпуск стратегически важных товаров.

    Темпы закрытия химических мощностей в регионе выросли в шесть раз.

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    23 сентября 2026, 16:46 • Новости дня
    Тело новорожденной девочки нашли на северо-востоке Москвы

    СК начал проверку после обнаружения тела новорожденной девочки в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тело новорожденной девочки обнаружили около мусорных контейнеров на северо-востоке Москвы, следователи выясняют обстоятельства трагедии.

    Днем 23 сентября возле жилого дома на Челюскинской улице Москвы обнаружили мертвого младенца, сообщает пресс-служба столичного главка СК России в Max. «По факту обнаружения тела новорожденного ребенка на северо-востоке Москвы проводится доследственная проверка», – заявили в ведомстве.

    На месте инцидента работают следователи и криминалисты. Правоохранители ищут возможных свидетелей трагедии и анализируют записи с камер видеонаблюдения. Для установления точных причин гибели девочки будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

    В столичной прокуратуре подчеркнули, что надзорное ведомство взяло под контроль выяснение всех обстоятельств случившегося. Процессуальное решение примут по итогам доследственной проверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в подмосковном Серпухове у мусорных контейнеров нашли тело новорожденной девочки с ножевыми ранениями. Позже суд арестовал подозреваемую в расправе над младенцем женщину.

    В ноябре прошлого года завернутое в одеяло тело ребенка обнаружили на мусорном предприятии в деревне Сахарово.

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    22 сентября 2026, 20:04 • Новости дня
    Теракт против еврейской общины предотвратили в Британии

    Полиция Британии предотвратила теракт против еврейской общины

    Tекст: Денис Тельманов

    Британская полиция предотвратила возможный террористический акт, направленный против еврейской общины Манчестера, задержав двух подозреваемых.

    Правоохранительные органы задержали двух мужчин в возрасте около 30 лет, подозреваемых в подготовке террористического акта против еврейской общины, передает ТАСС. Аресты прошли в воскресенье, 20 сентября, после чего подозреваемых доставили в Лондон.

    «Мужчины в возрасте около 30 лет были задержаны по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей 41 Закона о терроризме 2000 года. Расследование связано с предполагаемым террористическим заговором, целью которого могла стать еврейская община в районе Манчестера», – сообщили в Скотленд-Ярде.

    Полиция получила ордер на содержание подозреваемых под стражей до 27 сентября. Подробности о личностях задержанных и деталях заговора пока не разглашаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года злоумышленник атаковал представителей еврейской общины в Лондоне.

    После серии подобных инцидентов тысячи демонстрантов вышли на акцию протеста для защиты своих организаций.

    В октябре прошлого года полиция квалифицировала нападение у синагоги в Манчестере как теракт.

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    22 сентября 2026, 19:24 • Новости дня
    В МВД раскрыли две схемы вовлечения подростков в криминал

    МВД назвало жажду легких денег способом вовлечения детей в преступления

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жажда легкого заработка и целенаправленная вербовка стали главными инструментами втягивания подростков в преступную деятельность, сообщил первый заместитель начальника УБК МВД России Сергей Калинин.

    «Два основных направления вовлечения. То есть это материальная заинтересованность, когда ребенку хочется заработать самостоятельно деньги по разным причинам, и он самостоятельно ищет работу, находит ее и, к сожалению, не совсем удачно», – заявил Калинин на сессии форума «Диалог о фейках 4.0», передает ТАСС.

    Вторым способом является вербовка, отметил представитель киберполиции. Злоумышленники действуют ступенчато, постепенно вовлекая подростка в противоправную деятельность. Впоследствии они используют шантаж, угрожая разоблачением уже совершенных проступков, чтобы окончательно втянуть жертву в криминал.

    Для предотвращения подобных ситуаций родителям необходимо выстраивать доверительные отношения с детьми, считают в МВД. Подростки должны понимать, что именно семья, а не школа или правоохранительные органы, является главной опорой в трудных ситуациях, подчеркнул эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за восемь месяцев текущего года в России резко выросло число вовлеченных в мошеннические схемы подростков. Дистанционные аферисты адаптировали свои методы для принуждения несовершеннолетних к диверсиям.

    Ранее Следственный комитет предупредил о вербовке детей через поддельные аккаунты в социальных сетях.

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    22 сентября 2026, 18:57 • Новости дня
    СК возбудил уголовное дело после травмы подростка в веревочном парке Подмосковья

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Несовершеннолетний посетитель получил травму спины после падения с высотной трассы в деревне Пешки из-за недосмотра сотрудников развлекательного комплекса, по факту травмы подростка возбуждено уголовное дело, сообщили в ГСУ СК по Московской области.

    Инцидент произошел 24 мая, когда ребенок находился на территории комплекса. Из-за отсутствия должного контроля со стороны персонала мальчик упал с высоты, сообщило ГСУ СК по области на платформе Max.

    «Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование 14-летнего подростка в веревочном парке (статья 238 УК РФ)», – говорится в сообщении.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования. Центральный аппарат ведомства взял исполнение поручения на строгий контроль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября в Адыгее следователи возбудили уголовное дело после падения шестилетнего мальчика с высоты в горном экстрим-парке.

    В июле суд в Уфе назначил условный срок владелице перевернувшегося от ветра надувного батута с детьми.

    В прошлом году во Владивостоке ребенок получил травму головы при обрушении игрового оборудования на набережной.

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    23 сентября 2026, 16:30 • Новости дня
    Власти Дагестана пообещали помочь семье погибших при пожаре троих детей

    Врио главы Дагестана Щукин: Власти помогут семье погибших при пожаре троих детей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Дагестана окажут всю необходимую помощь семье троих детей, которые в среду погибли при пожаре в частном доме в селе Инчхе, сообщил врио главы республики Федор Щукин.

    Руководство Дагестана окажет всестороннюю поддержку семье, потерявшей детей при возгорании жилого дома, сообщил Щукин в своем канале в Max. «Сегодня из села Инчхе Каякентского района пришла ужасная, ранящая сердце новость: в результате пожара в частном жилом доме трагически погибли трое детей. Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким малышей», – заявил руководитель региона.

    Врио главы Дагестана также призвал родителей никогда не оставлять малолетних детей дома одних. Он подчеркнул важность хранения спичек и зажигалок в недоступных местах, а также необходимость контроля за исправностью газового и электрического оборудования для предотвращения подобных трагедий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами пожара в частном доме в Каякентском районе Дагестана стали трое несовершеннолетних. Региональное следственное управление СК возбудило уголовное дело по факту гибели малолетних.

    Ранее в июле трое оставленных без присмотра детей погибли от отравления угарным газом в Махачкале.

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    23 сентября 2026, 20:04 • Новости дня
    Учебный самолет британских ВВС разбился в Уэльсе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Учебно-тренировочный самолет T2 Hawk Королевских ВВС Британии разбился в Уэльсе, оба пилота успели катапультироваться.

    В полиции Северного Уэльса уточнили, что летчики проходят лечение в связи с незначительными травмами, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си. Британские ВВС подтвердили инцидент, сославшись на расследование и не раскрыв других деталей.

    Телеканал Sky News опубликовал видео, на котором видно катапультирование экипажа. После раскрытия парашютов самолет падает на поле за домом, затем происходит взрыв. Очевидец Пит Беннетт рассказал, что заметил проблемы сразу.

    «Прямо во время взлета из него вырвалось оранжевое пламя, а по мере набора скорости он практически полностью загорелся», – сообщил Беннетт. По его словам, самолет резко набирал высоту, дважды сильно накренился, после чего раздались два громких хлопка, и пилоты покинули машину.

    В августе на историческом аэродроме в английском графстве Эссекс упал легкий самолет.

    В июне на юго-западе Англии разбился вертолет британских военно-морских сил.

    В конце августа на юго-востоке Венгрии рухнул военный истребитель Gripen.

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    22 сентября 2026, 01:25 • Новости дня
    Telegraph: Трамп воспользуется встречей с Бернемом на ГА ООН в своих интересах

    Telegraph: Трамп обсудит с Бернемом расходы на оборону

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп при первой встрече с премьер-министром Британии Энди Бернемом на Генассамблее ООН во вторник обсудит увеличение оборонного бюджета страны, пишет The Telegraph.

    Как стало известно изданию The Telegraph, Трамп воспользуется встречей, чтобы повысить уровень приверженности Британии достижению целевого показателя расходов НАТО в размере 5% ВВП.

    Пока, по данным газеты, оборонные расходы королевства к 2030 году едва достигнут 2,7% при нынешней политике.

    Бернем надеется наладить отношения с США после того, как они обострились после отказа прежнего премьера Кира Стармера присоединиться к войне Трампа в Иране, а также из-за требований увеличить расходы на оборону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон на ГА ООН собрался подтолкнуть президента США к «правильным решениям» по Украине. Премьер Британии Бернем запланировал встречу с президентом США 23 сентября в штаб-квартире ООН. Бернем в августе сообщал, что собрался просить у США ракеты Patriot для Украины.

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    22 сентября 2026, 19:09 • Новости дня
    МВД предложило ввести в школьную программу уроки правовой грамотности

    Tекст: Валерия Городецкая

    МВД России выступило с инициативой обновить школьную программу, чтобы повысить уровень правовой грамотности среди учащихся и разъяснить им последствия правонарушений.

    Ведомство рассматривает возможность изменения школьной программы для повышения правовой грамотности учеников, передает ТАСС. Первый заместитель начальника УБК МВД Сергей Калинин отметил, что МВД готово активно участвовать в этой работе.

    По словам Калинина, среди школьников наблюдается низкий уровень правовых знаний. «Наверное, может быть, даже с нашей точки зрения, стоило бы сейчас, изменяя, она действительно достаточно динамично изменяется, образовательную программу, это тоже учесть», – заявил он на форуме «Диалог о фейках 4.0».

    Калинин подчеркнул, что несовершеннолетние часто не знают о наступлении уголовной ответственности с 14 лет по многим статьям. Он добавил, что преступники активно вербуют подростков через социальные сети и мессенджеры, обещая легкий заработок, что приводит к росту числа преступлений среди молодежи.

    Напомним, за восемь месяцев текущего года МВД зафиксировало рост числа несовершеннолетних мошенников на 39%.

    Ранее президент России Владимир Путин потребовал усилить профилактику подростковой преступности в учебных заведениях.

    Летом Следственный комитет безуспешно предложил снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет.

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