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    24 сентября 2026, 18:30 • Новости дня

    Лавров встретился с президентом Сенегала на полях Генассамблеи ООН

    Лавров встретился с президентом Сенегала Фаем на полях ГА ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг провел встречу с президентом Сенегала Бассиру Диомаем Фаем.

    Встреча глав делегаций России и Сенегала состоялась на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС. «Рад знакомству с вами, господин президент, и возможности поговорить с вами, с вашей делегацией на полях Генассамблеи ООН. У нас очень добрые отношения с Сенегалом. Рассчитываем, что вы сможете посетить Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка, который состоится в конце октября», – заявил глава МИД.

    Российский министр также передал Бассиру Диомаю Фаю поздравления от президента России Владимира Путина с избранием на пост председателя Экономического сообщества стран Западной Африки, пожелав ему успехов.

    Эта беседа открыла рабочую программу второго дня пребывания Лаврова на сессии Генассамблеи. В четверг у него запланирован ряд двусторонних контактов и встреч в многосторонних форматах. Центральным событием визита станет его выступление с трибуны ООН, намеченное на 26 сентября.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о 15 полномасштабных встречах Лаврова на полях Генассамблеи ООН.

    Глава российского внешнеполитического ведомства выступит с трибуны Генеральной Ассамблеи 26 сентября.

    23 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Зеленский выступил на Генассамблее ООН перед практически пустым залом
    Зеленский выступил на Генассамблее ООН перед практически пустым залом
    @ Seth Wenig/AP/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На заседании Генеральной Ассамблеи ООН глава Украины Владимир Зеленский произнес речь, однако слушателей в помещении практически не оказалось, за исключением присутствовавшей в полном составе украинской делегации.

    Зеленский произнес речь с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН перед практически отсутствующей аудиторией. Выступление главы Украины проходило в рамках утренней сессии, и к моменту его выхода помещение уже покинули почти все дипломаты, передает ТАСС.

    Он появился на публике в черном пиджаке не по размеру и без галстука. Выступающий говорил на плохом английском языке, допуская грамматические ошибки. При этом установленный регламент был превышен почти в два раза.

    Единственными слушателями, которые присутствовали на заседании в полном составе, оказались представители украинской делегации. Остальные места в огромном зале пустовали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинский политик проигнорировал строгий дресс-код на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.

    В прошлом году он также выступил перед полупустым залом. Глава МИД России Сергей Лавров исключил возможность контактов с украинской делегацией на текущем мероприятии.

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    22 сентября 2026, 17:39 • Новости дня
    Зеленский появился на ГА ООН в пиджаке не по размеру и кроссовках
    Зеленский появился на ГА ООН в пиджаке не по размеру и кроссовках
    @ Stefan Jeremiah/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский проигнорировал строгий дресс-код на Неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, появившись среди мировых политиков в мешковатой одежде.

    Во вторник политик прибыл в штаб-квартиру организации в Нью-Йорке в кроссовках и пиджаке, который оказался ему явно велик, передает РИА «Новости». Из-за длинных рукавов гостю приходилось постоянно их поправлять.

    Абсолютное большинство участников мероприятия традиционно отдают предпочтение строгим темным костюмам, светлым рубашкам и классическим туфлям. Однако Зеленский предпочел надеть черную рубашку без галстука и брюки, собиравшиеся складками над спортивной обувью.

    Члены сопровождающей делегации также отказались от официального стиля. Один из представителей команды пришел на встречу в обычной ветровке.

    Напомним, президент США Дональд Трамп не внес Зеленского в расписание встреч на полях Генассамблеи ООН.

    В прошлом году Белый дом поинтересовался у украинских чиновников о наличии делового костюма для переговоров.

    Французские журналисты сравнили образ украинского лидера на саммите НАТО с диджеем.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    23 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    Лавров: Киев не может представлять жителей Крыма, Донбасса и Новороссии
    Лавров: Киев не может представлять жителей Крыма, Донбасса и Новороссии
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Киевский режим в соответствии с Декларацией ООН о принципах международного права не может представлять жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «В очередной раз сошлюсь на консенсусную Декларацию ООН 1970 года о принципах международного права, касающихся отношений между государствами в соответствии с Уставом ООН», – цитирует ТАСС главу российского внешнеполитического ведомства.

    По словам Лаврова, документ четко закрепляет применение принципов суверенитета и территориальной целостности лишь к тем государствам, которые соблюдают равноправие и самоопределение народов. Кроме того, такие страны должны иметь правительство, представляющее весь народ без различий расы, религии или цвета кожи.

    Министр подчеркнул очевидность того факта, что киевский режим не является правительством, защищающим интересы жителей этих регионов.

    «Очевидно, по-моему, всем, что киевский режим не может считаться правительством, представляющим интересы жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, которых он объявил террористами, нелюдями и существами», – подчеркнул глава российского дипведомства.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, исключил возможность приостановки специальной военной операции на время мирных переговоров по Украине.

    Руководитель внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига присутствовал на заседании Совета Безопасности ООН во время доклада министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

    Напомним, Россия обратилась в ООН с официальным запросом о признании права народов новых регионов на самоопределение. Глава МИД Сергей Лавров назвал позором позицию генерального секретаря организации Антониу Гутерриша по Крыму и Донбассу. Гутерриш заявил, что в случае Крыма и Донбасса «принцип самоопределения неприменим».

    Также министр отметил полное соответствие возвращения Крыма в состав страны принципам Генеральной Ассамблеи ООН.

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    23 сентября 2026, 12:24 • Новости дня
    Такаити призвала ООН убрать статус Японии как «враждебного государства»
    Такаити призвала ООН убрать статус Японии как «враждебного государства»
    @ Frank Franklin II/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в своем первом выступлении на Генеральной Ассамблее ООН призвала исключить из Устава организации формулировки, определяющие Японию и Германию как «враждебные государства».

    Такаити отметила, что положения о «враждебных государствах» должны быть удалены незамедлительно в соответствии с резолюцией 2005 года, учитывая вклад Токио в работу ООН на протяжении 70 лет, пишет Bloomberg.

    Китайская делегация присутствовала при выступлении. Ранее Пекин использовал этот статус Японии в ООН для критики Токио на фоне напряженности вокруг Тайваня, называя Японию угрозой региональному миру. Такаити заявляла, что вторжение на Тайвань станет экзистенциальной угрозой для Японии.

    Перед выступлением Такаити встретилась с Дональдом Трампом, чтобы обсудить координацию по вопросам Китая и глобальные финансы. Стороны подтвердили намерение укреплять двусторонний альянс.

    Также японский премьер провела встречу с Владимиром Зеленским, заявив, что Токио продолжит поддерживать Украину и сохранит санкции против России. Отношения между Японией и РФ ухудшились после визита президента Владимира Путина на Курильские острова.

    В своей речи Такаити выразила поддержку Международному уголовному суду, президент которого Томоко Аканэ попала под санкции США, и предупредила об опасности военного сотрудничества КНДР и России. Япония также рассматривает увеличение расходов на оборону до 3,5% ВВП в течение 10 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Китай поддержал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о сохранении вражеского статуса Японии в Уставе ООН. В августе Лавров зачитал соответствующую статью из Устава ООН. В прошлом году Пекин напомнил Токио об особых правах государств – основателей всемирной организации.

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    22 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    МИД: Москва потребует от нового генсека ООН пересмотра линии по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель главы МИД России Александр Алимов заявил о необходимости пересмотра предвзятой позиции ООН по украинскому конфликту после смены генерального секретаря организации.

    Россия планирует требовать от будущего генерального секретаря ООН изменения предвзятого отношения к конфликту на Украине, подчеркнул Алимов в интервью РИА «Новости». По его словам, текущая позиция секретариата, сформировавшаяся при Антониу Гутеррише, не соответствует нормам организации.

    «Мы будем добиваться от нового генсекретаря пересмотра укоренившейся при его предшественнике предвзятой линии секретариата, которая противоречит положениям Устава ООН», – заявил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов назвал позицию Антониу Гутерриша по украинскому кризису предвзятой.

    Дипломат констатировал провал работы Организации Объединенных Наций на данном направлении. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об ожидании объективности от будущего руководителя всемирной организации.

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    22 сентября 2026, 21:59 • Новости дня
    Стубб заявил о намерении Финляндии войти в Совбез ООН

    Стубб: Финляндия будет баллотироваться в непостоянные члены Совбеза ООН

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Финская сторона намеревается побороться за место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период с 2029 по 2030 год, заявил президент страны Александр Стубб.

    «Моя страна, Финляндия, заинтересована в успехе Организации Объединенных Наций и будет продолжать активно участвовать в ее работе. Поэтому мы выдвигаем свою кандидатуру на выборах в Совет Безопасности на 2029-2030 годы», – заявил Стубб, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что республика намерена уделять первостепенное внимание вопросам поддержания мира, благополучию людей и развитию партнерских отношений.

    По его словам, финская сторона стремится к процветанию народов и твердо верит в необходимость диалога и международного сотрудничества.

    Ранее МИД России одобрил вхождение Киргизии в непостоянный пул Совета Безопасности ООН.

    В августе Стубб уклонился от прогноза по возобновлению диалога с Россией.

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    22 сентября 2026, 17:18 • Новости дня
    Гутерриш с трибуны ГА ООН признал гибель мирных россиян при украинских атаках
    Гутерриш с трибуны ГА ООН признал гибель мирных россиян при украинских атаках
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал факты гибели мирных жителей на российской территории из-за украинских атак.

    Гутерриш, выступая на Генеральной Ассамблее организации, обратил внимание международного сообщества на ситуацию с гражданским населением России в ходе конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    «Мирные жители продолжают гибнуть далеко от линии фронта… в некоторых районах России. Дома, энергетические и водные системы, а также транспорт неоднократно подвергаются атакам, создавая угрозу глобальным цепочкам поставок продовольствия и энергии», – подчеркнул он.

    Генсек ООН отметил, что удары по инфраструктуре несут опасность не только для местных жителей. По его словам, такие действия создают серьезные риски для мировых логистических цепочек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Организация Объединенных Наций потребовала остановить атаки на мирное население после удара украинских войск по Краснодарскому краю.

    Ранее Антониу Гутерриш решительно осудил удары украинских беспилотников по территории России.

    В июне российские дипломаты обвинили генсека ООН в замалчивании информации о жертвах среди детей при обстрелах со стороны ВСУ.

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    22 сентября 2026, 21:21 • Новости дня
    МИД: Россия поможет в работе над ошибками в ООН после ухода Гутерриша

    МИД: Россия будет участвовать в работе над ошибками в ООН после ухода Гутерриша

    МИД: Россия поможет в работе над ошибками в ООН после ухода Гутерриша
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов пообещал активное участие Москвы в преобразовании ООН после завершения полномочий генерального секретаря Антониу Гутерриша.

    Российские дипломаты готовятся к серьезным преобразованиям внутри структуры Организации Объединенных Наций, передает РИА «Новости». «Потребуется большая работа над ошибками, мы будем в ней активно участвовать. Каковы будут ее итоги – покажет время», – подчеркнул Алимов.

    Ранее дипломат сообщил, что Москва потребует от нового генерального секретаря ООН пересмотра предвзятой линии по Украине.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ожидает от будущего руководителя устранения недочетов нынешнего руководства.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов констатировал провал работы ООН на украинском направлении.

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    24 сентября 2026, 08:22 • Новости дня
    Лавров уличил ООН в двойных стандартах по Донбассу и Крыму

    Лавров уличил Секретариат ООН в двуличии по вопросам Донбасса и Крыма

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД России Сергей Лавров указал на противоречия в позиции ООН относительно права на самоопределение разных регионов мира.

    Министр иностранных дел России обратил внимание на двойные стандарты в подходах всемирной организации, передает РИА «Новости».

    Выступая на заседании Совета Безопасности, он указал на разницу в оценках прав жителей Донбасса, Крыма и Гренландии.

    Глава российской дипломатии напомнил о позиции генерального секретаря Антониу Гутерриша, который настаивал на принципе территориальной целостности Украины. При этом в случае с Гренландией представители организации допускали решение вопроса на основе права на самоопределение.

    «Если кто-то что-то понял из этого, то я вам завидую. Как видим, Гренландия – это не Крым и не Донбасс, и вместе им не сойтись. С нетерпением ждем продолжение сериала. Будет интересно услышать реакцию секретариата на возможные вопросы журналистов о планах Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии», – заявил дипломат.

    В завершение выступления министр выразил надежду, что следующий глава всемирной организации вернет официальную риторику в русло международного права. Это, по его мнению, поможет западным политикам вернуться к реальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил об узурпации секретариата ООН западными странами.

    Накануне министр отказал киевскому режиму в праве представлять жителей Крыма и Донбасса.

    Напомним, Россия обратилась в ООН с официальным запросом о признании права народов новых регионов на самоопределение.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал позором позицию генерального секретаря организации Антониу Гутерриша по Крыму и Донбассу. Гутерриш объявил о неприменимости принципа самоопределения к этим регионам.

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    22 сентября 2026, 07:00 • Новости дня
    Макрон обсудил с Трампом идеи энергетического перемирия на Украине

    Макрон обсудил с Трампом энергетическое перемирие на Украине

    Макрон обсудил с Трампом идеи энергетического перемирия на Украине
    @ Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом инициативы, направленные на обеспечение моратория между Украиной и Россией на атаки по объектам энергетического сектора.

    В беседе с журналистами после встречи Макрон заявил, что лидеры двух стран провели «очень хорошую» и «очень конструктивную» дискуссию по украинскому конфликту и согласились с необходимостью помочь Киеву укрепить оборону, передает Reuters.

    «У нас состоялась продолжительная дискуссия по Украине и России, о необходимости более быстрой и решительной помощи нашим украинским друзьям в плане перехватчиков, поскольку это ключевой вопрос с точки зрения обороны», – сказал Макрон.

    Не вдаваясь в подробности, он добавил, что обсудил с Трампом идею прекращения ударов по объектам энергетического сектора, тему, которую он поднимет на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Французский президент заявил, что помощь энергетической системе Украины остается приоритетом, поскольку конфликт оказывает влияние на безопасность всей Европы. Он выразил надежду на достижение прогресса в ходе ежегодной встречи лидеров в ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон собрался подтолкнуть американского коллегу к «правильным решениям» по Украине при встрече на полях ГА ООН. Вице-президент США Вэнс сообщил об ожидании прогресса по Украине после встречи американского лидера с Зеленским.

    В Нью-Йорке обнесли забором место прошлогоднего инцидента с Макроном.

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    24 сентября 2026, 05:25 • Новости дня
    США не поддержали антироссийское заявление Украины в ООН

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон отказался поддержать антироссийскую декларацию Киева перед началом профильного заседания Совета Безопасности ООН.

    Соединенные Штаты отказались присоединиться к антироссийскому заявлению Украины перед заседанием Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

    Документ был представлен перед началом обсуждения украинской тематики.

    Текст заявления совместно зачитали глава европейской дипломатии Кая Каллас и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Инициативу Киева поддержали несколько западных стран.

    Среди государств, одобривших документ, оказались Австрия, Канада, Эстония, Франция, Словакия, Швейцария, Италия и Британия.

    Антироссийский документ по Украине поддержало только 51 государство из 193 членов ООН.

    Месяцем ранее Вашингтон проигнорировал аналогичную совместную декларацию с осуждением действий Москвы.

    В мае американская администрация отказалась одобрять зачитанное украинским постпредом обращение.

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    23 сентября 2026, 03:36 • Новости дня
    МИД: Действия Гутерриша на посту генсека подорвали доверие к ООН
    МИД: Действия Гутерриша на посту генсека подорвали доверие к ООН
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Действия генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша серьезно подорвали доверие к всемирной организации, сообщил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в преддверии участия российской делегации в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.

    По словам дипломата, на предстоящей встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова с генсеком ООН в Нью-Йорке российская сторона намерена указать на неудовлетворительные итоги работы Гутерриша. Вместо обмена мнениями Москва будет вынуждена акцентировать внимание на проблемах, передает ТАСС.

    «Работа португальца запомнится регулярными превышениями полномочий, отходом от соблюдения базовых норм и принципов Устава ООН, хранителем которых призван выступать генеральный секретарь», – подчеркнул Логвинов.

    Он добавил, что деятельность Гутерриша сопровождалась ангажированными политическими заявлениями и практическими шагами без консультаций с государствами-членами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел Александр Алимов пообещал активное участие Москвы в преобразовании ООН после ухода Антониу Гутерриша.

    Глава МИД России Сергей Лавров указал на противоречия в заявлениях генерального секретаря об инциденте в Буче.

    Ранее российский министр обвинил руководителя международной организации в откровенном подыгрывании западным странам.

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    23 сентября 2026, 15:56 • Новости дня
    Индия призвала реформировать ООН в интересах Глобального Юга

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил о необходимости реформирования структур ООН для вовлечения стран Глобального Юга в процесс принятия глобальных решений.

    Джайшанкар призвал реформировать ООН и механизмы многостороннего сотрудничества, передает РИА «Новости». По его словам, развивающиеся страны должны участвовать в обсуждении вопросов, напрямую касающихся их будущего.

    «Глобальный Юг должен участвовать в структурах принятия решений, которые обсуждают вопросы, напрямую касающиеся нашего будущего… Реформа ООН и многосторонности в целом необходима для того, чтобы учитывать приоритеты Глобального Юга», – заявил министр на встрече в рамках 81-й сессии Генассамблеи ООН.

    Политик отметил, что государства Глобального Юга часто первыми сталкиваются с глобальными кризисами, но остаются последними при принятии решений. Он подчеркнул беспрецедентную важность солидарности этих стран в текущих условиях.

    Джайшанкар добавил, что вместо необходимого многостороннего взаимодействия наблюдается его демонтаж. Международные организации, от которых ждали решений, сами стали проблемой. Министр призвал использовать существующие платформы для защиты интересов Глобального Юга.

    Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал незамедлительно провести реформу Совета Безопасности ООН.

    Президент России Владимир Путин предложил расширить состав Совбеза ООН за счет государств Глобального Юга.

    Участники недавнего саммита БРИКС закрепили в Делийской декларации ключевую роль развивающихся стран в преодолении международных кризисов.

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    23 сентября 2026, 09:46 • Новости дня
    Главы МИД Польши и Белоруссии провели первую встречу за десять лет

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и глава МИД Белоруссии Максим Рыженков провели двусторонние переговоры на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Встреча руководителей дипломатических ведомств стала первой за последние десять лет. По словам польского министра, стороны обсудили ситуацию на границе двух государств и вопросы региональной безопасности, передает ТАСС.

    Сикорский отметил готовность Варшавы поддержать улучшение и разморозку двусторонних отношений, назвав состоявшийся диалог «подснежником, который может расцвести». Кроме того, дипломат анонсировал скорое открытие нового здания польского посольства в Минске.

    В пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства подтвердили факт переговоров. Там уточнили, что министры оценили текущее состояние отношений между странами и наметили пути их дальнейшего развития в интересах народов, а также обменялись мнениями о ситуации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала галоперидол сделавшему запасы на случай войны Сикорскому.

    Накануне сам министр рассказал о заготовленных рисе и варенье.

    В прошлом году глава польского ведомства попросил сограждан отказаться от поездок в Белоруссию.

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    23 сентября 2026, 21:18 • Новости дня
    Большинство стран ООН отказались поддержать антироссийскую декларацию

    Антироссийское заявление по Украине в ООН поддержала только 51 страна из 193

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Менее трети государств – членов Организации Объединенных Наций поддержали антироссийское заявление по ситуации на Украине, при этом США к документу не присоединились.

    Только 51 государство из 193 членов ООН выступило в поддержку документа по Украине с бездоказательными обвинениями в адрес России. Об этом стало известно из заявления министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, передает РИА «Новости».

    «Я бы просто хотел подчеркнуть, что с учетом присоединения 51 страны количество подписавших эту декларацию стран на 11 больше, чем в прошлом году», – отметил дипломат перед заседанием Совета Безопасности ООН. Примечательно, что Соединенные Штаты отказались присоединиться к антироссийскому заявлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее подготовленную антироссийскую декларацию одобрили лишь 50 государств из 193 членов организации.

    Американская делегация в прошлом году также не поддержала антироссийское заявление Киева об Уставе ООН. А постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил о заметном сокращении числа голосующих за резолюции Киева стран.

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