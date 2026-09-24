Лавров встретился с президентом Сенегала на полях Генассамблеи ООН

Лавров встретился с президентом Сенегала Фаем на полях ГА ООН

Tекст: Валерия Городецкая

Встреча глав делегаций России и Сенегала состоялась на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС. «Рад знакомству с вами, господин президент, и возможности поговорить с вами, с вашей делегацией на полях Генассамблеи ООН. У нас очень добрые отношения с Сенегалом. Рассчитываем, что вы сможете посетить Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка, который состоится в конце октября», – заявил глава МИД.

Российский министр также передал Бассиру Диомаю Фаю поздравления от президента России Владимира Путина с избранием на пост председателя Экономического сообщества стран Западной Африки, пожелав ему успехов.

Эта беседа открыла рабочую программу второго дня пребывания Лаврова на сессии Генассамблеи. В четверг у него запланирован ряд двусторонних контактов и встреч в многосторонних форматах. Центральным событием визита станет его выступление с трибуны ООН, намеченное на 26 сентября.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о 15 полномасштабных встречах Лаврова на полях Генассамблеи ООН.

Глава российского внешнеполитического ведомства выступит с трибуны Генеральной Ассамблеи 26 сентября.