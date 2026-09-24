Каллас возмутилась приглашением Путина на саммит G20

Туск пообещал сурово наказать убившего священника украинца

Туск: Убивший священника украинец получит суровое наказание

Tекст: Тимур Шайдуллин

Туск пообещал суровое наказание для гражданина Украины, устроившего резню на территории монастыря, передает РИА «Новости». Нападение произошло в четверг в Ярославском аббатстве Подкарпатского воеводства.

«Убийца из Ярослава находится в руках польской полиции. Продолжаются следственные действия. Преступник – гражданин Украины. Он будет наказан с полной суровостью польского закона», – заявил глава правительства в социальных сетях.

Жертвами вооруженного ножом 31-летнего мужчины стали пять человек, среди которых трое священнослужителей. Один из пострадавших скончался в больнице, еще двое находятся в критическом состоянии. Злоумышленника задержали на месте преступления, правоохранители опрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства трагедии.

Напомним, за полгода число преступлений против самих граждан Украины в Польше выросло на треть.

Летом Дональд Туск призвал бороться с агрессией по отношению к иностранцам.