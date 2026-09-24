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    24 сентября 2026, 18:03 • Новости дня

    Лукашенко помиловал 15 осужденных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об освобождении 15 заключенных, большинство из которых отбывали наказание за преступления экстремистского характера.

    Глава белорусского государства принял решение помиловать группу заключенных, передает ТАСС. Информацию об этом распространил близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал «Пул первого».

    «Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осужденных, включая 13 человек, совершивших преступления экстремистской направленности», – отмечается в публикации.

    Уточняется, что большинство помилованных – это женщины, их десять человек. Все они предварительно подали ходатайства, полностью признали вину и раскаялись в содеянном. Также осужденные пообещали впредь вести правопослушный образ жизни.

    В июле текущего года президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 32 осужденных.

    В конце прошлого года глава государства подписал указ об освобождении 22 человек.

    В январе 2025 года белорусский лидер освободил от наказания еще 15 граждан.

    23 сентября 2026, 09:46 • Новости дня
    Главы МИД Польши и Белоруссии провели первую встречу за десять лет

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и глава МИД Белоруссии Максим Рыженков провели двусторонние переговоры на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Встреча руководителей дипломатических ведомств стала первой за последние десять лет. По словам польского министра, стороны обсудили ситуацию на границе двух государств и вопросы региональной безопасности, передает ТАСС.

    Сикорский отметил готовность Варшавы поддержать улучшение и разморозку двусторонних отношений, назвав состоявшийся диалог «подснежником, который может расцвести». Кроме того, дипломат анонсировал скорое открытие нового здания польского посольства в Минске.

    В пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства подтвердили факт переговоров. Там уточнили, что министры оценили текущее состояние отношений между странами и наметили пути их дальнейшего развития в интересах народов, а также обменялись мнениями о ситуации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала галоперидол сделавшему запасы на случай войны Сикорскому.

    Накануне сам министр рассказал о заготовленных рисе и варенье.

    В прошлом году глава польского ведомства попросил сограждан отказаться от поездок в Белоруссию.

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    22 сентября 2026, 20:08 • Новости дня
    Bloomberg: Литва может помешать сделке Трампа с Белоруссией по удобрениям

    Tекст: Денис Тельманов

    Решение Вильнюса сохранить запрет на перевозку калийных удобрений через территорию Евросоюза может осложнить планы президента США Дональда Трампа по закупкам у Минска, пишет Bloomberg.

    Литовские власти не намерены пересматривать действующие ограничения на транспортировку белорусского калия, передают «Вести». Как пишет Bloomberg, сохранение жесткой санкционной политики способно сорвать крупное соглашение между Вашингтоном и Минском.

    Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис отметил, что прибалтийская республика не видит поводов для смягчения позиции Евросоюза. «Мы рассматриваем это как вопрос двусторонних отношений, который нас напрямую не касается», – заявил глава ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США Дональд Трамп рассказал о проработке масштабного соглашения по приобретению калийных удобрений у Минска.

    Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил об отгрузке отечественной продукции в Соединенные Штаты.

    В конце прошлого года Литва отказалась пропускать белорусские удобрения через Клайпедский порт из-за сохранения санкций Евросоюза.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    23 сентября 2026, 17:02 • Новости дня
    В войсках ПВО и ВВС Белоруссии началась проверка боеготовности

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Белоруссии стартовала масштабная проверка боевой готовности подразделений Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны по поручению президента Александра Лукашенко, сообщил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович.

    «Продолжается проверка вооруженных сил, других структур военной организации государства. Недавно мы завершили проверку министерства внутренних дел», – отметил Вольфович, передает ТАСС.

    Госсекретарь напомнил, что на прошлой неделе внезапной проверке подвергся один из танковых батальонов механизированной бригады. По его словам, военнослужащие достойно справились с поставленными задачами, а подробные результаты будут представлены главе государства.

    Вольфович подчеркнул особую важность ВВС и войск ПВО, которые ежедневно несут боевое дежурство. Они обеспечивают охрану воздушного пространства не только Белоруссии, но и внешних границ Союзного государства, поэтому обязаны быть готовы к немедленным действиям по защите критически важных объектов.

    В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал масштабную проверку боевой готовности всех вооруженных сил республики.

    Весной глава государства поручил продолжить точечную отмобилизацию воинских частей для оценки их боеготовности.

    По итогам прошлых мероприятий госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович отметил высокий уровень подготовки военных к защите страны.

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    23 сентября 2026, 17:56 • Новости дня
    ЦБ начал обсуждать с Белоруссией обмен базами данных о кибермошенниках

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский Центробанк планирует организовать двусторонний обмен базами данных о кибермошенниках с финансовыми регуляторами Белоруссии и Казахстана, сообщил директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.

    Банк России рассматривает возможность двустороннего обмена информацией о кибермошенниках с регулирующими органами Белоруссии и Казахстана, передает РИА «Новости». «Мы активно ведем дискуссии с коллегами из Белоруссии и Казахстана», – заявил Уваров в ходе XXIII Международного банковского форума.

    По его словам, обсуждение передачи данных злоумышленников иностранным ведомствам в настоящее время активно продвигается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, клиенты российских банков вернули почти 650 млн похищенных мошенниками рублей.

    Ранее Центробанк зафиксировал рост использования злоумышленниками реквизитов иностранных граждан для вывода средств.

    Правительство России запустило специальный пилотный проект для обмена данными между ведомствами.

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    23 сентября 2026, 13:45 • Новости дня
    В Белоруссии открылся Союзный слет граждан старшего поколения

    Tекст: Вера Басилая

    В Витебске стартовал первый Союзный слет граждан старшего поколения, объединивший более тысячи участников из России и Беларуси для обмена опытом в сфере активного долголетия.

    Мероприятие, которое продлится до 25 сентября, организовано министерствами труда двух государств в рамках программ Союзного государства.

    Российскую делегацию возглавил министр труда Антон Котяков. В церемонии открытия также участвовала первый заместитель министра Ольга Баталина.

    «Одним из важнейших направлений сотрудничества наших стран является проведение согласованной социальной политики России и Беларуси. На Слете в Витебске главной темой станет создание условий для активной, здоровой, продолжительной жизни граждан старшего поколения, развитие здоровьесберегающих технологий, формирование медицинских и социальных аспектов долголетия. На это нацелены действующие в наших странах национальные стратегии», – заявила Ольга Баталина.

    Событие объединило более 1000 участников из девяти российских регионов и семи областей Беларуси. Программа открылась шествием команд. В рамках слета запланированы выставка социальных проектов, мастер-классы, спартакиада, экспертные сессии и совместное заседание коллегий профильных министерств.

    Ранее Министерство здравоохранения России добавило в номенклатуру должностей специальность врача по медицине здорового долголетия.

    Глава ведомства Михаил Мурашко назвал спорт и культуру важными факторами увеличения продолжительности жизни россиян.

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    23 сентября 2026, 11:45 • Новости дня
    Глава МИД Польши Сикорский допустил нормализацию отношений с Белоруссией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский провел переговоры со своим белорусским коллегой Максимом Рыженковым, допустив возможность улучшения двусторонних отношений.

    Встреча министров состоялась на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА «Новости».

    Это были первые переговоры руководителей внешнеполитических ведомств двух государств с 2010 года.

    «Это как подснежник, который может зацвести, если аура будет благоприятной», – заявил дипломат представителям прессы. Так он ответил на вопрос о возможных перспективах нормализации двусторонних контактов.

    Политик также отметил, что Варшава и Минск смогли урегулировать некоторые вопросы, ранее считавшиеся принципиальными для польской стороны. В последние годы отношения между государствами характеризовались постоянным ухудшением из-за миграционного кризиса на границе, проблем безопасности и санкционной политики Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года глава МИД Белоруссии Максим Рыженков спрогнозировал скорое восстановление взаимодействия с Польшей.

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    22 сентября 2026, 13:08 • Новости дня
    Белорусские войска отработали отражение атаки на границе с Украиной

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Белорусские подразделения территориальной обороны в Гомельской области пресекли условный прорыв границы, отработав тактику борьбы с дронами и эвакуацию раненых.

    Вооруженные силы Белоруссии провели масштабные маневры на подступах к Гомелю, передает БелТА.

    По легенде тренировки, рано утром вооруженный противник попытался прорвать государственную границу. В ответ силовики усилили контрольно-пропускные пункты и успешно уничтожили условных диверсантов.

    В маневрах также участвовали подразделения внутренних войск и инспекторы охраны природы. Они отработали оказание первой медицинской помощи и оперативную эвакуацию пострадавших на квадроциклах.

    «Мы вышли на этап совместных учений и мероприятий, на которых оттачиваем вопросы взаимодействия по основным показателям современных военных конфликтов», – заявил начальник Генштаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко. Он добавил, что войска учатся действовать в условиях сложной радиоэлектронной обстановки и атак беспилотников.

    Военачальник подчеркнул, что сценарий маневров учитывал актуальный опыт спецоперации на Украине. Белорусские военные активно использовали дроны, а также мотоциклы для разведки и перемещения штурмовых групп. Муравейко заверил, что жители приграничных районов готовы защищать свою землю.

    Весной президент Белоруссии Александр Лукашенко объявлял о точечной мобилизации воинских частей.

    Военный эксперт Юрий Кнутов предупреждал о подготовке Украиной провокаций на границе.

    Глава белорусского Генштаба Павел Муравейко называл слухи о нападении на соседние страны провокацией.

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    23 сентября 2026, 09:25 • Новости дня
    Россия и Белоруссия решили обсудить в ООН новую Евразийскую хартию

    МИД сообщил о встрече России и Белоруссии по Евразийской хартии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва и Минск созовут 25 сентября встречу в ООН по работе над Евразийской хартией многообразности и многополярности в XXI веке, заявил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.

    Россия и Белоруссия созовут 25 сентября встречу в ООН для работы над Евразийской хартией многообразности и многополярности в XXI веке, передает ТАСС.

    Мероприятие приурочено к Неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.

    «На 25 сентября мы и наши белорусские коллеги созываем встречу высокого уровня в целях реализации инициативы разработки Евразийской хартии многообразности и многополярности в XXI веке, что ознаменует собой официальный запуск работы над данным документом», – подчеркнул Логвинов.

    Российскую делегацию на Неделе высокого уровня в Нью-Йорке возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пять государств, включая Россию, приняли решение о начале совместных консультаций по созданию Евразийской хартии, строящейся по принципам многообразия и многополярности.

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    24 сентября 2026, 12:19 • Новости дня
    В Белоруссии опровергли фейк о предотвращении диверсии в России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сообщения о предотвращении белорусскими спецслужбами диверсии на стратегическом объекте в России оказались вбросом, распространенным через поддельный канал.

    Информация о пресечении белорусскими силовиками атаки на стратегический российский объект оказалась недостоверной, передает ТАСС со ссылкой на разоблачающий фейки канал «Народный антифейк».

    В ложном сообщении утверждалось, что координация группы велась с территории Украины, а Белоруссия рассматривалась как транзитный маршрут для переброски оборудования и беспилотников.

    «Сообщение про «разоблаченную ДРГ» не соответствует действительности и является фейком. Вброс сделали глубокой ночью, чтобы максимально затруднить журналистам проверку информации. И некоторые медиа клюнули на эту наживку», – подчеркнули авторы канала.

    Ранее сообщалось, что КГБ Белоруссии совместно с российскими спецслужбами якобы предотвратили диверсию на российской территории, которую координировали с Украины.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о попытках Киева втянуть Белоруссию в вооруженный конфликт.

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    24 сентября 2026, 14:01 • Новости дня
    В Белоруссии обвинили спецслужбы Польши в создании фейковой страницы КГБ

    News.by раскрыл связь польских спецслужб с поддельным телеграм-каналом КГБ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Журналисты белорусского портала news.by, который входит в состав Белтелерадиокомпании, пришли к выводу, что поддельную страницу Комитета государственной безопасности (КГБ) республики «создали под крышей спецслужб Польши».

    Журналисты белорусского портала news.by пришли к выводу, что поддельную страницу Комитета государственной безопасности республики создали при поддержке польских спецслужб, передает ТАСС.

    В четверг телеграм-канал «Народный антифейк» опроверг информацию из фейкового канала КГБ о предотвращении диверсии на российском объекте.

    «На вброс купились полсотни российских Telegram-каналов и неизвестно сколько других медиа. Среди них – и мониторинговые каналы, и официальные государственные ресурсы с высоким уровнем доверия», – сообщили авторы расследования. Они отметили, что на эту сеть ссылаются экстремистские ресурсы, базирующиеся в Польше.

    Кроме того, журналисты предположили участие в создании канала спецслужб ряда стран Балтии. У настоящего КГБ Белоруссии существует только один официальный телеграм-канал, где публикуются списки лиц, причастных к терроризму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, белорусский канал «Народный антифейк» опроверг сообщения о предотвращении атаки на стратегический российский объект.

    Ложные данные содержали сведения об использовании республики в качестве транзитного пункта для беспилотников.

    В позапрошлом году представители ведомства заявляли о подготовке террористических ячеек на польской территории при поддержке местного спецназа.

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    24 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    Москва и Минск оценили угрозы безопасности для Союзного государства

    Замглавы МИД России и Белоруссии обсудили безопасность Союзного государства

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместители министра иностранных дел России и Белоруссии Александр Грушко и Игорь Секрета провели консультации по вопросам ядерной и биологической защиты Союзного государства.

    Заместители министров иностранных дел России и Белоруссии Александр Грушко и Игорь Секрета провели переговоры в Москве, обсудив вопросы защиты Союзного государства. Переговоры прошли в рамках Договора о гарантиях безопасности, сообщает МИД.

    «Стороны провели всесторонний обзор ситуации в области безопасности Союзного государства, актуальных и прогнозируемых угроз, а также принимаемых совместных мер по их купированию в рамках реализации положений Договора и Концепции безопасности Союзного государства с акцентом на вопросы ядерной и биологической безопасности», – отметили в российском ведомстве.

    Участники уделили особое внимание политике НАТО и ЕС, а также координации в борьбе с терроризмом, организованной преступностью и нелегальной миграцией. Кроме того, дипломаты обсудили противодействие незаконным экономическим и финансовым ограничениям.

    В министерстве подчеркнули, что подходы России и Белоруссии к обеспечению надежной безопасности полностью совпадают. Следующие переговоры спецпредставителей намечены на первую половину 2027 года в Минске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент России Владимир Путин назначил Александра Грушко спецпредставителем по Договору о гарантиях безопасности с Белоруссией.

    Позже глава государства заявил о продолжении совместных усилий для защиты Союзного государства. В конце лета российский МИД предупредил о совместном реагировании на агрессивные действия западных стран против Минска.

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    24 сентября 2026, 07:52 • Новости дня
    Глава МИД Белоруссии уличил Запад в политизации «зеленой повестки»

    Глава МИД Белоруссии Рыженков осудил западные манипуляции «зеленой повесткой»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в ООН обратил внимание на манипуляции Запада «зеленой повесткой» и призвал отказаться от политизации природоохранной тематики, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

    Дипломат поднял проблему изменения климата во время совещания высокого уровня в Нью-Йорке, передает РИА «Новости». «Глава белорусского МИД обратил внимание на манипуляции Запада „зеленой повесткой“, призвал отказаться от двойных стандартов и политизации природоохранной тематики, а также выступил за совместную работу по преодолению климатического кризиса», – заявили в пресс-службе ведомства.

    Политик подчеркнул, что односторонние принудительные меры серьезно ограничивают доступ государств к возобновляемым источникам энергии. Кроме того, закрытие воздушного пространства России и Белоруссии вынуждает авиакомпании удлинять маршруты, что ведет к многократному росту углеродного следа.

    Представитель Минска также рассказал о достижениях республики в сфере сокращения вредных выбросов. В качестве успешного примера перехода к экологичной энергетике он привел работу Белорусской атомной электростанции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о навязывании Западом идей климатического колониализма. Глава белорусского дипломатического ведомства Максим Рыженков указал на попытки западных стран ослабить Россию чужими руками. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил европейских политиков о серьезных последствиях втягивания Минска в противостояние.

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    24 сентября 2026, 08:12 • Новости дня
    Минск и Мальдивы договорились о взаимной отмене виз

    Белоруссия и Мальдивы подписали соглашение о взаимной отмене визового режима

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков и глава МИД Мальдивской Республики Ирутишам Адам подписали соглашение о взаимной отмене виз.

    Документ был подписан на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Стороны также подтвердили заинтересованность в расширении сотрудничества в сфере туризма, передает ТАСС.

    В ходе встречи дипломаты выразили готовность развивать договорно-правовую базу, в том числе в области воздушного сообщения. Среди перспективных направлений взаимодействия отмечены образование, подготовка медицинских кадров и поставки белорусского продовольствия.

    Кроме того, достигнута договоренность об активизации сотрудничества двух стран в международных организациях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Белоруссия ввела электронные визы для граждан Индии.

    Зимой США не выдали визы делегации Белоруссии на заседание «Совета мира».

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    24 сентября 2026, 07:26 • Новости дня
    Лукашенко назвал историческим строительство первой атомной станции в Белоруссии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал возведение атомной электростанции в республике историческим шагом, который значительно укрепил государственный суверенитет страны.

    Решение о возведении атомной электростанции на территории Белоруссии стало историческим шагом, укрепившим суверенитет страны, передает ТАСС. Президент республики направил поздравление работникам и ветеранам министерства энергетики по случаю 25-летия ведомства.

    За прошедшую четверть века белорусская энергетика претерпела кардинальные изменения. Были обновлены генерирующие мощности и сетевая инфраструктура, активно развиваются газовая и топливная отрасли. «Историческим решением стало строительство Белорусской атомной электростанции, что способствовало укреплению суверенитета государства», – подчеркнул Александр Лукашенко.

    Первая атомная станция республики, БелАЭС, построена в районе Островца Гродненской области по российскому проекту «АЭС-2006». Генеральным подрядчиком выступила компания «Атомстройэкспорт», входящая в госкорпорацию «Росатом». Первый энергоблок был включен в сеть осенью 2020 года и введен в промышленную эксплуатацию летом 2021 года. Второй блок начал работу в мае 2023 года и перешел в промышленную эксплуатацию в ноябре того же года. Ранее министр энергетики Денис Мороз отмечал, что обсуждается возможность запуска третьего энергоблока в 2035–2038 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома Алексей Лихачев анонсировал скорое достижение договоренностей по строительству третьего энергоблока БелАЭС. В начале текущего года Минэнерго Белоруссии приступило к подготовке соответствующего рамочного соглашения с российской госкорпорацией. Прошлой осенью белорусский лидер поблагодарил руководство России за помощь в создании атомной инфраструктуры.

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    24 сентября 2026, 21:35 • Новости дня
    Польский дрон-разведчик пролетел вдоль границы с Белоруссией

    Польский дрон-разведчик Safran S-15 Patroller пролетел у границы Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Разведывательный беспилотник Safran S-15 Patroller Польши совершил полет в непосредственной близости от границы с Белоруссией, долетев до погранперехода «Бобровники».

    Польский разведывательный дрон Safran S-15 Patroller был запущен недалеко от Варшавы, после чего направился к границе с Белоруссией. Аппарат продолжил полет на север, огибая границу в непосредственной близости от белорусской территории, передает РИА «Новости».

    Беспилотник пролетел до польского погранперехода «Бобровники», где траектория его движения стала хаотичной. После этого дрон развернулся и полетел в обратном направлении. Время вылета, предполагаемое время посадки и цели нахождения аппарата неизвестны.

    Safran Patroller S-15 – тактический беспилотник средней дальности, созданный французской компанией Safran для разведки, наблюдения и целеуказания. Дрон способен находиться в воздухе более 20 часов, выполнять полеты на высоте до шести-семи километров и передавать данные в реальном времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях самолет-разведчик НАТО совершил многочасовой полет вдоль северо-западных рубежей Белоруссии.

    Месяцем ранее власти Польши заявили о готовности заблокировать все пограничные переходы на восточной границе.

    До этого в небе над Польшей в районе белорусской границы появлялся американский стратегический разведывательный беспилотник Global Hawk.

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