Лукашенко помиловал 15 осужденных

Глава белорусского государства принял решение помиловать группу заключенных, передает ТАСС. Информацию об этом распространил близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал «Пул первого».
«Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осужденных, включая 13 человек, совершивших преступления экстремистской направленности», – отмечается в публикации.
Уточняется, что большинство помилованных – это женщины, их десять человек. Все они предварительно подали ходатайства, полностью признали вину и раскаялись в содеянном. Также осужденные пообещали впредь вести правопослушный образ жизни.
В июле текущего года президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 32 осужденных.
В конце прошлого года глава государства подписал указ об освобождении 22 человек.
В январе 2025 года белорусский лидер освободил от наказания еще 15 граждан.