Лукашенко помиловал 15 осужденных

Tекст: Валерия Городецкая

Глава белорусского государства принял решение помиловать группу заключенных, передает ТАСС. Информацию об этом распространил близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал «Пул первого».

«Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осужденных, включая 13 человек, совершивших преступления экстремистской направленности», – отмечается в публикации.

Уточняется, что большинство помилованных – это женщины, их десять человек. Все они предварительно подали ходатайства, полностью признали вину и раскаялись в содеянном. Также осужденные пообещали впредь вести правопослушный образ жизни.

В июле текущего года президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 32 осужденных.

В конце прошлого года глава государства подписал указ об освобождении 22 человек.

В январе 2025 года белорусский лидер освободил от наказания еще 15 граждан.