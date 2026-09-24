Звезда «Бумера» Коновалов получил штраф за драку в фитнес-клубе

Tекст: Валерия Городецкая

Мировой судья в Москве оштрафовал на 10 тыс. рублей актера Максима Коновалова за драку в фитнес-клубе, передает ТАСС. Аналогичное наказание получил второй участник инцидента – 70-летний профессор-культуролог Чеслав Далецкий.

«Мировой судья района Бибирево города Москвы 23 сентября 2026 года признал виновными в совершении административного правонарушения по ст. 6.1.1 КоАП РФ Далецкого Ч. Б. и Коновалова М. В. Суд назначил каждому штраф по 10 тыс. рублей», – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Суд установил, что вечером между мужчинами произошел словесный конфликт, переросший в потасовку. Один из участников толкнул другого в грудь, а тот в ответ ударил оппонента по голове. В результате мужчина упал и повредил колено. В пресс-службе добавили, что оба фигуранта дела отрицали факт нанесения ударов.

Максим Коновалов известен ролями в театре и кино. Широкую популярность ему принес образ Лехи (Киллы) в криминальной драме «Бумер» 2003 года. Позднее он вернулся к этой роли в продолжении фильма, а также снимался в сериалах «Солдаты», «Штрафбат» и «Глухарь».

В июле суд анонсировал штраф для актера Николая Фоменко за уклонение от административного наказания.

Весной футболист Федор Смолов принес извинения в московском суде за драку в кафе.

В прошлом году мировой судья оштрафовал актера Дмитрия Дюжева на 10 тыс. рублей.