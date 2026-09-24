Минздрав сообщил о выделении более 12 млрд рублей на родовые сертификаты

Tекст: Елизавета Шишкова

Ежегодно на реализацию программы родовых сертификатов в России планируется выделять более 12 млрд рублей в течение трех лет, передает РИА «Новости». Средства заложены в бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

«Особое внимание в бюджете уделено поддержке материнства – на реализацию программы родовых сертификатов на протяжении трех лет ежегодно будет направляться свыше 12 млрд рублей», – сообщили в пресс-службе Минздрава.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов заложило в бюджет на ближайшие три года 10 трлн рублей на повышение рождаемости.

Власти предусмотрели свыше 94 млрд рублей на развитие инфраструктуры детских больниц и перинатальных центров.

Президент России Владимир Путин продлил программу материнского капитала до конца 2030 года.