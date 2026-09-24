Скворцова сообщила об установке 18 очувствленных протезов рук пациентам в России

Скворцова: Очувствленные протезы рук получили 18 пациентов в России

Tекст: Валерия Городецкая

ФМБА России провело 18 операций по вживлению электродов в периферические нервы пациентов с ампутированными конечностями, передает ТАСС. Эта процедура позволяет людям чувствовать протез как собственную руку.

Скворцова отметила, что в Федеральном центре мозга и нейротехнологий создали специальные стимуляторы. «Это значительно повышает качество жизни, позволяет, скажем, не сломать мягкий стаканчик и вообще чувствовать свою фантомную руку, протез, как часть своего тела», – рассказала она на форуме «Надежда на технологии – 2026».

Скворцова также добавила, что специалисты провели 23 операции для терапии синдрома фантомной боли. Благодаря новым разработкам математические алгоритмы переводят импульсы в электрические сигналы, которые поступают в головной мозг для распознавания.

В феврале глава ФМБА Вероника Скворцова представила президенту первый бионический протез руки с датчиками давления.

Летом специалисты Сеченовского университета разработали первый отечественный ортез-тренажер для восстановления функций кисти.

В июне столичные врачи успешно провели первые в стране операции по пересадке рук.