В МИД допустили встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае

Замглавы МИД Руденко допустил встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае

Tекст: Елизавета Шишкова

Руденко позитивно оценил перспективу диалога, передает ТАСС. «Что касается возможности проведения трехстороннего контакта России, США и Китая на площадке саммита АТЭС в Шэньчжэне, то ничего исключать нельзя», – заявил дипломат.

По его словам, Москва будет приветствовать подобную инициативу, если Пекин возьмет на себя организацию переговоров. Руденко добавил, что реализация этой идеи потребует серьезных дипломатических усилий и тщательной подготовки.

Замглавы министерства также подчеркнул, что право организации встречи принадлежит принимающей стороне саммита. При этом для успешного проведения контактов на высшем уровне необходимо обоюдное согласие всех участников процесса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник российского лидера Юрий Ушаков допустил вероятность проведения трехсторонних переговоров на полях предстоящего форума.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил возможность организации такого саммита в Шэньчжэне.

Глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности Владимира Путина к беседе с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.