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    24 сентября 2026, 16:57 • Новости дня

    В МИД допустили встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае

    Замглавы МИД Руденко допустил встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона поддержит проведение совместных переговоров президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина на полях ноябрьского саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.

    Руденко позитивно оценил перспективу диалога, передает ТАСС. «Что касается возможности проведения трехстороннего контакта России, США и Китая на площадке саммита АТЭС в Шэньчжэне, то ничего исключать нельзя», – заявил дипломат.

    По его словам, Москва будет приветствовать подобную инициативу, если Пекин возьмет на себя организацию переговоров. Руденко добавил, что реализация этой идеи потребует серьезных дипломатических усилий и тщательной подготовки.

    Замглавы министерства также подчеркнул, что право организации встречи принадлежит принимающей стороне саммита. При этом для успешного проведения контактов на высшем уровне необходимо обоюдное согласие всех участников процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник российского лидера Юрий Ушаков допустил вероятность проведения трехсторонних переговоров на полях предстоящего форума.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил возможность организации такого саммита в Шэньчжэне.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности Владимира Путина к беседе с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

    24 сентября 2026, 09:20 • Новости дня
    Лавров и Рубио обсудили «террористический поход Киева против мировой энергетики»
    Лавров и Рубио обсудили «террористический поход Киева против мировой энергетики»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о предметном разговоре главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, в ходе которого обсуждалась дестабилизация энергетических рынков.

    Захарова заявила, что стороны предметно обсудили широкую международную и двустороннюю повестку, включая минимизацию ущерба отношениям двух стран, передает РИА «Новости».

    «Но я бы обратила внимание на ту часть переговоров, в рамках которых обсуждался очень интересный аспект, который увязывает ситуацию вокруг Украины, украинского урегулирования и не только тесную координацию киевского режима с западноевропейскими партнерами, но и то, что деструктивные действия киевского режима, то есть по сути теракты и экстремистская деятельность, связанная с целенаправленным ударам по мирному населению и трансграничным инфраструктурным объектам, ведет к дестабилизации мировых энергетических рынков», – заявила Мария Захарова в эфире «Соловьев Life».

    Дипломат подчеркнула, что Вашингтон осознал прямую связь между ударами по инфраструктуре и колебанием цен на энергоресурсы. Москва неоднократно указывала на маниакальное стремление украинских властей атаковать трансграничные проекты, затрагивающие Россию, Казахстан и Турцию. По ее словам, террористический поход Киева против мировой энергетики угрожает не только российским объектам.

    Напомним, Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

    Рубио до встречи с Лавровым заявил о планах Трампа обсудить с Зеленским «энергетическое перемирие».

    Беседа Лаврова и Рубио продлилась примерно один час.

    Позже министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, исключил возможность приостановки специальной военной операции на время мирных переговоров по Украине.

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    24 сентября 2026, 18:24 • Новости дня
    Каллас возмутилась приглашением Путина на саммит G20

    Каллас возмутило приглашение Путина на саммит G20

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас выразила недовольство в связи с возможным участием президента России Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» (G20).

    Приглашение Путина на предстоящий саммит G20 вызвало резкую реакцию у Каллас, передает РИА «Новости». Главный аналитик по вопросам национальной безопасности CNN Джим Шутто опубликовал в соцсетях высказывание дипломата, которое прозвучало в эфире американского телеканала.

    «Это было очень неприятно услышать», – процитировал журналист слова Каллас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил проработку приглашения Владимира Путина на саммит G20 по дипломатическим каналам.

    Ранее американская сторона назвала полезным присутствие российского лидера на декабрьской встрече в Майами. Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру также поддержал идею участия президента России в грядущем мероприятии.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    24 сентября 2026, 10:02 • Новости дня
    Трамп лично встретил Си Цзиньпина на военной базе Эндрюс

    Трамп встретил Си Цзиньпина у трапа самолета на базе Эндрюс

    Трамп лично встретил Си Цзиньпина на военной базе Эндрюс
    @ Jonathan Ernst/REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп нарушил дипломатическую традицию и лично поприветствовал председателя КНР Си Цзиньпина у трапа самолета по прибытии китайского лидера на авиабазу Эндрюс.

    Американские президенты обычно принимают иностранных лидеров в Белом доме, поэтому встреча в аэропорту стала необычным жестом, пишет Axios. Глава американского государства встретил гостя у подножия лестницы самолета на территории военной базы в штате Мэриленд.

    В последние десятилетия президенты США приезжали в аэропорты округа Колумбия только для встречи римских пап. В частности, Джордж Буш встретил Бенедикта XVI на базе Эндрюс в 2008 году, а Барак Обама там же приветствовал папу Франциска в 2015 году. Остальных лидеров традиционно принимают в Вашингтоне.

    Представитель Белого дома Анна Келли пояснила, что летом председатель КНР принимал американского лидера в Китае во время исторического саммита. По ее словам, теперь Дональд Трамп отвечает взаимностью на гостеприимство, так как готов выстраивать отношения с кем угодно ради продвижения национальных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Дональд Трамп рассказал о гостях на приеме в честь Си Цзиньпина. В четверг председатель КНР призвал Соединенные Штаты к партнерству. В четверг Си Цзиньпин прибыл в США с государственным визитом.

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    24 сентября 2026, 05:25 • Новости дня
    США не поддержали антироссийское заявление Украины в ООН

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон отказался поддержать антироссийскую декларацию Киева перед началом профильного заседания Совета Безопасности ООН.

    Соединенные Штаты отказались присоединиться к антироссийскому заявлению Украины перед заседанием Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

    Документ был представлен перед началом обсуждения украинской тематики.

    Текст заявления совместно зачитали глава европейской дипломатии Кая Каллас и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Инициативу Киева поддержали несколько западных стран.

    Среди государств, одобривших документ, оказались Австрия, Канада, Эстония, Франция, Словакия, Швейцария, Италия и Британия.

    Антироссийский документ по Украине поддержало только 51 государство из 193 членов ООН.

    Месяцем ранее Вашингтон проигнорировал аналогичную совместную декларацию с осуждением действий Москвы.

    В мае американская администрация отказалась одобрять зачитанное украинским постпредом обращение.

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    24 сентября 2026, 16:06 • Новости дня
    В РФПИ опровергли слухи о трехсторонних переговорах с Украиной в Нью-Йорке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представитель руководителя РФПИ Кирилла Дмитриева категорически опроверг распространяемую украинскими изданиями информацию о подготовке трехсторонних встреч на территории США.

    Представитель спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева опроверг слухи СМИ Украины о якобы готовящихся контактах сторон в Нью-Йорке. Все эти данные были недостоверными, передает ТАСС.

    «Никакие трехсторонние встречи в Нью-Йорке не запланированы и проводиться не будут», – подчеркнул представитель Дмитриева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о паузе в трехсторонних переговорах по Украине.

    До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил наличие прогресса в процессе мирного урегулирования.

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    24 сентября 2026, 09:52 • Новости дня
    Захарова объяснила расхождения в заявлениях Лаврова и Рубио

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила, почему заявления главы российского МИД Сергея Лаврова и главы американской дипломатии Марко Рубио отличаются по содержанию.

    По словам Захаровой, разница в заявлениях российского МИД и госсекретаря США Марко Рубио по итогам встречи с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым объясняется американской манерой подачи информации, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, что это просто стилистика американцев – высвечивать только то, что им сейчас конкретно нужно. Наш комментарий представляет действительно основные вехи состоявшегося разговора», – пояснила представитель министерства иностранных дел.

    По ее словам, Вашингтон озвучивает лишь те детали бесед, которые считает выгодными для себя, умалчивая о неудобных моментах. При этом дипломат допустила, что американская сторона может выпустить дополнительные разъяснения по поводу состоявшихся переговоров. Сессия Генассамблеи ООН стартовала 8 сентября, а общие прения проходят с 22 по 28 сентября.

    Напомним, Сергей Лавров и Марко Рубио провели двусторонние переговоры на полях Генеральной ассамблеи ООН.

    Главы дипломатических ведомств двух стран общались в Нью-Йорке примерно час.

    Российское министерство сообщило об обсуждении украинского урегулирования. Американский Госдепартамент выпустил собственное официальное коммюнике по итогам переговоров.

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    24 сентября 2026, 19:36 • Новости дня
    Трамп скривил лицо в ходе встречи с Си Цзиньпином

    Трамп скривился во время встречи с Си Цзиньпином из-за бомбардировщика

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп скривился от неожиданности из-за пролетевшего над ним и председателем КНР Си Цзиньпином американского стратегического бомбардировщика B-1.

    Трамп встретил Си Цзиньпина на базе Эндрюс в штате Мэриленд. Во время исполнения американского гимна над лидерами двух стран пролетели стратегические бомбардировщики B-1. На опубликованных кадрах видно, как глава Белого дома на секунду слегка пригнулся, стиснул зубы и повернул голову вслед самолетам, передает РИА «Новости».

    Китайский лидер также проследил за бомбардировщиками взглядом, однако почти никак не отреагировал на громкий звук. После этого Трамп повернулся к Си Цзиньпину и что-то ему сказал.

    Напомним, в четверг президент США Дональд Трамп лично поприветствовал китайского лидера у трапа самолета на авиабазе Эндрюс.

    Глава протокола американской администрации Моника Кроули заранее допускала пролет военных самолетов над главами государств во время церемонии.

    На предстоящих переговорах американский лидер намеревался обсудить регулирование искусственного интеллекта.

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    24 сентября 2026, 21:52 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с трагедией на Каспии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с трагическим происшествием на учениях Военно-морских сил на Каспии.

    «Примите глубокие соболезнования по случаю трагического происшествия в ходе учений Военно-морских сил Казахстана на Каспии», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Российский лидер попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным погибших военнослужащих. Он подчеркнул, что в России разделяют их боль и скорбь.

    Ранее из-за резкого ухудшения погоды на учениях в Каспийском море погибли 12 казахстанских военных.

    Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту трагического инцидента.

    Президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура.

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    24 сентября 2026, 17:06 • Новости дня
    Медведев: Путин поддержал кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин согласился сохранить за Вячеславом Володиным кресло руководителя нижней палаты российского парламента, сообщил зампредседателя Совбеза, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

    Соответствующее заявление прозвучало в четверг во время совместного заседания руководящих органов партии «Единая Россия», передает РИА «Новости». «Я обсуждал этот вопрос с главой нашего государства, с Владимиром Владимировичем Путиным. Владимир Владимирович полагает, что Вячеслав Викторович Володин может с успехом продолжить эту должность», – сообщил Медведев.

    Политик добавил, что лично поддерживает данное предложение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать шансы Вячеслава Володина остаться на посту спикера.

    В июле Владимир Путин вручил председателю нижней палаты парламента орден «За доблестный труд».

    Перед этим Володин подвел итоги работы депутатов восьмого созыва.

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    24 сентября 2026, 13:57 • Новости дня
    Костин сообщил о серьезном приросте китайских инвестиций в Россию

    Глава ВТБ Костин отметил серьезный прирост китайских инвестиций в Россию

    Tекст: Мария Иванова

    Глава ВТБ Андрей Костин констатировал значительное увеличение инвестиций в российскую экономику со стороны китайских партнеров.

    «Сейчас, по моим данным, у нас наметился серьезный прирост инвестиций со стороны китайских инвесторов», – сказал Костин, выступая на пленарной сессии XXIII Международного банковского форума, передает РИА «Новости».

    При этом глава финансовой организации добавил, что арабские инвесторы пока только присматриваются к российскому рынку. Костин также подчеркнул, что российской экономике в настоящее время не хватает иностранных инвестиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Москве стартовал масштабный деловой съезд предпринимателей России и Китая для обсуждения инвестиций.

    Председатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов назвал столичный регион и Дальний Восток лидерами по присутствию китайского бизнеса.

    Глава Татарстана Рустам Минниханов ранее объявил КНР главным инвестором республики.

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    24 сентября 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин освободил Алексея Мешкова от должности посла во Франции

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Алексея Мешкова от должности чрезвычайного и полномочного посла во Франции и Монако.

    Сооветствующий документ уже размещен на портале официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». «Освободить Мешкова Алексея Юрьевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации во Французской Республике и по совместительству в Княжестве Монако», – говорится в тексте указа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Мешков сообщил о фактическом отсутствии полноценных отношений между Россией и Францией на протяжении четырех лет.

    В мае дипломат продемонстрировал французскому внешнеполитическому ведомству доказательства атак ВСУ на мирные объекты Донбасса.

    До этого глава российской дипмиссии назвал Париж одной из главных помех для достижения долгосрочного мира с Украиной.

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    24 сентября 2026, 19:42 • Новости дня
    Правительство внесло в Госдуму соглашение о железной дороге в Китай

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Правительство направило в нижнюю палату парламента документ о совместном с Китаем строительстве дополнительного железнодорожного пути на участке Забайкальск – Маньчжурия.

    Кабмин направил в Государственную думу законопроект о ратификации соглашения с Китаем по строительству второго главного железнодорожного пути на приграничном участке, передает РИА «Новости». Документ, касающийся линии Забайкальск – Маньчжурия с колеей 1435 миллиметров, уже доступен в электронной базе парламента.

    «Проектом федерального закона предлагается ратифицировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о совместном строительстве второго главного пути колеи 1435 миллиметров на трансграничном участке железной дороги Забайкальск – Маньчжурия, подписанное 20 мая 2026 года в городе Пекине», – подчеркивается в пояснительной записке.

    Реализация этой инициативы призвана существенно расширить пропускную способность транспортной артерии. В материалах к законопроекту уточняется, что новые инфраструктурные возможности позволят нарастить объемы передачи грузов между пограничными станциями двух государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Москва и Пекин заключили договор о совместном возведении железнодорожных путей.

    Летом глава РЖД Олег Белозеров анонсировал обновление рекорда грузоперевозок на китайском направлении.

    Весной между Забайкальском и Маньчжурией возобновилось движение пассажирских поездов.

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    24 сентября 2026, 12:51 • Новости дня
    Песков: Россия проработает приглашение США Путину на саммит G20

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона высоко оценила приглашение президенту Владимиру Путину принять участие в предстоящем американском саммите G20 и планирует тщательно проработать этот вопрос, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Россия с признательностью восприняла предложение Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «Мы действительно с признательностью воспринимаем это любезное приглашение. Мы ценим это приглашение. И оно будет проработано и затем согласовано уже, и будет принято соответствующее решение», – заявил Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля также подчеркнул, что Москва намерена максимально эффективно продолжать участие в работе «Большой двадцатки» и всех проходящих в ее рамках форумах. Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил о направлении приглашения российскому лидеру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио пригласил Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами.

    Российская сторона весной получила официальное приглашение на это мероприятие.

    Окончательное решение о поездке президента России пока не принято.

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    24 сентября 2026, 08:13 • Новости дня
    Трамп рассказал о гостях на приеме в честь Си Цзиньпина

    Трамп сообщил о приглашении технологической элиты на прием для Си Цзиньпина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп анонсировал присутствие руководителей ведущих технологических компаний и банков на приеме в честь визита председателя КНР Си Цзиньпина.

    Многие представители крупных технологических корпораций и банковских структур приглашены на торжественное мероприятие в Белый дом, передает ТАСС.

    «Я бы сказал, что там будет весь технологический мир, весь банковский мир. И многие другие», – отметил глава государства в общении с пресс-пулом.

    По словам президента, ожидается полный зал гостей. Он также упомянул, что строительство нового банкетного зала на территории резиденции еще продолжается, однако работы идут с опережением графика.

    Китайский лидер прибыл в Соединенные Штаты накануне, где американский президент лично встретил его у трапа самолета на военной базе Эндрюс под Вашингтоном. Государственный визит продлится до 25 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин вылетел в США с первым за 11 лет государственным визитом.

    Американская администрация после долгих споров согласилась наделить эту поездку высшим дипломатическим статусом.

    Президент США запланировал лично встретить китайского лидера у трапа самолета.

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    24 сентября 2026, 09:55 • Новости дня
    Трамп на встрече с Родригес указал на значимость проведения выборов в Венесуэле

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп во время короткой встречи с уполномоченным президентом Венесуэлы Дельси Родригес отметил необходимость проведения прозрачного голосования для демократического развития страны.

    По данным портала Axios, беседа политиков состоялась на полях Генассамблеи ООН и продлилась около 15 минут. Сама Дельси Родригес назвала прошедшие переговоры историческими, передает РИА «Новости».

    В публикации издания отмечается, что политик обозначил значимость избирательного процесса. «На встрече с Родригес Трамп не стал настаивать на конкретной дате выборов, однако подчеркнул их значимость как ключевого этапа на пути Венесуэлы к полноценной демократии», – пишут авторы материала.

    Один из собеседников портала добавил, что глава государства заявил о необходимости в конечном счете провести голосование.

    Кроме того, стороны затронули тему стабильных поставок нефти и сохранения теплых отношений между двумя государствами.

    Дональд Трамп выразил благодарность за конструктивное сотрудничество.

    Ранее представитель Венесуэлы во время выступления на Генассамблее ООН сообщила о подготовке к прозрачным выборам. Она уточнила, что власти уже ведут соответствующий диалог с оппозицией. По ее словам, государственные институты готовы гарантировать инклюзивность процесса, а подходящий момент определит сам народ.

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