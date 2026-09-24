Press LV: Концерт Лаймы Вайкуле в Таллине отменили из-за низких продаж билетов

Tекст: Валерия Городецкая

Выступление латвийской исполнительницы должно было состояться в эстонской столице 31 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press LV. Однако мероприятие сорвалось из-за отсутствия зрительского интереса.

«За два месяца до концерта было продано лишь около 12% мест в зале. При таких продажах проведение концерта подобного масштаба экономически невозможно, мы рассчитывали, что интерес публики будет значительно выше», – пояснил организатор мероприятия Максим Милованов.

В апреле текущего года организаторы отменили концерт Лаймы Вайкуле в Кишиневе по техническим причинам.

Ранее Эдгард Запашный предложил лишить певицу государственных наград за оскорбления россиян.

Власти Эстонии до этого запретили выступление российской исполнительницы Клавы Коки в Таллине.