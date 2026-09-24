Блогер Самойлова потребовала через суд ограничить Джигана в родительских правах

Tекст: Валерия Городецкая

Самойлова обратилась в Савеловский районный суд Москвы с исковым заявлением об ограничении родительских прав рэпера Джигана, передает РИА «Новости». Настоящее имя музыканта – Денис Устименко.

«Сегодня нами был подан иск об ограничении Джигана в родительских правах в отношении всех несовершеннолетних детей», – заявила Дубровская.

Защитница также добавила, что в исковых требованиях указана просьба определить место жительства детей с матерью. От предоставления дополнительных комментариев сторона Самойловой отказалась.

Накануне адвокат рэпера опроверг слухи об угрозах артиста своим детям.

Подмосковная полиция начала проверку после инцидента со стрельбой в коттедже музыканта.

Савеловский районный суд Москвы расторг брак супругов в апреле текущего года.