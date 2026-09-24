Адвокат Аграновский предложил вернуть в суды институт народных заседателей

Tекст: Татьяна Косолапова

Верховный суд России подготовил концепцию реформы суда присяжных, которая должна повысить мотивацию граждан к участию в процессах. Документ предполагает создание общей коллегии, объединяющей представителей общества и профессиональных судей. Число присяжных предлагается сократить до четырех человек и включить в коллегию одного судью, который сможет давать разъяснения в совещательной комнате. Кроме того, к участию в судах присяжных допустят желающих граждан старше 65 лет, а стадию отбора заседателей упростят. Также концепция предусматривает усиление ответственности за вмешательство в деятельность присяжных и сокращение оснований для отмены оправдательных вердиктов.



«То, что сейчас предлагается, для меня выглядит очень знакомым. За 30 лет работы я еще застал систему народных заседателей, когда рядом с профессиональным судьей сидели двое народных заседателей. Вопреки распространенному мнению, они совсем не были «кивалами», наоборот, активно участвовали в процессе и задавали вопросы. Часто, в том числе в моей практике и тем более в практике моего отца, они писали особое мнение. Это было то самое социальное партнерство, о котором говорит Верховный суд, мне очень понравился этот термин», – говорит Аграновский.

По его словам, инициатива Верховного суда в целом прогрессивна, особенно если применять ее по большому количеству дел. Собрать коллегию из четырех присяжных, безусловно, проще, чем из восьми. Однако, как считает эксперт, можно сделать еще один шаг и вернуться к тому, что уже было. По его мнению, в свое время профессиональный судья и два народных заседателя рассматривали абсолютно все дела, и система работала нормально.

«При этом я бы не стал отказываться от классического суда присяжных, а разграничил бы дела. Часть из них пусть рассматривают суды с участием народных заседателей, а часть остается за классическими присяжными, потому что этот институт наработан и нынешней российской практикой, и дореволюционной, и мировой. Кстати, в термине «народный заседатель» я не вижу ничего плохого, он действительно народный и сразу показывает свою сущность. Народные заседатели ведут свою родословную от присяжных, и советская власть этого не скрывала. К слову, раньше они назывались присяжные заседатели, а в Советском Союзе их переименовали в народных, демонстрируя тем самым преемственность», – подчеркивает собеседник.

Юрист признается, что не вполне понимает, с чем связано стремление сократить число присяжных. Вероятно, считается, что собрать коллегию достаточно сложно, особенно если расширить круг дел, которые рассматривают присяжные. На практике на каждый процесс вызывали по 200 или 300 человек, а являлись из них 30 или 40, и уже среди них проводился отбор. Многие люди просто выбрасывают приглашения, как будто ничего и не приходило, отметил Аграновский. При этом он ни разу не сталкивался с тем, чтобы граждан привлекали к ответственности за неявку, поскольку сложно доказать, что человек вообще получил письмо.

«Есть мировой опыт. Мы не любим США, но у них есть полезные вещи. Там присяжным платят, как и у нас, однако за уклонение от этой обязанности предусмотрена довольно серьезная ответственность. Присяжные там рассматривают и гражданские дела, и множество других, практически по любому поводу. А за уклонение от явки предусмотрена реальная ответственность», – указывает адвокат.

Причины, по которым люди не хотят становиться присяжными, разные, продолжает эксперт. Самая простая из них заключается в занятости и удаленности. В Москве суд более или менее поблизости, а жителя Подмосковья или другого региона могут вызвать в суд из не самого близкого города. Кроме того, играет роль недостаточная материальная заинтересованность, а многие просто не хотят вершить чужие судьбы. Все эти мотивы накапливаются и создают проблемы при формировании коллегии.

Народных заседателей, напоминает адвокат, выбирали на полгода или даже дольше – они получали соответствующую зарплату и работали на полупостоянной основе, чем-то напоминая депутатов с более кратким сроком полномочий.

«Вспоминается дело о покушении на Анатолия Чубайса, по которому обвиняли полковника Квачкова и еще нескольких человек. Там очень долго не могли сформировать коллегию, потому что абсолютное большинство кандидатов заявляли о своем отрицательном отношении к Чубайсу и честно говорили, что будут пристрастны при вынесении вердикта. Коллегию не могли собрать почти год. Такие проблемы тоже существуют. Именно для этого в Советском Союзе и ввели народных заседателей как компромисс между присяжными и единоличным профессиональным судьей, у которого из дела в дело глаз замыливается», – рассказывает Аграновский. Юрист добавляет, что народные заседатели выполняли и функцию контроля за судьей, поэтому были серьезным антикоррупционным механизмом.

Что касается намерения убрать излишние процедуры, то пока неясно, какие именно Верховный суд считает таковыми. Некоторые процедуры, связанные с вызовом и отбором присяжных, действительно громоздкие, но назвать их излишними нельзя. Правосудие все же носит формальный характер, напоминает эксперт.

При этом собеседника всегда удивляла процедура удаления присяжных на время решения процессуальных вопросов, хотя их можно было смело оставлять. По его мнению, присутствие судьи при вынесении вердикта без какого-либо давления на присяжных было бы даже лучше. Впрочем, мировой опыт в этой сфере разнонаправленный, и обосновать можно оба подхода, признал юрист. Народные заседатели же в советском суде фактически выполняли функцию профессионального судьи, вместе участвовали в процессе, задавали вопросы и в совещательной комнате все вместе выносили приговор.

«Поэтому у меня двойственное отношение к этой реформе. С одной стороны, я считаю ее прогрессивным и правильным шагом, направленным на социальное партнерство. С другой, не хотелось бы, чтобы отказались от наработок классического суда присяжных. Я по натуре консерватор. Мне бы хотелось, чтобы сохранились положительные разработки, которые есть сейчас, и были использованы те, что существовали раньше. Некоторые мои коллеги приводят пример народных заседателей в отрицательном контексте, но они молодые и знакомы с этим институтом только по СМИ, а мне есть с чем сравнивать», – заключил Аграновский.

В марте президент России Владимир Путин поручил рассмотреть предложения по совершенствованию института присяжных заседателей. Среди них повышение мотивации граждан, увеличение компенсационного вознаграждения за счет федерального бюджета, а также усиление ответственности за вмешательство в деятельность присяжных. Ответственными за исполнение поручения были назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Верховного суда Игорь Краснов.