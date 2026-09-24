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    24 сентября 2026, 15:55 • Новости дня

    Глава РФПИ назвал экономику Европы взрывоопасным финансовым коктейлем

    Дмитриев назвал экономику Европы и Британии взрывоопасным финансовым коктейлем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил сочетание роста долга и стоимости его обслуживания в Европе и Британии как взрывоопасный финансовый коктейль.

    Как указал Дмитриев, одновременный рост объема долга и стоимости его обслуживания у Британии и Европы является взрывоопасным для них финансовым коктейлем, передает ТАСС.

    «Государственный долг стран ОЭСР вдвое превышает уровень, наблюдавшийся до кризиса 2008 года. Доходность 10-летних гособлигаций Германии достигла 15-летнего максимума, а 30-летних облигаций Франции – максимума за 23 года. Одновременный рост объема долга и стоимости его обслуживания – это взрывоопасный финансовый коктейль», – уточнил он.

    Свои слова о рисках роста соответствующих долговых показателей у Британии и стран Европы Дмитриев назвал уроком финансовой грамотности для разжигающих войну брюссельских чиновников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил сокращение возможностей Евросоюза по спонсированию военных конфликтов.

    Советник президента Антон Кобяков предрек наступление масштабного долгового кризиса в странах Европы и США.

    Издание Politico оценило негативное влияние американского государственного долга на бюджеты европейских стран.

    24 сентября 2026, 19:03 • Новости дня
    Нарышкин заявил о вмешательстве ЕС в российские выборы
    Нарышкин заявил о вмешательстве ЕС в российские выборы
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил о попытках европейских стран повлиять на результаты голосования в Государственную думу.

    Российская сторона зафиксировала активность европейских структур, направленную против избирательного процесса, передает ТАСС. По словам главы СВР, западные чиновники заблаговременно написали негативное заключение о ходе голосования.

    «Вмешательство было, мы это отмечали. Мы отмечали тот факт, что в той же комиссии ЕС уже заранее подготовили, так сказать, бумажку, чтобы объявить, что выборы были плохие», – подчеркнул Нарышкин в телеэфире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки сообщила о подготовке Европой масштабного плана срыва выборов в России.

    Глава комиссии Госдумы Василий Пискарев заявил о скоординированной кампании европейских СМИ по дискредитации голосования.

    Глава МИД Сергей Лавров указал на беспрецедентные попытки западных стран вмешаться в избирательный процесс.

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    24 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    Итальянский беспилотник НАТО потерял связь над Черным морем
    Итальянский беспилотник НАТО потерял связь над Черным морем
    @ nisrf.nato.int

    Tекст: Катерина Туманова

    Разведывательный дрон ВВС Италии перестал выходить на связь вблизи берегов Турции и подал сигнал о потере связи, что указано в полетных данных.

    Аппарат Northrop Grumman RQ-4D Phoenix перестал передавать сигналы во время выполнения разведывательного полета неподалеку от турецкого побережья.

    Принадлежащий итальянским вооруженным силам дрон с позывным Magma10 пропал с радаров во время миссии над акваторией Черного моря, передает РИА «Новости».

    Согласно полетным данным, инцидент произошел в воздушном пространстве неподалеку от турецких берегов приблизительно в 20:44 по московскому времени.

    В последние годы российские власти неоднократно обращали внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных рубежей страны.

    Москва регулярно выражает серьезную обеспокоенность продолжающимся наращиванием вооруженных сил западных государств в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польский дрон-разведчик пролетел вдоль границы с Белоруссией. Самолет-разведчик НАТО совершил многочасовой полет вдоль северо-западных рубежей Белоруссии.

    Стратегический беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix возобновил полеты над Черным морем и второй раз за полтора месяца потерял связь над Черным морем.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    24 сентября 2026, 12:59 • Новости дня
    Брат принцессы Дианы подтвердил слухи о нетрадиционной ориентации Карла III

    Tекст: Дарья Григоренко

    Граф Чарльз Спенсер раскрыл подробности личной жизни британского короля Карла III, подтвердив слухи о его нетрадиционной сексуальной ориентации (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

    Как пишет The Daily Beast, Спенсер в своих мемуарах привел детали разговора с сестрой, в котором она призналась в желании развестись. Изначально он пытался отговорить ее от этого шага, однако Диана настояла на своем решении, передает телеканал «360».

    «Мой муж влюблен в своего камердинера», – объяснила она.

    В книге не называется имя предполагаемого партнера британского монарха. Однако ранее таковым считался многолетний ассистент Карла III Майкл Фосетт. Слухи о нетрадиционной ориентации (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) короля впервые появились в 1996 году.

    Тогда бывший камердинер Джордж Смит заявил об изнасиловании помощником принца в 1989 году. Смит также утверждал, что стал свидетелем интимной связи Карла и его старшего слуги. Сам Карл категорически отвергал эти обвинения, а его секретарь отмечал ненадежность слов Смита из-за его проблем с алкоголем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер обвинил Карла III в ликовании после смерти сестры.

    В начале 2024 года врачи выявили у британского монарха онкологическое заболевание.

    Внезапная болезнь короля нарушила планы принца Гарри на примирение с семьей.

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    24 сентября 2026, 19:49 • Новости дня
    Туск пообещал сурово наказать убившего священника украинца

    Туск: Убивший священника украинец получит суровое наказание

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал жестко наказать напавшего на аббатство в Ярославе мужчину, лишившего жизни служителя церкви и ранившего еще четырех человек.

    Туск пообещал суровое наказание для гражданина Украины, устроившего резню на территории монастыря, передает РИА «Новости». Нападение произошло в четверг в Ярославском аббатстве Подкарпатского воеводства.

    «Убийца из Ярослава находится в руках польской полиции. Продолжаются следственные действия. Преступник – гражданин Украины. Он будет наказан с полной суровостью польского закона», – заявил глава правительства в социальных сетях.

    Жертвами вооруженного ножом 31-летнего мужчины стали пять человек, среди которых трое священнослужителей. Один из пострадавших скончался в больнице, еще двое находятся в критическом состоянии. Злоумышленника задержали на месте преступления, правоохранители опрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства трагедии.

    Напомним, за полгода число преступлений против самих граждан Украины в Польше выросло на треть.

    Летом Дональд Туск призвал бороться с агрессией по отношению к иностранцам.

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    24 сентября 2026, 12:24 • Новости дня
    Снижение поставок из России взвинтило цены на топливо в Европе

    Unem: Высокие цены на топливо в Европе связаны с дефицитом российских ресурсов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высокие цены на топливо в Европе обусловлены снижением поставок нефтепродуктов из России. Президент профессионального союза Unem Джанни Мурано пояснил, что стоимость бензина и дизеля зависит не столько от сырья, сколько от ситуации на международных рынках.

    «Цена бензина и дизеля не зависит только от стоимости сырья, но больше от ситуации на международных рынках нефтепродуктов», – отметил глава организации. Он подчеркнул, что рынок нефтепродуктов значительно уже рынка нефти, а поставки из России и с Ближнего Востока заметно сократились, передает ТАСС.

    За последние 15 лет Европа потеряла 20% мощностей по переработке сырья, закрыв более 30 заводов. В результате возник дефицит в 4-5 млн баррелей в день. Эта нехватка сопоставима с совместным потреблением Италии и Франции.

    Среди других причин высоких цен эксперт выделил инфляцию и курс евро к доллару. По данным министерства по делам предприятий, сейчас литр бензина в Италии стоит 2,154 евро, а дизеля – 2,33 евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейский регион грядущей зимой столкнется с серьезной нехваткой нефтепродуктов.

    Власти Италии предупредили об истощении финансовых ресурсов для сдерживания роста цен на автомобильное топливо.

    Глава компании Total Energies Патрик Пуяннэ связал дефицит дизеля с ограничениями на импорт произведенных из российской нефти продуктов.

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    24 сентября 2026, 10:23 • Новости дня
    Тони Блэр призвал Британию вернуться в Евросоюз

    Тони Блэр посоветовал премьеру Британии добиваться возвращения в Евросоюз

    Тони Блэр призвал Британию вернуться в Евросоюз
    @ Sun Fanyue/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Бывший премьер-министр Британии Тони Блэр призвал страну в течение ближайшего десятилетия вернуться в состав реформированного Европейского союза.

    Об этом говорится в докладе Института глобальных изменений Тони Блэра. Возвращение в Евросоюз должно стать «краеугольным камнем» десятилетнего плана британского правительства, но при условии, что Брюссель серьезно подойдет к реформам, пишет Politico.

    В докладе отмечается, что Британии необходимо отказаться от риторики, связанной с Brexit, и начать формировать новые совместные институты с Европой. В качестве примера авторы предлагают превратить Северное море в общий энергетический хаб, совместно работать над искусственным интеллектом и присоединиться к кредитным программам ЕС на закупку вооружений.

    Новый премьер-министр Британии Энди Бернем при вступлении в должность в июле обещал представить свое видение развития страны на ближайшее десятилетие до конца года. Блэр подчеркнул, что Лондон должен стремиться к восстановлению формальных отношений с Европой, способной быть реальной мировой силой, иначе Британии придется сотрудничать с ЕС только в сферах общих интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Британии Энди Бернем заявил о курсе на сближение страны с ЕС. Летом он обратился к России перед визитом украинского лидера Владимира Зеленского. В июле Бернем анонсировал 20-процентное снижение налогов для британских баров.

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    24 сентября 2026, 14:12 • Новости дня
    Западные издательства прекратили публиковать русскую классику

    Издательства стран Запада прекратили выпускать переводы русской классики

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные издательства под политическим давлением отказались от публикации переводов русской классики и произведений современных отечественных авторов.

    Издательства в недружественных странах Запада под давлением властей прекратили публиковать переводы произведений современных российских авторов и классиков отечественной литературы. Об этом сообщил директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев на сессии «Культура без границ» Петербургского международного форума объединенных культур, пишет РИА «Новости».

    «Под большим государственным давлением издательства США, Канады, Британии и других стран Западной Европы, включая Германию и Австрию, прекратили публиковать произведения не только современных российских писателей, но даже классиков», – сказал Григорьев.

    По его словам, если в 2020–2021 годах в издательствах Йельского и Колумбийского университетов вышли два новых перевода «Анны Карениной», то спустя пару лет профессиональные переводчики русской литературы на английский язык остались без работы. Издательства перестали интересоваться современным литературным процессом в России, из-за чего некоторые специалисты, включая известного переводчика Александра Ницберга, были вынуждены вернуться в страну.

    Григорьев назвал происходящее попыткой государственного давления на гуманитарные институции с целью нивелировать русскую культуру. Он отметил, что еще пять лет назад в англосаксонском мире наметился тренд на замещение русской литературы, однако выразил сомнение в его успехе.

    Несмотря на заморозку отношений с западным миром, интерес к русской литературе проявляют новые страны, добавил Григорьев. Последняя Московская международная книжная ярмарка показала заинтересованность в сотрудничестве со стороны Катара, Саудовской Аравии и Китая. При этом культурные связи сохраняются с Францией и Италией, заключил глава департамента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, австрийский переводчик Александр Ницберг переехал в Россию из-за жестких ограничений свободы слова в Европе.

    Ранее этот специалист назвал Федора Достоевского самым читаемым русским автором среди немецкоязычной аудитории.

    В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал попытки Запада перечеркнуть отечественную культуру печальным явлением.

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    24 сентября 2026, 14:09 • Новости дня
    Британская армия перешла на лошадей для защиты от дронов

    Британские военные провели лесные учения на лошадях для защиты от дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Британские военные начали задействовать лошадей в разведывательных маневрах для скрытного передвижения в условиях повсеместного использования дронов.

    Британская армия начала использовать лошадей в военных учениях, чтобы избежать обнаружения беспилотниками, пишет РИА «Новости».

    Животные передвигаются тихо, что делает их менее заметными для современных средств разведки с воздуха.

    «Отряды дворцовой кавалерии провели свои первые учения с участием лошадей в лесистой местности этим летом», – уточняет издание. Солдаты отрабатывали навыки оказания первой помощи животным и совершали разведывательные выезды на лошадях, которые ранее привлекались только к церемониям.

    Тренировки продолжились в сентябре. Военнослужащие учились незаметно подбираться к позициям условного противника. По словам одного из участников, всадникам удалось приблизиться к цели на 150 метров до того, как их заметили. Лошадь легко спутать с диким животным, а передвижение по пересеченной местности проходит практически бесшумно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские военные ранее испытали лошадей с камуфляжной окраской для скрытого передвижения.

    Власти страны зафиксировали двукратное увеличение числа происшествий с беспилотниками у военных объектов.

    Весной 2024 года несколько животных британской дворцовой кавалерии сбросили наездников во время учений в Лондоне.

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    24 сентября 2026, 18:39 • Новости дня
    Прокуратура арестовала дом экс-кандидата в президенты Румынии Джеорджеску

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы Румынии арестовали недвижимость бывшего кандидата в президенты Кэлина Джеорджеску в связи с делом о создании преступной группы и крупном мошенничестве, сообщило управление прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT).

    «24 сентября 2026 года прокуратура Управления по расследованию преступлений, связанных с организованной преступностью и терроризмом распорядилась о проведении превентивной меры в виде ареста имущества, расположенного в коммуне Могошоая, округ Илфов, принадлежащего 64-летнему обвиняемому, находящемуся под следствием по обвинению в совершении преступлений, связанных с формированием организованной преступной группы и мошенничеством особо тяжкого характера, в непрерывном порядке», – приводит РИА «Новости» заявление DIICOT.

    Судебные источники подтверждают, что вилла в коммуне Могошоая принадлежит Джеорджеску. Накануне управление по борьбе с оргпреступностью сообщило о его задержании по подозрению в создании преступной группы и крупном мошенничестве, после чего политик был помещен под судебный контроль.

    По информации румынской прессы, ущерб от предполагаемых действий оценивается более чем в 1,1 млн евро. В материалах дела упоминаются еще два гражданина Румынии и один итальянец. Следствие считает Джеорджеску координатором этой группы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, румынские следователи задержали Кэлина Джеорджеску по подозрению в создании преступной группы.

    Ранее суд запретил политику покидать страну в течение 60 дней. Американский предприниматель Илон Маск назвал преследование экс-кандидата в президенты полным бардаком.

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    24 сентября 2026, 13:18 • Новости дня
    ЕБРР сообщил о росте числа банкротств в Европе

    ЕБРР: Число банкротств в Европе начало возвращаться к допандемийному уровню

    Tекст: Мария Иванова

    В Европе вновь увеличилось число банкротств, что связано со снижением их количества в период пандемии из-за мер государственной поддержки, сообщил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

    Последние данные показывают рост числа заявлений о банкротстве по всей Европе, пишет РИА «Новости» со ссылкой на доклад ЕБРР Regional Economic Prospects.

    Как отмечается в обзоре, в период пандемии число банкротств резко сократилось из-за мер господдержки и других факторов, поэтому текущий рост отражает нормализацию динамики.

    В 2025 году количество заявлений о банкротстве в государствах ЕС, являющихся участниками ЕБРР, превысило средний показатель за 2021–2024 годы на 4,7%, а в развитых экономиках ЕС – на 16,4%. Впрочем, эти показатели все равно оказались ниже уровня 2019 года.

    В семи из 11 стран группы ЕБРР-ЕС число банкротств превысило средний уровень 2021–2024 годов, при этом во Франции и Германии рост составил более 40%.

    В странах присутствия ЕБРР в Евросоюзе наибольший рост числа банкротств зафиксирован в транспортном секторе, сфере информационно-коммуникационных технологий, розничной торговле, промышленности и строительстве. В развитых странах ЕС банкротства в основном сконцентрированы в сфере гостиничных и деловых услуг, а также транспорта и коммуникаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце посол в Брюсселе заявил о деградации экономики ЕС и НАТО из-за милитаризации.

    В марте премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о скором банкротстве Европы без российской нефти.

    В прошлом году глава Euroclear Валери Урбен сообщила об угрозе банкротства депозитария из-за плана ЕС по замороженным активам России.

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    24 сентября 2026, 20:30 • Новости дня
    Россиянка Чумгалакова победила украинку в финале чемпионата Европы по боксу

    Россиянка Чумгалакова победила украинку Охоту в финале ЧЕ по боксу

    Россиянка Чумгалакова победила украинку в финале чемпионата Европы по боксу
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская спортсменка Юлия Чумгалакова одержала победу над украинкой Анной Охотой в финале чемпионата Европы по боксу.

    В решающем поединке весовой категории до 48 кг она оказалась сильнее украинки Анны Охоты, передает РИА «Новости». Для 28-летней Чумгалаковой эта победа принесла третий титул чемпионки Европы в карьере. Кроме того, в ее активе есть серебряная медаль чемпионата мира по версии Международной ассоциации бокса (IBA).

    Соревнования в столице Болгарии проходят под эгидой организации World Boxing и завершатся 25 сентября. Российская национальная команда выступает на турнире со своим флагом и гимном.

    В июле организация World Boxing сняла ограничения на использование российской национальной символики.

    До этого отечественные боксеры получили допуск к международным турнирам исключительно в нейтральном статусе.

    В прошлом году Юлия Чумгалакова завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в Сербии.

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    24 сентября 2026, 19:54 • Новости дня
    Рекордное число нелегалов пересекло Ла-Манш на пути в Британию за сутки

    МВД: За сутки Ла-Манш на пути в Британию пересек 781 мигрант

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 780 мигрантов прибыли в Британию через пролив Ла-Манш за один день, что стало рекордом с начала года, следует из данных британского МВД.

    По данным ведомства за 23 сентября, в среду через пролив на борту 10 лодок переправился 781 мигрант, передает РИА «Новости». Предыдущий рекорд был зафиксирован 30 июня, когда Ла-Манш пересекли более 750 нелегалов.

    В апреле Франция и Британия подписали трехлетнее соглашение по борьбе с нелегальной миграцией. В рамках этого документа Лондон заплатит Парижу 500 млн фунтов стерлингов (675 млн долларов) за то, чтобы французские полицейские останавливали поток нелегалов в надувных лодках.

    В 2025 году более 41 тыс. нелегалов прибыли в Британию на лодках через Ла-Манш, что стало вторым по величине показателем после рекордного 2022 года.

    В начале сентября в британском Портсмуте вспыхнули столкновения с полицией из-за прибытия надувной лодки с нелегалами.

    Месяцем ранее берегов королевства достигло судно с рекордной для одного плавсредства группой из 230 человек.

    В июле за первую неделю работы нового премьера Энди Бернема пролив преодолели около тысячи мигрантов.

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    24 сентября 2026, 10:27 • Новости дня
    Politico: Протест Пиддингтона грозит перекинуться на другие регионы Британии

    Tекст: Игорь Иножарский

    Жители английской деревни Пиддингтон на символическом референдуме проголосовали за выход из состава страны в знак протеста против планов правительства премьер-министра Энди Бернема разместить там более тысячи просителей убежища. СМИ пишут, что протест Пиддингтона грозит перекинуться и на другие регионы Соединенного королевства.

    Население Пиддингтона составляет всего 350 человек, однако власти запланировали открыть на заброшенной военной базе на окраине деревни центр для размещения 1250 мигрантов. В ответ местные жители организовали голосование, по итогам которого 285 человек поддержали независимость от государства, а 26 выступили против, пишет Politico.

    Недовольством граждан воспользовалась лидер Консервативной партии Кеми Баденок, которая посетила населенный пункт и поддержала протестующих. Политик пообещала вынести вопрос на голосование в парламенте и использовать протесты для продвижения идеи о выходе Британии из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), которая, по ее словам, мешает государству решить миграционный кризис.

    Для противодействия планам властей активисты также применяют экологические аргументы, пытаясь доказать наличие на территории бывшей базы редких видов летучих мышей и тритонов. При этом ситуацией заинтересовались местные правые радикалы: один из активистов пригрозил привезти в Пиддингтон 5 тыс. мужчин для «защиты» деревни от беженцев, что вызвало сильный испуг у местных жительниц.

    Протест жителей Пиддингтона грозит перекинуться и на другие регионы страны. Представители деревни Барнэм в графстве Саффолк уже провели встречу с инициаторами референдума, чтобы обсудить организацию аналогичного голосования против использования еще одной базы ВВС для нужд мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Великобритании определили фигуру следующего премьер-министра. В июне эксперты назвали главного конкурента Кира Стармера за лидерство в правящей партии. В феврале Стармер призвал совладельца футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» принести извинения.

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    24 сентября 2026, 11:59 • Новости дня
    Греция отказалась признавать британские права на скульптуры Парфенона

    Греция отказалась признать право Британского музея на скульптуры Парфенона

    Tекст: Мария Иванова

    Греция не согласится на решения, признающие право собственности Британского музея на скульптуры Парфенона или предполагающие их аренду, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

    Греция не примет соглашение, требующее признания прав Британского музея на скульптуры, или схему с «арендой» частей памятника, написал Мицотакис в статье для The Guardian.

    Он выразил удивление предложением использовать в качестве образца для соглашения гобелен из Байе, который Франция предоставила Великобритании как единое целое. Мицотакис подчеркнул, что части Парфенона были насильственно вывезены, и цель Греции – их окончательное воссоединение, передает РИА «Новости».

    Разделять Парфенон, задумывавшийся как единый памятник, равносильно разрезанию гобелена из Байе на две части для выставки в разных странах, добавил греческий премьер-министр.

    Накануне газета The Telegraph сообщила о провале переговоров между Британией и Грецией о возвращении скульптур. По данным издания, диалог прекращен и возобновлять его не планируется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказался возвращать Греции вывезенные в XIX веке скульптуры Парфенона.

    В июле Кириакос Мицотакис встретился с режиссером Кристофером Ноланом для обсуждения возможной экранизации произведений Гомера.

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    24 сентября 2026, 09:25 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе выросли до 878 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе выросли на 3%

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе выросли на 3%, почти достигнув отметки в 878 долларов за тысячу кубометров.

    Октябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на отметке 869,1 доллара. Позже показатель составил 877,5 доллара, пишет РИА «Новости».

    Динамика котировок рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 850,1 доллара за тысячу кубометров.

    В августе цены на газ впервые за пять месяцев превысили 800 долларов за тысячу кубометров. В начале сентября они пробили отметку в 900 долларов, а в середине месяца ненадолго достигали 1000 долларов.

    Средняя заполненность подземных хранилищ газа в Европе к 22 сентября превысила 70%. Однако это самый низкий уровень для этого времени года за всю историю наблюдений с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду биржевые цены на газ в Европе замедлили падение. В тот же день котировки снизились почти на 3%.

    Во вторник цена тысячи кубометров газа на бирже в Европе опускалась до 844 долларов.

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