Актер Никита Кологривый объявил о разводе с женой

Актер Никита Кологривый сообщил о разводе с Александриной Питиримовой

Tекст: Тимур Шайдуллин

Кологривый официально объявил о разрыве с супругой Александриной Питиримовой в эфире программы Иды Галич. Кологривый подчеркнул, что продолжает финансово поддерживать бывшую жену и ее родственников, пишет «Московский Комсомолец».

«Для меня понятие «алименты» чуждо, я уверен, что его вообще не должно существовать. Если ты взял на себя обязательства, то, даже уходя, обязан обеспечить полную безопасность семьи, чтобы у окружающих не возникало претензий», – признался артист. Он добавил, что сохранил теплые чувства к матери своего ребенка и не исключает воссоединения семьи в будущем.

Ранее актер избегал прямых ответов на вопросы о личной жизни, однако сейчас дал понять, что свободен и не планирует новых отношений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа актер официально вошел в состав труппы МХАТ имени Горького.

Весной 2024 года артист устроил пьяный дебош в одном из баров Новосибирска. За это нарушение общественного порядка суд назначил ему арест на семь суток.