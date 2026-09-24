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    24 сентября 2026, 14:54 • Новости дня

    Германия захотела производить американские ракеты для Patriot в Европе

    Писториус сообщил о планах ФРГ производить ракеты для Patriot в Европе

    Tекст: Мария Иванова

    Германия предложила Соединенным Штатам развернуть на европейской территории производство ракет PAC-3 для зенитных комплексов Patriot.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о намерении разместить в Европе производство зенитных ракет PAC-3 для американских комплексов ПВО Patriot, передает РИА «Новости».

    По словам чиновника, соответствующее предложение уже направлено Вашингтону.

    «Речь идет о PAC-3, PAC-2 GEM-T, теоретически речь может идти и о системах Patriot… Это решение, которое мы не можем принять сами. Мы просто сделали предложение США», – сообщил Писториус после заседания комитета по обороне бундестага.

    Данный вопрос обсуждался с министром обороны США Питом Хегсетом во время недавнего визита Писториуса в Вашингтон. Окончательное решение остается за американской стороной.

    Даже если США согласятся, они не передадут союзникам контроль над ключевыми разработками, так как технологии новейшей ракеты РАС-3 принадлежат Lockheed Martin, отмечает Welt. Экспортные правила США жестко ограничивают передачу критически важных ноу-хау. На согласование процедур и строительство заводов уйдут годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Борис Писториус объявил о передаче Украине ракет-перехватчиков PAC-2 из запасов Бундесвера.

    Американские корпорации Raytheon и Lockheed Martin выступили против передачи лицензий на производство комплексов Patriot украинской стороне.

    Корпорация Boeing также отказалась предоставлять третьим государствам технологии для создания головок самонаведения ракет PAC-3.

    24 сентября 2026, 12:48 • Новости дня
    Генерал авиации рассказал о преимуществах обновленного Су-57

    Генерал Липовой: Обновленный Су-57 на порядок превосходит передовые самолеты НАТО

    Генерал авиации рассказал о преимуществах обновленного Су-57
    @ Пресс-служба ОАК/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Истребитель Су-57 прошел очередную модернизацию с учетом задач спецоперации: увеличен радиус действия и дальность радиолокационного контроля, установлен новый локатор для идентификации наземных целей, расширен арсенал боеприпасов, рассказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Сергей Липовой. Ранее ОАК передала ВКС партию истребителей пятого поколения Су-57 в новом облике.

    «Су-57 – это не просто истребитель, а летающая платформа, на которую можно устанавливать различное оборудование и получать новые тактические возможности», – отметил Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России». По его словам, была проведена очередная модернизация машины с учетом задач специальной военной операции.

    «Модернизированные Су-57 качественно отличаются от предыдущих версий. В частности, увеличены радиус действия и дальность радиолокационного контроля воздушного пространства. Также установлен новый локатор, который определяет и контролирует обстановку на земле: теперь на большом расстоянии можно не только фиксировать точечные цели, но и идентифицировать их – будь то танк, опорный пункт, БТР или артиллерийское орудие», – указал собеседник.

    Новое оборудование, установленное на истребителях, существенно расширяет их боевые возможности. Это происходит в том числе за счет применения новых видов авиационных боеприпасов, добавил Липовой. «Речь идет о модернизированных ракетах класса «воздух – воздух», а также усовершенствованных КАБах, которые хорошо зарекомендовали себя. Кроме того, в арсенал входят ракеты класса «воздух – земля»: они способны поражать крупные площадные и наземные цели», – уточнил генерал-майор авиации.

    Дополнительно на самолеты установлены блоки радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки. «Они позволяют ставить помехи и затруднять обнаружение машины вражескими радарами, – пояснил спикер. – Еще ряд технических решений и характеристик пока остается в секрете».

    При этом технический облик Су-57 пока нельзя считать окончательным – это промежуточный вариант, считает Липовой. «Зона СВО – хороший полигон для испытаний техники: на практике выявляются нюансы, оперативно проводится модернизация, учитываются замечания и пожелания летного состава с учетом складывающейся обстановки», – рассуждает он.

    Как напомнил Герой России, на вооружении Воздушных сил ВСУ стоят самолеты стран НАТО, и Су-57 приходится им противостоять. «Российские истребители на порядок превосходят по своим тактико-техническим характеристикам самые передовые самолеты Североатлантического альянса», – заключил Липовой.

    Ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала ВКС России очередную партию многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Самолеты получили новый технический облик, сообщили в «Ростехе».

    «Самолет себя уже хорошо показал в рамках проведения специальной военной операции. Новый технический облик будет способствовать расширению задач, к которым привлекается данный тип самолетов», – приводит слова летчика пресс-служба госкорпорации. Он отметил, что перспективные возможности, заложенные в комплекс авиационного вооружения, позволяют применять новые образцы авиационных средств поражения.

    Как заявили в «Ростехе», выпускаемые сегодня машины отличаются от самолетов времен начала спецоперации. Истребитель развивается и модернизируется, в том числе с учетом богатого опыта его применения в боевых действиях. «Авиационный комплекс пятого поколения Су-57 – лучший самолет в своем классе», – подчеркнул гендиректор ОАК Вадим Бадехи.

    В конце мая первый полет совершила двухместная версия Су-57. Она получила обозначение Су-57Д («Д» – вероятно, двухместная). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как и зачем начиналась ее разработка, какие задачи лягут на второго члена экипажа и в чем двухместная машина эффективнее варианта с одним пилотом.

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    24 сентября 2026, 10:59 • Новости дня
    Mercedes пригрозил закрыть заводы за отказ сотрудников работать бесплатно

    WirtschaftsWoche: Mercedes-Benz пригрозил рабочим закрытием заводов в Германии

    Mercedes пригрозил закрыть заводы за отказ сотрудников работать бесплатно
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz пригрозил закрыть два завода в Германии, если сотрудники откажутся от неоплачиваемой сверхурочной работы.

    Руководство компании требует от сотрудников увеличить рабочую неделю с 35 до 40 часов при сохранении нынешней зарплаты, пишет WirtschaftsWoche.

    Если эти меры не будут приняты, менеджмент намерен закрыть один завод по сборке легковых автомобилей и один по производству компонентов трансмиссии.

    Кроме того, рассматривается возможность сокращения или отмены отпускных, рождественских бонусов и специальных выплат. По данным издания, автоконцерн рассчитывает сэкономить на затратах на рабочую силу в Германии до 800 млн евро, отмечает РИА «Новости».

    В ответ немецкие рабочие потребовали от руководства гарантий сохранения рабочих мест до 2035 года и закрепления за производственными площадками в Германии новых технологических линеек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Mercedes-Benz допустил закрытие двух заводов в Германии.

    В мае оборонный концерн KNDS начал переговоры о покупке одного из заводов Mercedes-Benz.

    В прошлом году завод в Финляндии, выпускавший автомобили Mercedes, решил перейти на производство броневиков Sisu.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    24 сентября 2026, 19:06 • Новости дня
    ВС России уничтожили судно с западным оружием для ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили судно с западным оружием для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Армия России нанесла массированные удары по логистическим центрам в Одесской области и уничтожила морской транспорт с предназначенными для украинских войск западными военными грузами, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России атаковали терминалы хранения и распределения военного назначения для ВСУ. Основными целями стали объекты, используемые для обеспечения деятельности украинской армии, сообщает Минобороны в Max.

    В Одесской области был поражен крупный логистический центр. Там хранились и распределялись грузы, поступающие на Украину из Европы. Кроме того, в населенном пункте Новые Беляры ликвидирован склад БПЛА.

    Также российские силы нанесли удар по сухогрузу. Он доставлял военное имущество в порт Одессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад Вооруженные силы России поразили груженный военным имуществом сухогруз в порту Одессы. В ходе этой же атаки российские беспилотники уничтожили логистический центр севернее города.

    Днем ранее армия нанесла удары по таможенно-логистическому терминалу в Киевской области.

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    24 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    Число погибших военных на учениях в Каспийском море достигло 12

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество казахстанских военнослужащих, погибших в результате резкого ухудшения погоды во время военных учений на Каспийском море, достигло 12, сообщил акимат (администрация) прикаспийской Мангистауской области Казахстана.

    Во время учений на Каспии погибли 12 казахстанских военнослужащих, передает ТАСС. В администрации Мангистауской области пояснили, что трагедия произошла при выполнении учебно-боевой задачи.

    «По уточненным данным, во время выполнения учебно-боевой задачи в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра, в море унесло 17 человек, 12 из них погибло, троих удалось спасти», – заявили в акимате.

    Поисково-спасательная операция на месте ЧП продолжается. Специалисты ищут еще двоих пропавших без вести военных.

    Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура.

    Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту трагического инцидента.

    В начале сентября военно-морские силы Казахстана начали плановые учения в акватории Каспийского моря.

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    24 сентября 2026, 13:06 • Новости дня
    The Guardian признала революцией переход России к реактивным дронам

    The Guardian: Россия совершила революционный переход к реактивным беспилотникам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британская газета Guardian назвала революционным переход российских сил к использованию беспилотников, оснащенных реактивными двигателями.

    Британская газета The Guardian назвала революционным переход российских сил к использованию беспилотников, оснащенных реактивными двигателями, передает РИА «Новости».

    «Москва преобразовала свой арсенал беспилотников, совершив революционный переход к использованию реактивных двигателей», – пишет издание.

    Усовершенствованные и более быстрые модели дронов способствовали увеличению эффективности ударов армии России в рамках конфликта на Украине. Источники в украинских военных кругах признают, что Россия значительно усилила свои возможности в применении систем радиоэлектронной борьбы.

    Ранее журнал The American Conservative сообщал, что украинские дроны-перехватчики не способны догнать передовые российские реактивные аппараты. В свою очередь The Economist подчеркивал, что проблема для Украины будет усугубляться, поскольку вопреки прогнозам Запада Россия наладила масштабное производство реактивных двигателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России началось массовое производство реактивных версий беспилотников «Герань-4» и «Герань-5».

    Испытания новых украинских дронов-перехватчиков завершились провалом из-за потери управления на высоких скоростях.

    Российские гибридные аппараты достигают скорости 650 км в час.

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    24 сентября 2026, 14:21 • Новости дня
    Нидерланды решили научить пилотов KLM управлять истребителями F-35

    Минобороны Нидерландов: Бывших военных летчиков из KLM подготовят к полетам на F-35

    Tекст: Мария Иванова

    Бывшие военные летчики, работающие в гражданской авиакомпании KLM, смогут управлять истребителями F-35 в качестве резервистов вооруженных сил Нидерландов.

    Министерство обороны Нидерландов и авиакомпания KLM заключили соглашение о привлечении бывших военных летчиков к управлению истребителями F-35, передает ТАСС.

    Пилоты гражданской авиации будут зачислены в резерв и пройдут интенсивную подготовку.

    В ведомстве подчеркнули, что летчики «в случае внезапной эскалации или начала конфликта смогут незамедлительно привлекаться» к операциям с использованием F-35. Первая группа резервистов начнет обучение в январе 2027 года. На начальном этапе они будут ежемесячно тренироваться на авиасимуляторах.

    Авиакомпания KLM гарантирует сохранение трудовых контрактов сотрудникам, участвующим в операциях. При этом они получат статус и привилегии военных летчиков-резервистов. Оборонное ведомство считает, что это увеличит численность боеготового состава и сэкономит средства на обучение.

    В 2025 году Евросоюз взял курс на милитаризацию. На саммите в Брюсселе одобрили план ReArm EU на 800 млрд евро, а затем создали фонд SAFE на 150 млрд евро. На саммите НАТО в Гааге договорились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2034 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной правительство Нидерландов инициировало масштабную модернизацию вооруженных сил.

    В августе военное ведомство анонсировало снятие бюрократических ограничений для армейских тренировок.

    Ранее для укрепления военно-воздушных сил страна одобрила закупку шести дополнительных истребителей F-35.

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    24 сентября 2026, 06:54 • Новости дня
    Секретные детали американского истребителя F-35 по ошибке доставили в Китай

    Bloomberg:Секретные комплектующие истребителя F-35 ошибочно отправили в Китай

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потенциально секретные комплектующие к американскому многофункциональному истребителю пятого поколения F-35 Lightning II по ошибке были отправлены в Китай, где их могут подвергнуть изучению, пишет Bloomberg.

    Потенциально секретные комплектующие к американскому многофункциональному истребителю пятого поколения F-35 Lightning II по ошибке оказались в Китае, где их могут изучить, передает ТАСС.

    Детали производства компании Lockheed Martin, включая фонарь кабины истребителя и люк отсека для размещения вооружений, отправили в мае из Австралии в США для ремонта или утилизации. Компания UPS по невыясненным причинам доставила груз в Гонконг.

    Упомянутые комплектующие созданы с использованием засекреченных технологий, обеспечивающих радиолокационную малозаметность самолета. По версии источников, «власти Китая получили детали, но пока их не вернули».

    Представители Пентагона ранее сообщали о работе над возвращением комплектующих и выяснением обстоятельств случившегося. США полагают, что Китай стремится получить больше информации о F-35, что стало одной из причин срыва сделки по продаже истребителей ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Конгресс США начал расследование инцидента с ошибочной отправкой комплектующих для истребителей в Гонконг. Ранее Пентагон заключил с корпорацией Lockheed Martin контракт на 700 млн долларов для закупки деталей самолетов. Американская оборонная компания передала Германии первый заказанный истребитель пятого поколения F-35A.

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    24 сентября 2026, 14:25 • Новости дня
    Прокуратура Словакии признала законной передачу военной техники на Украину

    Генпрокуратура Словакии закрыла дело о передаче Киеву истребителей МиГ-29 и ПВО

    Tекст: Мария Иванова

    Вопреки критике премьер-министра Роберта Фицо, передача прошлым правительством Словакии зенитных комплексов С-300 и боевых самолетов украинской армии официально признана законной.

    Генеральная прокуратура страны официально подтвердила закрытие расследования в отношении бывших властей, передает РИА «Новости».

    Поводом для прекращения разбирательства стало отсутствие доказательств причинения ущерба государству. Выяснилось, что срок эксплуатации вооружений истек, а ресурсов для их обслуживания не оставалось.

    Премьер-министр Роберт Фицо называл закрытие дела попыткой защитить прежнее руководство, однако надзорный орган опубликовал официальное опровержение. «В действиях отправленного в отставку и временно исполняющего свои обязанности правительства Словакии по передаче военной техники Украине не было состава преступления. Порядок действий и решения следователя полиции и прокурора Областной прокуратуры в Братиславе были правильными и соответствующими закону», – заявили в ведомстве.

    Братислава начала активно снабжать Киев оружием весной 2022 года, отправив систему противовоздушной обороны С-300. Через год словацкая сторона завершила поставку 13 истребителей МиГ-29 и части комплексов ПВО «КУБ. Ситуация изменилась лишь осенью 2023 года, когда новый кабинет министров полностью прекратил военную поддержку за счет государственных резервов.

    Москва неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений напрямую втягивают страны НАТО в конфликт. Российские власти отмечали, что подобные действия мешают урегулированию кризиса и не способствуют началу мирных переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году Минобороны Словакии возбудило уголовное дело против бывшего руководства страны за передачу истребителей.

    В феврале 2026 года прокуратура республики закрыла данные расследования за отсутствием состава преступления.

    Президент Словакии Петер Пеллегрини назвал отправку самолетов ошибкой прежних властей.

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    24 сентября 2026, 14:49 • Новости дня
    В партии Сары Вагенкнехт опровергли сделку с АдГ

    Партия Вагенкнехт опровергла соглашение с АдГ в парламенте Саксонии-Анхальт

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сопредседатель партии «Союз Сары Вагенкнехт» Амира Мохамед Али опровергла слухи о соглашении с «Альтернативой для Германии» по распределению должностей в парламенте Саксонии-Анхальт.

    Сопредседатель партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Амира Мохамед Али не подтвердила договоренности с «Альтернативой для Германии» по разделу руководящих постов в ландтаге. По ее словам, ССВ не намерена блокировать кандидата от АдГ на должность председателя парламента, однако взаимного обмена должностями не планируется, пишет РИА «Новости».

    «Никакой подобной сделки нет», – подчеркнула Мохамед Али в эфире телеканала ARD. Она добавила, что партия вообще не собирается выдвигать собственного претендента на пост вице-председателя.

    Кроме того, депутаты ССВ не проголосуют за лидера списка АдГ Ульриха Зигмунда при выборе премьер-министра Саксонии-Анхальт из-за принципиальных разногласий. Тем не менее, они планируют воздержаться от голосования, что не помешает АдГ сформировать правительство меньшинства.

    Мохамед Али полностью исключила создание коалиции с АдГ, но допустила возможность сотрудничества по отдельным вопросам. Пока партии ведут предварительные консультации. Первое заседание нового парламента региона пройдет 6 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт с результатом 43,8% голосов.

    Сопредседатель правой фракции Алис Вайдель заявила о праве политической силы на формирование нового правительства региона.

    Ранее сопредседатель «Союза Сары Вагенкнехт» Амира Мохамед Али исключила поддержку кандидата от АдГ Ульриха Зигмунда.

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    24 сентября 2026, 12:52 • Новости дня
    Ведущие институты Германии вдвое повысили прогноз роста экономики

    Bloomberg: Ведущие институты Германии вдвое повысили прогноз роста экономики страны на 2026 год

    Ведущие институты Германии вдвое повысили прогноз роста экономики
    @ Gregor Fischer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Ведущие экономические исследовательские институты Германии повысили совместный прогноз роста экономики страны на 2026 год до 1,3% с 0,6%, ожидавшихся весной.

    Пересмотр прогноза связан с более сильными, чем ожидалось, показателями первой половины года, пишет Bloomberg.

    Институт Ifo сообщил, что индекс ожиданий в сентябре достиг 90,4 пункта, что свидетельствует о продолжении восстановления экономики Германии.

    В первой половине 2026 года рост превзошел ожидания за счет увеличения экспорта, роста в обрабатывающей промышленности и значительных государственных расходов, а также благодаря высокому мировому спросу и буму искусственного интеллекта.

    Институты ожидают, что в 2027 году рост составит 1,1% за счет потребления и жилищного строительства. В 2028 году темпы роста замедлятся до 0,4% из-за сокращения рабочей силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Бундесбанк предрек сохранение высокой инфляции в ФРГ из-за энергокризиса. В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал причину резкого падения экономики Германии. В июле глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал причину начала деиндустриализации и спада экономики Германии.

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    24 сентября 2026, 16:18 • Новости дня
    Ямпольская спрогнозировала возобновление работы Русского дома в Берлине

    Ямпольская: Работа Русского дома в Берлине возобновится

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник президента России Елена Ямпольская выразила уверенность в возобновлении работы Русского дома в Берлине, несмотря на его официальное закрытие немецкими властями.

    Работа Русского дома в Берлине рано или поздно возобновится, считает Ямпольская, передает ТАСС. Решение немецких властей о его закрытии связано с внутриполитическими процессами в Германии.

    «Это был, конечно, крупнейший зарубежный культурный центр России. Верю, что Русский дом в Берлине вновь откроет свои двери, потому что запрос на русский язык и русскую культуру в Германии просто колоссальный», – заявила Ямпольская. Она отметила, что ситуация обусловлена внутриполитической обстановкой в стране.

    Советник президента добавила, что люди продолжают посещать здание на Фридрихштрассе, несмотря на официальное закрытие. Немцы приходят семьями, приводят детей на оставшиеся занятия и посещают кафе с традиционной русской кухней.

    Напомним, власти Германии объявили о закрытии Русского дома в Берлине.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова связала этот демарш с предстоящими выборами.

    Участники недавнего митинга в защиту культурного центра исполнили песню «Пусть всегда будет солнце».

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    24 сентября 2026, 14:09 • Новости дня
    Британская армия перешла на лошадей для защиты от дронов

    Британские военные провели лесные учения на лошадях для защиты от дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Британские военные начали задействовать лошадей в разведывательных маневрах для скрытного передвижения в условиях повсеместного использования дронов.

    Британская армия начала использовать лошадей в военных учениях, чтобы избежать обнаружения беспилотниками, пишет РИА «Новости».

    Животные передвигаются тихо, что делает их менее заметными для современных средств разведки с воздуха.

    «Отряды дворцовой кавалерии провели свои первые учения с участием лошадей в лесистой местности этим летом», – уточняет издание. Солдаты отрабатывали навыки оказания первой помощи животным и совершали разведывательные выезды на лошадях, которые ранее привлекались только к церемониям.

    Тренировки продолжились в сентябре. Военнослужащие учились незаметно подбираться к позициям условного противника. По словам одного из участников, всадникам удалось приблизиться к цели на 150 метров до того, как их заметили. Лошадь легко спутать с диким животным, а передвижение по пересеченной местности проходит практически бесшумно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские военные ранее испытали лошадей с камуфляжной окраской для скрытого передвижения.

    Власти страны зафиксировали двукратное увеличение числа происшествий с беспилотниками у военных объектов.

    Весной 2024 года несколько животных британской дворцовой кавалерии сбросили наездников во время учений в Лондоне.

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    24 сентября 2026, 11:57 • Новости дня
    Штаб-квартиру партии Мерца закидали камнями

    DPA: В Оффенбахе-на-Майне неизвестные забросали камнями штаб-квартиру партии ХДС

    Tекст: Мария Иванова

    Неизвестные забросали камнями здание штаб-квартиры Христианско-демократического союза (ХДС) в немецком Оффенбахе-на-Майне.

    Об инциденте сообщило агентство dpa со ссылкой на полицию.

    В результате атаки повреждены несколько оконных стекол, ущерб оценивается в 6 тыс. евро. Полиция предполагает, что инцидент имеет политические мотивы, отмечает РИА «Новости».

    Ранее бывший генеральный секретарь ХДС Марио Чая призывал канцлера Германии Фридриха Мерца уйти в отставку из-за провальных результатов партии на региональных выборах. Мерц признал поражения ХДС в Мекленбурге-Передней Померании и Саксонии-Анхальт, назвав первый случай катастрофой, однако заявил о намерении сохранить председательство в партии и пост канцлера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал обсудить корректировку реформ после провала ХДС.

    В понедельник ХДС во главе с Мерцем впервые не прошла в региональный парламент.

    В воскресенье Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании.

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    24 сентября 2026, 12:59 • Новости дня
    Власти Берлина отказались от заявки на проведение Олимпийских игр

    Берлин отозвал заявку на проведение Олимпийских игр

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Берлина отозвали заявку на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр за два дня до выбора официального кандидата от Германии, сообщил правящий бургомистр столицы ФРГ Кай Вегнер.

    Олимпийские и Паралимпийские игры стали бы огромным шансом для Берлина и всей Восточной Германии, заявил Кай Вегнер. Сенатор по вопросам внутренних дел и спорта Берлина Ирис Шпрангер пояснила, что решения по выбору места и инфраструктуры принимались с учетом устойчивого развития города, однако из-за бюджетной ситуации средств на проекты, такие как реконструкция Олимпийского бассейна, больше нет, передает ТАСС.

    Отказ от борьбы за Олимпиаду произошел на фоне политических изменений в Берлине после выборов в Палату депутатов 20 сентября, победу на которых одержала Левая партия. Ее лидер Элиф Эралип, вероятный кандидат на пост правящего бургомистра, изначально выступала против Игр, называя их пустой тратой денег. «Зеленые», которые, как ожидается, войдут в правительство, также не поддерживают проведение Игр из-за их высокой стоимости в несколько миллиардов евро.

    Берлин планировал подать совместную с Бранденбургом, Саксонией и Мекленбургом – Передней Померанией заявку на проведение Игр 2036, 2040 или 2044 годов. Однако эксперты Олимпийской спортивной конфедерации Германии (DOSB) оценили проект Берлина ниже конкурентов – Мюнхена и региона Кёльн-Рейн-Рур. В субботу DOSB решит, кто станет кандидатом от Германии. В 2025 году правительство ФРГ заявило о поддержке проведения Игр в 2040 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил несогласие с проведением Олимпийских игр 2036 года в стране из-за исторических ассоциаций с Олимпиадой 1936 года.

    Осенью прошлого года власти Австралии одобрили использование реки с крокодилами для проведения соревнований на летней Олимпиаде-2032 в Брисбене.

    Летом прошлого года глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька выступил категорически против идеи проведения альтернативной «Олимпиады на стероидах» в США.

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    24 сентября 2026, 22:13 • Новости дня
    WSJ узнала о тайном давлении США на КНР из-за ядерных испытаний

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на Китай в связи с предполагаемыми ядерными испытаниями в ходе конфиденциальных переговоров, сообщили источники газеты WSJ.

    Администрация Трампа ведет переговоры с Китаем о его быстро расширяющемся ядерном арсенале на фоне сомнений в соблюдении Пекином 30-летнего запрета на ядерные испытания, заявили официальные лица США изданию Wall Street Journal (WSJ).

    Обсуждения проходили в кулуарах многосторонних встреч в Женеве, Нью-Йорке и Касабланке (Марокко), где США оказывали давление на Китай, требуя ответить на обвинения в проведении ядерных испытаний очень низкой мощности.

    Китай отрицает обвинения США, а последние требуют уведомлять Вашингтон перед проведением испытаний баллистических ракет.

    Ядерные ракеты были продемонстрированы на военном параде в Пекине в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг председатель КНР прилетел в Соединенные Штаты с государственным визитом, президент США лично встретил гостя у трапа самолета на авиабазе Эндрюс.

    Лидер США заявил о планах обсудить ИИ с Си Цзиньпином, а тот призвал США к партнерству.

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