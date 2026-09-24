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    24 сентября 2026, 14:51 • Новости дня

    Центробанк отчитался об успешном запуске цифрового рубля

    Банк России признал успешным старт операций с новым цифровым рублем

    Центробанк отчитался об успешном запуске цифрового рубля
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    За три недели работы платформы граждане и бизнес открыли почти 200 тыс. счетов для проведения расчетов в новой форме национальной валюты.

    Внедрение инновационного платежного инструмента первого сентября прошло без сбоев, передает ТАСС. Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина на Международном банковском форуме поделилась первыми результатами работы платформы.

    «Старт прошел успешно, и конечно, технологическая часть ожидаемого была выдержана. <…> Все операции осуществляются в нормативное время, фактически <…> за несколько секунд», – отметила она.

    Представитель регулятора добавила, что за прошедшее время пользователи создали почти 200 тыс. кошельков. Россияне и предприниматели успели провести 120 тыс. различных транзакций с помощью нового финансового инструмента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин назвал цифровой рубль полноценным средством платежа.

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о высоком спросе на новую форму национальной валюты.

    Регулятор установил ежемесячный лимит пополнения кошелька в размере 300 тыс. рублей.

    24 сентября 2026, 10:11 • Новости дня
    Зеленский заявил о требованиях США по конфликту на Украине

    Киев заявил о трех требованиях США к России по конфликту на Украине

    Зеленский заявил о требованиях США по конфликту на Украине
    @ Press Service Of The President/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Axios, что администрация президента США Дональда Трампа добивается энергетического перемирия, восстановления Черноморского зернового коридора и трехсторонней встречи США, России и Украины.

    По словам Владимира Зеленского, Вашингтон предложил три неотложных шага для деэскалации конфликта на Украине: взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, возобновление работы Черноморского зернового коридора и проведение трехсторонней встречи США, России и Украины, возможным местом которой называется Абу-Даби, сообщил он в интервью изданию Axios.

    Зеленский отметил, что инициатива энергетического перемирия исходит от США и что Киев готов на нее согласиться, однако он сомневается в готовности президента России Владимира Путина выполнять подобные договоренности. Он напомнил, что на фоне дипломатических контактов в Нью-Йорке, проходивших на полях Генассамблеи ООН, Россия выпустила по Киеву несколько баллистических ракет, о чем он получал обновления во время интервью.

    Украинский лидер рассказал, что во вторник обсудил с Дональдом Трампом в Нью-Йорке возможное энергетическое перемирие и перспективы завершения конфликта, а позже американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с украинской переговорной командой и советниками по нацбезопасности Франции, Британии и Германии. Зеленский подчеркнул, что сам факт трехсторонней встречи на уровне лидеров стал бы важным шагом к деэскалации, и предложил рассмотреть саммит G20 в декабре в Майами как возможную площадку.

    Он сообщил, что нынешняя дипломатическая инициатива началась три недели назад с визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, после чего Уиткофф и Кушнер провели трехчасовую встречу с Владимиром Путиным в Москве, а затем переговоры с Зеленским в Киеве. По словам украинского президента, американские эмиссары заявили, что считают Путина готовым к договоренностям, однако он сам остается скептичным и полагает, что российский лидер может найти предлог, чтобы избежать трехсторонней встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник госсекретарь США Марко Рубио после встречи с Сергеем Лавровым заявил о планах Дональда Трампа обсудить с Владимиром Зеленским энергетическое перемирие. Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с Трампом его идеи по энергетическому перемирию на Украине. В прошлом месяце в Кремле назвали инициативу Трампа по энергетическому перемирию «хорошей», но зависящей от выполнения условий Россией и Украиной.

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    24 сентября 2026, 10:32 • Новости дня
    Захарова ответила Зеленскому на слова о полете в Москву «на ракете»

    Захарова ответила Зеленскому на слова о полете в Москву на ракете

    Захарова ответила Зеленскому на слова о полете в Москву «на ракете»
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский словами о полете в Москву «на ракете» показал, что он уже «полностью съехал с катушек», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Заявление Владимира Зеленского о намерении прилететь в Москву «на ракете» вызвало жесткую реакцию официального представителя МИД России Марии Захаровой, передают «Вести».

    «Зеленский совершенно уже, по-моему, судя по его ответу Валентину Богданову, съехал полностью с катушек», – заявила дипломат.

    Ранее украинский руководитель, находясь в штаб-квартире ООН, ответил на вопрос российского журналиста. Он сообщил, что планирует прилететь в Москву «на ракете».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский может приехать в Москву для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным, при этом ему будут предоставлены необходимые гарантии безопасности.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    24 сентября 2026, 09:10 • Новости дня
    Биолог рассказал, как предотвратить массовое появление слизней на даче весной

    Биолог Воробьев: Осень – время борьбы с будущими слизнями на дачном участке

    Биолог рассказал, как предотвратить массовое появление слизней на даче весной
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Осеннее исчезновение слизней с дачных участков обманчиво, ведь с конца августа вредители откладывают яйца, из которых весной появится новое поколение, поэтому сейчас важно отыскать кладки под досками, ведрами и другими укрытиями и уничтожить их, сказал газете ВЗГЛЯД агроном и биолог Михаил Воробьев, комментируя, как дачникам уберечь участки от расплодившихся моллюсков в следующем сезоне.

    «Осенью слизни готовятся к зимовке. Как и все холоднокровные организмы, слизни зависят от температуры окружающей среды, поэтому чем прохладнее, тем менее они активны и тем реже их можно увидеть на садовом участке. Но это мнимое спокойствие. Примерно с конца августа у них начинается откладывание яиц, из которых в следующем году появятся новые особи», – пояснил Воробьев.

    По словам агронома, со взрослыми слизнями сейчас бороться уже практически не приходится, поскольку их почти не осталось. Зато самое время заняться их будущим потомством. Яйца слизней похожи по размеру на красную икру, только белого цвета. Такие шарики можно обнаружить под бочкой, давно стоящим ведром, доской, куском линолеума и любым другим укрытием, в котором вредители прячутся от непогоды.

    «Сейчас на даче нужно поднимать все, что лежит на земле. Если вы увидите кладку, а в ней обычно от 20 до 30 яиц, их нужно собрать и уничтожить любым доступным способом. Можно засыпать солью, залить уксусом или кипятком, а можно просто сжечь. Так что сейчас самое время для будущей борьбы со слизнями, точнее, с их еще не родившимся потомством», – поясняет биолог.

    Если сейчас не проделать эту работу, то весной, как только потеплеет, слизни начнут выбираться наружу. Для средней полосы России это ориентировочно вторая половина мая. Сначала появятся только что вылупившиеся особи длиной от сантиметра до полутора. Они могут быть не коричневого, а сероватого цвета, поэтому на фоне земли их будет труднее заметить, чем взрослых коричневых слизней, однако собирать их все равно необходимо, чтобы уберечь будущий урожай.

    «Основной способ борьбы, к сожалению, механический. Есть химикаты на основе метальдегида и фосфата железа, так называемые голубые гранулы. Но они действуют только тогда, когда слизень натыкается на них и пытается попробовать на вкус, тут-то и наступает его гибель. Засыпать весь участок этими гранулами нереально. Во-первых, это очень дорого, а во-вторых, вредно для экологии. Поэтому если вы знаете места, куда приходят слизни, там можно насыпать гранулы, но химикаты нужно как-то защитить от дождя», – рассказывает Воробьев.

    Собранных вручную вредителей агроном советует складывать в какую-нибудь емкость. Обычно для этого используют бутылки из-под молока с широким горлом. Как только бутылка наполнится, в нее нужно насыпать соль, встряхнуть и отправить в мусорный контейнер. Под действием соли слизни растворяются и больше не представляют опасности.

    Ранее заведующий лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов ФБУ ВНИИЛМ, кандидат биологических наук Юрий Гниненко рассказал в беседе с газетой ВЗГЛЯД, что испанский слизень уже прижился в России и бороться с ним придется постоянно. Среди наиболее действенных методов он назвал ручной сбор в перчатках, ловушки с пивом, а также разложенные на участке куски картона или линолеума, под которыми вредители прячутся днем. Он предупредил, что раздавленных слизней нельзя оставлять на участке, поскольку они являются каннибалами и поедают погибших сородичей.

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    24 сентября 2026, 08:08 • Новости дня
    ВКС получили партию истребителей Су-57 в новом облике

    ОАК передала ВКС партию истребителей пятого поколения Су-57 в новом облике

    ВКС получили партию истребителей Су-57 в новом облике
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Воздушно-космическим силам России партию многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 в новом техническом облике, сообщила пресс-служба Ростеха.

    Машины, которые выпускает ОАК, отличаются от самолетов начала спецоперации на Украине, поскольку Су-57 непрерывно развивается с учетом опыта участия в боевых действиях, сообщается в Telegram-канале Ростеха.

    Отмечается, что новый технический облик истребителя позволит расширить круг задач, для которых привлекается этот тип самолетов. Заложенные в комплекс вооружения перспективные возможности дают возможность применять новые образцы авиационных средств поражения.

    Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач, включая поражение воздушных, наземных и морских целей круглосуточно и в сложных метеоусловиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе индийская корпорация HAL заявила о готовности производить истребители Су-57.

    В начале месяца российские истребители Су-57 и Як-130М прибыли на площадку авиасалона в Египте.

    В начале сентября была раскрыта способность истребителя Су-57 уходить от ракетных атак.

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    24 сентября 2026, 12:48 • Новости дня
    Генерал авиации рассказал о преимуществах обновленного Су-57

    Генерал Липовой: Обновленный Су-57 на порядок превосходит передовые самолеты НАТО

    Генерал авиации рассказал о преимуществах обновленного Су-57
    @ Пресс-служба ОАК/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Истребитель Су-57 прошел очередную модернизацию с учетом задач спецоперации: увеличен радиус действия и дальность радиолокационного контроля, установлен новый локатор для идентификации наземных целей, расширен арсенал боеприпасов, рассказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Сергей Липовой. Ранее ОАК передала ВКС партию истребителей пятого поколения Су-57 в новом облике.

    «Су-57 – это не просто истребитель, а летающая платформа, на которую можно устанавливать различное оборудование и получать новые тактические возможности», – отметил Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России». По его словам, была проведена очередная модернизация машины с учетом задач специальной военной операции.

    «Модернизированные Су-57 качественно отличаются от предыдущих версий. В частности, увеличены радиус действия и дальность радиолокационного контроля воздушного пространства. Также установлен новый локатор, который определяет и контролирует обстановку на земле: теперь на большом расстоянии можно не только фиксировать точечные цели, но и идентифицировать их – будь то танк, опорный пункт, БТР или артиллерийское орудие», – указал собеседник.

    Новое оборудование, установленное на истребителях, существенно расширяет их боевые возможности. Это происходит в том числе за счет применения новых видов авиационных боеприпасов, добавил Липовой. «Речь идет о модернизированных ракетах класса «воздух – воздух», а также усовершенствованных КАБах, которые хорошо зарекомендовали себя. Кроме того, в арсенал входят ракеты класса «воздух – земля»: они способны поражать крупные площадные и наземные цели», – уточнил генерал-майор авиации.

    Дополнительно на самолеты установлены блоки радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки. «Они позволяют ставить помехи и затруднять обнаружение машины вражескими радарами, – пояснил спикер. – Еще ряд технических решений и характеристик пока остается в секрете».

    При этом технический облик Су-57 пока нельзя считать окончательным – это промежуточный вариант, считает Липовой. «Зона СВО – хороший полигон для испытаний техники: на практике выявляются нюансы, оперативно проводится модернизация, учитываются замечания и пожелания летного состава с учетом складывающейся обстановки», – рассуждает он.

    Как напомнил Герой России, на вооружении Воздушных сил ВСУ стоят самолеты стран НАТО, и Су-57 приходится им противостоять. «Российские истребители на порядок превосходят по своим тактико-техническим характеристикам самые передовые самолеты Североатлантического альянса», – заключил Липовой.

    Ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала ВКС России очередную партию многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Самолеты получили новый технический облик, сообщили в «Ростехе».

    «Самолет себя уже хорошо показал в рамках проведения специальной военной операции. Новый технический облик будет способствовать расширению задач, к которым привлекается данный тип самолетов», – приводит слова летчика пресс-служба госкорпорации. Он отметил, что перспективные возможности, заложенные в комплекс авиационного вооружения, позволяют применять новые образцы авиационных средств поражения.

    Как заявили в «Ростехе», выпускаемые сегодня машины отличаются от самолетов времен начала спецоперации. Истребитель развивается и модернизируется, в том числе с учетом богатого опыта его применения в боевых действиях. «Авиационный комплекс пятого поколения Су-57 – лучший самолет в своем классе», – подчеркнул гендиректор ОАК Вадим Бадехи.

    В конце мая первый полет совершила двухместная версия Су-57. Она получила обозначение Су-57Д («Д» – вероятно, двухместная). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как и зачем начиналась ее разработка, какие задачи лягут на второго члена экипажа и в чем двухместная машина эффективнее варианта с одним пилотом.

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    24 сентября 2026, 14:16 • Новости дня
    Очевидец рассказал подробности смерти Сергея Соседова

    Соседов был жив, когда его увозила скорая помощь

    Очевидец рассказал подробности смерти Сергея Соседова
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Музыкальный критик Сергей Соседов находился в сознании по пути в больницу после падения с лестницы в Нерюнгри в Якутии, где его экстренно прооперировали, однако спасти не смогли.

    Организатор регионального конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока-2026» Виктор Беззубов рассказал РИА «Новости» подробности трагедии, случившейся накануне с Сергеем Соседовым.

    Музыкальный критик и журналист скончался в возрасте 58 лет после несчастного случая в гостинице Нерюнгри, куда он приехал для участия в конкурсе.

    «Меня позвали, когда это все случилось. Я его в скорую грузил. В скорой он был в сознании, он был жив. Скорая приехала моментально, его погрузили на носилки, мы его погрузили в карету скорой помощи, и они сразу уехали», – сообщил Беззубов.

    По словам организатора, глава города оперативно созвал консилиум врачей. Медики приняли решение о хирургическом вмешательстве. Операция прошла успешно, однако спасти жизнь пациента не удалось.

    Точные обстоятельства падения пока остаются невыясненными. Камеры видеонаблюдения зафиксировали лишь момент, когда Соседов поскользнулся или споткнулся, после чего упал навзничь, ударившись затылком, добавил Беззубов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор отеля в Нерюнгри опроверг информацию о падении критика с лестницы.

    Мать журналиста назвала причиной смерти тяжелую травму головы.

    Семья покойного объявила о планах похоронить его на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

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    24 сентября 2026, 17:00 • Новости дня
    Минобороны опубликовало карту обстановки в районе Доброполья в ДНР
    Минобороны опубликовало карту обстановки в районе Доброполья в ДНР
    @ Минобороны России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало карту с текущей обстановкой в районе населенного пункта Доброполье в Донецкой народной республике.

    Российские войска успешно продолжают уничтожение окруженной группировки украинской армии в городе Доброполье, одновременно развивая наступление на поселок Александровка в ДНР, отмечается в сообщении ведомства в Max. В Минобороны подчеркнули важность этого направления для полного освобождения Донбасса.

    «Соединения и воинские части группировки войск «Центр» продолжают уничтожение окруженной группировки противника в городе Доброполье Донецкой народной республики и одновременно развивают наступление в направлении поселка Александровка», – сообщили в министерстве. Освобождение города создаст серьезную угрозу для Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации, главного укрепрайона ВСУ в регионе.

    Доброполье служит мощным укрепленным районом и важным транспортным узлом для снабжения украинской армии со стороны Днепропетровской области. Установление контроля над городом позволит нарушить всю логистическую цепочку ВСУ в Донбассе и ускорить выход российских войск к границе ДНР.

    Украинское командование пытается деблокировать окруженную группировку, однако все атаки пресекаются. По данным министерства, противник ежедневно теряет от 30 до 50 военнослужащих в попытках прорвать кольцо.

    Напомним, российская армия блокировала крупную группировку украинских сил в Доброполье.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил о наступлении российских войск на этот город с двух направлений.

    Вооруженные формирования Украины оставили несколько хорошо укрепленных ключевых позиций.

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    24 сентября 2026, 10:09 • Новости дня
    Зеленский заявил о передаче Южной Корее двух пленных военных КНДР
    Зеленский заявил о передаче Южной Корее двух пленных военных КНДР
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Украина передала Южной Корее двух пленных северокорейских военных, заявил президент страны Владимир Зеленский.

    Украина передала Южной Корее двух пленных северокорейских военных, пишет The New York Times со ссылкой на заявление президента страны Владимира Зеленского.

    По словам Зеленского, один из солдат при задержании пытался покончить с собой. Он отметил, что это свидетельствует о методах воспитания в Северной Корее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Кремль ответил на слова Зеленского о присутствии военных КНДР. Летом Зеленский обвинил Иран и КНДР в нападении на Украину. В июне Южная Корея захотела получить пленных КНДР с Украины.

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    24 сентября 2026, 12:07 • Новости дня
    Директор отеля в Нерюнгри опроверг падение критика Соседова с лестницы
    Директор отеля в Нерюнгри опроверг падение критика Соседова с лестницы
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Музыкальный критик Сергей Соседов, скончавшийся накануне в якутском Нерюнгри, не падал с лестницы, а внезапно потерял сознание на ровной площадке, сообщил директор отеля «Дархан» Тамерлан Караев.

    «Он не с лестницы упал… Ему стало плохо, и вот лестничный пролет получается… обычная ровная площадка. Вот на ней ему стало плохо резко», – рассказал руководитель гостиницы, передает РИА «Новости».

    По его словам, за полчаса до трагедии журналист шутил, курил и чувствовал себя прекрасно.

    Скорую помощь вызвали в ту же минуту, как гость потерял сознание. Медики прибыли оперативно, и четверо мужчин на носилках загрузили пострадавшего в машину. Известно, что Соседов приехал в Нерюнгри из Благовещенска после ночного переезда.

    Накануне сообщалось, что 58-летний журналист скоропостижно скончался. Он прибыл в Якутию, чтобы возглавить жюри конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока», запланированного на 25 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, известный музыкальный критик Сергей Соседов скончался в Якутии.

    Мать покойного назвала причиной трагедии тяжелую травму головы из-за падения на лестнице.

    Родственники журналиста запланировали похороны на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

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    24 сентября 2026, 15:20 • Новости дня
    Ямпольская назвала чудовищными языковые требования к роженицам на Украине

    Ямпольская назвала нацистским запрет кричать по-русски в украинских роддомах

    Ямпольская назвала чудовищными языковые требования к роженицам на Украине
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Советник президента России Елена Ямпольская осудила распространение во львовских больницах памяток, призывающих женщин контролировать речь во время родов и избегать русского языка.

    Подобные инициативы демонстрируют истинную суть киевских властей, считает Ямпольская, передает РИА «Новости». Политик отметила, что происходящее на Украине напоминает сюжет известного советского фильма «Семнадцать мгновений весны».

    «Такие методички, насколько я знаю, распространяются в отдельных роддомах Западной Украины. Это чудовищно, но это еще раз показывает всему миру, какой путь выбрал режим, захвативший власть на современной Украине», – сказала Ямпольская.

    Она добавила, что современные украинские подходы не укладываются в голове и копируют гестаповские практики. Ранее в Сети появились фотографии буклетов из медучреждений Львова, где будущим матерям советуют избегать русской речи во время родов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин назвал предателями поющих на русском языке украинских артистов.

    Украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская пригрозила штрафовать родителей школьников за использование русской речи в чатах.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала действия Владимира Зеленского против русского языка неонацизмом.

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    24 сентября 2026, 09:20 • Новости дня
    Лавров и Рубио обсудили «террористический поход Киева против мировой энергетики»
    Лавров и Рубио обсудили «террористический поход Киева против мировой энергетики»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о предметном разговоре главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, в ходе которого обсуждалась дестабилизация энергетических рынков.

    Захарова заявила, что стороны предметно обсудили широкую международную и двустороннюю повестку, включая минимизацию ущерба отношениям двух стран, передает РИА «Новости».

    «Но я бы обратила внимание на ту часть переговоров, в рамках которых обсуждался очень интересный аспект, который увязывает ситуацию вокруг Украины, украинского урегулирования и не только тесную координацию киевского режима с западноевропейскими партнерами, но и то, что деструктивные действия киевского режима, то есть по сути теракты и экстремистская деятельность, связанная с целенаправленным ударам по мирному населению и трансграничным инфраструктурным объектам, ведет к дестабилизации мировых энергетических рынков», – заявила Мария Захарова в эфире «Соловьев Life».

    Дипломат подчеркнула, что Вашингтон осознал прямую связь между ударами по инфраструктуре и колебанием цен на энергоресурсы. Москва неоднократно указывала на маниакальное стремление украинских властей атаковать трансграничные проекты, затрагивающие Россию, Казахстан и Турцию. По ее словам, террористический поход Киева против мировой энергетики угрожает не только российским объектам.

    Напомним, Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

    Рубио до встречи с Лавровым заявил о планах Трампа обсудить с Зеленским «энергетическое перемирие».

    Беседа Лаврова и Рубио продлилась примерно один час.

    Позже министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, исключил возможность приостановки специальной военной операции на время мирных переговоров по Украине.

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    24 сентября 2026, 18:24 • Новости дня
    Каллас возмутилась приглашением Путина на саммит G20

    Каллас возмутило приглашение Путина на саммит G20

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас выразила недовольство в связи с возможным участием президента России Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» (G20).

    Приглашение Путина на предстоящий саммит G20 вызвало резкую реакцию у Каллас, передает РИА «Новости». Главный аналитик по вопросам национальной безопасности CNN Джим Шутто опубликовал в соцсетях высказывание дипломата, которое прозвучало в эфире американского телеканала.

    «Это было очень неприятно услышать», – процитировал журналист слова Каллас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил проработку приглашения Владимира Путина на саммит G20 по дипломатическим каналам.

    Ранее американская сторона назвала полезным присутствие российского лидера на декабрьской встрече в Майами. Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру также поддержал идею участия президента России в грядущем мероприятии.

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    24 сентября 2026, 10:37 • Новости дня
    Китай испытал истребитель J-36 с лазерным оружием

    TWZ: Китай провел испытания истребителя шестого поколения J-36

    Китай испытал истребитель J-36 с лазерным оружием
    @ Кадр из видео

    Tекст: Игорь Иножарский

    Китайская корпорация Chengdu Aircraft продолжает испытания тяжелого тактического истребителя шестого поколения J-36 с трехдвигательной компоновкой и двухместной кабиной.

    Китайская корпорация Chengdu Aircraft продолжает испытания тяжелого тактического истребителя шестого поколения J-36 с трехдвигательной компоновкой и двухместной кабиной, пишет The War Zone. Недавние видеозаписи испытательных полетов показали изменения в конструкции самолета, включая установку двухмерных векторных сопел, похожих на те, что используются на американском F-22 Raptor.

    На видео заметен радиообтекатель светлого цвета, что может указывать на установку радара в носовой части. Светлые участки на верхней части фюзеляжа могут быть антеннами системы связи и обмена данными. Аналитики полагают, что J-36 способен выполнять функции разведки и ретранслятора, а также управлять боевыми беспилотниками.

    На выставке China International Defence Electronics Exhibition в сентябре корпорация AVIC представила стенд с описанием системы наведения лазерного оружия мощностью в сотни киловатт и массой менее 380 кг. На сопровождающей графике изображен J-36, испускающий лазерный луч. Впрочем, неясно, отражает ли это реальные планы по вооружению самолета.

    Трехдвигательная компоновка J-36 позволяет генерировать достаточно энергии для питания современных датчиков и потенциально лазерного оружия направленной энергии. Конструкция самолета оптимизирована под дальность полета и полезную нагрузку, а не под маневренность. Главный конструктор истребителя J-20 Ян Вэй заявлял, что J-36 способен проникать в сильно защищенное воздушное пространство, недоступное для J-20 и западных F-22 или F-35.

    Американские военные пока скептически оценивают китайские разработки. Пентагон в декабре 2025 года указывал, что китайские истребители шестого поколения находятся на начальных стадиях разработки и ожидаются к 2035 году. Американский истребитель шестого поколения F-47 компании Boeing должен совершить первый полет в 2028 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг секретные детали американского истребителя F-35 по ошибке доставили в Китай. В конце июня Bloomberg сообщил о демонстрации Китаем прототипа истребителя шестого поколения. В феврале США анонсировали первый полет истребителя шестого поколения F-47 в 2028 году.

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    24 сентября 2026, 19:57 • Новости дня
    Умерла последняя жена Владимира Высоцкого Марина Влади

    BFMTV: Умерла последняя жена Владимира Высоцкого Марина Влади

    Умерла последняя жена Владимира Высоцкого Марина Влади
    @ Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Французская артистка и последняя супруга поэта Владимира Высоцкого Марина Влади ушла из жизни в возрасте 88 лет, сообщил телеканал BFMTV.

    «Франко-русская актриса, певица и писательница Марина Влади умерла в этот четверг, 24 сентября. Ей было 88 лет», – приводит РИА «Новости» сообщение BFMTV.

    Знаменитость родилась в пригороде Парижа в семье русских эмигрантов.

    За свою карьеру артистка исполнила более 100 ролей в кино. Всемирную известность ей принесла главная роль в картине «Колдунья», снятой по повести Александра Куприна. За работу в фильме «Современная история» она получила награду Каннского кинофестиваля.

    В 1970 году знаменитость официально зарегистрировала брак с советским поэтом и актером Владимиром Высоцким. Позже она выпустила мемуары об их отношениях, а также передала архивы мужа в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года Марина Влади передала любовную переписку с Владимиром Высоцким в Росархив.

    Осенью прошлого года аукционный дом Hermitage Fine Art выставил на торги посмертную маску поэта из поместья актрисы.

    Летом того же года сын легендарного артиста Никита Высоцкий назвал этичным создание цифрового аватара своего отца.


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    24 сентября 2026, 11:41 • Новости дня
    Минфин предложил включить в основную налоговую базу по НДФЛ пассивные доходы
    Минфин предложил включить в основную налоговую базу по НДФЛ пассивные доходы
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство финансов предложило включить в основную налоговую базу по НДФЛ пассивные доходы, в том числе дивиденды и проценты от вкладов, при этом мера коснется не более 6% населения.

    Министерство финансов предложило включить дивиденды и проценты от вкладов в основную налоговую базу по НДФЛ, говорится на сайте ведомства.

    Инициатива стала частью бюджетного пакета, который правительство России рассмотрит на заседании в четверг. Документ также включает проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов.

    «В целях унификации уровня налогообложения доходов граждан по ставкам 13-22% в основную налоговую базу по НДФЛ предлагается включить «пассивные» доходы», – говорится в сообщении ведомства. Сейчас такие доходы, включая операции с ценными бумагами и цифровыми правами, облагаются по ставкам 13-15%.

    В министерстве подчеркнули, что ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа его получения. Изменения затронут около 4 млн граждан, что составляет не более 6% населения.

    При этом поправки не коснутся доходов участников спецоперации, также предусмотрены преференции для малых вкладов до 1 млн рублей.

    В Минфине заявили, что бюджетная политика России в 2027-2029 годах будет направлена на выполнение всех социальных обязательств, обеспечение обороны и техлидерства.

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