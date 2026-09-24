Развлекательную часть конкурса в Якутии решили отменить в память о Соседове

Tекст: Дарья Григоренко

«Будет (вечер памяти) в 18.00 (12.00 мск). В целом (программа конкурса) не изменится, но развлекательной части не будет», – приводит РИА «Новости» слова источника.

Организатор Виктор Беззубов также сообщил, что концертная программа конкурса «Жемчужина Дальнего Востока-2026», председателем жюри которого был Соседов, в связи с его смертью частично сокращена, в частности, не будет выступлений Алисы Мон.

Кроме того, телевизионный канал НТВ решил показать первый выпуск нового сезона проекта «ВИА Суперстар!» в память о критике. Телеведущий Вадим Такменев пояснил, что передача была снята заранее, поэтому зрители смогут увидеть Сергея Соседова на экранах.

«Мы никаких изменений не будем вносить ни в монтаж, ни в какой-то накал, который возникает иногда у нас среди членов жюри. А зачем обманывать кого-то? Мы хотим его видеть таким, каким он был. И наслаждаться каждым кадром и воспоминаниями о том, как он провел столько сезонов» – добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, известный музыкальный критик Сергей Соседов скончался в Якутии на 59-м году жизни.

Родственники погибшего решили похоронить его на Перепечинском кладбище в Подмосковье.