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    24 сентября 2026, 14:39 • Новости дня

    ЦНИИмаш сообщил о планах повысить пропускную способность российских спутников

    ЦНИИмаш: В России разработают полезную нагрузку для спутников связи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Полезную нагрузку для спутников связи с очень высокой пропускной способностью будут разрабатывать в России, сообщил генконструктор по автоматическим космическим системам и комплексам – заместитель гендиректора ЦНИИмаш Геннадий Ерохин.

    Российские специалисты приступят к разработке перспективного оборудования для космических аппаратов, передает РИА «Новости».

    Выступая на конференции Satcomrus, заместитель генерального директора ЦНИИмаш Геннадий Ерохин отметил: «Мы поставили задачу… что необходимо переходить к новым гибким цифровым полезным нагрузкам, потенциал которых возможен до 100 гигабит в секунду».

    По словам специалиста, в настоящий момент столь мощные устройства не требуются. В будущем государственная корпорация «Роскосмос» планирует согласовать с оператором «Космическая связь» более скромные параметры. Однако в качестве доступной отечественной технологии задача уже поставлена. В следующем году планируется развернуть работы по созданию компонентов аппаратуры.

    Ерохин признал, что процесс импортозамещения в отечественном спутникостроении привел к снижению пропускной способности. Согласно представленным данным, к 2030 году общий показатель российских аппаратов достигнет 101 гигабита в секунду, но к 2035 году может упасть до 79,8 гигабита в секунду. В то же время зарубежные производители активно увеличивают этот параметр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин пообещал обеспечить все потребности населения страны в спутниковой связи к 2030 году.

    В июле Россия вывела на орбиту вторую группу аппаратов низкоорбитальной системы «Рассвет».

    Госкорпорация «Роскосмос» планирует запустить первые спутники для прямого доступа к интернету с мобильных телефонов в 2027 году.

    22 сентября 2026, 10:55 • Новости дня
    Спутниковая группировка России достигла 400 космических аппаратов

    Глава Роскосмоса заявил о спутниковой группировке в 400 космических аппаратов

    Спутниковая группировка России достигла 400 космических аппаратов
    @ Бюро 1440

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал, что в 2026 году было выведено порядка 60 космических аппаратов на орбиту, совокупная группировка России достигла практически 400 космических аппаратов.

    Масштаб отечественной орбитальной инфраструктуры продолжает активно увеличиваться, передает РИА «Новости».

    В октябре с космодрома Восточный планируется запуск двух аппаратов, предназначенных для высокодетальной съемки поверхности Земли.

    «В текущем году было выведено порядка 60 космических аппаратов на орбиту, это телекоммуникационные, навигационные и так называемые аппараты дистанционного зондирования земли. Совокупная группировка достигла практически 400 космических аппаратов», – заявил Дмитрий Баканов.

    Руководитель госкорпорации добавил, что новые оптико-электронные спутники частных компаний успешно прошли все испытания. По его словам, эти устройства позволят вести наблюдение за планетой в любое время суток и дополнительно расширят возможности российской группировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Россия совершила запуск второй группы аппаратов низкоорбитальной группировки «Рассвет».

    В прошлом году отечественная ракетно-космическая отрасль отправила на орбиту порядка 100 спутников.

    Весной компания «Бюро 1440» успешно запустила первые 16 космических аппаратов связи.

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    24 сентября 2026, 13:41 • Новости дня
    «Бюро 1440» начало разрабатывать новое поколение спутников для «Рассвета»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компания «Бюро 1440» разрабатывает новое поколение спутников, сообщил в четверг заместитель гендиректора компании Дмитрий Агафонов.

    Отечественный разработчик космической техники ведет создание обновленных орбитальных аппаратов, передает РИА «Новости».

    По словам топ-менеджера, компания использует данные, полученные в ходе практических испытаний с клиентами, для совершенствования своих технологий.

    «У нас есть трек, который не публичен и мало виден, но это, по сути, создание нового поколения аппаратов, доработка текущего поколения аппаратов. Все это на базе фактов, которые мы собираем в реальном времени с тестов с нашими клиентами», – пояснил Дмитрий Агафонов во время выступления на отраслевом мероприятии Satcomrus.

    Известно, что в марте и июле 2026 года состоялись первые два запуска спутников в рамках формирования группировки «Рассвет». К 2027 году предприятие намерено запустить круглосуточную услугу широкополосной передачи данных через спутники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле компания «Бюро 1440» вывела на орбиту вторую партию космических аппаратов связи.

    В сентябре отечественная система «Рассвет» обеспечила бесперебойный доступ в интернет на выборах в Ямало-Ненецком автономном округе.

    Президент Владимир Путин высоко оценил возможности этой низкоорбитальной спутниковой группировки.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    22 сентября 2026, 18:51 • Новости дня
    Роскосмос сообщил о продолжении эксплуатации ракет «Союз-2.1а»

    Роскосмос: Использование ракет «Союз-2.1а» будет продолжено наряду с «Союз-2.1б»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Роскосмос сохранит использование ракет-носителей «Союз-2.1а» для пилотируемых полетов и запусков спутников параллельно с более современной модификацией, сообщили в госкорпорации.

    Роскосмос продолжит использовать ракеты «Союз-2.1а» для запусков автоматических космических аппаратов и полетов на МКС, несмотря на применение более современного носителя «Союз-2.1б», сообщается в официальном канале организации в Max.

    «На фото эти ракеты почти не отличить: тот же силуэт, те же ступени, тот же узнаваемый облик «Союза». Ключевое отличие – двигатель третьей ступени. «Союз-2.1а» – это РД0110 (11Д55), «Союз-2.1б» – более энергоэффективный и современный РД0124 (14Д23)», – говорится в сообщении.

    Сейчас ракета-носитель «Союз-2.1б» адаптирована для запусков грузовых кораблей «Прогресс МС» в рамках пилотируемой программы. Применение этих ракет в дальнейшем позволит доставлять больше полезного груза к МКС и к будущей Российской орбитальной станции, а также расширит линейку носителей в пилотируемой космонавтике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле ракета-носитель «Союз-2.1а» с экипажем 75-й экспедиции стартовала с космодрома Байконур.

    В апреле этот носитель отправил к Международной космической станции грузовой аппарат «Прогресс МС-34».

    Представители НАСА назвали данный запуск российского космического корабля безупречным.

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    22 сентября 2026, 11:39 • Новости дня
    Баканов: Радарный спутник «Окулус» начал предоставлять данные

    Глава Роскосмоса сообщил о начале работы нового радарного спутника «Окулус»

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил о готовности запущенного в этом году радарного спутника «Окулус» предоставлять данные федеральным органам исполнительной власти.

    Новый космический аппарат уже начал передавать необходимую информацию ряду российских ведомств. Об этом сообщил руководитель государственной корпорации, передает РИА «Новости».

    На встрече с главой правительства руководитель Роскосмоса также обратил внимание на успешную реализацию проектов спутниковых группировок «Электро-Л» и «Обзор».

    По словам Баканова, аппараты серии «Электро-Л» позволяют каждые 15 минут полностью обновлять информацию о метеорологической обстановке вокруг земного шара. В свою очередь, спутники «Обзор» ведут высокодетальное радиолокационное наблюдение за поверхностью Земли, получая снимки независимо от погодных условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Михаил Мишустин указал на формирование космосом технологического лидерства России.

    В начале недели глава Роскосмоса заявил об испытаниях нового пилотируемого корабля.

    Весной корпорация анонсировала планы улучшить характеристики ракеты «Союз-5».

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    23 сентября 2026, 11:15 • Новости дня
    Баканов: Роскосмос запланировал повысить точность ГЛОНАСС до 2,8 метра

    Роскосмос анонсировал повышение точности навигационной системы ГЛОНАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил о планах повысить точность навигационной системы ГЛОНАСС с восьми до 2,8 метра к 2027 году.

    В 2027 году точность российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС вырастет почти в три раза и составит 2,8 метра вместо нынешних восьми, передает РИА «Новости».

    По словам генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Баканова, сейчас формируется технологический облик нового поколения спутниковой группировки. Ожидается, что данная мера позволит развивать технологии навигации, а также увеличить устойчивость и надежность системы.

    Планы развития группировки были представлены на совещании в Москве, посвященном итогам реализации национального проекта «Космос» за третий квартал 2026 года. Главной целью проекта названо обеспечение технологической независимости и глобальной конкурентоспособности ракетно-космической отрасли страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе глава госкорпорации рассказал об испытаниях нового пилотируемого корабля.

    В начале недели Баканов выступил с заявлением о продлении сроков эксплуатации МКС.

    В этом месяце ведомство собрало рекордные 12 тыс. заявок от желающих вступить в отряд космонавтов.

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    22 сентября 2026, 11:14 • Новости дня
    Глава «Роскосмоса» заявил об испытаниях нового пилотируемого корабля

    Глава «Роскосмоса» Баканов заявил об испытаниях нового пилотируемого корабля

    Tекст: Ольга Иванова

    Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов анонсировал парашютные испытания нового перспективного многоразового пилотируемого корабля, а также сообщил об успешных тестах двигателей ракеты «Амур-СПГ».

    Генеральный директор госкорпорации сообщил о планах по развитию космической программы на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным, передает РИА «Новости».

    По словам руководителя ведомства, важнейшим этапом станет отработка перспективного многоразового аппарата.

    «Первый шаг – это запуск и отработка нового перспективного пилотируемого транспортного корабля, многоразового. Осенью уже будет парашютный сброс, его испытания на Дальнем Востоке в России», – рассказал Дмитрий Баканов.

    Кроме того, глава госкорпорации отметил успехи в создании ракеты-носителя «Амур-СПГ», оснащенной возвращаемой первой ступенью. Специалисты уже провели два успешных прожига двигателей, работающих на топливной паре сжиженный газ-кислород.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Роскосмос» запланировала испытания нового пилотируемого корабля на 2026 год.

    Весной текущего года генеральный директор ведомства Дмитрий Баканов рассказал о первом прожиге метанового двигателя для многоразовой ракеты «Амур-СПГ».

    Этот перспективный носитель разрабатывается для замены устаревающего семейства «Союз-2».

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    23 сентября 2026, 11:22 • Новости дня
    Минэкономразвития и Роскосмос обсудили туризм на космодроме Восточный

    Роскосмос: Баканов и Решетников обсудили создание туров на Восточный

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов и министр экономического развития Максим Решетников рассмотрели возможность создания уникального туристического продукта на базе космодрома Восточный.

    Руководители ведомств провели совещание, на котором обсудили необходимость формирования туристического маршрута в категории промышленного туризма, сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

    На встрече также затрагивалась реализация национального проекта «Космос» и основные направления развития российской космической отрасли. В качестве главного драйвера экономики космоса участники назвали частные инвестиции, развитие стартапов по производству и запуску спутников, а также ускорение коммерциализации отрасли.

    Подводя главные итоги третьего квартала этого года, стороны отметили успешный запуск гидрометеорологического спутника для передачи данных об облачном покрове и атмосфере. Кроме того, состоялся первый пуск ракеты «Союз-5» с самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем.

    Представители ведомств обратили внимание на формирование технологического облика нового поколения ГЛОНАСС, благодаря которому точность навигации должна значительно вырасти к следующему году. Еще одним важным достижением квартала стало составление наиболее подробной карты Вселенной в рентгеновских лучах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов анонсировал первый пуск с нового комплекса на космодроме Восточный.

    Весной он лично проинспектировал ход строительства объектов на территории космодрома.

    В апреле стартовый стол для ракет семейства «Ангара» ввели в эксплуатацию.

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    22 сентября 2026, 11:33 • Новости дня
    Баканов анонсировал первый пуск с «Нового старта» на Восточном в 2027 году

    Первый пуск ракеты «Старт-1М» с космодрома Восточный наметили на 2027 год

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что первый пуск ракеты с частной площадки «Новый старт» на космодроме Восточный состоится в первом квартале 2027 года.

    В России частные компании начали создавать не только космические аппараты, но и новые ракеты-носители, передает РИА «Новости».

    На космодроме Восточный ведется создание площадки для пуска конверсионной ракеты-носителя «Старт-1М», которая разрабатывается на базе межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь». Использование таких носителей принесет госкорпорации от шести до восьми дополнительных стартов ежегодно.

    Ожидается, что частные инвесторы вложат в реализацию проекта 600 млрд рублей в течение восьми лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной глава Роскосмоса рассказал о миллиардных инвестициях в проект частной стартовой площадки.

    В начале апреля первый запуск конверсионной ракеты «Старт-1М» перенесли на 2027 год.

    В апреле сенаторам впервые представили этот новый носитель, созданный на базе комплекса «Тополь».

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    23 сентября 2026, 09:28 • Новости дня
    Роскосмос: Миссия Crew-13 с космонавтом Тетерятниковым отправится к МКС 1 октября

    Роскосмос: Старт Crew-13 с космонавтом Тетерятниковым к МКС состоится 1 октября

    Tекст: Мария Иванова

    Запуск миссии Crew-13 к Международной космической станции, в состав которой входит российский космонавт Сергей Тетерятников, запланирован на 1 октября, сообщили в Роскосмосе.

    Старт миссии Crew-13 с космодрома на мысе Канаверал планируется 1 октября в 18:10 по московскому времени, сообщает Роскосмос со ссылкой на данные НАСА.

    Вместе с российским космонавтом Сергеем Тетерятниковым в экипаж вошли астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также астронавт Канадского космического агентства Джошуа Кутрик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе НАСА указало срок запуска Crew-13 с космонавтом Тетерятниковым.

    В прошлом месяце Роскосмос сообщил о готовности двух космонавтов к миссии Crew-13.

    В феврале госкорпорация назвала космонавта для полета на корабле Crew Dragon.

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    22 сентября 2026, 11:07 • Новости дня
    Глава Роскосмоса заявил о продлении эксплуатации МКС

    Глава Роскосмоса Баканов заявил о продлении эксплуатации МКС

    Tекст: Ольга Иванова

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов объявил о договоренности между Россией и Соединенными Штатами продлить срок службы Международной космической станции до 2030 года.

    Работа Международной космической станции будет продолжена до 2030 года по инициативе американской стороны, передает РИА «Новости».

    Решение принято с учетом того, что станция состоит из российского и американского сегментов.

    «К нам обратились наши американские коллеги, поскольку сегодня Международная космическая станция состоит из двух сегментов – российского и американского, – продлить ее эксплуатацию с 2028 до 2030 года», – сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

    По словам руководителя госкорпорации, российская сторона пошла навстречу партнерам. При этом дополнительное время работы МКС не скажется на графике создания новой российской орбитальной станции, так как эти процессы идут параллельно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом руководители космических ведомств России и США договорились о продлении работы МКС до 2030 года.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов отметил полную взаимозависимость экипажей двух стран на орбите.

    Госкорпорация анонсировала совместное сведение станции с орбиты с помощью российских и американских кораблей.

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    22 сентября 2026, 10:45 • Новости дня
    Мишустин: Космос формирует технологическое лидерство России

    Мишустин назвал космическую отрасль драйвером развития экономики России

    Tекст: Мария Иванова

    Исследование космического пространства является важнейшим направлением, обеспечивающим развитие смежных отраслей и формирующим технологическое лидерство России, заявил председатель правительства Михаил Мишустин на встрече с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым.

    Космическая отрасль поставляет передовые идеи для множества сфер в экономике, инженерном деле и науке, передает ТАСС слова премьера.

    Мишустин отметил, что для развития отрасли Россия располагает диверсифицированными комплексами, такими как Байконур, Плесецк и Восточный. Он также подчеркнул важность подготовки кадров, призвав Роскосмос активнее агитировать молодежь через профильные школьные классы.

    Среди ключевых проектов глава правительства выделил обновление пилотируемых программ, создание нового транспортного корабля и Российской орбитальной станции (РОС), которая заменит МКС. Кроме того, спутники уже обеспечивают круглогодичную навигацию по Северному морскому пути, отслеживая погоду и ледовую обстановку.

    Мишустин добавил, что выполнение национального проекта «Космос» находится на особом контроле правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Роскосмос сообщил, что модули будущей российской станции будут отделены при сведении МКС с орбиты.

    В апреле Россия обсудила с партнерами безопасность Российской орбитальной станции.

    Весной Москва получила предложения о сотрудничестве по РОС от более чем десяти стран.

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    22 сентября 2026, 10:48 • Новости дня
    Роскосмос получил рекордные 12 тыс. заявок в отряд космонавтов

    Глава Роскосмоса: Число заявок в отряд космонавтов побило рекорд

    Tекст: Мария Иванова

    Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что в ходе открытого набора в российский отряд космонавтов поступило рекордное количество заявок – 12 тысяч.

    В ходе нового набора в отряд космонавтов побит рекорд по числу претендентов, 350 человек уже прошли первичный отбор, передает РИА «Новости».

    На встрече с премьером России Михаилом Мишустиным Баканов пояснил, что достичь таких показателей удалось благодаря размещению оповещения на едином портале Госуслуг.

    Глава госкорпорации добавил, что все процедуры отбора завершатся в текущем году. Имена прошедших отбор кандидатов также назовут до конца 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Роскосмос анонсировал скорое завершение отбора в отряд космонавтов.

    В начале июня госкорпорация сообщила о наличии 11 тыс. черновиков заявлений от желающих полететь в космос.

    В апреле глава госкорпорации заявил о множестве космических «суперсил» у России.

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    24 сентября 2026, 16:36 • Новости дня
    Киргизия анонсировала первый запуск собственного спутника на орбиту

    Минсельхоз: Киргизия выведет свой первый спутник на орбиту в октябре

    Tекст: Валерия Городецкая

    В начале октября Киргизия впервые в своей истории запустит в космос собственный спутник, разработанный местными специалистами для нужд сельского хозяйства, сообщила пресс-служба Минсельхоза республики.

    Киргизия в начале октября впервые отправит в космос собственный спутник, передает ТАСС. Аппарат, разработанный ОАО «Кыргыз Асман», представил зампредседателя кабинета министров республики Эрлист Акунбеков.

    «Это первый случай, когда разработка и сборка спутника были осуществлены в Кыргызстане, реализация проекта заняла около двух с половиной лет. В настоящее время ведется подготовка к запуску: старт спутника запланирован на первую неделю октября с территории штата Калифорния (США)», – сообщили в пресс-службе.

    Космический аппарат предназначен в первую очередь для нужд сельского хозяйства. Данные со спутника позволят мониторить посевы, оценивать последствия ЧС, анализировать состояние пастбищ и прогнозировать урожайность. Также он поможет отслеживать изменения ледников и окружающей среды.

    В настоящее время специалисты завершают сборку основных компонентов, установку оборудования и тестирование систем. После этого аппарат будет полностью готов к запуску.

    В конце прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев объявил о старте работ по отправке первого национального спутника.

    В сентябре премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал планы по запуску трех новых космических аппаратов.

    В мае Южная Корея успешно вывела на околоземную орбиту сельскохозяйственный спутник с американской базы.

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    24 сентября 2026, 13:20 • Новости дня
    Китай вывел на орбиту четвертую группу спутников «Яогань-40»

    CASC: Ракета «Чанчжэн-6А» успешно вывела на орбиту спутники «Яогань-40»

    Tекст: Мария Иванова

    Китайская корпорация космической науки и техники (CASC) сообщила об успешном выведении на заданную орбиту четвертой группы спутников дистанционного зондирования «Яогань-40».

    Ракета-носитель «Чанчжэн-6А» стартовала с космодрома Тайюань и вскоре после запуска успешно доставила космические аппараты на заданную орбиту, передает РИА «Новости».

    Группа спутников «Яогань-40» предназначена для исследования электромагнитной обстановки и проведения соответствующих технологических испытаний.

    В CASC отметили, что «Чанчжэн-6А» является новым поколением ракет-носителей. Она способна обеспечить различные варианты массовых запусков, включая вывод одного спутника на орбиту и последовательный или параллельный запуск нескольких аппаратов. Ее грузоподъемность при выведении на солнечно-синхронную орбиту составляет не менее 6,5 тонны.

    Состоявшийся запуск стал 670-м по счету для ракет семейства «Чанчжэн».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Китай запустил ракету «Чанчжэн» с шестью спутниками.

    В прошлом месяце Пекин отложил запуск зонда «Чанъэ-7» с российским детектором лунной пыли.

    Весной китайская сторона запустила космический корабль «Шэньчжоу-23» к орбитальной станции.

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    22 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    Ученые: На Земле ожидается вторая осенняя магнитная буря

    Ученые лаборатории солнечной астрономии спрогнозировали магнитную бурю на Земле

    Tекст: Мария Иванова

    Вторая за осень магнитная буря, вызванная крупной корональной дырой на Солнце, ожидается на Земле 24 сентября, предупредили ученые.

    Магнитная буря накроет Землю из-за потока быстрого солнечного ветра, вытекающего из крупной корональной дыры, которая тянется от южного полюса Солнца к экватору. Экваториальный край дыры «заденет» планету, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    Ученые пояснили, что корональные дыры представляют собой области интенсивного истечения плазмы, из-за чего они выглядят темными. Вспышечная активность на Солнце возобновилась 19 сентября после шестидневного перерыва, который стал самым продолжительным с 2021 года. Однако она остается на низком уровне и не угрожает Земле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ученые спрогнозировали магнитные бури после выброса плазмы на Солнце.

    В конце августа специалисты предупредили о возможной магнитной буре из-за солнечной вспышки.

    Летом сильнейшая вспышка на Солнце вызвала мощную магнитную бурю на Земле.

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