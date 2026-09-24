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    24 сентября 2026, 14:27 • Новости дня

    Турция ответила на слова главы Минобороны Израиля об Эрдогане

    Анкара осудила высказывания министра обороны Израиля в адрес президента Турции

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Турции назвали безосновательными высказывания министра обороны Израиля Исраэля Каца в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана, указав на ситуацию в секторе Газа.

    Власти Турции ответили на критику израильского руководства в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает РИА «Новости».

    Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал турецкого лидера «султаном на бумаге» и обвинил его в антисемитских речах.

    «Безосновательные и неуместные высказывания Каца в адрес нашего президента не способны скрыть происходящее в Газе», – заявили в управлении по связям администрации президента Турции. В ведомстве подчеркнули, что Анкара продолжает выступать за справедливость и защиту прав жертв конфликтов.

    Действия израильского руководства в секторе Газа, согласно заявлению, вызывают серьезные обвинения со стороны международного сообщества. Отношения между странами остаются напряженными с октября 2023 года. Турция заблокировала торговлю с Израилем и поддерживает создание независимого палестинского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее канцелярия премьер-министра Израиля назвала турецкого лидера антисемитским диктатором.

    Весной Реджеп Тайип Эрдоган предупредил израильскую сторону о недопустимости подобных угроз.

    В конце 2024 года администрация президента Турции опровергла слухи о попытках восстановления двусторонних отношений.

    23 сентября 2026, 09:55 • Новости дня
    Эрдоган и Такаити обсудили восстановление Украины

    Лидеры Турции и Японии обсудили двусторонние отношения и восстановление Украины

    Эрдоган и Такаити обсудили восстановление Украины
    @ mofa.go.jp

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Японии Санаэ Такаити на полях Генассамблеи ООН обсудили двустороннее сотрудничество и важность восстановления Сирии, Газы и Украины.

    На полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Японии Санаэ Такаити, сообщает Управление коммуникаций администрации турецкого лидера.

    В ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношения, региональные и глобальные проблемы. Эрдоган указал на потенциал для сбалансированного роста двусторонней торговли и подчеркнул необходимость сотрудничества в энергетике, инфраструктуре и оборонной промышленности.

    Турецкий президент также отметил усилия Анкары по обеспечению мира и акцентировал внимание на важности восстановления разрушенных войной территорий Сирии, сектора Газа и Украины.

    Эрдоган пригласил Такаити принять участие в саммите лидеров COP-31, который пройдет в Турции. На встрече присутствовали главы ключевых турецких министерств и ведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Газу крупнейшим в мире детским кладбищем. Во вторник турецкий лидер осудил нападения на торговые суда в Черном море. В сентябре глава государства призвал отменить право вето в Совбезе ООН.

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    24 сентября 2026, 05:18 • Новости дня
    Эрдоган потребовал от Зеленского прекратить атаки на торговые суда
    Эрдоган потребовал от Зеленского прекратить атаки на торговые суда
    @ Kyle Mazza/CNP/MediaPun/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Владимиру Зеленскому о недопустимости атак на торговые суда и призвал обеспечить безопасность в черноморской акватории.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с Владимиром Зеленским вопросы безопасности судоходства в Черном море, передает РИА «Новости». Встреча политиков прошла в Турецком доме в Нью-Йорке во время 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    «Наш президент подчеркнул, что необходимо принять меры по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, что нападения на торговые суда недопустимы и что мы ожидаем от сторон ответственного поведения», – сообщили в администрации турецкого лидера.

    Эрдоган также подтвердил готовность Анкары содействовать завершению конфликта между Россией и Украиной и достижению прочного мира. Турецкая сторона намерена продолжить работу по возобновлению прямых переговоров между участниками конфликта.

    В текущем году несколько судов Турции подверглись атакам со стороны ВСУ в акватории Черного моря. В результате инцидентов пострадали турецкие граждане, один человек погиб. После этого Анкара вызвала украинского посла в МИД и потребовала обеспечить безопасность торговых маршрутов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкий лидер с трибуны ООН осудил недавние нападения на торговые суда в акватории Черного моря.

    Представители министерств иностранных дел России и Турции обсудили в Москве исходящие от Киева угрозы безопасности судоходства.

    Ранее Анкара предложила сторонам конфликта ввести мораторий на военные действия для защиты гражданского флота.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    22 сентября 2026, 10:39 • Новости дня
    США пообещали урегулировать спор с Турцией по С-400
    США пообещали урегулировать спор с Турцией по С-400
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Посол США в Турции Том Баррак заявил, что разногласия между Вашингтоном и Анкарой из-за закупок российских зенитных ракетных комплексов С-400 будут урегулированы.

    Дипломат отметил, что стороны ведут «неустанную» работу над решением двусторонних вопросов. Баррак подчеркнул, что отношения между Турцией и США сейчас близки как никогда, передает агентство Anadolu.

    Отвечая на вопрос о С-400, посол указал на законодательство США, включая CAATSA, и требования к статусу системы. Он назвал эту тему «вопросом отношений», а не критической проблемой.

    Баррак также охарактеризовал отношения президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана как «очень крепкие». Ожидается, что лидеры встретятся на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Турция заявила о наличии «креативных идей» для переговоров с США по С-400. Летом Анкара назвала спекуляциями слухи о перепродаже российских комплексов. В июле турецкий МИД призвал к конструктивным переговорам с Россией по С-400.

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    23 сентября 2026, 00:49 • Новости дня
    Макрон назвал перемирие в секторе Газа «позорным спектаклем»
    Макрон назвал перемирие в секторе Газа «позорным спектаклем»
    @ Kyle Mazza/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил политику Израиля на палестинских территориях во время выступления на 81-й сессии Генассамблеи ООН.

    Выступая в Нью-Йорке, Макрон выразил недовольство текущей обстановкой, передает ТАСС.

    «Некоторые хвастаются мнимым миром, но этот мир ни на секунду не открыл гуманитарные коридоры. Должны ли мы пассивно наблюдать за этим позорным для всех нас спектаклем? Ни в коем случае», – подчеркнул он.

    Особое внимание глава государства обратил на ситуацию на Западном берегу реки Иордан. Там продолжается возведение израильских поселений.

    По мнению политика, это ежедневно мешает реализации права палестинского народа на существование. Париж безоговорочно признает право Израиля на безопасность. Однако расчет на нарушение суверенитета соседних государств ради собственной защиты является роковой ошибкой. Подобная стратегия в конечном итоге разрушает перспективы мирного будущего в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны осудили планы Израиля по строительству нового поселения на Западном берегу реки Иордан.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запретил французскому лидеру въезд в страну из-за его намерений признать палестинское государство.

    До этого Эммануэль Макрон пригрозил израильским властям международной изоляцией на фоне продолжения военной операции.

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    24 сентября 2026, 11:03 • Новости дня
    ЦИК Израиля отстранил ведущие арабские партии от выборов

    Избирком Израиля отстранил ведущие арабские партии от выборов

    ЦИК Израиля отстранил ведущие арабские партии от выборов
    @ Klaus-Werner Friedrich/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Центральная избирательная комиссия Израиля проголосовала за отстранение основных арабских партий от участия в парламентских выборах, которые пройдут в октябре.

    Центральная избирательная комиссия Израиля проголосовала за недопуск главных арабских партий до участия в парламентских выборах, которые пройдут в октябре. Это решение было принято после обращений членов правой коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху, пишет Bloomberg.

    Запрет распространяется на Объединенный арабский список (РААМ) под руководством Мансура Аббаса и коалицию «Объединенный список». Помимо этого, комиссия отдельным голосованием отстранила депутата Офера Касифа и лидера партии БАЛАД Сами Абу Шехаде, отмечает Al Jazeera.

    Принятые запреты не являются окончательными и подлежат обязательному утверждению в Верховном суде на следующей неделе. Представители отстраненных политических сил намерены оспорить решение. В арабских партиях назвали недопуск политически мотивированным и заявили, что он направлен на то, чтобы лишить граждан возможности повлиять на баланс сил и сменить правительство.

    По данным предвыборных опросов, арабские списки могли бы получить в 120-местном парламенте около 12 мандатов. Их отсутствие на выборах способно серьезно изменить возможные пути формирования правящего большинства как для сторонников Нетаньяху, так и для его главного соперника Гади Айзенкота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Кнессет утвердил самороспуск перед выборами в парламент Израиля. В июне тысячи израильтян вышли на антиправительственные митинги в крупных городах. В начале лета Нетаньяху объявил о планах участвовать в осенних парламентских выборах.

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    22 сентября 2026, 20:25 • Новости дня
    Эрдоган в ООН осудил нападения на торговые суда в Черном море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, назвал недопустимыми любые нападения на торговые суда в акватории Черного моря.

    В ходе выступления на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке турецкий лидер подчеркнул важность безопасности морских путей, передает ТАСС.

    «Мы продолжаем контакты со сторонами для восстановления безопасности судоходства в Черном море, обеспечения продовольственной безопасности и предотвращения распространения войны на более широкую географию. Я особо подчеркиваю, что недавние нападения на торговые суда в Черном море неприемлемы», – отметил он.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил получение турецкой инициативы об отказе от атак на морские суда.

    Представители министерств иностранных дел России и Турции обсудили в Москве угрозы безопасности черноморского судоходства со стороны Киева.

    В конце августа турецкий коммерческий танкер STAR II подвергся удару беспилотного аппарата.

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    23 сентября 2026, 10:18 • Новости дня
    Эрдоган призвал сохранить территориальную целостность Украины после конфликта

    Эрдоган заявил о необходимости сохранения территориальной целостности Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил за завершение конфликта на Украине с сохранением ее территориальной целостности и суверенитета.

    Эрдоган выразил надежду на мирное урегулирование украинского кризиса с учетом сохранения суверенитета страны, передает агентство «Анадолу».

    «Что касается российско-украинского конфликта, мы искренне надеемся, что он завершится с сохранением суверенитета и территориальной целостности Украины», – сказал Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Японии Санаэ Такаити обсудили важность восстановления Сирии, Газы и Украины на полях Генассамблеи ООН.

    Турецкий лидер во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН назвал недопустимыми любые нападения на торговые суда в акватории Черного моря.

    Российская сторона назвала киевский режим главным препятствием для завершения боевых действий.

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    22 сентября 2026, 17:06 • Новости дня
    Главы МИД восьми стран призвали Израиль выполнить обязательства по Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    Турция, Египет, Саудовская Аравия и еще пять мусульманских стран потребовали от Израиля немедленно обеспечить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.

    Главы внешнеполитических ведомств восьми государств по итогам встречи в Нью-Йорке призвали израильские власти выполнить обязательства первого этапа плана по Газе, передает ТАСС. В совместном заявлении, опубликованном турецким министерством иностранных дел, отмечается необходимость прекращения нарушений режима прекращения огня.

    «Министры выражают глубокую обеспокоенность продолжающимися страданиями населения в Газе и призывают Израиль немедленно выполнить остающиеся обязательства в рамках первого этапа Комплексного плана, включая обеспечение незамедлительной, безопасной и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи для восстановления, а также содействие восстановлению критически важной инфраструктуры. Они подчеркивают настоятельную необходимость сохранения режима прекращения огня и прекращения всех нарушений», – говорится в документе.

    Участники встречи потребовали отменить меры поселенческой политики, включая снос палестинских домов и расширение израильских поселений. Также дипломаты осудили насилие со стороны поселенцев и конфискацию земель.

    В заявлении обозначены шаги второго этапа урегулирования, предусматривающие полный вывод войск Израиля из сектора Газа и развертывание международных стабилизационных сил. Управление территорией должно перейти к профильному национальному комитету.

    Министры высоко оценили роль президента США Дональда Трампа в процессе урегулирования. Они призвали Вашингтон активно участвовать в обеспечении выполнения договоренностей всеми сторонами конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД восьми государств призвали к скорейшей реализации мирного плана для сектора Газа.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от предложенного Вашингтоном проекта урегулирования. При этом ряд ближневосточных стран положительно оценил мирную инициативу Дональда Трампа.

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    22 сентября 2026, 21:57 • Новости дня
    Франция в пятый раз разрешила пролет самолета Нетаньяху вопреки ордеру МУС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Франции согласовали маршрут премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Генассамблею ООН, проигнорировав выданный Международным уголовным судом документ на его арест, пишет портал France info.

    Правительство Франции одобрило пролет самолета израильского лидера вопреки ордеру МУС, передает РИА «Новости». Журналисты портала France info отмечают, что это произошло уже в пятый раз после решения международной инстанции.

    «Франция разрешила самолету премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пролететь над своей территорией в рамках его поездки на Генассамблею ООН в Нью-Йорке», – сообщил дипломатический источник издания.

    В конце ноября 2024 года суд выдал санкцию на арест Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта. Политикам вменяют предполагаемые военные преступления на территории сектора Газа.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запланировал визит в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН вопреки угрозам ареста.

    Ранее Нетаньяху назвал МУС кенгуриным судом.

    Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху в ноябре 2024 года.

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    23 сентября 2026, 14:12 • Новости дня
    В Анкаре задержали создателя ИИ-фото с Эрдоганом

    В Анкаре задержан мужчина за создание ИИ-фото с президентом Турции Эрдоганом

    Tекст: Мария Иванова

    Правоохранительные органы задержали в Анкаре мужчину, который создавал при помощи искусственного интеллекта фотографии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и распространял их в соцсетях.

    Подозреваемый размещал в статусе WhatsApp смонтированные фотографии с Эрдоганом и министром юстиции Акыном Гюрлеком, сообщила газета Cumhuriyet со ссылкой на прокуратуру Анкары, пишет РИА «Новости».

    Следствие считает, что задержанный пытался создать впечатление о наличии связей с высокопоставленными чиновниками. Расследование ведется по подозрению в торговле влиянием и публичном распространении ложной информации.

    Известно, что у задержанного уже имелись судимости по различным статьям уголовного кодекса.

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    22 сентября 2026, 18:33 • Новости дня
    Нетаньяху обвинил мэра Нью-Йорка в поддержке ХАМАС

    Нетаньяху обвинил мэра Нью-Йорка Мамдани в поддержке ХАМАС

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подверг жесткой критике градоначальника Нью-Йорка Зохрана Мамдани за симпатии к палестинскому движению в преддверии поездки на Генассамблею ООН.

    Израильский премьер выступил с резким видеообращением перед визитом в США на 81-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА «Новости». Политик упрекнул американского чиновника в оправдании действий палестинских радикалов.

    «Позор вам, господин Мамдани. Позор вам за то, что вы поддерживаете террористических извергов из ХАМАС, которые учинили резню нашего народа», – заявил Нетаньяху.

    Глава правительства добавил, что чиновник подстрекает к беспорядкам против еврейского населения города. Он пообещал рассказать правду о действиях израильских солдат и поведении нью-йоркского руководителя с трибуны ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани признал отсутствие юридических возможностей для задержания израильского премьера.

    Президент Израиля Ицхак Херцог раскритиковал градоначальника за распространение антисемитской риторики.

    Правоохранительные органы американского мегаполиса обеспокоились риском массовых волнений из-за резких высказываний политика.

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    22 сентября 2026, 14:51 • Новости дня
    Нетаньяху обвинил мэра Нью-Йорка в поддержке движения ХАМАС

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед визитом в США подверг резкой критике мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, обвинив его в поддержке радикального движения ХАМАС.

    Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху обвинил мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани в поддержке палестинского радикального движения ХАМАС и подстрекательстве к антисемитским протестам, передает ТАСС.

    Заявление прозвучало накануне поездки Нетаньяху в США для участия в 81-й сессии Генассамблеи ООН.

    «Позор вам, господин Мамдани. Позор вам за то, что вы поддерживаете террористических извергов из ХАМАС, которые учинили резню нашего народа. Позор вам за то, что вы подстрекаете к беспорядкам против нью-йоркских евреев. Я еду в ООН. Я расскажу правду о наших героических солдатах и расскажу правду о вас», – заявил премьер в видеообращении в соцсети X.

    Ранее Мамдани резко критиковал Нетаньяху, заявляя, что город изучает возможность его ареста по ордеру Международного уголовного суда. Однако президент США Дональд Трамп заверил, что задержать израильского премьера никто не сможет, а сам мэр позже признал отсутствие у города соответствующих полномочий.

    По данным The Jerusalem Post, визит Нетаньяху в Нью-Йорк будет сокращен до одного дня, 24 сентября. Ожидается, что это станет одной из самых коротких поездок премьера в США за всю его карьеру: он выступит на Генассамблее ООН и сразу вернется в Израиль, не оставшись на ночевку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля запланировал суточный визит в Нью-Йорк вопреки угрозам ареста.

    Правоохранительные органы американского мегаполиса усилили охрану политика до президентского уровня из-за риска массовых протестов.

    Президент еврейского государства Ицхак Херцог раскритиковал градоначальника Зохрана Мамдани за антисемитскую риторику.

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    22 сентября 2026, 12:58 • Новости дня
    Песков подтвердил инициативу Турции о прекращении ударов в Черном море

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Анкара предложила Москве и Киеву отказаться от атак на морские суда в акватории Черного моря, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Турция предложила России и Украине прекратить атаки на морские суда в акватории Черного моря, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва получала соответствующую инициативу от Анкары. По его словам, тема обсуждалась на высшем уровне.

    «Вопрос действительно ставился нашими турецкими партнерами во время недавних контактов президента Владимира Путина и президента Тайипа Эрдогана в Бишкеке и далее фигурировал в соответствующей дипломатической переписке», – рассказал представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября Анкара активизировала усилия по обеспечению безопасности судоходства в Черном море.

    Турецкое правительство проводило закрытые консультации с Москвой и Киевом для создания механизма предотвращения атак на гражданские суда.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан передал сторонам конфликта предложение о моратории на военные действия в акватории.

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    23 сентября 2026, 12:34 • Новости дня
    Израиль заявил о ликвидации главы финотдела ХАМАС в Газе

    ЦАХАЛ ликвидировал главу финотдела ХАМАС Мухаммеда Абу Алуана в Хан-Юнисе

    Tекст: Мария Иванова

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу финансового отдела палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Абу Алуана на юге сектора Газа, сообщили премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац.

    Ликвидация произошла в Хан-Юнисе, передает РИА «Новости».

    Нетаньяху и Кац в совместном заявлении высоко оценили действия ЦАХАЛ, отметив точную операцию и решительные действия по нейтрализации боевиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Израиль заявил об уничтожении двух командиров ХАМАС в Газе.

    В начале месяца израильская армия ликвидировала командира снайперов ХАМАС в секторе Газа.

    Летом Израиль объявил о ликвидации двух командиров ХАМАС в секторе Газа.

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    22 сентября 2026, 08:56 • Новости дня
    Эрдоган призвал отменить право вето в Совбезе ООН
    Эрдоган призвал отменить право вето в Совбезе ООН
    @ Turkish presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости отмены права вето в Совете Безопасности ООН, поскольку нынешняя система устарела.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил отказаться от постоянного членства в Совете Безопасности ООН, передает РИА «Новости».

    «Отмена права вето должна стать как отправной точкой, так и фундаментальной стратегической целью любой значимой реформы», – написал глава государства в статье для издания Bloomberg.

    По мнению турецкого лидера, мировые потрясения, такие как пандемии, энергетические кризисы и региональные конфликты, доказывают неэффективность передачи решения глобальных проблем ограниченному числу столиц. Он подчеркнул, что действующая структура международных отношений устарела и отражает реалии после Второй мировой войны.

    Политик считает, что простое расширение числа постоянных членов лишь усугубит проблему концентрации власти. Вместо этого он предложил избирать всех членов Совбеза через Генеральную Ассамблею на определенные сроки. Государства, желающие переизбраться, должны будут заручиться поддержкой большинства стран-членов.

    Кроме того, Эрдоган выступил за создание широкой коалиции в Генассамблее, чтобы ни одна страна не могла постоянно блокировать волю международного сообщества. Он призвал восстановить баланс сил и усилить полномочия Генеральной Ассамблеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году турецкий лидер заявил о желании Анкары стать постоянным членом Совбеза ООН.

    Годом позже в Кремле поддержали идею адаптации данного международного органа к современным условиям.

    В сентябре текущего года премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал незамедлительно провести реформу Совета Безопасности.

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