Турция ответила на слова главы Минобороны Израиля об Эрдогане

Анкара осудила высказывания министра обороны Израиля в адрес президента Турции

Tекст: Мария Иванова

Власти Турции ответили на критику израильского руководства в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает РИА «Новости».

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал турецкого лидера «султаном на бумаге» и обвинил его в антисемитских речах.

«Безосновательные и неуместные высказывания Каца в адрес нашего президента не способны скрыть происходящее в Газе», – заявили в управлении по связям администрации президента Турции. В ведомстве подчеркнули, что Анкара продолжает выступать за справедливость и защиту прав жертв конфликтов.

Действия израильского руководства в секторе Газа, согласно заявлению, вызывают серьезные обвинения со стороны международного сообщества. Отношения между странами остаются напряженными с октября 2023 года. Турция заблокировала торговлю с Израилем и поддерживает создание независимого палестинского государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее канцелярия премьер-министра Израиля назвала турецкого лидера антисемитским диктатором.

Весной Реджеп Тайип Эрдоган предупредил израильскую сторону о недопустимости подобных угроз.

В конце 2024 года администрация президента Турции опровергла слухи о попытках восстановления двусторонних отношений.