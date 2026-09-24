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    Как нацистам помогали прибалтийские палачи
    Генерал авиации рассказал о преимуществах обновленного Су-57
    Зеленский заявил о трех требованиях США к России по конфликту на Украине
    Биолог рассказал, как предотвратить массовое появление слизней на даче весной
    Поддержку участников СВО сделали стратегическим приоритетом бюджета
    Экономика России вернула показатели прибыли 2017 года
    Лавров и Рубио обсудили террор Украины против мировой энергетики
    Трамп лично встретил Си Цзиньпина у трапа самолета
    Минфин предложил включить в основную налоговую базу по НДФЛ пассивные доходы
    24 сентября 2026, 14:21 • Новости дня

    Нидерланды решили пересадить пилотов KLM на боевые истребители F-35

    Минобороны Нидерландов: Пилоты KLM станут резервистами для управления F-35

    Tекст: Мария Иванова

    Бывшие военные летчики, работающие в гражданской авиакомпании KLM, смогут управлять истребителями F-35 в качестве резервистов вооруженных сил Нидерландов.

    Министерство обороны Нидерландов и авиакомпания KLM заключили соглашение о привлечении бывших военных летчиков к управлению истребителями F-35, передает ТАСС.

    Пилоты гражданской авиации будут зачислены в резерв и пройдут интенсивную подготовку.

    В ведомстве подчеркнули, что летчики «в случае внезапной эскалации или начала конфликта смогут незамедлительно привлекаться» к операциям с использованием F-35. Первая группа резервистов начнет обучение в январе 2027 года. На начальном этапе они будут ежемесячно тренироваться на авиасимуляторах.

    Авиакомпания KLM гарантирует сохранение трудовых контрактов сотрудникам, участвующим в операциях. При этом они получат статус и привилегии военных летчиков-резервистов. Оборонное ведомство считает, что это увеличит численность боеготового состава и сэкономит средства на обучение.

    В 2025 году Евросоюз взял курс на милитаризацию. На саммите в Брюсселе одобрили план ReArm EU на 800 млрд евро, а затем создали фонд SAFE на 150 млрд евро. На саммите НАТО в Гааге договорились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2034 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной правительство Нидерландов инициировало масштабную модернизацию вооруженных сил.

    В августе военное ведомство анонсировало снятие бюрократических ограничений для армейских тренировок.

    Ранее для укрепления военно-воздушных сил страна одобрила закупку шести дополнительных истребителей F-35.

    22 сентября 2026, 02:12 • Новости дня
    Британия впервые выпустила торпеду с подводного беспилотника
    Британия впервые выпустила торпеду с подводного беспилотника
    @ LPhot Unaisi Luke/royalnavy.mod.uk

    Tекст: Катерина Туманова

    Британия впервые выпустила тяжелую торпеду с беспилотного подводного аппарата на прошлой неделе в территориальных водах, пуск провели с 12-метрового подводного беспилотника ВМС США, известного как Excalibur.

    «Это оружие, разработанное совместно США и Австралией, предназначено для потопления кораблей и глубоководных подводных лодок. Проект реализуется Британией и США в рамках знакового оборонного партнерства AUKUS с Австралией, которое занимается разработкой подводных лодок нового поколения, систем искусственного интеллекта и автономных подводных аппаратов», – пишет портал The i Paper.

    Отмечается, что это первый случай, когда обе страны выпустили торпеду с беспилотного подводного судна, а не с экипажной подводной лодки.

    Беспилотник Excalibur, который в настоящее время проходит морские испытания, был построен в Плимуте и может управляться дистанционно на расстоянии почти 10 тыс. миль (16 тыс. км).

    Это испытание является частью более широкой кампании по защите жизненно важных британских морских кабелей и трубопроводов от враждебных держав, сказано в заметке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лондоне решили построить крупнейший со Второй мировой военный завод. Британия решила вложить миллиарды фунтов в боевые дроны и ИИ. Экс-премьер страны Стармер заявлял о масштабном увеличении военного бюджета.


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    23 сентября 2026, 15:35 • Новости дня
    Российские дроны получили автономную систему оптической навигации «Сусанин»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные начали применять автономную оптическую систему навигации «Сусанин» для беспилотников, позволяющую аппаратам ориентироваться без связи с оператором и сигнала GPS, сообщил военкор Андрей Филатов.

    Вооруженные силы России начали применять систему автономной оптической навигации «Сусанин» для дронов, передает «Газета.Ru». Эта технология позволяет беспилотникам выполнять полетные задания даже при отсутствии связи с оператором и сигнала GPS.

    «Есть сейчас система навигации по подстилающей поверхности «Сусанин», про которую украинские спецслужбы знают и активно ищут ее создателя. Она позволяет нашим «Гераням» лететь без радиомаяков, ориентируясь по подстилающей поверхности», – заявил Филатов.

    Журналист отметил, что для реактивных БПЛА «Герань» значительную угрозу представляет многоуровневая оборона противника. Однако после преодоления первых 100 км от линии боевого соприкосновения беспилотники летят относительно спокойно, и количество сбитых аппаратов минимально.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября Киев остался без электричества после атаки реактивных беспилотников «Герань».

    Российские войска поразили этими дронами логистический склад ВСУ в Гостомеле.

    Военный эксперт Юрий Кнутов отметил недосягаемость новых модификаций аппаратов для украинских зенитных комплексов.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    24 сентября 2026, 12:48 • Новости дня
    Генерал авиации рассказал о преимуществах обновленного Су-57

    Генерал Липовой: Обновленный Су-57 на порядок превосходит передовые самолеты НАТО

    Генерал авиации рассказал о преимуществах обновленного Су-57
    @ Пресс-служба ОАК/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Истребитель Су-57 прошел очередную модернизацию с учетом задач спецоперации: увеличен радиус действия и дальность радиолокационного контроля, установлен новый локатор для идентификации наземных целей, расширен арсенал боеприпасов, рассказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Сергей Липовой. Ранее ОАК передала ВКС партию истребителей пятого поколения Су-57 в новом облике.

    «Су-57 – это не просто истребитель, а летающая платформа, на которую можно устанавливать различное оборудование и получать новые тактические возможности», – отметил Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России». По его словам, была проведена очередная модернизация машины с учетом задач специальной военной операции.

    «Модернизированные Су-57 качественно отличаются от предыдущих версий. В частности, увеличены радиус действия и дальность радиолокационного контроля воздушного пространства. Также установлен новый локатор, который определяет и контролирует обстановку на земле: теперь на большом расстоянии можно не только фиксировать точечные цели, но и идентифицировать их – будь то танк, опорный пункт, БТР или артиллерийское орудие», – указал собеседник.

    Новое оборудование, установленное на истребителях, существенно расширяет их боевые возможности. Это происходит в том числе за счет применения новых видов авиационных боеприпасов, добавил Липовой. «Речь идет о модернизированных ракетах класса «воздух – воздух», а также усовершенствованных КАБах, которые хорошо зарекомендовали себя. Кроме того, в арсенал входят ракеты класса «воздух – земля»: они способны поражать крупные площадные и наземные цели», – уточнил генерал-майор авиации.

    Дополнительно на самолеты установлены блоки радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки. «Они позволяют ставить помехи и затруднять обнаружение машины вражескими радарами, – пояснил спикер. – Еще ряд технических решений и характеристик пока остается в секрете».

    При этом технический облик Су-57 пока нельзя считать окончательным – это промежуточный вариант, считает Липовой. «Зона СВО – хороший полигон для испытаний техники: на практике выявляются нюансы, оперативно проводится модернизация, учитываются замечания и пожелания летного состава с учетом складывающейся обстановки», – рассуждает он.

    Как напомнил Герой России, на вооружении Воздушных сил ВСУ стоят самолеты стран НАТО, и Су-57 приходится им противостоять. «Российские истребители на порядок превосходят по своим тактико-техническим характеристикам самые передовые самолеты Североатлантического альянса», – заключил Липовой.

    Ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала ВКС России очередную партию многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Самолеты получили новый технический облик, сообщили в «Ростехе».

    «Самолет себя уже хорошо показал в рамках проведения специальной военной операции. Новый технический облик будет способствовать расширению задач, к которым привлекается данный тип самолетов», – приводит слова летчика пресс-служба госкорпорации. Он отметил, что перспективные возможности, заложенные в комплекс авиационного вооружения, позволяют применять новые образцы авиационных средств поражения.

    Как заявили в «Ростехе», выпускаемые сегодня машины отличаются от самолетов времен начала спецоперации. Истребитель развивается и модернизируется, в том числе с учетом богатого опыта его применения в боевых действиях. «Авиационный комплекс пятого поколения Су-57 – лучший самолет в своем классе», – подчеркнул гендиректор ОАК Вадим Бадехи.

    В конце мая первый полет совершила двухместная версия Су-57. Она получила обозначение Су-57Д («Д» – вероятно, двухместная). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как и зачем начиналась ее разработка, какие задачи лягут на второго члена экипажа и в чем двухместная машина эффективнее варианта с одним пилотом.

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    22 сентября 2026, 07:30 • Новости дня
    «Северяне» сообщили о прибытии в Харьков Драпатого и колумбийских наемников

    Главком ВСУ Драпатый и колумбийские наемники прибыли в Харьков

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на стратегических направлениях и узнали о прибытии в Харьков главкома ВСУ Михаила Драпатого и колумбийских наемников для попытки прорыва окружения.

    «В Харьков прибыл главком ВСУ Драпатый для обсуждения с командирами частей и соединений ситуации на северо-востоке области и возможностей для прорыва окружения. Также в город продолжают прибывать колумбийские наемники», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Липцовском направлении штурмовики «Севера» продвинулись по лесопосадкам на 250 м. На Волчанском направлении штурмовые группы, освободив населенные пункты Новоалександровка и Польная, расширяют зоны контроля и оттесняют окруженные силы ВСУ к центру котла.

    На Великобурлукском направлении продолжается разделение окруженной группировки ВСУ в восточной части котла на небольшие участки окружения, после чего по врагу работает авиация и артиллерия ВС России.

    На Сумском направлении в Сумском районе штурмовики продвинулись в районе Хотени и Кияницы до 200 м. В Шосткинском районе тяжелые бои идут в районе Уланово и Толстодубово.

    По словам «северян», на Сумское направление из Черниговской области для укрепления обороны Сум переброшены подразделения 50 омбр ВСУ. Бригада сформирована летом этого года и в боевых действиях участия не принимала.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дроноводы ударили по укрытиям ВСУ в Харьковской области. Танкисты «Севера» уничтожили пять пунктов управления дронами ВСУ. экипажи танков Т-80БВМ группировки «Север» поразили позиции украинских формирований на харьковском направлении.

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    23 сентября 2026, 12:35 • Новости дня
    ВВС Британии создали первую эскадрилью для защиты спутников

    Британские ВВС сформировали первое космическое подразделение

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Британии создали первое специализированное подразделение военно-воздушных сил для защиты космической инфраструктуры королевства.

    Основная задача новой специализированной космической эскадрильи состоит в подавлении, ослаблении и пресечении любой враждебной деятельности, направленной против британских интересов в околоземном пространстве, передает РИА «Новости».

    В оборонном ведомстве подчеркнули, что сформированное подразделение оснащено передовыми технологиями, в том числе новейшими средствами радиоэлектронной борьбы. Эскадрилья способна участвовать как в наступательных, так и в оборонительных операциях.

    В начале сентября британское правительство представило новую национальную космическую стратегию на период до 2030 года. На программу планируется потратить рекордные 10,5 млрд долларов, из которых более трети пойдет на развитие профильного потенциала вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте британский самолет-разведчик совершил полет над Черным морем.

    В прошлом году британская разведка наткнулась на российскую космическую оборону.

    В 2024 году глава ВВС Британии предложил усилить противовоздушную оборону НАТО атакующим потенциалом.

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    22 сентября 2026, 14:32 • Новости дня
    Латвия признала значительное усиление армии России после начала СВО

    Президент Латвии Ринкевич: СВО сделала армию России значительно сильнее

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что за время боевых действий на Украине Вооруженные силы России приобрели ценный опыт и стали значительно сильнее.

    Президент Латвии Эдгар Ринкевич отметил возросшую мощь российских войск. По его словам, начавшийся в 2022 году конфликт на Украине сделал армию России гораздо более подготовленной и эффективной. Об этом политик рассказал в интервью американской газете The Wall Street Journal, пишет РИА «Новости».

    «Нравится нам это или нет, это армия, которая сейчас обладает опытом ведения боевых действий и также показала высокую гибкость и способность адаптироваться к современным конфликтам», – подчеркнул Эдгар Ринкевич.

    В связи с этим латвийский лидер призвал руководство НАТО обязательно учитывать приобретенные российскими военными навыки при выстраивании дальнейшей стратегии Североатлантического альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее латвийский лидер признал беззащитность Запада перед российскими беспилотниками.

    В феврале Ринкевич указал на хорошую работу оборонной промышленности России. А в конце прошлого года еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс также отметил значительное усиление российских войск.

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    23 сентября 2026, 20:52 • Новости дня
    Финляндия и Украина договорились совместно выпускать военные дроны

    Финляндия и Украина подписали соглашение о совместном выпуске БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хельсинки и Киев заключили двустороннее соглашение, направленное на совместное производство и разработку современных беспилотных технологий.

    Финляндия и Украина договорились о совместном производстве оборонной продукции. Соответствующее соглашение затрагивает сферу беспилотных технологий, пишет РИА «Новости».

    «Финляндия и Украина подписали соглашение об усилении сотрудничества в области обороны и безопасности, так называемое «соглашение по беспилотникам», – сообщили в финском министерстве обороны.

    Документ направлен на развитие и совместное создание беспилотных систем. Договоренности также призваны упростить процедуру выдачи разрешений на экспорт военной продукции. Президент Финляндии Александр Стубб подтвердил, что пакт открывает путь к совместному выпуску вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее Киев и Хельсинки договорились о совместном производстве морских и наземных беспилотных систем.

    Позже президент Финляндии Александр Стубб пообещал передать украинской армии основную часть совместно производимых аппаратов.

    А бывший лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук назвал Финляндию важнейшей площадкой для локализации украинских оборонных разработок.

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    22 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    Министр обороны Польши открестился от воюющих на Украине наемников

    Косиняк-Камыш опроверг создание легиона из наемников Польши для Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг информацию о создании специального легиона из польских наемников для участия в боевых действиях на Украине.

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг слухи о создании так называемого «Международного легиона» для участия в спецоперации на стороне ВСУ. На брифинге глава ведомства подчеркнул, что его страна не ведет подобную деятельность, передает РИА «Новости».

    «Это неправда. Польша не участвует в такой деятельности. Если кто-то добровольно поехал на Украину, то это его решение», – заявил Владислав Косиняк-Камыш.

    При этом министр добавил, что законодательство было изменено для оказания медицинской помощи таким гражданам на родине. Решение было принято сеймом единогласно, но это не означает формирования легиона.

    Точное количество польских боевиков остается неизвестным. В марте 2024 года Минобороны России сообщало о прибытии 13 387 иностранных наемников, из которых 2960 – поляки. Подтверждено уничтожение 5962 человек, среди них больше всего граждан Польши – 1497.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, между тем, президент Польши Кароль Навроцкий весной подписал закон о декриминализации наемничества для служивших в ВСУ граждан.

    Ранее стало известно, что украинское командование перебросило крупную группу польских боевиков на константиновское направление. А бойцы Добровольческого корпуса взяли в плен воевавшего за Киев поляка на территории ДНР.

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    23 сентября 2026, 09:04 • Новости дня
    Ростех вывел на рынок полностью отечественный комплекс IGLA

    Ростех представил модульный стрелковый комплекс IGLA для охоты и спорта

    Tекст: Мария Иванова

    Госкорпорация Ростех представила на рынке полностью отечественный стрелковый комплекс IGLA с модульной винтовкой и линейкой из пяти патронов, призванный заменить импортные аналоги для охотников и спортсменов.

    Госкорпорация Ростех вывела на рынок стрелковый комплекс IGLA, который призван заменить ряд иностранных аналогов и целиком основан на отечественных решениях, сообщается в публикации на канале Ростеха.

    В состав комплекса вошла модульная винтовка, которую можно быстро разбирать на две части и собирать обратно одним движением, а также пять видов патронов бренда IGLA, образующих единую экосистему для максимально эффективного поражения целей охотниками и спортсменами.

    Эксперт по охотничьему оружию и профессиональный охотник Евгений Спиридонов пояснил, что конструкция винтовки во многом стала результатом санкций, поскольку до их введения в России не было массового производства стволов из нержавеющей стали, и назвал новый комплекс примером импортозамещения, когда отечественное решение превосходит прежние варианты.

    Для винтовки подготовлены специально разработанные прицелы и другой необходимый обвес, а линейка включает пять вариантов патрона 308 Win (7,62х51 мм) с разными пулями: охотничьи SP 150, Shakal 141, Shakal 160, Rocket 116 и спортивный Match 160.

    По данным Ростеха, новый скоростной патрон Rocket обеспечивает на дистанции сто метров кучность, сопоставимую с лучшими охотничьими винтовками премиального класса, что позволяет уверенно поражать даже небольшие цели на расстояниях до четырехсот метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Ростех сообщил о создании винтовки, способной поразить цель с предельной точностью.

    В апреле Ростех представил патрон IGLA повышенной точности для охоты и спортивной стрельбы.

    В прошлом году Ростех заявил об успешном боевом применении антидроновых патронов линейки IGLA.

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    22 сентября 2026, 02:25 • Новости дня
    Марочко рассказал о попытках ВСУ «срезать клещи вокруг Орехова»

    ВСУ попытались контратаковать и удержать ореховский плацдарм

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские войска предпринимают попытки контратаковать в Запорожской области, чтобы сохранить контроль над ореховским плацдармом и не допустить окружения своих сил, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    Командование Вооруженных сил Украины прилагает все усилия для удержания позиций на ореховском направлении и пытается ликвидировать угрозу окружения в Запорожской области, передает ТАСС.

    «По моей информации, сейчас они ведут контратаки с северо-востока по направлению Новопавловки и с северо-запада по направлению Червоной Криницы, то есть украинские боевики пытаются срезать те клещи, которые формируются вокруг Орехова. Также севернее Орехова сейчас идут очень серьезные бои», – отметил Марочко.

    За прошедшие выходные российские военнослужащие провели зачистку территорий к юго-западу и юго-востоку от города.

    «Для того, чтобы продвигаться дальше, нам, прежде всего, нужно подчистить свои фланги, обезопасить себя, а потом уже продвигаться», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные взяли под контроль южные окраины Орехова. Российские войска разрезали пополам оборону ВСУ в Орехове. Российские войска с 19 сентября начали бои в центральных кварталах Орехова.

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    21 сентября 2026, 22:04 • Новости дня
    США запланировали разместить на базе в Польше 15 тыс. военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы Минобороны Польши Станислав Взентек сообщил, что Вашингтон рассматривает вариант постоянной дислокации 15 тыс. американских военнослужащих на территории страны.

    Вашингтон изучает возможность постоянного размещения 15 тыс. своих военнослужащих на территории европейской страны, передает ТАСС. «Американцы продолжат в течение следующих двух-трех месяцев изучать возможности своего присутствия в Европе. Однако я уверен, что решение о постоянной базе будет принято и мы узнаем ее местоположение. В конечном итоге речь идет о 15 тыс. американских солдат в Польше», – заявил Взентек в эфире радиостанции RMF FM.

    По его словам, затраты на создание инфраструктуры для контингента США могут превысить 4 млрд долларов. Сейчас в стране находятся от 6,5 тыс. до 7,5 тыс. американских солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о значительных успехах в создании американской военной базы на польской территории.

    Власти республики предложили Вашингтону пять возможных локаций для размещения постоянного военного объекта.

    Правительство страны заранее начало подготовку логистических и жилищных условий для приема солдат.

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    22 сентября 2026, 00:43 • Новости дня
    Пентагон отменил визит министра обороны Польши

    Tекст: Катерина Туманова

    Пентагон отменил запланированную на 23 сентября встречу с вице-премьер-министром и министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем, сообщило оборонное ведомство республики.

    «В связи с неотложной просьбой американской стороны запланированный на среду визит в Пентагон заместителя премьер-министра и министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша будет перенесен. Дата визита в настоящее время уточняется», – сказано в сообщении Минобороны Польши.

    Там добавили, что заместители министра Магдалена Собковяк-Чарнецка и Павел Залевский отправляются в Вашингтон, чтобы провести переговоры с американскими партнерами и подготовить дальнейшие соглашения о сотрудничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша предложила США пять локаций для размещения военных баз. Американский лидер заявил о прогрессе в создании военной базы США в Польше. В Минобороны США запланировали разместить на базе в Польше 15 тыс. военных.


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    23 сентября 2026, 17:02 • Новости дня
    В войсках ПВО и ВВС Белоруссии началась проверка боеготовности

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Белоруссии стартовала масштабная проверка боевой готовности подразделений Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны по поручению президента Александра Лукашенко, сообщил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович.

    «Продолжается проверка вооруженных сил, других структур военной организации государства. Недавно мы завершили проверку министерства внутренних дел», – отметил Вольфович, передает ТАСС.

    Госсекретарь напомнил, что на прошлой неделе внезапной проверке подвергся один из танковых батальонов механизированной бригады. По его словам, военнослужащие достойно справились с поставленными задачами, а подробные результаты будут представлены главе государства.

    Вольфович подчеркнул особую важность ВВС и войск ПВО, которые ежедневно несут боевое дежурство. Они обеспечивают охрану воздушного пространства не только Белоруссии, но и внешних границ Союзного государства, поэтому обязаны быть готовы к немедленным действиям по защите критически важных объектов.

    В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал масштабную проверку боевой готовности всех вооруженных сил республики.

    Весной глава государства поручил продолжить точечную отмобилизацию воинских частей для оценки их боеготовности.

    По итогам прошлых мероприятий госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович отметил высокий уровень подготовки военных к защите страны.

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    22 сентября 2026, 15:55 • Новости дня
    Литовский парламент в первом чтении одобрил отмену запрета на размещение ЯО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутаты Сейма в первом чтении поддержали конституционную поправку, открывающую путь к потенциальному появлению иностранных атомных арсеналов на территории республики.

    Законодатели Литвы в первом чтении проголосовали за изменение конституции страны. Они намерены поменять закон, чтобы внести в него отмену запрета на размещение ядерного оружия в стране, пишет РИА «Новости». Инициативу поддержали 99 депутатов, 13 выступили против, еще пять человек воздержались.

    Для окончательного утверждения Сейму предстоит провести два дополнительных голосования. Ближайшее заседание намечено на 6 октября, а итоговое решение ожидается 12 января 2027 года. Поправка будет принята, если ее одобрят не менее 94 парламентариев из 141.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Литвы запланировало исключение из конституции пункта о запрете оружия массового поражения.

    Ранее президенты Литвы и Латвии одобрили дислокацию союзного ядерного вооружения НАТО в своих странах. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о нацеливании российских ракет на литовскую территорию в случае реализации этих планов.

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    22 сентября 2026, 14:47 • Новости дня
    Трамп заявил о рекордных запасах боеприпасов в США

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер Дональд Трамп сообщил об огромных запасах снарядов в стране и рекордных темпах наращивания их выпуска.

    Соединенные Штаты обладают внушительным арсеналом вооружений и продолжают наращивать производство военного назначения небывалыми темпами, передает ТАСС. Подобным образом глава государства прокомментировал слухи о возможном дефиците резервов.

    «Трусы и предатели любят говорить, что у США мало боеприпасов. Это неправда. У нас больше боеприпасов, чем мы когда-либо могли бы использовать, и мы увеличиваем их количество до невиданных ранее масштабов», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября президент США пообещал возобновить продажу американских вооружений странам-партнерам.

    В последний день лета американские военные израсходовали десятую часть своих запасов ракет Patriot для отражения атаки Ирана.

    Причиной возможного дефицита боеприпасов в Соединенных Штатах глава государства назвал масштабные поставки оружия Киеву.

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