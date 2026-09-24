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    Как нацистам помогали прибалтийские палачи
    Генерал авиации рассказал о преимуществах обновленного Су-57
    Зеленский заявил о трех требованиях США к России по конфликту на Украине
    Биолог рассказал, как предотвратить массовое появление слизней на даче весной
    Поддержку участников СВО сделали стратегическим приоритетом бюджета
    Экономика России вернула показатели прибыли 2017 года
    Лавров и Рубио обсудили террор Украины против мировой энергетики
    Трамп лично встретил Си Цзиньпина у трапа самолета
    Минфин предложил включить в основную налоговую базу по НДФЛ пассивные доходы
    24 сентября 2026, 14:09 • Новости дня

    Британская армия перешла на лошадей для защиты от дронов

    Британские военные провели лесные учения на лошадях для защиты от дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Британские военные начали задействовать лошадей в разведывательных маневрах для скрытного передвижения в условиях повсеместного использования дронов.

    Британская армия начала использовать лошадей в военных учениях, чтобы избежать обнаружения беспилотниками, пишет РИА «Новости».

    Животные передвигаются тихо, что делает их менее заметными для современных средств разведки с воздуха.

    «Отряды дворцовой кавалерии провели свои первые учения с участием лошадей в лесистой местности этим летом», – уточняет издание. Солдаты отрабатывали навыки оказания первой помощи животным и совершали разведывательные выезды на лошадях, которые ранее привлекались только к церемониям.

    Тренировки продолжились в сентябре. Военнослужащие учились незаметно подбираться к позициям условного противника. По словам одного из участников, всадникам удалось приблизиться к цели на 150 метров до того, как их заметили. Лошадь легко спутать с диким животным, а передвижение по пересеченной местности проходит практически бесшумно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские военные ранее испытали лошадей с камуфляжной окраской для скрытого передвижения.

    Власти страны зафиксировали двукратное увеличение числа происшествий с беспилотниками у военных объектов.

    Весной 2024 года несколько животных британской дворцовой кавалерии сбросили наездников во время учений в Лондоне.

    23 сентября 2026, 15:35 • Новости дня
    Российские дроны получили автономную систему оптической навигации «Сусанин»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные начали применять автономную оптическую систему навигации «Сусанин» для беспилотников, позволяющую аппаратам ориентироваться без связи с оператором и сигнала GPS, сообщил военкор Андрей Филатов.

    Вооруженные силы России начали применять систему автономной оптической навигации «Сусанин» для дронов, передает «Газета.Ru». Эта технология позволяет беспилотникам выполнять полетные задания даже при отсутствии связи с оператором и сигнала GPS.

    «Есть сейчас система навигации по подстилающей поверхности «Сусанин», про которую украинские спецслужбы знают и активно ищут ее создателя. Она позволяет нашим «Гераням» лететь без радиомаяков, ориентируясь по подстилающей поверхности», – заявил Филатов.

    Журналист отметил, что для реактивных БПЛА «Герань» значительную угрозу представляет многоуровневая оборона противника. Однако после преодоления первых 100 км от линии боевого соприкосновения беспилотники летят относительно спокойно, и количество сбитых аппаратов минимально.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября Киев остался без электричества после атаки реактивных беспилотников «Герань».

    Российские войска поразили этими дронами логистический склад ВСУ в Гостомеле.

    Военный эксперт Юрий Кнутов отметил недосягаемость новых модификаций аппаратов для украинских зенитных комплексов.

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    24 сентября 2026, 12:48 • Новости дня
    Генерал авиации рассказал о преимуществах обновленного Су-57

    Генерал Липовой: Обновленный Су-57 на порядок превосходит передовые самолеты НАТО

    Генерал авиации рассказал о преимуществах обновленного Су-57
    @ Пресс-служба ОАК/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Истребитель Су-57 прошел очередную модернизацию с учетом задач спецоперации: увеличен радиус действия и дальность радиолокационного контроля, установлен новый локатор для идентификации наземных целей, расширен арсенал боеприпасов, рассказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Сергей Липовой. Ранее ОАК передала ВКС партию истребителей пятого поколения Су-57 в новом облике.

    «Су-57 – это не просто истребитель, а летающая платформа, на которую можно устанавливать различное оборудование и получать новые тактические возможности», – отметил Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России». По его словам, была проведена очередная модернизация машины с учетом задач специальной военной операции.

    «Модернизированные Су-57 качественно отличаются от предыдущих версий. В частности, увеличены радиус действия и дальность радиолокационного контроля воздушного пространства. Также установлен новый локатор, который определяет и контролирует обстановку на земле: теперь на большом расстоянии можно не только фиксировать точечные цели, но и идентифицировать их – будь то танк, опорный пункт, БТР или артиллерийское орудие», – указал собеседник.

    Новое оборудование, установленное на истребителях, существенно расширяет их боевые возможности. Это происходит в том числе за счет применения новых видов авиационных боеприпасов, добавил Липовой. «Речь идет о модернизированных ракетах класса «воздух – воздух», а также усовершенствованных КАБах, которые хорошо зарекомендовали себя. Кроме того, в арсенал входят ракеты класса «воздух – земля»: они способны поражать крупные площадные и наземные цели», – уточнил генерал-майор авиации.

    Дополнительно на самолеты установлены блоки радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки. «Они позволяют ставить помехи и затруднять обнаружение машины вражескими радарами, – пояснил спикер. – Еще ряд технических решений и характеристик пока остается в секрете».

    При этом технический облик Су-57 пока нельзя считать окончательным – это промежуточный вариант, считает Липовой. «Зона СВО – хороший полигон для испытаний техники: на практике выявляются нюансы, оперативно проводится модернизация, учитываются замечания и пожелания летного состава с учетом складывающейся обстановки», – рассуждает он.

    Как напомнил Герой России, на вооружении Воздушных сил ВСУ стоят самолеты стран НАТО, и Су-57 приходится им противостоять. «Российские истребители на порядок превосходят по своим тактико-техническим характеристикам самые передовые самолеты Североатлантического альянса», – заключил Липовой.

    Ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала ВКС России очередную партию многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Самолеты получили новый технический облик, сообщили в «Ростехе».

    «Самолет себя уже хорошо показал в рамках проведения специальной военной операции. Новый технический облик будет способствовать расширению задач, к которым привлекается данный тип самолетов», – приводит слова летчика пресс-служба госкорпорации. Он отметил, что перспективные возможности, заложенные в комплекс авиационного вооружения, позволяют применять новые образцы авиационных средств поражения.

    Как заявили в «Ростехе», выпускаемые сегодня машины отличаются от самолетов времен начала спецоперации. Истребитель развивается и модернизируется, в том числе с учетом богатого опыта его применения в боевых действиях. «Авиационный комплекс пятого поколения Су-57 – лучший самолет в своем классе», – подчеркнул гендиректор ОАК Вадим Бадехи.

    В конце мая первый полет совершила двухместная версия Су-57. Она получила обозначение Су-57Д («Д» – вероятно, двухместная). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как и зачем начиналась ее разработка, какие задачи лягут на второго члена экипажа и в чем двухместная машина эффективнее варианта с одним пилотом.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    23 сентября 2026, 20:52 • Новости дня
    Финляндия и Украина договорились совместно выпускать военные дроны

    Финляндия и Украина подписали соглашение о совместном выпуске БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хельсинки и Киев заключили двустороннее соглашение, направленное на совместное производство и разработку современных беспилотных технологий.

    Финляндия и Украина договорились о совместном производстве оборонной продукции. Соответствующее соглашение затрагивает сферу беспилотных технологий, пишет РИА «Новости».

    «Финляндия и Украина подписали соглашение об усилении сотрудничества в области обороны и безопасности, так называемое «соглашение по беспилотникам», – сообщили в финском министерстве обороны.

    Документ направлен на развитие и совместное создание беспилотных систем. Договоренности также призваны упростить процедуру выдачи разрешений на экспорт военной продукции. Президент Финляндии Александр Стубб подтвердил, что пакт открывает путь к совместному выпуску вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее Киев и Хельсинки договорились о совместном производстве морских и наземных беспилотных систем.

    Позже президент Финляндии Александр Стубб пообещал передать украинской армии основную часть совместно производимых аппаратов.

    А бывший лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук назвал Финляндию важнейшей площадкой для локализации украинских оборонных разработок.

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    23 сентября 2026, 17:02 • Новости дня
    В войсках ПВО и ВВС Белоруссии началась проверка боеготовности

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Белоруссии стартовала масштабная проверка боевой готовности подразделений Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны по поручению президента Александра Лукашенко, сообщил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович.

    «Продолжается проверка вооруженных сил, других структур военной организации государства. Недавно мы завершили проверку министерства внутренних дел», – отметил Вольфович, передает ТАСС.

    Госсекретарь напомнил, что на прошлой неделе внезапной проверке подвергся один из танковых батальонов механизированной бригады. По его словам, военнослужащие достойно справились с поставленными задачами, а подробные результаты будут представлены главе государства.

    Вольфович подчеркнул особую важность ВВС и войск ПВО, которые ежедневно несут боевое дежурство. Они обеспечивают охрану воздушного пространства не только Белоруссии, но и внешних границ Союзного государства, поэтому обязаны быть готовы к немедленным действиям по защите критически важных объектов.

    В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал масштабную проверку боевой готовности всех вооруженных сил республики.

    Весной глава государства поручил продолжить точечную отмобилизацию воинских частей для оценки их боеготовности.

    По итогам прошлых мероприятий госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович отметил высокий уровень подготовки военных к защите страны.

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    23 сентября 2026, 18:41 • Новости дня
    ФРГ запланировала масштабную закупку систем шифрования для бундесвера

    ФРГ запланировала купить криптографические системы для армии за 1,7 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Германии направят почти два миллиарда евро на закупку новейших технологий шифрования для модернизации систем связи бундесвера, пишет Reuters со ссылкой на подготовленный немецким минфином для бюджетного комитета бундестага документ.

    Правительство Германии обновит системы связи вооруженных сил страны с помощью новых технологий шифрования. На эти цели планируется потратить около 1,7 млрд евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    «Правительство Германии намерено модернизировать системы связи бундесвера с помощью новых технологий шифрования стоимостью до 1,7 млрд евро», – говорится в сообщении.

    Ожидается, что бюджетный комитет бундестага одобрит контракт с компанией secunet Security Networks AG. Она является единственным разработчиком криптографической системы SINA, которую бундесвер и госорганы используют для работы с секретной информацией.

    Контракт рассчитан на четыре года и включает поставку продукции, поддержку программного обеспечения, обучение персонала и ремонт. На первом этапе закупят технологии на сумму более 100 млн евро, поставки начнутся в 2027 году. Эксплуатация оборудования до 2030 года обойдется еще примерно в 6 млн евро.

    Ранее бундесвер потратил около двух миллиардов евро на неработающую цифровую систему радиосвязи. Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках реформы вооруженных сил власти ФРГ создали отдельный род войск для обеспечения кибербезопасности.

    При этом эксперты раскритиковали министра обороны Германии за трату бюджета на устаревшие технологии.

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    23 сентября 2026, 17:53 • Новости дня
    Минобороны Эстонии решило профинансировать популяризацию срочной службы

    Эстония решила выделить 365 тыс. евро на популяризацию срочной службы

    Tекст: Денис Тельманов

    Эстонское военное ведомство направит до 365 тыс. евро на субсидирование проектов, направленных на повышение готовности населения к обороне и сплочение резервистов, сообщила эстонская телерадиокомпания ERR.

    Министерство обороны прибалтийской республики профинансирует инициативы по укреплению обороноспособности граждан, передает РИА «Новости» со ссылкой на ERR. «Министерство обороны Эстонии объявило конкурс проектных субсидий на укрепление готовности населения к обороне», – говорится в сообщении.

    Поддержку получат проекты, которые популяризируют срочную службу среди молодежи и способствуют сплочению членов добровольческих военизированных формирований, резервистов и ветеранов. Общий бюджет конкурса составит до 365 тыс. евро.

    Средства также планируется направить на повышение готовности работодателей отпускать сотрудников на учебные сборы. В рамках проектов организаторы смогут проводить лагеря, тренинги и спортивные мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Эстонии Алар Карис отправил в отставку министра обороны Ханно Певкура.

    Ранее эстонские военные приступили к внеплановым учениям с участием членов военизированного формирования Кайтселийт.

    До этого Минобороны республики предложило разрешить иностранцам вступать в ряды вооруженных сил.

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    23 сентября 2026, 20:04 • Новости дня
    Учебный самолет британских ВВС разбился в Уэльсе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Учебно-тренировочный самолет T2 Hawk Королевских ВВС Британии разбился в Уэльсе, оба пилота успели катапультироваться.

    В полиции Северного Уэльса уточнили, что летчики проходят лечение в связи с незначительными травмами, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си. Британские ВВС подтвердили инцидент, сославшись на расследование и не раскрыв других деталей.

    Телеканал Sky News опубликовал видео, на котором видно катапультирование экипажа. После раскрытия парашютов самолет падает на поле за домом, затем происходит взрыв. Очевидец Пит Беннетт рассказал, что заметил проблемы сразу.

    «Прямо во время взлета из него вырвалось оранжевое пламя, а по мере набора скорости он практически полностью загорелся», – сообщил Беннетт. По его словам, самолет резко набирал высоту, дважды сильно накренился, после чего раздались два громких хлопка, и пилоты покинули машину.

    В августе на историческом аэродроме в английском графстве Эссекс упал легкий самолет.

    В июне на юго-западе Англии разбился вертолет британских военно-морских сил.

    В конце августа на юго-востоке Венгрии рухнул военный истребитель Gripen.

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    24 сентября 2026, 06:54 • Новости дня
    Секретные детали американского истребителя F-35 по ошибке доставили в Китай

    Bloomberg:Секретные комплектующие истребителя F-35 ошибочно отправили в Китай

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потенциально секретные комплектующие к американскому многофункциональному истребителю пятого поколения F-35 Lightning II по ошибке были отправлены в Китай, где их могут подвергнуть изучению, пишет Bloomberg.

    Потенциально секретные комплектующие к американскому многофункциональному истребителю пятого поколения F-35 Lightning II по ошибке оказались в Китае, где их могут изучить, передает ТАСС.

    Детали производства компании Lockheed Martin, включая фонарь кабины истребителя и люк отсека для размещения вооружений, отправили в мае из Австралии в США для ремонта или утилизации. Компания UPS по невыясненным причинам доставила груз в Гонконг.

    Упомянутые комплектующие созданы с использованием засекреченных технологий, обеспечивающих радиолокационную малозаметность самолета. По версии источников, «власти Китая получили детали, но пока их не вернули».

    Представители Пентагона ранее сообщали о работе над возвращением комплектующих и выяснением обстоятельств случившегося. США полагают, что Китай стремится получить больше информации о F-35, что стало одной из причин срыва сделки по продаже истребителей ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Конгресс США начал расследование инцидента с ошибочной отправкой комплектующих для истребителей в Гонконг. Ранее Пентагон заключил с корпорацией Lockheed Martin контракт на 700 млн долларов для закупки деталей самолетов. Американская оборонная компания передала Германии первый заказанный истребитель пятого поколения F-35A.

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    23 сентября 2026, 22:32 • Новости дня
    Город Кроуборо в Англии захотел отделиться от Британии из-за беженцев

    Tекст: Вера Басилая

    Жители английского города Кроуборо планируют провести референдум о выходе из состава Великобритании в знак протеста против размещения беженцев на местной военной базе, сообщает газета «Telegraph».

    Жители города Кроуборо на юге Англии намерены провести референдум о выходе из состава Британии из-за размещения беженцев на соседней военной базе, передает РИА «Новости».

    «Жители Кроуборо в графстве Сассекс обсуждают, стоит ли последовать примеру Пиддингтона», – пишет издание «Telegraph».

    Идею референдума продвигает местная группа «Щит Кроуборо», борющаяся с размещением беженцев на базе ВВС. Местные власти не поддерживают инициативу, что усложняет ее реализацию. Завоз мигрантов начался в конце прошлого года, вызвав протесты. Ранее аналогичные референдумы обсуждались в городах Пиддингтон и Барнем.

    Ранее жители английского города Барнем запланировали символический референдум о выходе из состава Британии из-за наплыва мигрантов.

    Также население Пиддингтона провело аналогичное голосование о независимости на фоне планов властей разместить лагерь для беженцев.

    В августе десятки жителей графства Саффолк вышли на митинг против превращения бывшей военной базы в центр для просителей убежища.

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    23 сентября 2026, 21:46 • Новости дня
    Британского командира отстранили из-за подозрений в сексуальном преступлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-маршал британских ВВС Джейми Томпсон временно лишился должности командующего космическими операциями из-за обвинений в совершении тяжкого преступления на сексуальной почве, сообщил телеканал Sky News.

    Высокопоставленный военный был отстранен от исполнения служебных обязанностей на период проведения официального разбирательства, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News. Представители пресс-службы военно-воздушных сил подтвердили этот факт.

    «Командующий британскими военно-космическими операциями отстранен от должности на время расследования предполагаемого тяжкого преступления на сексуальной почве», – говорится в заявлении.

    В управлении по борьбе с тяжкими преступлениями министерства обороны Британии уточнили детали дела. Сообщается, что противоправные действия были направлены против другого взрослого человека. Кроме того, правоохранительные органы зафиксировали сопутствующий инцидент, связанный с кражей.

    Джейми Томпсон начал карьеру в Королевских ВВС в 1997 году. Руководство космическим командованием, которое объединяет профильные подразделения армии, флота и авиации, он принял ранее в этом году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Британии создали специализированную эскадрилью для защиты космической инфраструктуры.

    В прошлом году полиция Кении задержала британского военнослужащего по обвинению в изнасиловании местной жительницы.

    Ранее военная полиция арестовала моряка атомной подводной лодки из-за кражи секретной информации.

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    24 сентября 2026, 10:23 • Новости дня
    Тони Блэр призвал Британию вернуться в Евросоюз

    Тони Блэр посоветовал премьеру Британии добиваться возвращения в Евросоюз

    Тони Блэр призвал Британию вернуться в Евросоюз
    @ Sun Fanyue/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Бывший премьер-министр Британии Тони Блэр призвал страну в течение ближайшего десятилетия вернуться в состав реформированного Европейского союза.

    Об этом говорится в докладе Института глобальных изменений Тони Блэра. Возвращение в Евросоюз должно стать «краеугольным камнем» десятилетнего плана британского правительства, но при условии, что Брюссель серьезно подойдет к реформам, пишет Politico.

    В докладе отмечается, что Британии необходимо отказаться от риторики, связанной с Brexit, и начать формировать новые совместные институты с Европой. В качестве примера авторы предлагают превратить Северное море в общий энергетический хаб, совместно работать над искусственным интеллектом и присоединиться к кредитным программам ЕС на закупку вооружений.

    Новый премьер-министр Британии Энди Бернем при вступлении в должность в июле обещал представить свое видение развития страны на ближайшее десятилетие до конца года. Блэр подчеркнул, что Лондон должен стремиться к восстановлению формальных отношений с Европой, способной быть реальной мировой силой, иначе Британии придется сотрудничать с ЕС только в сферах общих интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Британии Энди Бернем заявил о курсе на сближение страны с ЕС. Летом он обратился к России перед визитом украинского лидера Владимира Зеленского. В июле Бернем анонсировал 20-процентное снижение налогов для британских баров.

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    24 сентября 2026, 12:59 • Новости дня
    Брат принцессы Дианы подтвердил слухи о нетрадиционной ориентации Карла III

    Tекст: Дарья Григоренко

    Граф Чарльз Спенсер раскрыл подробности личной жизни британского короля Карла III, подтвердив слухи о его нетрадиционной сексуальной ориентации (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

    Как пишет The Daily Beast, Спенсер в своих мемуарах привел детали разговора с сестрой, в котором она призналась в желании развестись. Изначально он пытался отговорить ее от этого шага, однако Диана настояла на своем решении, передает телеканал «360».

    «Мой муж влюблен в своего камердинера», – объяснила она.

    В книге не называется имя предполагаемого партнера британского монарха. Однако ранее таковым считался многолетний ассистент Карла III Майкл Фосетт. Слухи о нетрадиционной ориентации (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) короля впервые появились в 1996 году.

    Тогда бывший камердинер Джордж Смит заявил об изнасиловании помощником принца в 1989 году. Смит также утверждал, что стал свидетелем интимной связи Карла и его старшего слуги. Сам Карл категорически отвергал эти обвинения, а его секретарь отмечал ненадежность слов Смита из-за его проблем с алкоголем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер обвинил Карла III в ликовании после смерти сестры.

    В начале 2024 года врачи выявили у британского монарха онкологическое заболевание.

    Внезапная болезнь короля нарушила планы принца Гарри на примирение с семьей.

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    24 сентября 2026, 13:06 • Новости дня
    The Guardian признала революцией переход России к реактивным дронам

    The Guardian: Россия совершила революционный переход к реактивным беспилотникам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британская газета Guardian назвала революционным переход российских сил к использованию беспилотников, оснащенных реактивными двигателями.

    Британская газета The Guardian назвала революционным переход российских сил к использованию беспилотников, оснащенных реактивными двигателями, передает РИА «Новости».

    «Москва преобразовала свой арсенал беспилотников, совершив революционный переход к использованию реактивных двигателей», – пишет издание.

    Усовершенствованные и более быстрые модели дронов способствовали увеличению эффективности ударов армии России в рамках конфликта на Украине. Источники в украинских военных кругах признают, что Россия значительно усилила свои возможности в применении систем радиоэлектронной борьбы.

    Ранее журнал The American Conservative сообщал, что украинские дроны-перехватчики не способны догнать передовые российские реактивные аппараты. В свою очередь The Economist подчеркивал, что проблема для Украины будет усугубляться, поскольку вопреки прогнозам Запада Россия наладила масштабное производство реактивных двигателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России началось массовое производство реактивных версий беспилотников «Герань-4» и «Герань-5».

    Испытания новых украинских дронов-перехватчиков завершились провалом из-за потери управления на высоких скоростях.

    Российские гибридные аппараты достигают скорости 650 км в час.

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    24 сентября 2026, 10:27 • Новости дня
    Politico: Протест Пиддингтона грозит перекинуться на другие регионы Британии

    Tекст: Игорь Иножарский

    Жители английской деревни Пиддингтон на символическом референдуме проголосовали за выход из состава страны в знак протеста против планов правительства премьер-министра Энди Бернема разместить там более тысячи просителей убежища. СМИ пишут, что протест Пиддингтона грозит перекинуться и на другие регионы Соединенного королевства.

    Население Пиддингтона составляет всего 350 человек, однако власти запланировали открыть на заброшенной военной базе на окраине деревни центр для размещения 1250 мигрантов. В ответ местные жители организовали голосование, по итогам которого 285 человек поддержали независимость от государства, а 26 выступили против, пишет Politico.

    Недовольством граждан воспользовалась лидер Консервативной партии Кеми Баденок, которая посетила населенный пункт и поддержала протестующих. Политик пообещала вынести вопрос на голосование в парламенте и использовать протесты для продвижения идеи о выходе Британии из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), которая, по ее словам, мешает государству решить миграционный кризис.

    Для противодействия планам властей активисты также применяют экологические аргументы, пытаясь доказать наличие на территории бывшей базы редких видов летучих мышей и тритонов. При этом ситуацией заинтересовались местные правые радикалы: один из активистов пригрозил привезти в Пиддингтон 5 тыс. мужчин для «защиты» деревни от беженцев, что вызвало сильный испуг у местных жительниц.

    Протест жителей Пиддингтона грозит перекинуться и на другие регионы страны. Представители деревни Барнэм в графстве Саффолк уже провели встречу с инициаторами референдума, чтобы обсудить организацию аналогичного голосования против использования еще одной базы ВВС для нужд мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Великобритании определили фигуру следующего премьер-министра. В июне эксперты назвали главного конкурента Кира Стармера за лидерство в правящей партии. В феврале Стармер призвал совладельца футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» принести извинения.

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    24 сентября 2026, 11:59 • Новости дня
    Греция отказалась признавать британские права на скульптуры Парфенона

    Греция отказалась признать право Британского музея на скульптуры Парфенона

    Tекст: Мария Иванова

    Греция не согласится на решения, признающие право собственности Британского музея на скульптуры Парфенона или предполагающие их аренду, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

    Греция не примет соглашение, требующее признания прав Британского музея на скульптуры, или схему с «арендой» частей памятника, написал Мицотакис в статье для The Guardian.

    Он выразил удивление предложением использовать в качестве образца для соглашения гобелен из Байе, который Франция предоставила Великобритании как единое целое. Мицотакис подчеркнул, что части Парфенона были насильственно вывезены, и цель Греции – их окончательное воссоединение, передает РИА «Новости».

    Разделять Парфенон, задумывавшийся как единый памятник, равносильно разрезанию гобелена из Байе на две части для выставки в разных странах, добавил греческий премьер-министр.

    Накануне газета The Telegraph сообщила о провале переговоров между Британией и Грецией о возвращении скульптур. По данным издания, диалог прекращен и возобновлять его не планируется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказался возвращать Греции вывезенные в XIX веке скульптуры Парфенона.

    В июле Кириакос Мицотакис встретился с режиссером Кристофером Ноланом для обсуждения возможной экранизации произведений Гомера.

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