В Белоруссии обвинили спецслужбы Польши в создании фейковой страницы КГБ

News.by раскрыл связь польских спецслужб с поддельным телеграм-каналом КГБ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Журналисты белорусского портала news.by пришли к выводу, что поддельную страницу Комитета государственной безопасности республики создали при поддержке польских спецслужб, передает ТАСС.

В четверг телеграм-канал «Народный антифейк» опроверг информацию из фейкового канала КГБ о предотвращении диверсии на российском объекте.

«На вброс купились полсотни российских Telegram-каналов и неизвестно сколько других медиа. Среди них – и мониторинговые каналы, и официальные государственные ресурсы с высоким уровнем доверия», – сообщили авторы расследования. Они отметили, что на эту сеть ссылаются экстремистские ресурсы, базирующиеся в Польше.

Кроме того, журналисты предположили участие в создании канала спецслужб ряда стран Балтии. У настоящего КГБ Белоруссии существует только один официальный телеграм-канал, где публикуются списки лиц, причастных к терроризму.

Как писала газета ВЗГЛЯД, белорусский канал «Народный антифейк» опроверг сообщения о предотвращении атаки на стратегический российский объект.

Ложные данные содержали сведения об использовании республики в качестве транзитного пункта для беспилотников.

В позапрошлом году представители ведомства заявляли о подготовке террористических ячеек на польской территории при поддержке местного спецназа.