«Бюро 1440» начало разрабатывать новое поколение спутников для «Рассвета»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Отечественный разработчик космической техники ведет создание обновленных орбитальных аппаратов, передает РИА «Новости».

По словам топ-менеджера, компания использует данные, полученные в ходе практических испытаний с клиентами, для совершенствования своих технологий.

«У нас есть трек, который не публичен и мало виден, но это, по сути, создание нового поколения аппаратов, доработка текущего поколения аппаратов. Все это на базе фактов, которые мы собираем в реальном времени с тестов с нашими клиентами», – пояснил Дмитрий Агафонов во время выступления на отраслевом мероприятии Satcomrus.

Известно, что в марте и июле 2026 года состоялись первые два запуска спутников в рамках формирования группировки «Рассвет». К 2027 году предприятие намерено запустить круглосуточную услугу широкополосной передачи данных через спутники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле компания «Бюро 1440» вывела на орбиту вторую партию космических аппаратов связи.

В сентябре отечественная система «Рассвет» обеспечила бесперебойный доступ в интернет на выборах в Ямало-Ненецком автономном округе.

Президент Владимир Путин высоко оценил возможности этой низкоорбитальной спутниковой группировки.