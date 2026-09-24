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    24 сентября 2026, 13:38 • Новости дня

    В РХТУ имени Менделеева отменили занятия, началась эвакуация

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководство Российского химико-технологического университета имени Менделеева приостановило учебный процесс из-за экстренного вывода людей из помещений вуза.

    Всех студентов и преподавателей оперативно вывели на улицу в целях безопасности, а территорию оцепили, сообщили в вузе, передает ТАСС.

    «Причины выясняются. На месте работают сотрудники полиции и аварийной службы», – добавили в университете.

    Весной из-за пожара в учебном корпусе Новосибирского государственного технического университета эвакуировали студентов.

    В конце прошлого года людей вывели из московского спортивного комплекса «ВТБ Арена» после анонимного звонка о минировании.

    21 сентября 2026, 18:24 • Новости дня
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин ответил анекдотом на предложение министра финансов России Антона Силуанова обсудить использование искусственного интеллекта в управлении финансами.

    Разговор состоялся на полях XI Московского финансового форума, передает ТАСС. «Антон Германович, когда денег нет, всегда говорят об искусственном интеллекте. Как в том анекдоте, знаете, когда на колхозном собрании обсуждали два вопроса, первый – строительство коммунизма, а второй – строительство сарая. Слушайте, на строительство сарая денег нет, сразу перейдем к обсуждению вопроса о коммунизме. И мы с вами, давайте поговорим об искусственном интеллекте», – ответил глава города на инициативу министра.

    Силуанов с юмором воспринял слова мэра и добавил, что тема внедрения новых технологий остается интересной и недооцененной. Он отметил, что недавно на встрече финансовой «двадцатки» этому вопросу посвятили отдельную сессию. По словам министра, использование нейросетей помогает экономить средства и находить дополнительные резервы в бюджетах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года глава Минфина Антон Силуанов сообщил о внедрении искусственного интеллекта в процесс подготовки федерального бюджета.

    Ранее министр назвал бюджетное планирование неподвластной нейросетям сферой из-за нехватки у них человеческих качеств.

    Мэр Москвы Сергей Собянин в конце прошлого года выразил уверенность в отсутствии угрозы массовой безработицы из-за новых технологий.

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    21 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Собянин оценил идею переноса столицы из Москвы в другие регионы

    Собянин назвал неэффективной идею переноса столицы из Москвы в другие регионы

    Собянин оценил идею переноса столицы из Москвы в другие регионы
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин назвал идею переноса столицы России в другие регионы сложным и неэффективным решением, не приносящим пользы на практике.

    Собянин высказал свое мнение в рамках ХI Московского финансового форума, передает ТАСС. Градоначальник оценил возможный перенос главного города страны за Урал, в Сибирь или на Дальний Восток.

    «Первое, что просится на ум, когда говорят о том, как сделать так, чтобы во всех регионах было, как в Москве, ну, наверное, каждый год переносить столицу нашей Родины в разные регионы, и, глядишь, все счастливо заживут. Хотя такие мысли, вы знаете, всегда есть. Перенести куда-нибудь за Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и так далее. Я думаю, что это не самое простое и не самое эффективное решение», – подчеркнул мэр.

    Политик также добавил, что международный опыт подобных перемещений административных центров не продемонстрировал положительных результатов и ни к чему не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года заместитель главы администрации президента Максим Орешкин отметил неэффективность переноса столицы в Сибирь.

    Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков высказывался за переезд главного города России во Владивосток.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал нереализуемой инициативу перемещения столицы в Иркутск.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
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    21 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    Путин назвал Лужкова патриотом

    Путин отметил защиту исторических ценностей Лужковым в день его 90-летия

    Путин назвал Лужкова патриотом
    @ Алиса Макарова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в день 90-летия Юрия Лужкова назвал бывшего мэра Москвы настоящим патриотом, отстаивавшим исторические ценности.

    Российский лидер направил приветствие участникам торжественного мероприятия в связи с 90-летием бывшего мэра столицы. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

    «Юрий Михайлович на деле отстаивал наши традиционные, исторические ценности, поддерживал моряков-черноморцев, жителей Крыма и Севастополя. И в этих, и в других вопросах действовал как патриот Отечества», – говорится в тексте послания.

    Напомним, в Москве открыли памятник бывшему мэру столицы Юрию Лужкову.

    В прошлом году президент России поручил провести праздничные мероприятия к девяностолетию политика.

    Ранее глава государства заявил о необходимости защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

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    21 сентября 2026, 17:33 • Новости дня
    Полиция полтора часа преследовала рецидивиста в тоннелях метро Москвы

    Волк: Полиция полтора часа преследовала рецидивиста в тоннелях метро Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве полицейские задержали находившегося в федеральном розыске рецидивиста после погони по тоннелям метро на протяжении шести километров, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Правоохранители задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске и пытавшегося скрыться в тоннеле столичной подземки, рассказала Волк. Беглец преодолел шесть километров и миновал четыре станции.

    «На станции метро «Печатники» сотрудник полиции обратил внимание на пассажира, приметы которого совпадали с имеющейся ориентировкой. Увидев полицейского, мужчина внезапно спрыгнул с платформы на пути и скрылся в тоннеле. Его преследование продолжалось более полутора часов», – сообщила представитель МВД в Max.

    Стражам порядка пришлось пройти от станции «Печатники» до «Марьино». Из-за инцидента поезда на участке следовали с увеличенными интервалами.

    Задержанным оказался житель Пензенской области, ранее судимый за кражу и насильственные действия сексуального характера. Сейчас он находится в федеральном розыске за уклонение от административного надзора. Фигуранта передадут инициатору розыска.

    В понедельник полиция возбудила уголовное дело против напавшего на пассажирку метро мужчины.

    В июле правоохранители задержали перепрыгнувшего через пути на станции «Партизанская» юношу.

    Весной суд арестовал на десять суток спрыгнувшего на крышу поезда нарушителя.

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    21 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Устроивший массовую аварию с двумя погибшими на МКАД водитель был пьян

    Tекст: Валерия Городецкая

    Управлявший коммерческим фургоном мужчина спровоцировал столкновение восьми автомобилей на Московской кольцевой автодороге, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщили в прокуратуре Москвы.

    Трагедия унесла жизни двух человек, еще один участник движения получил травмы, передает РИА «Новости». Накануне грузовик марки Sollers двигался по обочине и протаранил машины, ожидавшие очереди на заправку на 104-м километре кольцевой магистрали.

    Столичная прокуратура взяла расследование инцидента под строгий контроль. «Установлено, что водитель 1990 года рождения, управлявший автомобилем «Соллерс» и совершивший столкновение, в момент ДТП находился в состоянии опьянения», – заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

    Виновнику грозит уголовная ответственность. Правоохранительные органы готовят обвинение за нарушение правил дорожного движения в нетрезвом виде, повлекшее смерть двух лиц по неосторожности.

    Накануне на 104-м километре Московской кольцевой автодороги произошло столкновение восьми автомобилей.

    Двигавшийся по обочине водитель грузовика протаранил стоявшие в очереди на заправку машины.

    Несколькими днями ранее суд в Уфе приговорил виновника другого массового ДТП с участием грузовика к девяти годам колонии.

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    22 сентября 2026, 17:42 • Новости дня
    Суд арестовал гражданина Чехии за пикет у Мавзолея Ленина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тверской районный суд Москвы арестовал на 13 суток гражданина Чехии Михаила Пламенека за неповиновение полиции после пикета у Мавзолея Ленина.

    «Тверской районный суд города Москвы 22 сентября 2026 года рассмотрел дела об административных правонарушениях в отношении гражданина Чешской Республики Пламенека Михаила», – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, передает ТАСС.

    Суд признал мужчину виновным в дискредитации Вооруженных сил России и оштрафовал на 40 тыс. рублей. Кроме того, за нарушение порядка проведения пикета ему назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.

    Днем 20 сентября Пламенек вышел к Мавзолею Ленина с плакатом на английском языке. Поскольку акция проходила на территории, прилегающей к резиденции президента России, где публичные мероприятия запрещены, иностранца задержали. При этом он отказался проследовать в отдел полиции и оказал сопротивление правоохранителям.

    В июле суд арестовал москвича на пять суток за выгул козы около Мавзолея Ленина.

    После этого инцидента юрист Иван Соловьев призвал ужесточить правила посещения Красной площади.

    Весной суд наказал студента десятью сутками ареста за бросок мокасина в саркофаг.

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    21 сентября 2026, 15:20 • Новости дня
    Задержан устроивший смертельное ДТП на МКАД водитель грузовика

    Tекст: Ольга Иванова

    Правоохранители взяли под стражу мужчину, управлявшего грузовиком, который спровоцировал массовую аварию с участием восьми автомобилей на МКАД, сообщили в прокуратуре столицы.

    Правоохранительные органы задержали виновника массовой аварии на 104-м километре Московской кольцевой автодороги, передает РИА «Новости». Двигаясь по обочине, водитель большегруза протаранил автомобили, ожидавшие очереди на автозаправочную станцию.

    «В районе 104-го км МКАД произошло столкновение восьми транспортных средств... Задержан подозреваемый в совершении ДТП со смертельным исходом», – сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

    В результате происшествия несовместимые с жизнью травмы получили мужчина и женщина. Кроме того, один человек пострадал, всем нуждающимся оказана необходимая медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне водитель «Газели» протаранил очередь из автомобилей перед заправочной станцией на МКАД.

    В результате масштабного столкновения восьми машин изначально погиб один человек.

    Позже столичная Госавтоинспекция сообщила об увеличении числа жертв аварии до двух.

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    23 сентября 2026, 11:36 • Новости дня
    В Москве дали пожизненный срок учителю танцев и английского за педофилию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Московский суд приговорил 41-летнего преподавателя к пожизненному заключению в колонии особого режима за многолетнее насилие над несовершеннолетними учениками, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    Мосгорсуд приговорил 41-летнего мужчину к пожизненному лишению свободы за серию преступлений против половой неприкосновенности детей, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии особого режима.

    Следствие установило, что с 2014 по 2025 год уроженец Краснодарского края совершал насилие над несовершеннолетними. Злоумышленник пользовался доверительными отношениями с детьми, некоторые из которых посещали его занятия по хореографии, брейкингу и английскому языку.

    Мужчина признан виновным в насильственных и развратных действиях сексуального характера, а также в использовании детей для создания порнографии. Правоохранители собрали исчерпывающую доказательную базу и допросили множество свидетелей, что позволило полностью изобличить подсудимого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты признали вменяемой обвиняемую в совращении малолетних учеников преподавательницу английского языка из Петербурга.

    Савеловский райсуд Москвы приговорил двух мужчин к 15 годам колонии за насилие над ребенком.

    Столичные следователи задержали местного жителя за серийное распространение детской порнографии.

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    23 сентября 2026, 14:35 • Новости дня
    «Единая Россия» получила 17 из 25 мандатов на выборах в Мособлдуму

    Tекст: Вера Басилая

    Избирательная комиссия Московской области признала выборы в региональный парламент состоявшимися, распределив 25 мандатов среди представителей четырех политических партий.

    Избирательная комиссия Московской области официально утвердила итоги голосования по единому избирательному округу, передает ТАСС. В состав регионального парламента нового созыва вошли 25 законодателей.

    «Избирательная комиссия Московской области признала выборы депутатов Московской областной думы по единому избирательному округу состоявшимися и действительными. В Мособлдуму избрано 25 депутатов по единому избирательному округу», – отмечается в сообщении ведомства.

    По результатам распределения мандатов абсолютное большинство мест получила партия «Единая Россия», которую будут представлять 17 депутатов. КПРФ получила четыре мандата, а ЛДПР и партия «Новые люди» провели в региональный парламент по два представителя.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о предварительном получении партией «Единая Россия» 355 мандатов.

    Кандидаты от данной политической силы одержали победу во всех избирательных округах Москвы.

    «Единая Россия» также победила на выборах в Новгородскую областную думу.

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    22 сентября 2026, 00:03 • Новости дня
    Синоптик назвал опасную для здоровья москвичей погоду

    Тишковец назвал температуру выше +27 климатическим стрессом

    Tекст: Катерина Туманова

    Повышение температуры воздуха свыше 27 градусов представляет серьезную угрозу для здоровья жителей Москвы и Центральной России, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «Любое экстремальное повышение температуры, выше 27 градусов – это вхождение в зону климатического стресса, и это удар по здоровью. То есть нам не нужна 30-градусная жара, 35-градусная и т. д. Нет, это всегда проблемы со здоровьем, особенно у людей, которые подвержены этим переменам», – заявил он РИА «Новости».

    Синоптик отметил, что нормальный летний климат для столичного региона предполагает ночные температуры от +10 до +15 градусов, а дневные – от +21 до +26 градусов. Показатели от +27 до +30 градусов не являются нормой.

    Тишковец добавил, что прошедшее лето в Москве оказалось в среднем на полградуса теплее нормы, несмотря на жалобы на холод и дожди. По его словам, лето было неустойчивым, но в целом соответствовало климатической норме для средней полосы России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тишковец спрогнозировал выпадение 75% месячной нормы осадков в Москве. Метеоролог Позднякова сообщила о продолжении бабьего лета в столице. Биолог назвал сроки наступления золотой осени в Москве.


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    23 сентября 2026, 17:14 • Новости дня
    Москвич получил срок за попытку зарезать жену и сына

    Москвич получил восемь с половиной лет за попытку зарезать жену и сына

    Tекст: Денис Тельманов

    Житель столицы осужден на восемь с половиной лет колонии за вооруженное нападение на супругу и сына-подростка в январе этого года, сообщили в прокуратуре Москвы.

    Суд в столице вынес приговор 44-летнему жителю города, признанному виновным в покушении на убийство собственных родственников, передает РИА «Новости». Инцидент произошел вечером 26 января на Линейном проезде.

    По данным следствия, нетрезвый глава семьи набросился с ножом на 39-летнюю супругу и сына-подростка. Женщина получила не менее четырех ранений, а ребенок – не менее восьми.

    «Суд приговорил мужчину к 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год», – говорится в сообщении столичной прокуратуры. Приговор пока не вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе пьяный житель севера столицы нанес множественные ножевые ранения супруге и сыну-подростку.

    В марте другой москвич изрезал возлюбленную ножом в квартире на Ходынском бульваре.

    В августе ревнивый мужчина убил жену на Пятницком шоссе.

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    23 сентября 2026, 16:46 • Новости дня
    Тело новорожденной девочки нашли на северо-востоке Москвы

    СК начал проверку после обнаружения тела новорожденной девочки в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тело новорожденной девочки обнаружили около мусорных контейнеров на северо-востоке Москвы, следователи выясняют обстоятельства трагедии.

    Днем 23 сентября возле жилого дома на Челюскинской улице Москвы обнаружили мертвого младенца, сообщает пресс-служба столичного главка СК России в Max. «По факту обнаружения тела новорожденного ребенка на северо-востоке Москвы проводится доследственная проверка», – заявили в ведомстве.

    На месте инцидента работают следователи и криминалисты. Правоохранители ищут возможных свидетелей трагедии и анализируют записи с камер видеонаблюдения. Для установления точных причин гибели девочки будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

    В столичной прокуратуре подчеркнули, что надзорное ведомство взяло под контроль выяснение всех обстоятельств случившегося. Процессуальное решение примут по итогам доследственной проверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в подмосковном Серпухове у мусорных контейнеров нашли тело новорожденной девочки с ножевыми ранениями. Позже суд арестовал подозреваемую в расправе над младенцем женщину.

    В ноябре прошлого года завернутое в одеяло тело ребенка обнаружили на мусорном предприятии в деревне Сахарово.

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    22 сентября 2026, 18:39 • Новости дня
    Суд в Москве оштрафовал Дудя за нарушение закона об иноагентах

    Суд в Москве оштрафовал Дудя на 40 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах

    Tекст: Денис Тельманов

    Лефортовский суд Москвы назначил штраф журналисту Юрию Дудю (признан иноагентом в России) за непредставление сведений, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

    «Лефортовский районный суд города Москвы 21 сентября 2026 года рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Дудя Юрия Александровича по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы Мосгорсуда.

    Суд признал его виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента из-за непредставления сведений в уполномоченный орган. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября материалы нового административного дела в отношении журналиста поступили в столичную инстанцию.

    В ноябре прошлого года суд заочно приговорил блогера к одному году и десяти месяцам колонии за уклонение от обязанностей иноагента.

    В феврале 2025 года Кузьминский районный суд Москвы оштрафовал его на 40 тыс. рублей за отсутствие соответствующей маркировки.

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    21 сентября 2026, 19:48 • Новости дня
    Путин выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии столицы, отметив важность традиций, заложенных бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.

    Российский лидер направил приветственную телеграмму участникам торжественного мероприятия, посвященного 90-летию со дня рождения бывшего градоначальника Юрия Лужкова. В своем обращении глава государства отметил значительный вклад экс-мэра в развитие столицы.

    «Убежден, что Москва и в дальнейшем будет успешно развиваться, в том числе опираясь на крепкие традиции, заложенные Юрием Михайловичем Лужковым», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Напомним, в день 90-летия Юрия Лужкова в Москве открыли памятник бывшему мэру.

    Весной организационный комитет анонсировал масштабную программу празднования юбилея политика.

    В начале сентября Владимир Путин посетил праздничный концерт в честь Дня города.

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    22 сентября 2026, 22:02 • Новости дня
    Синоптик сообщил о надвигающемся на Москву сильном тумане

    Тишковец: Утром в среду в Москве ожидается сильный туман

    Tекст: Валерия Городецкая

    В среду утром жителей столицы ожидает плотный туман, из-за которого видимость на дорогах сократится до одного километра и менее, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Тишковец предупредил жителей столицы о сложных метеоусловиях, передает РИА «Новости». По словам эксперта, ливневые дожди, которые начались во вторник вечером, продлятся до середины ночи.

    «А с трех до шести часов утра, когда осадки прекратятся, при температуре воздуха не ниже плюс 15 возможны туманы с ухудшением видимости до одного километра и менее», – рассказал синоптик. Водителям и пешеходам рекомендуется проявлять особую осторожность в утренние часы.

    В середине сентября столичный комплекс городского хозяйства предупредил водителей о сильном ночном тумане.

    Ранее синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал появление обильных рос из-за холодной земли.

    В начале месяца столичное управление МЧС призвало автомобилистов сбавить скорость ради безопасности.

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