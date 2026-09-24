В РХТУ имени Менделеева отменили занятия, началась эвакуация

Tекст: Алексей Дегтярёв

Всех студентов и преподавателей оперативно вывели на улицу в целях безопасности, а территорию оцепили, сообщили в вузе, передает ТАСС.

«Причины выясняются. На месте работают сотрудники полиции и аварийной службы», – добавили в университете.

Весной из-за пожара в учебном корпусе Новосибирского государственного технического университета эвакуировали студентов.

В конце прошлого года людей вывели из московского спортивного комплекса «ВТБ Арена» после анонимного звонка о минировании.